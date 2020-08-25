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Новини Коронавірус і карантин
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Київ і 15 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Київ і 15 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 25 серпня Київ і 15 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Згідно з даними МОЗ, не відповідають вимогам з послаблення карантину такі регіони: Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

Читайте: В Україні 1 658 нових випадків COVID-19 за добу: хворіють 53 227 осіб, видужали - 52 870

Київ і 15 областей не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Всех в карантин загнать лет на 20....
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25.08.2020 10:19 Відповісти
73 % жрите ..Рейтинг...ЗелеПутлера и Вадима Рабиновича
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25.08.2020 10:20 Відповісти
Есть большая вина мэра, в том что Киев был не готов к короновирусу.
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25.08.2020 11:14 Відповісти
А що ще очікувати, коли мер наприклад Києва Віталька... Потрібні дієві та розумні люди на посаду мера. от як напприклад Андрій Пальчевський.
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25.08.2020 11:16 Відповісти
Дааааа такая власть в столице что город уже пробивает дно во всех планах
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25.08.2020 11:16 Відповісти
И почему же мэр ниче не сделал дабы отвечать требованиям?
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25.08.2020 11:17 Відповісти
 
 