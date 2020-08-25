У разі виявлення коронавірусу в когось з учнів - весь клас має йти на самоізоляцію, - Степанов

МОЗ оновив правила для навчання в школах під час пандемії коронавірусу.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Було оновлено рекомендації ВООЗ, і поспілкувавшись з міжнародними експертами та працівниками освіти, ми внесли певні зміни. Наприклад, для учнів 1-4 класів пересування у школі буде дозволено без використання масок або респіраторів. У регіонах, що належать до "помаранчевого" рівня, педагогам рекомендують носити захисні щитки, а в "жовтих" і "зелених" зонах - просто дотримуватися відповідної дистанції", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, допуск вчителів до роботи може бути здійснений тільки після проведення термометрії.

"У разі підтвердження випадку коронавірусу в когось з учнів - весь клас має йти на самоізоляцію", - додав міністр.

Дозатори й антисептики мають бути тільки на вході, в подальшому учні та викладачі повинні мити руки після кожного уроку.

Глава МОЗ заявив, що всі правила сьогодні опублікують на сайті міністерства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський виступив проти закриття малокомплектних шкіл у рамках реформи освіти