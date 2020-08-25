У разі виявлення коронавірусу в когось з учнів - весь клас має йти на самоізоляцію, - Степанов
МОЗ оновив правила для навчання в школах під час пандемії коронавірусу.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Було оновлено рекомендації ВООЗ, і поспілкувавшись з міжнародними експертами та працівниками освіти, ми внесли певні зміни. Наприклад, для учнів 1-4 класів пересування у школі буде дозволено без використання масок або респіраторів. У регіонах, що належать до "помаранчевого" рівня, педагогам рекомендують носити захисні щитки, а в "жовтих" і "зелених" зонах - просто дотримуватися відповідної дистанції", - зазначив глава МОЗ.
За словами Степанова, допуск вчителів до роботи може бути здійснений тільки після проведення термометрії.
"У разі підтвердження випадку коронавірусу в когось з учнів - весь клас має йти на самоізоляцію", - додав міністр.
Дозатори й антисептики мають бути тільки на вході, в подальшому учні та викладачі повинні мити руки після кожного уроку.
Глава МОЗ заявив, що всі правила сьогодні опублікують на сайті міністерства.
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В школе.
Там у більшості розуму, як у електората Голобородька.
Представляю эту очередь к умывальнику из сотен учеников после каждого урока.
С момента распространения интернета практической необходимости в учебных заведениях мало. Всё легко и дешево организуется дистанционно. Любая информация доступна и можно самостоятельно научиться чему угодно. Все специалисты которых я знаю именно так и научились. Интернет+практическая деятельность дают больше чем любые университеты
А проводить в жизнь массовое дистанционное обучение в средних школах - это утопия.
Причём сама школа не способствует росту их числа. Скорее наоборот.
Эффективность такой системы образования 2-3%. Дистанционно будет то же самое, только в 100 раз дешевле для бюджета. Лучше часть этих средств направить на развитие так называемого внешкольного образования (в тех же помещениях школ). Его отличие в том, что туда ходят добровольно и это действительно кузница будущих кадров. Особенно технических.
Це той кадр що спочатку послав нах школу і займався програмуванням і компами як мінімум з 13 років. Грошей було багато - вступив до універу, але швидко послав і його.
Я в принципі не проти, щоб мої діти пішли тим же шляхом і з тим же результатом.
Гейтс як раз яскравий приклад - що є інші шляхи до знань і успіху, окрім відсидки 15 років в навчальних закладах
В школе тоже еще никого не удалось научить плавать.
Просят при признаках простуды оставаться дома, но когда и кого это останавливало раньше?
Идет и отдельная жизнь меньшинства из запуганных коронафобов.
Самоизоляция учеников - отлично, только у каждого из них есть родители, дедушки, бабушки, которые могут и не пережить эту заразу.