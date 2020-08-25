Європейське енергетичне Співтовариство про зміни Кабміну в алгоритм ПСО: Видається дискримінаційним і порушує міжнародні зобов'язання України

Європейське енергетичне Співтовариство стурбоване останніми змінами, внесеними до алгоритму ПСО Постановою Уряду №694 від 5 серпня 2020 року.

Про це свідчить лист, який надіслав директор Секретаріату Співтовариства Янез Копач на ім’я Прем’єр-міністра України, в.о. Міністра енергетики та голови НКРЕКП, провідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, в листі зазначено, що "…окрім регулювання цін на виробництво обсягів електроенергії, призначених для побутових споживачів, формула, що міститься в пункті 9 Постанови, надає КМУ повноваження регулювати також ціну електроенергії для "Енергоатому" та "Укргідроенерго" під час продажу на всіх сегментах ринку. Важко зрозуміти, як таке втручання у формування ціни може бути виправдане інтересами побутових споживачів. На наш погляд, це є порушенням правил Енергетичного співтовариства, а отже, і міжнародних зобов'язань України…

Встановлюючи нижчий рівень ціни, даний документ обмежує можливості "Енергоатому" (та "Укргідроенерго") продавати залишки свого портфеля за економічно обґрунтованою ціною і, таким чином, компенсувати втрати, створені алгоритмом ПСО. Це перехресне субсидіювання вбачається дискримінаційним для компаній, які в минулому вже страждали від погано розробленого ринку за участю ДП "Гарантований покупець"..."

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Європейське енергетичне співтовариство у липні нинішнього року подало до НКРЕКП та Міністерства енергетики пропозиції, що містять фінансові розрахунки алгоритму ПСО і які він готовий обговорити з національними та міжнародними зацікавленими сторонами.

Співтовариство пропонує свою підтримку в процесі визначення дієвого алгоритму ПСО та сподівається, що НКРЕКП та Міністерство енергетики приведуть зазначений механізм у відповідність до міжнародних норм та захистять національні інтереси і державні компанії.

Нагадаємо, що 5 серпня 2020 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову, яка визначала новий механізм ПСО для державних компаній. В НАЕК "Енергоатом" документ назвали дискримінаційним, а профспілки компанії вийшли з протестом на вулиці Києва.

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