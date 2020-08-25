Європейське енергетичне Співтовариство про зміни Кабміну в алгоритм ПСО: Видається дискримінаційним і порушує міжнародні зобов'язання України
Європейське енергетичне Співтовариство стурбоване останніми змінами, внесеними до алгоритму ПСО Постановою Уряду №694 від 5 серпня 2020 року.
Про це свідчить лист, який надіслав директор Секретаріату Співтовариства Янез Копач на ім’я Прем’єр-міністра України, в.о. Міністра енергетики та голови НКРЕКП, провідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, в листі зазначено, що "…окрім регулювання цін на виробництво обсягів електроенергії, призначених для побутових споживачів, формула, що міститься в пункті 9 Постанови, надає КМУ повноваження регулювати також ціну електроенергії для "Енергоатому" та "Укргідроенерго" під час продажу на всіх сегментах ринку. Важко зрозуміти, як таке втручання у формування ціни може бути виправдане інтересами побутових споживачів. На наш погляд, це є порушенням правил Енергетичного співтовариства, а отже, і міжнародних зобов'язань України…
Встановлюючи нижчий рівень ціни, даний документ обмежує можливості "Енергоатому" (та "Укргідроенерго") продавати залишки свого портфеля за економічно обґрунтованою ціною і, таким чином, компенсувати втрати, створені алгоритмом ПСО. Це перехресне субсидіювання вбачається дискримінаційним для компаній, які в минулому вже страждали від погано розробленого ринку за участю ДП "Гарантований покупець"..."
Європейське енергетичне співтовариство у липні нинішнього року подало до НКРЕКП та Міністерства енергетики пропозиції, що містять фінансові розрахунки алгоритму ПСО і які він готовий обговорити з національними та міжнародними зацікавленими сторонами.
Співтовариство пропонує свою підтримку в процесі визначення дієвого алгоритму ПСО та сподівається, що НКРЕКП та Міністерство енергетики приведуть зазначений механізм у відповідність до міжнародних норм та захистять національні інтереси і державні компанії.
Нагадаємо, що 5 серпня 2020 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову, яка визначала новий механізм ПСО для державних компаній. В НАЕК "Енергоатом" документ назвали дискримінаційним, а профспілки компанії вийшли з протестом на вулиці Києва.
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Попри застереження Комітету Виборців України, Зеленський продовжує грубе порушення виборчого Законодавства, та проводить незаконну агітацію за рахунок платників податків за свою партію на місцях. Відверто, нахабно.
Так от, перед тим, як побіжите до виборчих дільниць черговий раз зраджувати Україні голосуючи за "слуг какого-то нарота", пам'ятайте про ось цей от списочок ТОП 20 "забутих" обіцянок "Слуги Народу".
Обіцяли своєму виборцю:
1. Створимо систему підтримки української мови та культури за допомогою фіскальних стимулів і пріоритетного державного фінансування.
2. Впровадимо невідворотність покарання для працівників поліції, прокуратури та СБУ за перевищення службових повноважень.
3. Забезпечимо реальну незалежність антикорупційних органів, неефективні чи скомпрометовані органи - перезапустимо.
4. Позбавимо власників медіа можливості впливати на те, що говорять чи пишуть журналісти.
5. Запровадимо «економічний паспорт українця», за яким всі діти отримають частку від експлуатації природних ресурсів на індивідуальні рахунки.
6. Законодавчо врегулюємо право володіння зброєю.
7. Проведемо децентралізацію влади відповідно до європейських норм: передамо максимум можливих повноважень виконкомам місцевих рад, перетворимо державні адміністрації на префектури європейського типу.
8. Позбавимо СБУ, ГПУ та Нацполіцію непритаманних їм функцій ущемлення бізнесу.
9. Запустимо повноцінні інститути мирових суддів і суду присяжних.
10. Проведемо національний економічний аудит країни із залученням вітчизняних і міжнародних компаній.
11. Створимо Національну економічну стратегію з ключовою метою - досягти вищого за середньоєвропейський рівня доходів та якості життя українців.
12. Створимо можливість одноразової легалізації капіталів некримінального походження за пільговою ставкою.
13. Запровадимо базове матеріальне забезпечення педагогів на рівні трьох мінімальних зарплат.
14. Проведемо демонополізацію ключових галузей, зробимо Антимонопольний комітет незалежним і ефективним.
15. Запровадимо податок на виведений капітал, щойно для цього виникнуть необхідні економічні умови.
16. Демонополізуємо галузі пасажирських і вантажних перевезень на залізничному транспорті.
17. Оновимо освітню та наукову інфраструктуру.
18. Розробимо державні програми системних контактів з українськими діаспорами.
19. Запровадимо механізм відкликання депутатів, які втратили довіру виборців.
20. Створимо механізм народного вето на щойно ухвалені закони.
Мало брехні?
Так буде ще 100, 200, 300 и пятсотпиисят таких забутих "слугами" обіцянок.
Зробіть, будь ласочка,репост. Вам не складно ж, а наріту почитати буде що.
или Народ или наоборот???
Может Ахметка и К° усех??
🤔