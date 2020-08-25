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Новини Коронавірус і карантин
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Лікарні не можуть "накручувати" кількість пацієнтів з COVID-19, є низка показників, якими неможливо зманіпулювати, - Ляшко

Лікарні не можуть

Державні лабораторії підпорядковуються Міністерству охорони здоров'я і на них місцева влада впливати не може. А частка тестувань у комунальних лабораторіях, які перебувають у власності місцевої влади, не така вже й велика.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, немає сенсу на щось впливати, якщо є низка показників, якими на місцях неможливо зманіпулювати.

"Є низка показників, які ми визначаємо, і вони один одного перестраховують", - пояснив він.

Ляшко вважає, що лікарні, які надають медичну допомогу в випадках коронавірусної хвороби, також не зацікавлені в тому, щоб спеціально "накручувати" кількість пацієнтів. За його словами, вони отримують фінансування залежно від кількості створених бригад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі виявлення коронавірусу в когось з учнів - весь клас має йти на самоізоляцію, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Вспомнилось...
"В базе данных выявлено более 250 человек с положительными тестами, которые не сняты с учета. Большая часть из этих людей давно выздоровела, а остальные, возможно, никогда не болели. Сейчас проводится внутреннее расследование, ведь есть определенные подозрения, что люди не сняты с учета для создания искусственного ажиотажа и искусственного увеличения количества больных, позволяет делать дополнительные закупки городской инфекционной больнице", - сообщили в облсовете.
Источник:https://censor.net/n3200113
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25.08.2020 10:44
+4
бред, реально сейчас результаты накрученные, т.к. если тест ложно-показал наличие вируса и это попало в статистику то вычеркнуть этот результат невозможно даже если перездаш сразу несколько раз этот же тест и он уже будет отрицательный.

По этому треть результатов тестов по Украине, реально накрученнная - ложными срабатываниями теста (да и сами врачи грешат этим т.к. им идет надбавка за короновирусных больных), и результаты никто потом исправить не может-т.к. система не позволяет.
Вот и получается по карте-ж@па, а в реале мало кто болеет.
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25.08.2020 10:46
+4
Какой же он опытный медицинский работник. Даже роды приписывают: каждый год количество принятых родов превосходит количество регистраций новорожденных.
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25.08.2020 10:59
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Кумедний.
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25.08.2020 10:39 Відповісти
Та що ви кажете!?
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25.08.2020 10:41 Відповісти
Происходящее у белорусов - это просто какой-то карго-культ революции.

Как те известные дикари, построившие макеты самолетов из палок.
Самолеты из палок есть, а ценных грузов - нет.

Так и здесь - стотысячные толпы людей - есть, а свержения ненавистного Луки - нет.

Аналогично и в Хабаре - 46-й день протестов есть, а не только возвращенного Фургала нет, но и ******** Дегтярева не выгнали.

Вот так-то.
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25.08.2020 10:41 Відповісти
В Білорусі народ просто не дозрів ..
До немирних протестів і ненависті до "старшого брата"..

ТОМУ ЙОМУ ПИ...ДИ ЩЕ ПОЛУЧАТИ І ПОЛУЧАТИ
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25.08.2020 13:33 Відповісти
згоден
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25.08.2020 13:52 Відповісти
да?так обьясните это медсестрам, которые по секрету рассказывают знакомым, что как раз накручивают)
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25.08.2020 10:43 Відповісти
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25.08.2020 11:01 Відповісти
Ну вот, а то тут вопят: знаю людей, коим доктор предлагал шо записать их типо болели вирусом.
*вирусанетвывсеврети*
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25.08.2020 10:44 Відповісти
Вспомнилось...
"В базе данных выявлено более 250 человек с положительными тестами, которые не сняты с учета. Большая часть из этих людей давно выздоровела, а остальные, возможно, никогда не болели. Сейчас проводится внутреннее расследование, ведь есть определенные подозрения, что люди не сняты с учета для создания искусственного ажиотажа и искусственного увеличения количества больных, позволяет делать дополнительные закупки городской инфекционной больнице", - сообщили в облсовете.
Источник:https://censor.net/n3200113
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25.08.2020 10:44 Відповісти
"Как информирует https://censor.net/ со ссылкой на "https://www.rbc.ua/rus/news/lyashko-rasskazal-mogut-mestah-iskazhat-dannye-1598340669.html РБК-Украина ", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко."

Tю. И хто ж вам поверит, если вы не показываете вице-короля Ляшко живьём ?
Или уже прикопали его ? Ковид подхватил, наверное.
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25.08.2020 10:44 Відповісти
бред, реально сейчас результаты накрученные, т.к. если тест ложно-показал наличие вируса и это попало в статистику то вычеркнуть этот результат невозможно даже если перездаш сразу несколько раз этот же тест и он уже будет отрицательный.

По этому треть результатов тестов по Украине, реально накрученнная - ложными срабатываниями теста (да и сами врачи грешат этим т.к. им идет надбавка за короновирусных больных), и результаты никто потом исправить не может-т.к. система не позволяет.
Вот и получается по карте-ж@па, а в реале мало кто болеет.
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25.08.2020 10:46 Відповісти
У них задание от их мировых Хозяев: полностью разрушить экономику страны, после чего начать "вакцинацию".

Готовьте виселицы, для всех соучастников спецоперации "ковид".

В Нюрнберге им мало показалось. Работа не закончена.
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25.08.2020 11:18 Відповісти
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
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25.08.2020 10:52 Відповісти
чи то австралієць чи то Лахті МЄЧТАЕТ ЖИТЬ В СТРАНЕ ПОРОШЕНКО...

Лікарні не можуть "накручувати" кількість пацієнтів з COVID-19, є низка показників, якими неможливо зманіпулювати, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8475
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25.08.2020 13:35 Відповісти
Какой же он опытный медицинский работник. Даже роды приписывают: каждый год количество принятых родов превосходит количество регистраций новорожденных.
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25.08.2020 10:59 Відповісти
А какая смертность среди новорожденных?
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25.08.2020 12:42 Відповісти
Кстати, уже дважды слышал от знакомых, что людей, у которых умерли близкие, заставляли подписать, что те умерли от COVID-19 (на самом деле нет), иначе не отдавали тело. Статистика у нас поставлена будь здоров.
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25.08.2020 12:30 Відповісти
Подтверждаю. У подруги мать умерла от тромбоза кишечника в реанимации. А в свидетельстве о смерти написали, что от короновируса, пневмонии. А потом она тихонько выяснила, что все кто в реанимации умирал, тем писали корону. Больница получает финансирование за каждого такого пациента. Фишка в том, что людей присмети и в реанимации,
никто проверять не будет. Потому, здесь врачи не стесняются: хотите попрощаться с матерью, и забрать без проблем тело - соглашайтесь с причиной смерти...
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25.08.2020 13:55 Відповісти
легко, сам знаю несколько примеров!
врачи сами просят пациента написать что он болет ковид19 при том что он не болен, потому что им это выгодно
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25.08.2020 12:44 Відповісти
Хто би вірив..
статистиці ,і "безумовно зеленим лікарям"...

ДУРАНТИНОФІЛИ Цензора краще знають,що народ ДУРЯТЬ )))
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25.08.2020 13:32 Відповісти
У всьому Світи приписують, а в нас ні? Правда? Незрозуміло тільки, чому в Європі ще не посадили коронавірусних діячів. Мабуть дійсно згнило там все.
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25.08.2020 14:16 Відповісти
 
 