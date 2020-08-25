Лікарні не можуть "накручувати" кількість пацієнтів з COVID-19, є низка показників, якими неможливо зманіпулювати, - Ляшко

Державні лабораторії підпорядковуються Міністерству охорони здоров'я і на них місцева влада впливати не може. А частка тестувань у комунальних лабораторіях, які перебувають у власності місцевої влади, не така вже й велика.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, немає сенсу на щось впливати, якщо є низка показників, якими на місцях неможливо зманіпулювати.

"Є низка показників, які ми визначаємо, і вони один одного перестраховують", - пояснив він.

Ляшко вважає, що лікарні, які надають медичну допомогу в випадках коронавірусної хвороби, також не зацікавлені в тому, щоб спеціально "накручувати" кількість пацієнтів. За його словами, вони отримують фінансування залежно від кількості створених бригад.

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