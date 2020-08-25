Лікарні не можуть "накручувати" кількість пацієнтів з COVID-19, є низка показників, якими неможливо зманіпулювати, - Ляшко
Державні лабораторії підпорядковуються Міністерству охорони здоров'я і на них місцева влада впливати не може. А частка тестувань у комунальних лабораторіях, які перебувають у власності місцевої влади, не така вже й велика.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, немає сенсу на щось впливати, якщо є низка показників, якими на місцях неможливо зманіпулювати.
"Є низка показників, які ми визначаємо, і вони один одного перестраховують", - пояснив він.
Ляшко вважає, що лікарні, які надають медичну допомогу в випадках коронавірусної хвороби, також не зацікавлені в тому, щоб спеціально "накручувати" кількість пацієнтів. За його словами, вони отримують фінансування залежно від кількості створених бригад.
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Как те известные дикари, построившие макеты самолетов из палок.
Самолеты из палок есть, а ценных грузов - нет.
Так и здесь - стотысячные толпы людей - есть, а свержения ненавистного Луки - нет.
Аналогично и в Хабаре - 46-й день протестов есть, а не только возвращенного Фургала нет, но и ******** Дегтярева не выгнали.
Вот так-то.
До немирних протестів і ненависті до "старшого брата"..
ТОМУ ЙОМУ ПИ...ДИ ЩЕ ПОЛУЧАТИ І ПОЛУЧАТИ
*вирусанетвывсеврети*
"В базе данных выявлено более 250 человек с положительными тестами, которые не сняты с учета. Большая часть из этих людей давно выздоровела, а остальные, возможно, никогда не болели. Сейчас проводится внутреннее расследование, ведь есть определенные подозрения, что люди не сняты с учета для создания искусственного ажиотажа и искусственного увеличения количества больных, позволяет делать дополнительные закупки городской инфекционной больнице", - сообщили в облсовете.
Источник:https://censor.net/n3200113
Tю. И хто ж вам поверит, если вы не показываете вице-короля Ляшко живьём ?
Или уже прикопали его ? Ковид подхватил, наверное.
По этому треть результатов тестов по Украине, реально накрученнная - ложными срабатываниями теста (да и сами врачи грешат этим т.к. им идет надбавка за короновирусных больных), и результаты никто потом исправить не может-т.к. система не позволяет.
Вот и получается по карте-ж@па, а в реале мало кто болеет.
Готовьте виселицы, для всех соучастников спецоперации "ковид".
В Нюрнберге им мало показалось. Работа не закончена.
никто проверять не будет. Потому, здесь врачи не стесняются: хотите попрощаться с матерью, и забрать без проблем тело - соглашайтесь с причиной смерти...
врачи сами просят пациента написать что он болет ковид19 при том что он не болен, потому что им это выгодно
статистиці ,і "безумовно зеленим лікарям"...
ДУРАНТИНОФІЛИ Цензора краще знають,що народ ДУРЯТЬ )))