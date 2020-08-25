Радуцький про ситуацію з COVID-19: Швидше за все, це друга хвиля. Сподіваюся, ми впораємося

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації і нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький вважає, що в Україні почалася друга хвиля епідемії COVID-19, але сподівається, що Україна з нею впорається.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерафакс-Україна, про це він сказав журналістам перед позачерговим засіданням Верховної Ради у вівторок.

"Швидше за все, це друга хвиля (коронавірусу. - Ред.). Офіційно ВООЗ ще не вважає це другою хвилею, але такі країни як Франція, Іспанія, Бельгія вже вважають, що почалася друга хвиля", - сказав він.

Відповідаючи на питання, що необхідно робити з карантинними заходами в зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, зокрема з відкриттям навчальних закладів, Радуцький зазначив, що було б добре, якби вдалося зменшити кількість дітей у класах, наприклад, шляхом введення позмінного навчання.

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"Як показала практика, система охорони здоров'я витримала краш-тест навесні, а більш розвинені країни, з нормальними системами охорони здоров'я, впоралися гірше, ніж Україна. Тому сподіваюся, що з другою хвилею ми впораємося", - заявив депутат.