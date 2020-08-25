Радуцький про ситуацію з COVID-19: Швидше за все, це друга хвиля. Сподіваюся, ми впораємося
Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації і нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький вважає, що в Україні почалася друга хвиля епідемії COVID-19, але сподівається, що Україна з нею впорається.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерафакс-Україна, про це він сказав журналістам перед позачерговим засіданням Верховної Ради у вівторок.
"Швидше за все, це друга хвиля (коронавірусу. - Ред.). Офіційно ВООЗ ще не вважає це другою хвилею, але такі країни як Франція, Іспанія, Бельгія вже вважають, що почалася друга хвиля", - сказав він.
Відповідаючи на питання, що необхідно робити з карантинними заходами в зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, зокрема з відкриттям навчальних закладів, Радуцький зазначив, що було б добре, якби вдалося зменшити кількість дітей у класах, наприклад, шляхом введення позмінного навчання.
"Як показала практика, система охорони здоров'я витримала краш-тест навесні, а більш розвинені країни, з нормальними системами охорони здоров'я, впоралися гірше, ніж Україна. Тому сподіваюся, що з другою хвилею ми впораємося", - заявив депутат.
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Люди сами справятся, вы главное не мешайте.
В першому, і другому турах.
(або ті ж що : «во втором турє нє ходіл голосовать»
А ти, за гамно.
Перечитайте, і вдумайтесь у прочитане.
сусіда хижого лакузи,
в едемські зваблюють гаї.
Вони у Мутному союзі.
Бо кущ країни вже прив*яв,
то, щоб дощем його зросити,
потрібно пнутись до слов*ян.
Триматись далі від хасидів.
Грошей вже стільки загуло
у чарівні оті офшори,
що геть усохло джерело
державних витоків грошових...