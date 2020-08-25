За добу в Києві 130 нових випадків COVID-19, померли дві людини, загалом 12,1 тис. інфікованих

Станом на ранок 25 серпня в Києві на коронавірус захворіли ще 130 осіб.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Загальна кількість інфікованих становить 12 153.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 172 людини, за минулу добу зафіксовано два летальні випадки. Від початку епідемії одужали 3853 пацієнти.

Станом на 25 серпня кількість активних хворих у столиці становить 8128.

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Як пізніше повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram, захворіли: 72 жінки віком від 19 до 75 років, 50 чоловіків віком від 18 років до 81 року, 2 дівчинки 6 і 14 років і 6 хлопчиків від 8 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнти. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 27 хворих.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі - 24, у Деснянському і Дніпровському районах - по 20, у Дарницькому і Святошинському - по 15 випадків.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 23 серпня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 307 осіб.