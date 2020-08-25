У Києві оголошено штормове попередження, комунальники працюють у посиленому режимі, - КМДА
У Києві оголошено штормове попередження: синоптики прогнозують сьогодні, 25 серпня, зливи протягом дня і вночі, над містом - грозовий фронт (жовтий рівень небезпеки).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
У зв’язку із цим гідрослужба КК "Київавтодор" працює в посиленому режимі.
Зокрема, на місцях можливих підтоплень чергує техніка: 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів для ліквідації наслідків негоди.
Комунальна корпорація закликає водіїв бути обачними на дорогах.
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