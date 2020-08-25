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У Києві оголошено штормове попередження, комунальники працюють у посиленому режимі, - КМДА

У Києві оголошено штормове попередження, комунальники працюють у посиленому режимі, - КМДА

У Києві оголошено штормове попередження: синоптики прогнозують сьогодні, 25 серпня, зливи протягом дня і вночі, над містом - грозовий фронт (жовтий рівень небезпеки).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

У зв’язку із цим гідрослужба КК "Київавтодор" працює в посиленому режимі.

Зокрема, на місцях можливих підтоплень чергує техніка: 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів для ліквідації наслідків негоди.

Комунальна корпорація закликає водіїв бути обачними на дорогах.

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Автор: 

Київ (19410) негода (755) Київавтодор (277)


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Топ коментарі
+2
Бабла смоет!!
Ужжос...
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25.08.2020 11:37
+1
Що ж вони там такого наклали та набудували що, простий дощ вже стає штормовим попередженням?
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25.08.2020 11:22
+1
сейчас солнце вышло, дождик прошел
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25.08.2020 11:22
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Що ж вони там такого наклали та набудували що, простий дощ вже стає штормовим попередженням?
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25.08.2020 11:22 Відповісти
А-а, я дізнався. Там в калюжі 5см глибиною застрягла маршрутка і люди виявилися в ній заблокованими!
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25.08.2020 11:38 Відповісти
сейчас солнце вышло, дождик прошел
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25.08.2020 11:22 Відповісти
у клоуна навчилися?
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25.08.2020 11:22 Відповісти
Как хорошо что на улице дождь-ведь можно обновить калоши.Как хорошо что мне 17 лет. Как хорошо что я такой хороший.
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25.08.2020 11:28 Відповісти
Бабла смоет!!
Ужжос...
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25.08.2020 11:37 Відповісти
Жовтий рівень небезпеки- очикують грозу.
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25.08.2020 11:40 Відповісти
Опосля молний Озоном амбре..))
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25.08.2020 11:45 Відповісти
О, то це пояснює чому в Україні за перше півріччя смертність впала на 17320 осіб порівняно з попереднім роком. Весною 2019 було менше блискавок, а отже менше виділення озону. А я оце дурень думав що, люди менше почали лікуватися та частіше стали мити руки.Але Кравчук за допомогою Гордона мені відкрив очі. По-ходу, я не Вій.
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25.08.2020 11:54 Відповісти
Я надіюсь що, на десяти мільйонах катаклізм зупиниться.
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25.08.2020 11:55 Відповісти
От постояных недоремонтов и псевдо реконсрукци толкуноль Киев стоит в пробках может ну его нафиг ещё 72 еденици......
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25.08.2020 11:39 Відповісти
Як бачимо залякувати населення і викликати параною можна не тільки вірусаи, а й літніми зливами чи лупою (перхотью). Головне, аби психічно нестійкі особи почали панікувати і почувати себе невпевнено. Такими особами легше керувати.
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25.08.2020 11:49 Відповісти
Черкасам позичте дощу, а то ми уже забули, що воно таке ))
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25.08.2020 14:41 Відповісти
 
 