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Новини
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Великий Державний Герб України вже існує. Зеленський має його затвердити, - Фонд "Україна XXI століття"

Фонд інтелектуальної співпраці "Україна XXI століття" заявляє, що Великий Державний Герб України вже існує і Президент Володимир Зеленський має лише його затвердити.

Народні депутати від партії "Слуга народу" нещодавно подали проєкт постанови ВРУ про проведення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба України (ВДГУ). Народні обранці запропонували провести конкурс у три етапи, включно з громадським обговоренням ескізу БГГУ, визначенням переможця та поданням до ВРУ пропозицій за результатами цього конкурсу. Планується, що 25 серпня Постанову буде розглянуто на позачерговій сесії парламенту.

З огляду на це, Фонд інтелектуальної співпраці "Україна XXI століття" разом з громадськими діячами звернувся з відкритим листом щодо цього питання до Президента Володимира Зеленського.

Великий Державний Герб України вже існує. Зеленський має його затвердити, - Фонд Україна XXI століття 01

Про це повідомляє пресслужба Фонду, передають Українські Новини.

Як зазначається в листі, досі не реалізовано положення статті 20 Конституції України щодо ухвалення Великого Державного Герба України. Водночас перший конкурс на найкращий ескіз ВДГУ було проведено в далекому 1997 році. Тоді Державна комісія визнала найкращим ескізом Герб авторства видатних діячів мистецтв - членів Національної спілки художників Олександра Івахненка та Віталія Мітченка, доктора історичних наук, повного кавалера ордену Княгині Ольги Марії Дмитрієнко, та старшого наукового співробітника НАНУ Юрія Савчука.

У 2008 році, згідно з указом Президента України, Кабінетом Міністрів конкурс було проведено повторно, а його переможцем знову став ескіз згаданого колективу, до якого приєднався народний художник України, академік Національної академії мистецтв та лауреат національної премії імені Тараса Шевченка Сергій Якутович. Координатором проєкту виступив голова фонду інтелектуальної співпраці "Україна XXI століття" Богдан Губський. За рішенням державної комісії ескіз повністю відповідав вимогам Конституції, умовам конкурсу і концепції створення Великого Державного Герба, розробленої Національною академією наук.

Великий Державний Герб України вже існує. Зеленський має його затвердити, - Фонд Україна XXI століття 02

У 2009 році цей ескіз ВДГУ затвердив Кабінет Міністрів. На жаль, з того часу ескіз ВДГУ так і не був розглянутий Верховною Радою, хоча головне експертне управління ВРУ двічі рекомендувало народним депутатам ухвалити законопроєкт щодо ВДГУ.

Поміж тим, як наголошується в листі, переможний ескіз ВДГУ отримав найширшу суспільну апробацію та оцінку. Саме його сьогодні використовують найвищі органи державної влади України та громадськість. Зокрема, його можна побачити у залі офіційних прийомів Офісу Президента України, у військових частинах Збройних Сил, школах, університетах. Саме цей ескіз ВДГУ тричі карбувався Національним банком України на ювілейних монетах з нагоди 10-річчя, 15-річчя та 25-річчя Незалежності України. Він активно використовувався під час Революції Гідності.

"Практика – критерій істини. Отже, можна з упевненістю сказати, що зазначена концепція ВДГУ, її художнє втілення, що шліфувалося у різних графічних редакціях, пройшли випробовування часом і стали набутком новітньої української історії та геральдики", - йдеться в повідомленні.

У листі до президента зазначається, що у проєкті ВДГУ використано символи, які об’єднують різні історичні епохи тисячолітнього державного шляху України, увічнюють та возвеличують найвеличніших державних мужів – Володимира Великого, Данила Галицького, Богдана Хмельницького, Михайла Грушевського, Євгена Петрушевича, Павла Скоропадського.

"Великий Державний Герб засвідчує історичну тяглість державної традиції, уособлює в собі головні етапи її становлення та багатовікового розвитку і слугує втіленням провідної національної ідеї – ідеї соборності українських земель та їхнього демократичного устрою", - наголошується у зверненні.

Наголошується, що справа залишається лише за малим – затвердити цей ескіз ВДГУ рішенням Верховної Ради України.

Фонд "Україна XXI століття" зазначає, що саме тому, громадські діячі та авторський склад переможного конкурсу на найкращий проєкт ВДГУ звернулися до Президента України з пропозицією подати на розгляд Верховної Ради як першочерговий Закон України про затвердження цього ескізу, як Великого Державного Герба України та тим самим поставити логічну крапку в багаторічній невизначеності щодо питання неабиякої державної ваги.

За інформацією Фонду, звернення до Президента підписали Голова Фонду Богдан Губський, директор Інституту історії НАНУ академік Валерій Смолій та автори переможного ескізу ВДГУ.

Автор: 

герб (70) фонд (247)


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Топ коментарі
+22
Великий Державний Герб України вже існує. Зеленський має його затвердити, - Фонд "Україна XXI століття" - Цензор.НЕТ 4744
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25.08.2020 11:51
+22
Єта власть, может утвердить только такой герб.

Великий Державний Герб України вже існує. Зеленський має його затвердити, - Фонд "Україна XXI століття" - Цензор.НЕТ 7899
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25.08.2020 11:59
+20
Ну как дети... А как на уже готовом распилять бюджетное бабло?
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25.08.2020 11:31
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Ну как дети... А как на уже готовом распилять бюджетное бабло?
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25.08.2020 11:31 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏 Правильно! Клоуни хочуть взагалі-то якось знівелювати Тризуб, а якщо не вдасться, то хоч попидяти бабло.
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27.08.2020 11:15 Відповісти
бог наказал Бодю Губского за его преступную деятельность очень страшной женой..
ну, очень страшной..
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25.08.2020 11:33 Відповісти
воно на фото у нього з голови виходе чі входе?
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25.08.2020 11:33 Відповісти
А яким боком до цього герба якесь чудовисько, схоже на лева?!
Потрібно провести загальне опитування, а не ліпити нісенітницю.
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25.08.2020 11:35 Відповісти
Льова під коксом
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25.08.2020 11:37 Відповісти
Лев- Сян, козак-Дон. все правильно.
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25.08.2020 11:49 Відповісти
То династія Галицьких.
Корольhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Данило Романович назвав місто на честь свого сина князя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лева Даниловича .
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25.08.2020 11:56 Відповісти
Мова йде про Великий герб всієї України а не міста Львова. Складові цього герба мають об'єднувати людей, а не навпаки. А може тоді лева замінити на якоря або сумку чи лелеку?
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25.08.2020 12:11 Відповісти
Це символ західної частини України а не одного Львова - родинний герб князя Данила.
Великий Державний Герб України вже існує. Зеленський має його затвердити, - Фонд "Україна XXI століття" - Цензор.НЕТ 2645
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25.08.2020 12:21 Відповісти
Так і я про те.....
А де тоді символи інших міст?
Якщо робити герб всієї України то потрібно або брати щось від гербів кожного міста (що мало можливо) або створювати щось зовсім нове.
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25.08.2020 12:34 Відповісти
Не міста, а земель.
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27.08.2020 11:18 Відповісти
На кравчучку?!
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25.08.2020 12:52 Відповісти
Кацапа ще не питали... Подивись історичні герби Львова, ще з 15-16 століть, і сам не "ліпи нісенітницю"... Ідіот, на гербі не "лев", як "тварина", а "геральдична фігура".... А в геральдиці - свої правила зображень... Це тобі не реклама голлівудської кіностудії...
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25.08.2020 12:24 Відповісти
Якщо ти подужало текст новини то мало б знати що мова йде про Великий герб всієї України, а не міста Львів.
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25.08.2020 12:37 Відповісти
Баран ти... Лев був символом не тільки Львова, а й всього Галицько-Волинського князівства, і по великому рахунку, загальним символом західноукраїнських земель... Тут ще подібний тобі остолоп написав,що "козаки - окрема нація...", тому до України стосунку не мають. А, хочеш, я тобі страшну "єресь" напишу? Згідно з династично-геральдичними традиціями, з таким же успіхом до цього герба можна було додать і двоголового орла... Тільки не золотого, а чорного... Бо це - символ Чернігівського князівства, відомий ще з Х століття!...
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25.08.2020 13:08 Відповісти
Герб держави малюють у відповідності до правил геральдики. Загальне опитування - консультація у тих, хто не розуміє питання? Не ліпить нісенітницю.
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25.08.2020 12:52 Відповісти
Слева молот, справа серп Это наш советский герб. Хочешь сей а хочешь куй Всё равно получишь зебільний герб
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25.08.2020 11:36 Відповісти
Большой Государственный Герб Украины уже существует. Зеленский должен его утвердить

Сказал, чтобы для отражения реальности, на козака кипу нахлобучили.
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25.08.2020 11:36 Відповісти
В бюджете дыра 300 млрд. Ой,"дехвыцит", деньги с ковидфонда- "освоены" неизвестно куда. И б... Это сейчас главная проблема у зеллоха , нагреть бюджет на большой герб.
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25.08.2020 11:38 Відповісти
нах та корона сверху? предлагаю символ Солнца.
Большой Государственный Герб Украины уже существует. Зеленский должен его утвердить, - Фонд "Украина XXI века" - Цензор.НЕТ 6698
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25.08.2020 11:38 Відповісти
как вариант для большого герба:
Большой Государственный Герб Украины уже существует. Зеленский должен его утвердить, - Фонд "Украина XXI века" - Цензор.НЕТ 7008
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25.08.2020 11:46 Відповісти
Ага... Одні уже "символ круговороту життя" малювали... На червоному полотнищі, у білому крузі... Це, між іншим, теж "солярний" символ... Думай, що пропонуєш... Геральдика, це "безмовна мова", вона, як індійський чи тайський танець - кожен жест означає щось конкретне... Так і в геральдиці - кожен елемент зображення несе якусь конкретну інформацію...
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26.08.2020 04:14 Відповісти
а род https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Herb_rodu_Esterhazy.svg эстерхази возмущаться не будет?
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25.08.2020 11:39 Відповісти
Лев должен в зубах держать перекушенного двухглавого орла.
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25.08.2020 11:39 Відповісти
А кігті цього лева треба пофарбувати у різні кольори
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25.08.2020 11:41 Відповісти
Молочные зубы легко ломаются.
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25.08.2020 11:54 Відповісти
Вата detected.
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26.08.2020 00:59 Відповісти
кстати да..
у меня такой Герб стоял в телефоне как заставка еще лет 10 назад, а видел я его очень - очень давно..
Красивый и грозный, НО малоросне такой не понравится...
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25.08.2020 11:42 Відповісти
это арменин с мушкетом?-тогда правильно.
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25.08.2020 11:42 Відповісти
Что со львом ?
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25.08.2020 11:43 Відповісти
Вава не знає що то таке позаду нього. В Трускавці цьому не вчили.
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25.08.2020 11:44 Відповісти
А зверху британська корона з Куллінаном, попри те що Україна є республікою.
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25.08.2020 11:45 Відповісти
Великий Державний Герб України вже існує. Зеленський має його затвердити, - Фонд "Україна XXI століття" - Цензор.НЕТ 4744
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25.08.2020 11:51 Відповісти
Питання до червоного кольору в геральдиці і рубіну (Куллінану) в центрі корони. На князівських коронах його не було.
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25.08.2020 11:57 Відповісти
Це не червоний, а малиновий, як і прапор Війська Запорозького Низового.
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25.08.2020 12:02 Відповісти
Не можна. Виникне ще одна секта щодо додавання третьої смуги на прапор згідно з "геральдичними правилами." Свідків перевертання прапорів догори ногами здається цілком достатньо.
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25.08.2020 17:11 Відповісти
так..корона це монархія...а у нас клептократія зараз...
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25.08.2020 11:51 Відповісти
Что символизироет орнамент между короной и тризубом. Бесполезный элемент. Геральдист из Губского - никакой.
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25.08.2020 11:57 Відповісти
Єта власть, может утвердить только такой герб.

Великий Державний Герб України вже існує. Зеленський має його затвердити, - Фонд "Україна XXI століття" - Цензор.НЕТ 7899
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25.08.2020 11:59 Відповісти
"Запропонований варіант мав низку помилок і неточностей, деякі з них було виправлено в останньому варіанті. До першого варіанту геральдисти відзначали такі:
1. Використання корони в гербі не відповідає ні історичній традиції, ні теперішньому державному устрою України. Справа в тому, що корони використовуються або на гербах монархій, або як данина історичній традиції - так, корона Св. Стефана на гербі Угорщини є історичною короною Угорського королівства, символом угорської державності протягом кількох століть.

2. Між гербовим щитом і короною в проєкті О. Івахненка розміщено намет. В геральдиці намет використовується переважно як прикраса для лицарського шолома і не несе практично ніякого символічного навантаження. Крім того, в українській територіальній традиції намет не властивий. Присутність намету в Державному Гербі можна трактувати хіба як непотрібну декоративну прикрасу між короною (влада) і щитом з Тризубом (народ).

3. Козак, поданий в проєкті як герб Війська Запорозького, не відповідає йому ні іконографією, ні кольорами і, фактично, є новим гербом. Так, на запорозькому гербі козак повернутий корпусом в протилежний від проєктного бік (через це фігура козака в проєкті є неприродньою), в оригіналі козак має демократичний червоний, а не золотий, багато розшитий жупан. Таким чином, не виконується стаття 20 Конституції України, де чітко зазначається, що «великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням … герба Війська Запорізького…». Крім того, варто зауважити, що жупан з візерунками фігурував на гербі при тих гетьманах, які прагнули встановити своє одноосібне правління, обмежити козацьку демократію.

4.В іконографії лева відчувається невпевненість (невеликий крок) і ущемленість (деякі анатомічні вади на деяких проєктах). Крім того, лев, поданий в деяких проєктах як герб Галицько-Волинської держави, не може так трактуватися, оскільки не має золотої корони галицького лева.

5.Щитотримачі, які повинні символізувати соборність України, не виконують даної ролі, оскільки не покривають всіх українських земель: поза соборністю, зокрема, опинилася https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Слобожанщина і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Крим .

6.У геральдиці фігури, зображені неприродно перевернутими, символізують смерть, занепад, зворотне трактування символу. У проєкті Великого герба під щитом лежать перевернуті колоски пшениці, що геральдисти трактують як занепад сільського господарства, голод, злидні."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0
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25.08.2020 12:01 Відповісти
Респект. Голосую за ці поправки обома руками!
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25.08.2020 12:07 Відповісти
Чому корона не відповідає історичні традиції українців?....
Коронований Лев, Король Данило, який був коронований папою Інокентієм IV і отримав титул КОРОЛЬ РУСІ...
Король не був нічиїм васалом....І на рівні з сусідніми королями Моравії, Угорщини, Польщі, Прусії... вів незалежну політику в своєму королівстві.... Тобто КОРОНОВАНИЙ ЛЕВ... Це чисто ЗАХІДНА, ЄВРОПЕЙСЬКА, НЕЗАЛЕЖНА ТРАДИЦІЯ....

КОЗАК - це символ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ, КОЗАЦЬКОЇ СІЧІ, ВОЛЬНОСТІ, гуляйполя... тобто СХІДНОЇ ТРАДИЦІЇ.....
Зверху.... корона з ХРЕСТОМ... Це швидше корона КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА, хрестителя України-Русі.... Загугліть, ікони Володимира і Ольги в соборі св.Петра(головного храму католицького Світу) у Римі.... Там вони обоє у таких КНЯЖИХ КОРОНАХ....
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25.08.2020 12:39 Відповісти
Поляки вже давно не монархія, але корону зберегли....Великий Державний Герб України вже існує. Зеленський має його затвердити, - Фонд "Україна XXI століття" - Цензор.НЕТ 8266
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25.08.2020 13:11 Відповісти
У них був король, а у нас був?
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25.08.2020 13:22 Відповісти
Звичайно був.... Спражній, європейський КОРОЛЬ...Данило Романович,
як польські королі, чешські, пруські....
Читайте вище....
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25.08.2020 16:16 Відповісти
Обращение подписал глава фонда Богдан Губский - не тот ли латифундист и земельный рейдер, который был в партии у Юли, а когда Овощ стал президентом переметнулся к нему?
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25.08.2020 12:14 Відповісти
Почему Козак на гербе? Козаки это отдельная нация.
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25.08.2020 12:17 Відповісти
Ты из народа домбаса?
Спой чего нить на даунбасском.
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25.08.2020 12:59 Відповісти
Знаєш, ти не "оригінальний"... У нас уже була "нація", що тебе "переплюнула"... Вона складалася з однієї людини... Звали її Григорій Котовський... У своєму паспорті він власноручно вписав "національність" - "бессарабець"
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26.08.2020 04:21 Відповісти
Я то здесь каким боком?
В детстве у бабушки был сосед, который был потомком козаков. К нему раз в год приезжали еще двое. Они многое рассказывали, как жили их деды-прадеды. Совсем не так, как нам преподносит история.
Но, к русским и украинцам они относились пренебрежительно.
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26.08.2020 09:11 Відповісти
Ты к "ментам", "бомжам", "гуцулам" относишься пренебрежительно... Они - нация? Не путай национальность и "сословие"... И про казаков мне нечего рассказывать... Я сам из "черкасов", с украинского "фронтира", предок сотником был, у Кривоноса... А у жены бабка - ростовская казачка... Я даже разницу между запорожскими, донскими и кубанскими казаками знаю, а ты мне про разницу между казаками и "посполитыми" с "хрестьянами" лепишь...
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26.08.2020 09:46 Відповісти
Да ну, ребята, после таких выборов президента вот ваш большой герб:
Великий Державний Герб України вже існує. Зеленський має його затвердити, - Фонд "Україна XXI століття" - Цензор.НЕТ 2755
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25.08.2020 12:19 Відповісти
це заборонено
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25.08.2020 12:54 Відповісти
поменяют серп и молот на тризуб. делов то...
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25.08.2020 13:21 Відповісти
Многим нравится. 73% нарида Украины - за.
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25.08.2020 13:03 Відповісти
навряд, зеленого мало!
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25.08.2020 15:03 Відповісти
Серп и молот, молот - серп.
Это наш советский герб.
Хочешь - жни, а хочешь - куй,-
Всё-равно получишь @#&...
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25.08.2020 13:16 Відповісти
до чого ті корони? Україна не монархія останні років 600. Особисто мене влаштовує тризуб без усяких вензелів та інших прикрас у стилі барокко.
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25.08.2020 12:34 Відповісти
мені, як звичайному інженеру-селянину, невігласу у геральдиці, одному з нащадків козацького роду Сумщини, подобається..
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25.08.2020 12:54 Відповісти
А мне нравится наш сегодняшний герб---очень лаконичный: ни добавить, ни убавить!
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26.08.2020 01:40 Відповісти
Вот насчёт короны у меня сомнения....
Корона на князе?
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26.08.2020 09:55 Відповісти
Пока малорос у власти, его будет устраивать и Малый герб. Большой - только повод настрогать ещё дополнительного бабла.
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26.08.2020 15:38 Відповісти
 
 