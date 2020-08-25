Великий Державний Герб України вже існує. Зеленський має його затвердити, - Фонд "Україна XXI століття"
Фонд інтелектуальної співпраці "Україна XXI століття" заявляє, що Великий Державний Герб України вже існує і Президент Володимир Зеленський має лише його затвердити.
Народні депутати від партії "Слуга народу" нещодавно подали проєкт постанови ВРУ про проведення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба України (ВДГУ). Народні обранці запропонували провести конкурс у три етапи, включно з громадським обговоренням ескізу БГГУ, визначенням переможця та поданням до ВРУ пропозицій за результатами цього конкурсу. Планується, що 25 серпня Постанову буде розглянуто на позачерговій сесії парламенту.
З огляду на це, Фонд інтелектуальної співпраці "Україна XXI століття" разом з громадськими діячами звернувся з відкритим листом щодо цього питання до Президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляє пресслужба Фонду, передають Українські Новини.
Як зазначається в листі, досі не реалізовано положення статті 20 Конституції України щодо ухвалення Великого Державного Герба України. Водночас перший конкурс на найкращий ескіз ВДГУ було проведено в далекому 1997 році. Тоді Державна комісія визнала найкращим ескізом Герб авторства видатних діячів мистецтв - членів Національної спілки художників Олександра Івахненка та Віталія Мітченка, доктора історичних наук, повного кавалера ордену Княгині Ольги Марії Дмитрієнко, та старшого наукового співробітника НАНУ Юрія Савчука.
У 2008 році, згідно з указом Президента України, Кабінетом Міністрів конкурс було проведено повторно, а його переможцем знову став ескіз згаданого колективу, до якого приєднався народний художник України, академік Національної академії мистецтв та лауреат національної премії імені Тараса Шевченка Сергій Якутович. Координатором проєкту виступив голова фонду інтелектуальної співпраці "Україна XXI століття" Богдан Губський. За рішенням державної комісії ескіз повністю відповідав вимогам Конституції, умовам конкурсу і концепції створення Великого Державного Герба, розробленої Національною академією наук.
У 2009 році цей ескіз ВДГУ затвердив Кабінет Міністрів. На жаль, з того часу ескіз ВДГУ так і не був розглянутий Верховною Радою, хоча головне експертне управління ВРУ двічі рекомендувало народним депутатам ухвалити законопроєкт щодо ВДГУ.
Поміж тим, як наголошується в листі, переможний ескіз ВДГУ отримав найширшу суспільну апробацію та оцінку. Саме його сьогодні використовують найвищі органи державної влади України та громадськість. Зокрема, його можна побачити у залі офіційних прийомів Офісу Президента України, у військових частинах Збройних Сил, школах, університетах. Саме цей ескіз ВДГУ тричі карбувався Національним банком України на ювілейних монетах з нагоди 10-річчя, 15-річчя та 25-річчя Незалежності України. Він активно використовувався під час Революції Гідності.
"Практика – критерій істини. Отже, можна з упевненістю сказати, що зазначена концепція ВДГУ, її художнє втілення, що шліфувалося у різних графічних редакціях, пройшли випробовування часом і стали набутком новітньої української історії та геральдики", - йдеться в повідомленні.
У листі до президента зазначається, що у проєкті ВДГУ використано символи, які об’єднують різні історичні епохи тисячолітнього державного шляху України, увічнюють та возвеличують найвеличніших державних мужів – Володимира Великого, Данила Галицького, Богдана Хмельницького, Михайла Грушевського, Євгена Петрушевича, Павла Скоропадського.
"Великий Державний Герб засвідчує історичну тяглість державної традиції, уособлює в собі головні етапи її становлення та багатовікового розвитку і слугує втіленням провідної національної ідеї – ідеї соборності українських земель та їхнього демократичного устрою", - наголошується у зверненні.
Наголошується, що справа залишається лише за малим – затвердити цей ескіз ВДГУ рішенням Верховної Ради України.
Фонд "Україна XXI століття" зазначає, що саме тому, громадські діячі та авторський склад переможного конкурсу на найкращий проєкт ВДГУ звернулися до Президента України з пропозицією подати на розгляд Верховної Ради як першочерговий Закон України про затвердження цього ескізу, як Великого Державного Герба України та тим самим поставити логічну крапку в багаторічній невизначеності щодо питання неабиякої державної ваги.
За інформацією Фонду, звернення до Президента підписали Голова Фонду Богдан Губський, директор Інституту історії НАНУ академік Валерій Смолій та автори переможного ескізу ВДГУ.
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ну, очень страшной..
Потрібно провести загальне опитування, а не ліпити нісенітницю.
Корольhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Данило Романович назвав місто на честь свого сина князя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лева Даниловича .
А де тоді символи інших міст?
Якщо робити герб всієї України то потрібно або брати щось від гербів кожного міста (що мало можливо) або створювати щось зовсім нове.
Сказал, чтобы для отражения реальности, на козака кипу нахлобучили.
у меня такой Герб стоял в телефоне как заставка еще лет 10 назад, а видел я его очень - очень давно..
Красивый и грозный, НО малоросне такой не понравится...
1. Використання корони в гербі не відповідає ні історичній традиції, ні теперішньому державному устрою України. Справа в тому, що корони використовуються або на гербах монархій, або як данина історичній традиції - так, корона Св. Стефана на гербі Угорщини є історичною короною Угорського королівства, символом угорської державності протягом кількох століть.
2. Між гербовим щитом і короною в проєкті О. Івахненка розміщено намет. В геральдиці намет використовується переважно як прикраса для лицарського шолома і не несе практично ніякого символічного навантаження. Крім того, в українській територіальній традиції намет не властивий. Присутність намету в Державному Гербі можна трактувати хіба як непотрібну декоративну прикрасу між короною (влада) і щитом з Тризубом (народ).
3. Козак, поданий в проєкті як герб Війська Запорозького, не відповідає йому ні іконографією, ні кольорами і, фактично, є новим гербом. Так, на запорозькому гербі козак повернутий корпусом в протилежний від проєктного бік (через це фігура козака в проєкті є неприродньою), в оригіналі козак має демократичний червоний, а не золотий, багато розшитий жупан. Таким чином, не виконується стаття 20 Конституції України, де чітко зазначається, що «великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням … герба Війська Запорізького…». Крім того, варто зауважити, що жупан з візерунками фігурував на гербі при тих гетьманах, які прагнули встановити своє одноосібне правління, обмежити козацьку демократію.
4.В іконографії лева відчувається невпевненість (невеликий крок) і ущемленість (деякі анатомічні вади на деяких проєктах). Крім того, лев, поданий в деяких проєктах як герб Галицько-Волинської держави, не може так трактуватися, оскільки не має золотої корони галицького лева.
5.Щитотримачі, які повинні символізувати соборність України, не виконують даної ролі, оскільки не покривають всіх українських земель: поза соборністю, зокрема, опинилася https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Слобожанщина і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Крим .
6.У геральдиці фігури, зображені неприродно перевернутими, символізують смерть, занепад, зворотне трактування символу. У проєкті Великого герба під щитом лежать перевернуті колоски пшениці, що геральдисти трактують як занепад сільського господарства, голод, злидні."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0
Коронований Лев, Король Данило, який був коронований папою Інокентієм IV і отримав титул КОРОЛЬ РУСІ...
Король не був нічиїм васалом....І на рівні з сусідніми королями Моравії, Угорщини, Польщі, Прусії... вів незалежну політику в своєму королівстві.... Тобто КОРОНОВАНИЙ ЛЕВ... Це чисто ЗАХІДНА, ЄВРОПЕЙСЬКА, НЕЗАЛЕЖНА ТРАДИЦІЯ....
КОЗАК - це символ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ, КОЗАЦЬКОЇ СІЧІ, ВОЛЬНОСТІ, гуляйполя... тобто СХІДНОЇ ТРАДИЦІЇ.....
Зверху.... корона з ХРЕСТОМ... Це швидше корона КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА, хрестителя України-Русі.... Загугліть, ікони Володимира і Ольги в соборі св.Петра(головного храму католицького Світу) у Римі.... Там вони обоє у таких КНЯЖИХ КОРОНАХ....
як польські королі, чешські, пруські....
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Спой чего нить на даунбасском.
В детстве у бабушки был сосед, который был потомком козаков. К нему раз в год приезжали еще двое. Они многое рассказывали, как жили их деды-прадеды. Совсем не так, как нам преподносит история.
Но, к русским и украинцам они относились пренебрежительно.
Это наш советский герб.
Хочешь - жни, а хочешь - куй,-
Всё-равно получишь @#&...
Корона на князе?