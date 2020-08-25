Чернівецька міськрада дозволила роботу громадського транспорту, шкіл, дитсадків, ТРЦ і ринків

Депутати Чернівецької міської ради на позачерговому засіданні сесії дозволили роботу громадського транспорту, ринків, торгово-розважальних центрів, кафе, ресторанів, шкіл і дитсадків із дотриманням протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Встановити роботу: громадського транспорту в режимі спеціальних перевезень; суб`єктів господарювання (торгівлі, побутових послуг, ринків, торгових комплексів, кінотеатрів, спортивних залів тощо) за умови дотримання протиепідемічних закладів; закладів громадського харчування, за умови присутності в залі не більше 20 осіб, але не менше, ніж 10 квадратних метрів залу на 1 людину; дошкільних навчальних закладів і закладів загальної освіти за умов дотримання рекомендацій державного санітарного лікаря України", - йдеться в ухваленому рішенні.

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Водночас цим же рішенням заборонили роботу розважальних закладів та розважальних зон у межах торгових центрів і проведення масових заходів з кількістю учасників понад 20 осіб у закритому приміщенні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в місті Чернівці, яке потрапило в "червону" зону поширення коронавірусу, вчора на карантин пішли дитячі сади, а громадський транспорт після виходу на маршрути вранці, призупинив роботу після обіду.