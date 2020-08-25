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Новини Коронавірус і карантин
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Чернівецька міськрада дозволила роботу громадського транспорту, шкіл, дитсадків, ТРЦ і ринків

Чернівецька міськрада дозволила роботу громадського транспорту, шкіл, дитсадків, ТРЦ і ринків

Депутати Чернівецької міської ради на позачерговому засіданні сесії дозволили роботу громадського транспорту, ринків, торгово-розважальних центрів, кафе, ресторанів, шкіл і дитсадків із дотриманням протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Встановити роботу: громадського транспорту в режимі спеціальних перевезень; суб`єктів господарювання (торгівлі, побутових послуг, ринків, торгових комплексів, кінотеатрів, спортивних залів тощо) за умови дотримання протиепідемічних закладів; закладів громадського харчування, за умови присутності в залі не більше 20 осіб, але не менше, ніж 10 квадратних метрів залу на 1 людину; дошкільних навчальних закладів і закладів загальної освіти за умов дотримання рекомендацій державного санітарного лікаря України", - йдеться в ухваленому рішенні.

Дивіться: "Голодний карантин": підприємці в Чернівцях протестують проти посилення обмежень. ФОТОрепортаж

Водночас цим же рішенням заборонили роботу розважальних закладів та розважальних зон у межах торгових центрів і проведення масових заходів з кількістю учасників понад 20 осіб у закритому приміщенні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в місті Чернівці, яке потрапило в "червону" зону поширення коронавірусу, вчора на карантин пішли дитячі сади, а громадський транспорт після виходу на маршрути вранці, призупинив роботу після обіду.

Автор: 

міськрада (478) карантин (18172) Чернівці (561) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+9
Как ??? Они осмелились ослушаться министра по делам ковида ?
Он же приказал: всё нахрен запретить и закрыть.
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25.08.2020 11:55
+9
Якщо постанова КМУ обмежує конституційні права та свободи громадян, то так, потрібен режим НС.
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25.08.2020 11:57
+8
а . что в стране где то режим чс вводили ?
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25.08.2020 11:48
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Героические мамалыжные пох.исты.
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25.08.2020 11:41 Відповісти
Всё нормально.
Так надо.
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25.08.2020 12:02 Відповісти
кому?
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25.08.2020 12:04 Відповісти
Здрасте!
Жителям Черновцов.
Они получили то, чего требовали.
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25.08.2020 12:07 Відповісти
гебельси пукіна тут схвалюють дії чернівецьких ідійотів
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25.08.2020 12:07 Відповісти
Расскажи это жителям Черновцов.
Они тебя камнями забьют.
До дебилов по другому не доходит.
Ни до них, ни до тебя.
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25.08.2020 12:14 Відповісти
Сьогодні війшли люди під міськраду, треба забороняти або все або нічого, сенс в школах, коли транспорт не ходить.
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25.08.2020 12:31 Відповісти
це що, відкрита непокора центральній владі?
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25.08.2020 11:42 Відповісти
Це ******* сепаратизмом. Завтра вони приймуть рішення про зміну державних кордонів...
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25.08.2020 11:48 Відповісти
яка влада, така й реакція на її постанови.
В цілому з Вами згоден: відкрита непокора може призвести як мінімум до підвищення рівня сепаратистських настроїв
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25.08.2020 11:58 Відповісти
В первую очередь - к ещё большей заболеваемости.
Когда больных будет навалом, забудут про сепаратизм и протесты.
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25.08.2020 12:04 Відповісти
нажаль, навіть при повальній епідемії більшість "нарІду" буде вперто вважати, що вірус - це вигадка.
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25.08.2020 13:11 Відповісти
Обрати внимание, где именно этот "нарид" проживает.
Западная Украина и Киев.
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25.08.2020 13:16 Відповісти
олєні є повсюду
А в Харкові усі ходять в масках? Нещодавно був репортаж та порахували, що там маску вдягає одна людина на сотню, тобто 1%!
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25.08.2020 13:30 Відповісти
И что, в Харькове массовый мор? В Одессе тоже, так и рынки с транспортом никто не закрывал, причем там, начиная с июня, еще и масса отдыхающих со всей страны. Но городского мора тоже не наблюдается. А вот окарантиненный, с запретами на гортранспорте, и одетый боксером в намордники Киев - среди чемпионов по заболеваемости.
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25.08.2020 13:47 Відповісти
статистика доводить значне зростання саме на Харківщині.
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25.08.2020 13:55 Відповісти
"Харьковщина" это не Харьков, как и "Киевщина" не Киев. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
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25.08.2020 14:42 Відповісти
щодо "масового мору", то коли він розпочнеться, то вже буде запіздно. Знайома лікар захворіла, ледве вижила, тому я вважаю, що до цієї проблеми треба ставитися з відповідальністю.
Щодо вдягненого "у намордники" Києва, то вчора бачив десь відсотків 10-15 у масках, усі інші як завжди..
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25.08.2020 13:58 Відповісти
Не будет мора нигде. Если из-за каждого заболевшего знакомого будете делать глобальные выводы, то окончательно дойдете до полного маразма.
Это очень хорошо, что отметили на улицах низкое количество запуганных коронафобов. Но в магазинах и в транспотре насильно заставляют носить маски всех.
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25.08.2020 14:50 Відповісти
А это входит в полномочия горсовета? Или Черновицкая область уже стала автономией с расширенными правами?
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25.08.2020 11:47 Відповісти
а . что в стране где то режим чс вводили ?
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25.08.2020 11:48 Відповісти
А що для того щоб виконувати постанову КМУ потрібно вводити режим НС?
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25.08.2020 11:50 Відповісти
А кабинет министров неконституционен. Он назначен незаконно избранной Радой.
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25.08.2020 11:56 Відповісти
Якщо постанова КМУ обмежує конституційні права та свободи громадян, то так, потрібен режим НС.
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25.08.2020 11:57 Відповісти
Якщо ви вважаєте що обмежує, або так вважають депутати міськради, то нехай подають позов до суду, і в суді доказують свою правоту і відміняють дію постанови у законний спосіб.
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25.08.2020 12:02 Відповісти
А ти таки кумедний. Який суд??? Ознайомся: https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-ii
Особливо зверни квагу на цю статтю.

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
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25.08.2020 12:15 Відповісти
Навіщо ви мені це показуєте, подавайте позов до суду і там аргументуйте. Є хоч один зареєстрований позов на цю постанову щодо її неконституційності? А то тут в коментарях усі такі юристи-конституціоністи, а подати позов і довести свою правоту у суді нікому.
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25.08.2020 12:31 Відповісти
То нехай вони подадуть до суду.
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25.08.2020 12:37 Відповісти
Хто вони?
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25.08.2020 13:18 Відповісти
позов до суду є.
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25.08.2020 12:44 Відповісти
Де є? Хто подав? До якого суду? Ви або маєте точну інформацію, або пишите якісь неперевірені чутки.
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25.08.2020 13:17 Відповісти
Учитесь искать нужную информацию самостоятельно. По вопросу судебных исков к правительству, ее в сети достаточно.
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25.08.2020 13:50 Відповісти
Якщо людина пише що є, то нехай надасть посилання. А не я написав що є а ви шукайте. А якщо не знайшли, то це не значить що немає, п що ви погано шукали. Я ж пишу що є і цього достатньо, ви просто шукати не вмієте.
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25.08.2020 14:00 Відповісти
Дя неумеющих пользоваться интернетом
https://censor.net/news/3187042/*******************************************************************************************************
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25.08.2020 17:16 Відповісти
Та який суд??? Розумні люди просто посилають тих зелених дебілів нахер з їх карантином! Невже це так складно зрозуміти...?
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25.08.2020 12:45 Відповісти
якщо послав - письмову згоду на подальше лікування за свій кошт, та відшкодування витрат держави на ліквідацію наслідків поху....зму
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25.08.2020 13:09 Відповісти
Де ж ти такий розумний був коли держава завозила сотні тисяч потенційно заражених громадян із-за кордону, без жодного карантину, лише під чесне слово про самоізоляцію?
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25.08.2020 13:20 Відповісти
А з чого ви взяли що люди які когось кудись посилають розумні? Вони розумні по вашим особистим критеріям? І звідки ви знаєте що всі які посилюють навіть по вашим критеріям є розумними? Може у вас просто критерії розумності неправильні?
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25.08.2020 13:23 Відповісти
Який же ти нудотний. Все, набрид. Ходи здоровий. Хай щастить.
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25.08.2020 13:29 Відповісти
Ну звісно хто може відстоювати свою позицію і наводити аргументи для вас нудотний. Вам легше спілкуватися з людьми які думають примітивно, або взагалі не думають.
Вам теж здоров'я.
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25.08.2020 13:35 Відповісти
Та ти хоч сам знаєш яку точку зору ти відстоюєш?
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25.08.2020 13:38 Відповісти
Отстаивает примитивные догмы чиновничества. К самостоятельному мышлению, судя по многочисленным постам, не способен.
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25.08.2020 13:54 Відповісти
Я відстоюю точку зору законності. Не подобається рішення, оскаржуйте законно. В 2014 на Донбасі теж не подобалася центральна влада, а їх місцева влада приймала незаконні рішення. Результат всі бачать до цього часу. Їх ми називаємо сепаратистами, і правильно називаємо, але хто тоді ці у Чернівцях?
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25.08.2020 14:05 Відповісти
Законно это и происходит.
https://censor.net/news/3187042/*******************************************************************************************************
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25.08.2020 14:53 Відповісти
Смотря какая постановка,если это касается запрета на работу и ТД,то да должен быть режим ЧП.Из всего этого выходит,что и кабмин и Черновицкая рада нарушают законы Украины.Они не имеют права закрывать рестораны,магазины и ТД.
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25.08.2020 13:34 Відповісти
хто як хоче так і д---е-оце дожились- гуляйполе відпочиває-
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25.08.2020 11:49 Відповісти
Цікаво якою буде реакція центральної влади, і чи взагалі буде якась реакція. Чи так мовчки проковтнуть...
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25.08.2020 11:53 Відповісти
Да брось ты.
Центральная влада уже увидела Пастора и Пороха в чёрных рубашках и чёрных перчатках.
Сейчас центральная влада быстро завещания пишет.
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25.08.2020 11:57 Відповісти
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25.08.2020 11:58 Відповісти
Ніякої не буде, бо нема центральної влади, завгосп Єрмак нехай туалетний папір рахує.
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25.08.2020 12:33 Відповісти
Вперед отважные румыны! Черновцы ************* к защитникам конституции.
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25.08.2020 11:52 Відповісти
Саме румуни за карантин, але 9 відсотків ролі не відіграють.
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25.08.2020 12:35 Відповісти
Как ??? Они осмелились ослушаться министра по делам ковида ?
Он же приказал: всё нахрен запретить и закрыть.
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25.08.2020 11:55 Відповісти
Правильно сделал!!!
К чёрту маски!
К чёрту дистанцию!
Всех детей в садики, школьников в школы, пассажиров в маршрутки, покупателей в очереди.
Всё у вас будет хорошо.
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25.08.2020 12:00 Відповісти
да - ну ты и вражина - а как прятался,как прятался
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25.08.2020 12:03 Відповісти
Шо, снова не так?
А как же нужно?
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25.08.2020 12:05 Відповісти
Ну, для начала - повесить публично всю ковидистскую банду.
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25.08.2020 12:12 Відповісти
Правильно!
В мировом масштабе!
В каждой стране свои аллеи с виселицами.
И таблички на грудь: "Они боролись с коронавирусом"
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25.08.2020 12:17 Відповісти
"Они пытались установить новый мировой порядок".

Вот такая правильная надпись будет.
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25.08.2020 12:21 Відповісти
Хорошо!
Пиши, что считаешь нужным.
А что с родственниками будем делать?
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25.08.2020 12:28 Відповісти
Ты коммунист что ли ? Только коммунисты считают "нормальной" коллективную ответственность за преступления. Нормальные люди судят каждого по его делам.
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25.08.2020 12:30 Відповісти
Ты, дурачок, так и не понял, что я смеюсь над тобой?
Какое ж ты тупое.
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25.08.2020 13:19 Відповісти
Некоторые уже отсмеялись. Аваков, Бубочка. ЗеЛенка...
Степанов и Ляшок на очереди.
А там, глядишь, и ты.
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25.08.2020 13:54 Відповісти
Шо, померли?
И Зеленский - не Зеленский.
И доллар по 70 грн.
Шут ты гороховый.
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25.08.2020 13:57 Відповісти
Аваков либо сдриснул, либо грохнули его. ЗеЛенки давно нигде нет. Актёр, исполняющий роль Зеленского, подобран неплохо, но у него нос чуток меньше.

А в бюджете - чёрная дыра размером 300 лярдов. Дефолт стучится в дверь к тебе.
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25.08.2020 14:02 Відповісти
Всё!!!
Вопросов больше нет.
Чернівецька міськрада дозволила роботу громадського транспорту, шкіл, дитсадків, ТРЦ і ринків - Цензор.НЕТ 9929
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25.08.2020 14:06 Відповісти
Китайцы еще окажутся потерпевшими.
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25.08.2020 12:30 Відповісти
Так власти им уже заваривали двери. А скольких грохнули втихаря - то вообще военная тайна.
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25.08.2020 12:31 Відповісти
Ты дибил?
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25.08.2020 13:35 Відповісти
Молодці. Шоблу, яка влаштувала в країні масовий психоз, давно час поставити в стойло, а не самим там сидіти.
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25.08.2020 12:28 Відповісти
Не в стойло, а на скамью подсудимых. И процесс - открытый. По всем телеканалам.
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25.08.2020 12:33 Відповісти
Тобто я так розумію у світі все гаразд, це тільки в Україні якийсь вірус, обмеження і масовий психоз. А всі решта насолоджуються життям без жодних обмежень як і рік тому
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25.08.2020 12:37 Відповісти
Психоз всемирный, планово раздутый из единого центра и поддерживаемый посредством СМИ его инициаторами.
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25.08.2020 14:01 Відповісти
Так так це все світова змова. Насправді все дуже добре. І офіційним даним країн світу вірити непотрібно, даним медичних організацій також, їх сукупний авторитет просто краплина в морі а порівнянні з вашим.
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25.08.2020 14:11 Відповісти
Советую изучить структуру и, главное, финансирование организаций диктующих всем странам политику в области здравоохранения. Может немного прозреете, если интеллекта на это хватит.
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25.08.2020 14:37 Відповісти
може час вже в ті бидлячі Черновці вводити нац.гвардію
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25.08.2020 12:40 Відповісти
Случай. жинка уехала, а мужик запил вечером корове зелени не косит. На третий день после пастбы корова не заходя в хлев, а сразу вышибла калитку и на огород. Даже быдло протестует когда у него забирают йижу. Так шо гвардия тут не поможет.
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25.08.2020 13:17 Відповісти
Животные живут на инстинктах, в отличии от людей. Животному ты не объяснишь что не или на поле щипать траву, так она отравлена. Если яд безвкусен животное его съест. В тоже время человек может не поесть день, и даже неделю,и начать есть тогда когда еда будет безвредна.
Поэтому ваше сравнение людей с коровами не выдерживает никакой критики
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25.08.2020 13:31 Відповісти
Коронафобы живут не разумом, а на животном инстинкте, внушенного им СМИ, страха.
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25.08.2020 14:03 Відповісти
Чекаю тебе особисто з няньгвардією...кацапомордий
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25.08.2020 13:25 Відповісти
Да Бога ради!
Только введите вокруг Черновцов санитарный кордон, а там внутри делайте что хотите!
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25.08.2020 14:48 Відповісти
Да хоть с колючей проволокой..некуй сюда переться..
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25.08.2020 15:23 Відповісти
 
 