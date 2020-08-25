Чернівецька міськрада дозволила роботу громадського транспорту, шкіл, дитсадків, ТРЦ і ринків
Депутати Чернівецької міської ради на позачерговому засіданні сесії дозволили роботу громадського транспорту, ринків, торгово-розважальних центрів, кафе, ресторанів, шкіл і дитсадків із дотриманням протиепідемічних заходів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Встановити роботу: громадського транспорту в режимі спеціальних перевезень; суб`єктів господарювання (торгівлі, побутових послуг, ринків, торгових комплексів, кінотеатрів, спортивних залів тощо) за умови дотримання протиепідемічних закладів; закладів громадського харчування, за умови присутності в залі не більше 20 осіб, але не менше, ніж 10 квадратних метрів залу на 1 людину; дошкільних навчальних закладів і закладів загальної освіти за умов дотримання рекомендацій державного санітарного лікаря України", - йдеться в ухваленому рішенні.
Водночас цим же рішенням заборонили роботу розважальних закладів та розважальних зон у межах торгових центрів і проведення масових заходів з кількістю учасників понад 20 осіб у закритому приміщенні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в місті Чернівці, яке потрапило в "червону" зону поширення коронавірусу, вчора на карантин пішли дитячі сади, а громадський транспорт після виходу на маршрути вранці, призупинив роботу після обіду.
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Так надо.
Жителям Черновцов.
Они получили то, чего требовали.
Они тебя камнями забьют.
До дебилов по другому не доходит.
Ни до них, ни до тебя.
В цілому з Вами згоден: відкрита непокора може призвести як мінімум до підвищення рівня сепаратистських настроїв
Когда больных будет навалом, забудут про сепаратизм и протесты.
Западная Украина и Киев.
А в Харкові усі ходять в масках? Нещодавно був репортаж та порахували, що там маску вдягає одна людина на сотню, тобто 1%!
Щодо вдягненого "у намордники" Києва, то вчора бачив десь відсотків 10-15 у масках, усі інші як завжди..
Это очень хорошо, что отметили на улицах низкое количество запуганных коронафобов. Но в магазинах и в транспотре насильно заставляют носить маски всех.
Особливо зверни квагу на цю статтю.
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
https://censor.net/news/3187042/*******************************************************************************************************
Вам теж здоров'я.
https://censor.net/news/3187042/*******************************************************************************************************
Центральная влада уже увидела Пастора и Пороха в чёрных рубашках и чёрных перчатках.
Сейчас центральная влада быстро завещания пишет.
Он же приказал: всё нахрен запретить и закрыть.
К чёрту маски!
К чёрту дистанцию!
Всех детей в садики, школьников в школы, пассажиров в маршрутки, покупателей в очереди.
Всё у вас будет хорошо.
А как же нужно?
В мировом масштабе!
В каждой стране свои аллеи с виселицами.
И таблички на грудь: "Они боролись с коронавирусом"
Вот такая правильная надпись будет.
Пиши, что считаешь нужным.
А что с родственниками будем делать?
Какое ж ты тупое.
Степанов и Ляшок на очереди.
А там, глядишь, и ты.
И Зеленский - не Зеленский.
И доллар по 70 грн.
Шут ты гороховый.
А в бюджете - чёрная дыра размером 300 лярдов. Дефолт стучится в дверь к тебе.
Вопросов больше нет.
Поэтому ваше сравнение людей с коровами не выдерживает никакой критики
Только введите вокруг Черновцов санитарный кордон, а там внутри делайте что хотите!