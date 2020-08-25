Питання підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн в 2021 р. портебує дискусії, - "слуга народу" Гетманцев
Народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев вважає підвищення мінімальної заробітної плати в 2021 році до 6,5 тис. гривень занадто великою сумою.
Про це він розповів у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Поки це план уряду. Але я вважаю, що сума 6500 занадто велика для 2021 року. Ще належить подискутувати тоді, коли Міністерство фінансів представить проєкт бюджету на 2021 рік", - зазначив нардеп.
За його словами, підвищення "мінімалки" більш ніж на 30% може призвести до тиску на гривню, інфляції та додаткового податкового тиску на підприємців.
"Водночас, я вважаю, що в 2021 році також необхідно підвищувати зарплату, але до якого рівня, - давайте дискутувати. Я вважаю, що оптимальним рівнем є 5,8 - 6 тис. грн максимум протягом усього 2021 року... В іншому випадку це, на жаль, негативно вплине на інфляцію, податкове навантаження на бізнес", - додав Гетманцев.
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оця фраза просто епічна:
"Збільшення мінімалки до 6,5 тис. грн не призведе до інфляції бо на ці гроші негайно будуть закуплені продукти та послуги і сплачена комуналка".
барига вкрав всю мінімалку, ще й насрав у штани.
Владиславе Соколов - а ви вчіться як треба висловлюватись, щоб людям було зрозуміло! Так навіщо вам барига в штани насрав? і що ви досі не помиєтесь, так і ходите закакані і без мінімалкі, якось некрасіво
Провести референдум: "Хотите ли вы, что бы минимальная зарплата равнялась 1000$".
Что народ скажет, то и делайте.