Питання підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн в 2021 р. портебує дискусії, - "слуга народу" Гетманцев

Народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев вважає підвищення мінімальної заробітної плати в 2021 році до 6,5 тис. гривень занадто великою сумою.

Про це він розповів у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Поки це план уряду. Але я вважаю, що сума 6500 занадто велика для 2021 року. Ще належить подискутувати тоді, коли Міністерство фінансів представить проєкт бюджету на 2021 рік", - зазначив нардеп.

За його словами, підвищення "мінімалки" більш ніж на 30% може призвести до тиску на гривню, інфляції та додаткового податкового тиску на підприємців.

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"Водночас, я вважаю, що в 2021 році також необхідно підвищувати зарплату, але до якого рівня, - давайте дискутувати. Я вважаю, що оптимальним рівнем є 5,8 - 6 тис. грн максимум протягом усього 2021 року... В іншому випадку це, на жаль, негативно вплине на інфляцію, податкове навантаження на бізнес", - додав Гетманцев.