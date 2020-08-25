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Новини
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Питання підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн в 2021 р. портебує дискусії, - "слуга народу" Гетманцев

Питання підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн в 2021 р. портебує дискусії, -

Народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев вважає підвищення мінімальної заробітної плати в 2021 році до 6,5 тис. гривень занадто великою сумою.

Про це він розповів у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Поки це план уряду. Але я вважаю, що сума 6500 занадто велика для 2021 року. Ще належить подискутувати тоді, коли Міністерство фінансів представить проєкт бюджету на 2021 рік", - зазначив нардеп.

За його словами, підвищення "мінімалки" більш ніж на 30% може призвести до тиску на гривню, інфляції та додаткового податкового тиску на підприємців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Гетманцев впевнений, що зростанню економіки в Україні заважають революції та нескінченні з'ясування стосунків

"Водночас, я вважаю, що в 2021 році також необхідно підвищувати зарплату, але до якого рівня, - давайте дискутувати. Я вважаю, що оптимальним рівнем є 5,8 - 6 тис. грн максимум протягом усього 2021 року... В іншому випадку це, на жаль, негативно вплине на інфляцію, податкове навантаження на бізнес", - додав Гетманцев.

Автор: 

ВР (14941) мінімальна зарплата (304) Гетманцев Данило (872)


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Топ коментарі
+2
Мінімалку 6500 грн будуть приймати зовсім інші люди, а від слуг народу залишаться лише холуї народу, які "за них не голосували".
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25.08.2020 11:55
+2
Виродки - зробіть спочатку "мінімалку" в такому розумінні як вона була до того як барига всунуло туди свого носа! Тобто мінімальною зарплатою вважалась мінімальна виплата на руки за повний відпрацьований місяць працівникові найнижчого розряду.
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25.08.2020 11:57
+2
https://censor.net/user/424494 За Порошенка.Але я критикував і критикую його владу.Ніхто ж не був притягнений до відповідальності з великих,як казали риб.Ну ніхто.
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25.08.2020 12:22
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https://censor.net/user/456768 При чому тут москаль взагалі? Всі політологи казали і попередники,що доказів злочинів немає. При попередниках хіба когось посадили? Ну чесно скажіть.Кого в нас в Україні посадили? Може Розенблата? Я навпаки хочу,щоб в нас все було добре.Я за зелених не голосував.
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25.08.2020 12:18 Відповісти
а за кого голосували в другому турі президентських?
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25.08.2020 12:20 Відповісти
https://censor.net/user/424494 За Порошенка.Але я критикував і критикую його владу.Ніхто ж не був притягнений до відповідальності з великих,як казали риб.Ну ніхто.
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25.08.2020 12:22 Відповісти
Мінімалку до 6,5 тис. грн потрібно піднімати негайно, бо споживчі ринки потребують фінансової підпитки і неплатежі по комунальних послугах знову сягнули рекордних значень! Збільшення мінімалки до 6,5 тис. грн не призведе до інфляції бо на ці гроші негайно будуть закуплені продукти та послуги і сплачена комуналка. Зараз збільшення мінімалки потрібно робити більш рішуче, це виключно на користь економіці. Потрібно піднімати мінімалку до 7-8 тис. грн, тим більше що прожитковий мінімум в Україні десь на рівні 10 тис. грн!
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25.08.2020 12:35 Відповісти
ви, пане Ігоре, схоже профан в економіці.
оця фраза просто епічна:
"Збільшення мінімалки до 6,5 тис. грн не призведе до інфляції бо на ці гроші негайно будуть закуплені продукти та послуги і сплачена комуналка".
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25.08.2020 12:44 Відповісти
Я Вам проведу невеличке навчання з економіки - збільшення грошової маси на руках у населення та бізнесу не призводить до інфляції якщо на ці гроші миттєво виробляється додана вартість - додаткова продукція та послуги! В Україні зараз пропозиція товарів та послуг в кілька разів перевищують можливості споживачів! Споживачам конче необхідні товари і послуги але вони не можуть їх купити бо не мають роботи і грошей! Тому потрібно дати ці гроші споживачам, щоб почали працювати споживчі ринки! Порібно істотно збільшити мінімальні зарплати та соціальні пособія для того щоб дати в руки молодих працездатних громадян додаткові гроші, за які вони куплять продукти та послуги вітчизняного виробництва!
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25.08.2020 12:50 Відповісти
https://censor.net/user/336463 Ніхто цього не буде робити.А те що підняли його з'їсть підвищення цін.
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25.08.2020 16:16 Відповісти
не забувайте, що притягнення до відповідальності не є прерогативою президента, крім того президент Порошенко не мав повноти влади в інших гілках, оскільки парламентська більшість була сформована коаліцією, а не виключно БПП
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25.08.2020 12:46 Відповісти
https://censor.net/user/424494 В нього ж була вірна команда.І нам указали.що всі органи стали патріотичні.Зараз всі ненавидять Авакова,а тоді казали що він хороший.Він був президентом,З його мізками,а він дійсно їх має.Це було рівноцінно сьогоднішньому.А то тоді на все закривали очі.Всі патріотичні органи працювали на показуху.Саме тому за попередників не проголосували виборці.Далеко не всі хто голосував за зелених,придурки без мислення.
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25.08.2020 12:58 Відповісти
Козли еврейские с цензор нет , вы рано меня заблокировали .
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25.08.2020 12:22 Відповісти
Денісе, я вас не блокував і навіть не спамив. Але вочевидь вас забанили за ксенофобські вислови.
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25.08.2020 12:25 Відповісти
Что за полумеры? Сделайте сразу 8000 тыс для ровного счёта - 300 долларов.
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25.08.2020 11:53 Відповісти
Откуда такая наглость ? Радуйся тем что евреи тебе кидают
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25.08.2020 11:55 Відповісти
8 миллионов гривен к 300 долларов - нехилый курс!
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25.08.2020 12:09 Відповісти
Мінімалку 6500 грн будуть приймати зовсім інші люди, а від слуг народу залишаться лише холуї народу, які "за них не голосували".
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25.08.2020 11:55 Відповісти
Виродки - зробіть спочатку "мінімалку" в такому розумінні як вона була до того як барига всунуло туди свого носа! Тобто мінімальною зарплатою вважалась мінімальна виплата на руки за повний відпрацьований місяць працівникові найнижчого розряду.
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25.08.2020 11:57 Відповісти
який барига всунуло носа? щось не дуже зрозуміло пишете
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25.08.2020 12:00 Відповісти
ну шо не зрозуміло:
барига вкрав всю мінімалку, ще й насрав у штани.
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25.08.2020 12:07 Відповісти
отак зрозуміліше! дякую, колего.
Владиславе Соколов - а ви вчіться як треба висловлюватись, щоб людям було зрозуміло! Так навіщо вам барига в штани насрав? і що ви досі не помиєтесь, так і ходите закакані і без мінімалкі, якось некрасіво
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25.08.2020 12:18 Відповісти
Нигде зарплата не считается как "на руки", т.е. после вычета налогов. В остальном понятие минималки вродь не изменилось.
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25.08.2020 12:20 Відповісти
Ці підвищення планувалися ще попередньої владою.Але ж ціни росли і будуть рости.
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25.08.2020 11:58 Відповісти
Цікаво з якого переляку під час пандемії та кучі обмежень піднімають податки. Знову ж якийсь кредит хочуть узяти, невже нема інших шляхів латати дірки.
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25.08.2020 11:59 Відповісти
Зачем дискусия?
Провести референдум: "Хотите ли вы, что бы минимальная зарплата равнялась 1000$".
Что народ скажет, то и делайте.
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25.08.2020 12:13 Відповісти
Цензор повидаляв мої коментарі.Але це були лише відповіді на питання.Там точно не було нічого антисемітського.
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25.08.2020 12:23 Відповісти
Козли еврейские с цензор нет , вы рано меня заблокировали .
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25.08.2020 12:25 Відповісти
У обрезаных своя правда
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25.08.2020 12:28 Відповісти
Необхідність пояснюється наближенням місцевих виборів, а обґрунтування - падінням рейтингів зеленої шобли? Нє, Гетманцев? А ось потім - хоч трава не рости?
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25.08.2020 12:40 Відповісти
Попередники ж також піднімали зарплату і так само мали і на далі піднімали.То що нехай буде так,як було? Коли піднімали колись до 3200 все те саме говорили.Давайте зробимо 1300 грн,то буде класно.І не кажіть за навантаження на бізнес.Ті бізнесмені ніхріна податків не платять.І всі їздять на позашляховиках нових.Люди втратили взагалі заробітки.Ви розумієте? І я не голосував за зелених і не планую за них голосувати на місцевих.Але ви же кажете все навпаки,як колишні зрадофіли.
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25.08.2020 13:33 Відповісти
 
 