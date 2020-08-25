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Новини Хабарники
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Директора департаменту Харківської ОДА, підозрюваного в отриманні 1,3 млн грн хабаря, звільнено за згодою сторін

Директора департаменту Харківської ОДА, підозрюваного в отриманні 1,3 млн грн хабаря, звільнено за згодою сторін

Директора департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації Андрія Винниченка, підозрюваного в отриманні 1,32 млн грн хабаря, звільнено із займаної посади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні голови Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера

"Звільнити Винниченка Андрія Сергійовича з посади директора департаменту капітального будівництва ... 21 серпня 2020 року за згодою сторін", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, увечері 3 серпня був затриманий директор департаменту капітального будівництва Харківської облдержадміністрації Андрій Винниченко. За інформацією НАБУ, чиновник вимагав 1,32 млн грн за "допомогу" приватному підприємцю в підключенні електроустановок його компанії до електричних мереж. Вартість своїх "послуг" він визначив, виходячи з розрахунку 2200 грн за підключення кожного кіловата потужності.

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Автор: 

ОДА (1625) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+4
Як все просто. Хапнув, звільнився і пішов на іншу роботу.
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25.08.2020 11:59
+3
Высокие договаривающиеся стороны согласились мирно распилить бабло.
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25.08.2020 11:58
+2
https://kh.depo.ua/ukr/kh/u-kharkovi-vikladach-milioner-iz-nerukhomistyu-v-krimu-pretendue-na-kerivnu-posadu-u-derzhsluzhbi-spetszvyazku-ta-zakhistu-informatsii-202008171202820 У Харкові викладач-міліонер із нерухомістю в Криму претендує на керівну посаду у Держслужбі спецзв'язку та захисту інформації

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Директор департамента Харьковской ОГА, подозреваемый в получении 1,3 млн грн взятки, уволен по соглашению сторон - Цензор.НЕТ 7108
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25.08.2020 11:57
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https://kh.depo.ua/ukr/kh/u-kharkovi-vikladach-milioner-iz-nerukhomistyu-v-krimu-pretendue-na-kerivnu-posadu-u-derzhsluzhbi-spetszvyazku-ta-zakhistu-informatsii-202008171202820 У Харкові викладач-міліонер із нерухомістю в Криму претендує на керівну посаду у Держслужбі спецзв'язку та захисту інформації

У Харкові на керівну посаду у Держслужбі спеціального зв'язку претендує професор юридичного університету Володимир Трофименко



Директор департамента Харьковской ОГА, подозреваемый в получении 1,3 млн грн взятки, уволен по соглашению сторон - Цензор.НЕТ 7108
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25.08.2020 11:57 Відповісти
Звільнення за згодою сторін дозволить хабарнику негайно стати на облік в службі зайнятості і отримувати від держави пособіє. Все продумано.
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25.08.2020 12:42 Відповісти
Высокие договаривающиеся стороны согласились мирно распилить бабло.
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25.08.2020 11:58 Відповісти
Як все просто. Хапнув, звільнився і пішов на іншу роботу.
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25.08.2020 11:59 Відповісти
На крайняк ...на біржу праці відразу ( з отриманням середнього заробітку !
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25.08.2020 12:05 Відповісти
Даите мне 1,3 лимона и увольте с работы,даже можно по статье.
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25.08.2020 12:01 Відповісти
Директор департамента Харьковской ОГА, подозреваемый в получении 1,3 млн грн взятки, уволен по соглашению сторон - Цензор.НЕТ 8057
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25.08.2020 12:06 Відповісти
А посадить по несогласию одной из сторон - слабо?
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25.08.2020 12:12 Відповісти
и чё, это все? Вы там совсем ипанулись? Ловят на взятке 100$ каких то участковых там срок от 3 до 5, а тут увольнение??
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25.08.2020 12:12 Відповісти
А выходное пособие, отпускные, премия за непосильный труд? Не годится так обижать!
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25.08.2020 12:17 Відповісти
Державний службовець отримав взятку більше мільйона гривен, перебуваючи на відповідальній посаді, а його не женуть з роботи як злодія, а звільняють за згодою сторін. Завтра він отримує документування взятки з яким-небудь незначним процесуальним порушенням і через суд отримує рішення про незаконе оголошення підозри. Далі він оголошує про тиск на нього, відкликає свою згоду на звільнення і поновлюється на посаді з виплатою зарплатні за вимушений прогул. Типова ЗЕсхема.
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25.08.2020 12:28 Відповісти
И не только зе схема. Мудачьё вась-вась делает при любой власти.
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25.08.2020 12:36 Відповісти
Новое литсо?
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25.08.2020 12:37 Відповісти
А в Соглашении не оговорено - сколько прокурор будет для него просить у суда? Увольнение самое легкое наказание. Свои своих на кичу не сдают!!!
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25.08.2020 12:59 Відповісти
Ну зачем же так строго Не убил никого не зарезал А тут нате По соглашению сторон ...........
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25.08.2020 13:56 Відповісти
 
 