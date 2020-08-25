Директора департаменту Харківської ОДА, підозрюваного в отриманні 1,3 млн грн хабаря, звільнено за згодою сторін
Директора департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації Андрія Винниченка, підозрюваного в отриманні 1,32 млн грн хабаря, звільнено із займаної посади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні голови Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера
"Звільнити Винниченка Андрія Сергійовича з посади директора департаменту капітального будівництва ... 21 серпня 2020 року за згодою сторін", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, увечері 3 серпня був затриманий директор департаменту капітального будівництва Харківської облдержадміністрації Андрій Винниченко. За інформацією НАБУ, чиновник вимагав 1,32 млн грн за "допомогу" приватному підприємцю в підключенні електроустановок його компанії до електричних мереж. Вартість своїх "послуг" він визначив, виходячи з розрахунку 2200 грн за підключення кожного кіловата потужності.
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