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Рада ухвалила законопроєкт про підвищення мінімалки до 5 тис. грн з 1 вересня

Рада ухвалила законопроєкт про підвищення мінімалки до 5 тис. грн з 1 вересня

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №3963 про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", який передбачає підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис. гривень. Це на 277 грн більше нинішньої мінімальної зарплати.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 295 народних депутатів, "проти" - 8, утрималися - 38, не голосували - 28.

Законопроєктом передбачено підвищення мінімальної заробітної плати і встановлення її з 1 вересня в розмірі 5 тис. грн.

Зазначимо, що зараз місячна мінімальна зарплата в Україні становить 4723 грн.

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Крім того, передбачено збільшення видатків на підвищення розміру посадового окладу працівника і встановлення його в розмірі 2225 гривень.

Нагадаємо, раніше заступник міністра фінансів Денис Улютін заявив, що Мінфін у змозі профінансувати мінімальну зарплату в 5000 грн.

Як повідомлялося, уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати. З 1 вересня 2020 року "мінімалка" виросте до 5 000 грн (+277 грн, або + 5,9%). З 1 січня 2021 року - до 6 000 грн (+1000 грн, або + 20%). З 1 липня 2021 року - до 6 500 грн (+500 грн, або + 8,3%).

Автор: 

ВР (14941) законопроєкт (3583) мінімальна зарплата (304)


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Топ коментарі
+26
Зебіли, чекаю від вас звинувачення у піарі напередодні місцевих виборів.
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25.08.2020 12:00
+25
Ну все конец эпохи бедности!
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25.08.2020 11:59
+21
внимательно следите за ценниками ближайшие пару недель)))
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25.08.2020 12:01
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Дешёвый пиар перед выборами.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Вы считаете,что поднятие минималки на 277 гр,это пиар?
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26.08.2020 08:39 Відповісти
Ждемс после подъема минималки нового соцопроса с небывалым подъемом рейтинга гундявого
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26.08.2020 08:24 Відповісти
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