Рада ухвалила законопроєкт про підвищення мінімалки до 5 тис. грн з 1 вересня
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №3963 про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", який передбачає підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис. гривень. Це на 277 грн більше нинішньої мінімальної зарплати.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 295 народних депутатів, "проти" - 8, утрималися - 38, не голосували - 28.
Законопроєктом передбачено підвищення мінімальної заробітної плати і встановлення її з 1 вересня в розмірі 5 тис. грн.
Зазначимо, що зараз місячна мінімальна зарплата в Україні становить 4723 грн.
Крім того, передбачено збільшення видатків на підвищення розміру посадового окладу працівника і встановлення його в розмірі 2225 гривень.
Нагадаємо, раніше заступник міністра фінансів Денис Улютін заявив, що Мінфін у змозі профінансувати мінімальну зарплату в 5000 грн.
Як повідомлялося, уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати. З 1 вересня 2020 року "мінімалка" виросте до 5 000 грн (+277 грн, або + 5,9%). З 1 січня 2021 року - до 6 000 грн (+1000 грн, або + 20%). З 1 липня 2021 року - до 6 500 грн (+500 грн, або + 8,3%).
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Вы считаете,что поднятие минималки на 277 гр,это пиар?