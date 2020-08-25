Рада ухвалила законопроєкт про підвищення мінімалки до 5 тис. грн з 1 вересня

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №3963 про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", який передбачає підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис. гривень. Це на 277 грн більше нинішньої мінімальної зарплати.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 295 народних депутатів, "проти" - 8, утрималися - 38, не голосували - 28.

Законопроєктом передбачено підвищення мінімальної заробітної плати і встановлення її з 1 вересня в розмірі 5 тис. грн.

Зазначимо, що зараз місячна мінімальна зарплата в Україні становить 4723 грн.

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Крім того, передбачено збільшення видатків на підвищення розміру посадового окладу працівника і встановлення його в розмірі 2225 гривень.

Нагадаємо, раніше заступник міністра фінансів Денис Улютін заявив, що Мінфін у змозі профінансувати мінімальну зарплату в 5000 грн.

Як повідомлялося, уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати. З 1 вересня 2020 року "мінімалка" виросте до 5 000 грн (+277 грн, або + 5,9%). З 1 січня 2021 року - до 6 000 грн (+1000 грн, або + 20%). З 1 липня 2021 року - до 6 500 грн (+500 грн, або + 8,3%).