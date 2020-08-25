Медогляди з великою кількістю лікарів можуть пройти учні 4 і 9 класів, решта - тільки у сімейного, - Степанов

Учні 4 та 9 класів можуть пройти повноцінний медогляд у різних лікарів.

Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави МОЗ, міністерство внесло деякі зміни.

"Медогляди з великою кількістю лікарів можуть пройти учні 4 і 9 класів. Решта медичних оглядів можуть здійснюватися сімейним лікарем без великої кількості лікарів і консиліуму. Ми запровадили відповідні зміни в зв'язку з епідемією і донесли їх до Міністерства освіти і науки, щоб для наших громадян було менше незручностей", - зазначив Степанов.

Також читайте: У разі виявлення коронавірусу в когось з учнів - весь клас має йти на самоізоляцію, - Степанов