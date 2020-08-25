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"Для них не існує дна": Філатов про останній рік "слуг народу" в Дніпрі

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що весь останній рік ""слуги народу" і вся їхня силова вертикаль" намагалися знайти на нього хоч якийсь компромат, а також заважали в реалізації міських проєктів.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо реконструкції моста мене викупали по вуха в лайні, попорушували купу кримінальних справ, дали команду в ДАБК заборонити приймати міст в експлуатацію, але самі боягузливо побоялися зупинити автомобільний рух, розуміючи, що за це люди їх лінчують. За підсумком, держконтроль з будівництва засуджу мерією у всіх інстанціях ... Міст стоїть, машини їдуть, парі виграно, а ось обіцяного аеропорту так і немає", - зазначає Філатов.

Також він згадує, як рік і 47 днів не давали можливість найбільшому турецькому підряднику зі світовим ім'ям будувати метро, ​​забороняючи вибухові роботи.

"Після того, як я виліз на всі телевізори країни й особисто перед 10 мільйонами телеглядачів змусив прем'єр-міністра виправдовуватися, пообривав телефони іноземним послам і європейським банкірам, то дозвіл на вибухи таки видали", - пише мер Дніпра.

Далі, пише Філатов, прислали з Києва до Дніпра заступника генерального прокурора, "який особисто вже майже пів року сидить тут у відрядженні і перетрушує 300 кримінальних справ".

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"Підключили головне слідче управління СБУ в столиці, провели 125 обшуків, бігали з автоматами в бронежилетах по комунальних підприємствах і квартирах підрядників. Нічого. Нуль. "Порожні" протоколи на обшук", - додає він.

"Апофеозом ганьби" Філатов називає зламані двері в квартирі сестри його політтехнолога, у якої "прокурорські вкрали під час обшуку особисті гроші".

Однак, як повну "відсутність дна" мер Дніпра описує той факт, що в Дніпрі останнім часом стали масово нахабно відкриватися наливайки, які мерія намагалася закрити.

"Тому, що Генеральна прокуратура витребувала до себе у провадження всі кримінальні справи щодо знесення в Дніпрі стихійних ринків, кіосків і наливайок за весь час моєї каденції. Мерія, нібито, дорогі земляки, займалася в цьому питанні самоуправством. Гаразд би хоч один ларьок або наливайку Філатов собі вкрав або ж кришував, а він же, навпаки, скотина, їх зносить. І тому будемо тепер його судити", - пише він.

"Я вже чітко розумію, що для них не існує дна, але мені гірко лише за одну обставину. Що ця цинічна і брехлива кліка думає, ніби воює з Філатовим або іншими мерами. А у підсумку, від безсилля і власної гидоти, робить підлості простим людям", - резюмує Філатов.

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Для них не існує дна: Філатов про останній рік слуг народу в Дніпрі 01
Для них не існує дна: Філатов про останній рік слуг народу в Дніпрі 02
Для них не існує дна: Філатов про останній рік слуг народу в Дніпрі 03
Для них не існує дна: Філатов про останній рік слуг народу в Дніпрі 04
Для них не існує дна: Філатов про останній рік слуг народу в Дніпрі 05

Автор: 

Дніпро (3253) Філатов Борис (463) Слуга народу (2810)


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Топ коментарі
+42
Сколько зелёных соплей было пролито в мечтах "посадить Пороха", но даже этот их главный фетиш не состоялся. зелебобики - шобла обосрантов.
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25.08.2020 12:35
+35
ФИЛАТОВ! ДЕРЖИСЬ! УБЕЙ ЗЕушлепочную власть, начни с Днепра, это важно
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25.08.2020 12:29
+34
Респектище Филатову! Дави зеленую слизь !
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25.08.2020 12:30
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Боря, дави зеленую нечисть!!!!эти дегенераты только айкосики курить могут
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25.08.2020 15:30 Відповісти
Борис, дави эту зелёную мразь!!!
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25.08.2020 16:46 Відповісти
Зебилы полностью заслуживают такую "власть". Жаль нормальным приходится в этом жить...
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25.08.2020 17:22 Відповісти
В этой новости указаны конкретные претензии Филатова к центральной власти. Вот их нужно разбирать: согласны или нет, а не уходить в дальние дебри. Согласны, что наливайки открываются, которые как бы не совсем законно закрыли, правильно ли блокировали работу подрядчика метро?
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25.08.2020 18:02 Відповісти
Филатова в кандидаты на президента Украины на досрочных выборах президента!!!
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26.08.2020 12:46 Відповісти
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