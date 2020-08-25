В Івано-Франківській області для прийому хворих на COVID-19 розгортають чотири лікарні другої хвилі, - ОДА
На Прикарпатті чотири медичні заклади другої лінії готуються приймати хворих на COVID-19. В області додатково розгортають майже пів тисячі додаткових ліжок.
Про це повідомила перша заступниця голови Івано-Франківської ОДА Марія Савка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Головне сьогодні для нас - розгорнути додаткові ліжка. В нас були визначені 13 медзакладів першої лінії, де є 1256 ліжок. У цих закладах ми додатково розгорнули вже 200 ліжок. Крім того, ми звернулись до Максима Степанова, щоб п’ять наших закладів другої лінії були додатково включені для лікування хворих на COVID-19. Щодо чотирьох з них, а саме Тлумацької, Снятинської, Коломийської інфекційної та Богородчанської, ми отримали позитивну відповідь. Очікуємо, що вони якнайшвидше підпишуть контракти з НСЗУ і розпочнуть приймати хворих. Це дасть нам змогу розгорнути додатково ще 275 ліжок. Тобто пів тисячі ліжок ми зможемо додатково розгорнути для хворих на COVID-19", - повідомила Савка.
За її словами, в Івано-Франківській області ситуація з захворюванням на коронавірусну інфекцію є складною. У медзакладах області необхідно розгорнути додаткові ліжка, додала Савка, влада працює над тим, аби збільшити кількість тестування людей та посилити їхнє інформування про необхідність дотримання карантинних заходів.
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Врачам платят премии за выявление и лечение каждого короновирусного в размере 8-10 тысяч.
Теперь во Франковской области, в частности в Калуше, уже сами врачи предлагают больным с простой простудой или пневмонией, взятку в размере 1-2 тысячи гривень, что бы написать диагноз больному - короновирус.
Многие ведутся на эти деньги от врачей, вот так и растёт статистика квеличения числа короновирусных.
Врачи, ради премий, записывают в короновирусные - всех левых больных.
Везде всё схвачено, за деньги делается всё, абсолютно всё... любой результат ИФА анализа тебе сделают, за деньги... Украина - самая коррумпированная и нищая страна в Европе...
Поэтому, коррупция везде...
Только деньги рулят... остальное не важно.
По всьому світу за історію пандемії зареєстровано 24 мільони, і всі вони, звісно, погодилися на хабар від лікарів, які отримають премію за то.
Або в світі насправді хворіють, а українці сама здорова нація всесвіту, просто за хабар удає з себе хворих.
І да, в усьому світі запобіжні заходи приймаються, щоб загнати людей в стойло. Особливо в Індіі, де дуже незалежний і волелюбний народ мешкає. І влада їхня завжди переймалася здоров'ям населення .