В Івано-Франківській області для прийому хворих на COVID-19 розгортають чотири лікарні другої хвилі, - ОДА

На Прикарпатті чотири медичні заклади другої лінії готуються приймати хворих на COVID-19. В області додатково розгортають майже пів тисячі додаткових ліжок.

Про це повідомила перша заступниця голови Івано-Франківської ОДА Марія Савка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Головне сьогодні для нас - розгорнути додаткові ліжка. В нас були визначені 13 медзакладів першої лінії, де є 1256 ліжок. У цих закладах ми додатково розгорнули вже 200 ліжок. Крім того, ми звернулись до Максима Степанова, щоб п’ять наших закладів другої лінії були додатково включені для лікування хворих на COVID-19. Щодо чотирьох з них, а саме Тлумацької, Снятинської, Коломийської інфекційної та Богородчанської, ми отримали позитивну відповідь. Очікуємо, що вони якнайшвидше підпишуть контракти з НСЗУ і розпочнуть приймати хворих. Це дасть нам змогу розгорнути додатково ще 275 ліжок. Тобто пів тисячі ліжок ми зможемо додатково розгорнути для хворих на COVID-19", - повідомила Савка.

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За її словами, в Івано-Франківській області ситуація з захворюванням на коронавірусну інфекцію є складною. У медзакладах області необхідно розгорнути додаткові ліжка, додала Савка, влада працює над тим, аби збільшити кількість тестування людей та посилити їхнє інформування про необхідність дотримання карантинних заходів.