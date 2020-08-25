Шмигаль подякував ВР за підтримку підвищення мінімалки: Це простимулює попит на українську продукцію
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Верховній Раді за підтримку законопроєкту про підвищення мінімальної заробітної плати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр міністр написав у своєму Telegram-каналі.
"Дякуємо Верховній Раді за підтримку законопроєкту щодо підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн. Розрахунки Уряду демонструють, що збільшення МЗП дасть змогу привести її у відповідність до реального прожиткового мінімуму та простимулює споживчий попит на українську продукцію", - написав Шмигаль
Як повідомлялося, на позачерговому засіданні 25 серпня Рада підтримала в цілому законопроєкт №3963 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік", яким передбачено збільшення мінімальної зарплати до 5 тис. грн з 1 вересня 2020 року.
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Или ты работаешь полной зангятостью за 3000 грн,мес?
В Украине 70% работающих вне бюджета получают зарплату в конвертах и числятся официально нищими. Ещё и субсидию получают.
Какое увеличение денежной массы вы вообще ждете? Причем тут денежная масса? ЦБ в ближайшее время и так включит станок, чтобы хоть как-то подогреть спрос.
Всех уволили? Неужели? У нас сейчас безработица официальная уже около 10%, реальные цифры могут быть все 20%. Какой смысл работодателю нанимать сотрудника на 7 тыс. грн, доплачивая ему еще в конверте столько же из-за роста средней ЗП у трудоустроенных?
Затем, рост МЗП подтягивает и среднюю зарплату вверх, а за чей счет их повышать, если экспорт упал на 17-19% и спрос на доллар минимальный?
А так можем сделать МЗП хоть 100 тыс. грн, бедных - богатыми, а богатых бедными. Передавайте привет Троцкому.
https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak/videos/3734998519863047/
Це відео забороняють у групах прихильників шмарклы.
Назва "Народна любовь"...
100000000 В.-PENGÖ (1946) Так було в Угорщині. Збільшимо рекорд інфляції?
Есть тут экономисты на форуме? Можно мне, серому и убогому, на простом языке растолковать какая между этими понятиями связь?
2. Что значит категория "реальный прожиточный минимум", если прожиточный минимум установлен 2102 грн.?
Премьер-министер.....
"Я сьогодні вранці читала статі знаних українських економістів, щоб зрозуміти, чи є хоч один спеціаліст, який би радив Зеленському зараз підвищувати заробітну плату. Я не знайшла жодного такого коментаря. Навіть близькі до президента люди застережуть його, що це підняття зіграє проблемну роль для нашої економіки в цілому", - сказала Южаніна.
Вона також наголосила, що підняття мінімальної заробітної плати відіграє негативну роль для бізнесу.
"Якщо не зросла продуктивність праці, а лише збільшились доходи, то ми будемо мати рівень інфляції, який буде катастрофічно збільшуватися. А від цього залежить облікова ставка Нацбанку. А від НБУ залежить, під які відсотки буде кредитуватися бізнес. Тобто низьких відсотків у же не може бути. Це така ланцюгова реакція, яка грає для бізнесу виключно негативну роль", - сказала депутат.
А вот все тупорылая бизнес-массовка (зе!избиратели) должна этого наестся сполна.
Поп-корн и кола манят!
Количество официальных безработных в Украине перестало расти три недели назад, однако падает показатель уплаты единого социального взноса (ЕСВ), что свидетельствует о перемещении части рабочих мест в теневой сектор, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
-возьми еще масло подсолнечное.
-какое
-как какое? Украинское! Ты что, не видел на сколько им там минималку шмыгаль поднял?
Никто РЕАЛЬНО не работает полный день за 3 тысячи. Три тысячи - официально, остальное в конвертах.