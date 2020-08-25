Шмигаль подякував ВР за підтримку підвищення мінімалки: Це простимулює попит на українську продукцію

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Верховній Раді за підтримку законопроєкту про підвищення мінімальної заробітної плати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр міністр написав у своєму Telegram-каналі.

"Дякуємо Верховній Раді за підтримку законопроєкту щодо підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн. Розрахунки Уряду демонструють, що збільшення МЗП дасть змогу привести її у відповідність до реального прожиткового мінімуму та простимулює споживчий попит на українську продукцію", - написав Шмигаль

Як повідомлялося, на позачерговому засіданні 25 серпня Рада підтримала в цілому законопроєкт №3963 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік", яким передбачено збільшення мінімальної зарплати до 5 тис. грн з 1 вересня 2020 року.

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