УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8173 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 812 31

Летальність від COVID-19 становить в Україні 2,1%, найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській області, - ЦГЗ

Летальність від COVID-19 становить в Україні 2,1%, найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській області, - ЦГЗ

Загальний показник летальності від COVID-19 по Україні становить 2,1%.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба ЦГЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Летальність по країні становить 2,1%. Найвищий показник зафіксований в Кіровоградській (5,9%), Закарпатській (3,5%) і Черкаській (2,8%) областях", - йдеться в повідомленні.

Найбільшу кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано у Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Читайте: В Івано-Франківській області для прийому хворих на COVID-19 розгортають чотири лікарні другої хвилі, - ОДА

Нагадаємо, в Україні станом на ранок вівторка, 25 серпня, зафіксовано 1 658 нових випадків зараження.

Автор: 

карантин (18172) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
не нужно иметь медицинское образование, что бы просто уметь элементарно читать и считать.
Так вот, медицинская статистика за первые полгода этого 2020 года -
Всего, в Украине умерло от разных болезней и причин - 280 тысяч
из них на короновирус - 1112 человек
от гриппа и пневмонии - более 3000 тысяч
Из чего следует логический вывод, что обычный грипп в три раза смертельнее чем этот короновирус.
показати весь коментар
25.08.2020 13:15
+7
Официальные данные тут на Цензоре уже приводились...
Продублирую. За полгода с января по июнь этого года от короновируса умерло 1120 человек.
От обычного гриппа и вызванной им пневмонией - более 3000 человек.
А всего за эти полгода от всех болезней умерло около 280 тысяч человек...
Короновирус - очень смертельный и опасный, как нас уверяют коррупционеры из МОЗ Украины
Аж 1112 человек умерло от короновируса из всех 280 тысяч умерших.
показати весь коментар
25.08.2020 13:07
+7
Уже самоубийц, утопленников на воде, погибших в авариях на дорогах - записывают в умерших от короновируса...
Но всё равно не хватает впечатляющего числа умерших от короновируса... За полгода - 1112 человек. Это в среднем по 5-6 человек в день, умирает от короновируса... Реально не впечатляет эта цифра, поэтому будут усиленно многих умерших просто тупо записывать в умерших от короновируса, что бы оправдать страшилки МОЗ Украины, что бы ещё больше деребанить денег на несуществующую проблему - короновирус, который даже менее смертельный чем обычный грипп, судя по статистике того же МОЗ.
показати весь коментар
25.08.2020 13:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нет такого понятия "летальность от ковида". Это обычная простуда. От простуды некоторый процент людей получает осложнения в виде пневмонии, например. А старики умирают от старости; при этом в свидетельство от смерти можно запросто записать "ковид", разве кто-то станет проверять ?
показати весь коментар
25.08.2020 13:04 Відповісти
ти маєш медичну освіту ? може вивчав мікробіологію чи вірусологію ?
показати весь коментар
25.08.2020 13:12 Відповісти
Изучал, хотя и не столь детально как микробиологи и вирусологи.
показати весь коментар
25.08.2020 13:15 Відповісти
не нужно иметь медицинское образование, что бы просто уметь элементарно читать и считать.
Так вот, медицинская статистика за первые полгода этого 2020 года -
Всего, в Украине умерло от разных болезней и причин - 280 тысяч
из них на короновирус - 1112 человек
от гриппа и пневмонии - более 3000 тысяч
Из чего следует логический вывод, что обычный грипп в три раза смертельнее чем этот короновирус.
показати весь коментар
25.08.2020 13:15 Відповісти
бояркою лікуєшся чи пірамідку носиш ? тільки грипп це сезоне захворювання і влітку їм не хворіють ! яка кількість тестів робиться що дня ?
показати весь коментар
25.08.2020 13:21 Відповісти
полно сейчас в больницах людей с ОРЗ, пневмонией, с повышенной температурой...
Читай официальную статистику того же МОЗ, если веришь им...
Так вот 80-85% всех больных лежащих в палатах, выделенных под короновирус, имеют именно обычный грипп, пневмонию, воспаление лёгких... и лишь 15% там занято коек именно больными с короновирусом...
Более того, лишь 10% всех аппаратов ИВЛ заняты короновирусными, из всех аппаратов ИВЛ выделенных под короновирус
показати весь коментар
25.08.2020 13:26 Відповісти
,,,как тест на вирус , отличает воспаление легких,туберкулез,ангину,бронхиальную астму ,сердечную недостаточность,ОРВИ,ангину и т,д и т,п? Болел также кардиосклерозом, сердечной недостаточностю и сахарным диабетом.Источник: https://censor.net/n3215684.а умер не от болезней.которыми болел,а от теста ...
показати весь коментар
25.08.2020 14:23 Відповісти
цукровим діабетом можно хворіти 20-30 років , дотримуючись дієти та вживаючи інсулін . в мене газом спалені легені ,але я прожив з цим 14 років( так в мокру погоду погано себе почуваю ) заразившись вірусом вижити в мене шанси близькі 0. вірус в даному випадку це контрольний постріл .
показати весь коментар
25.08.2020 14:40 Відповісти
Поганий стан легень - для ковіду 19 не головний чинник. Якщо Ваш організм переносив грип і інші грві благополучно ( а я в цьому впевнений, інакше б Ви з нами не спілкувались би), то й ковід 19 перенесе. Головне - не збивати температуру аж до сорока. А там як Бог дасть. Чи як повезе (для невіруючих).
показати весь коментар
25.08.2020 15:54 Відповісти
Рома, не розумієшся на питанні, то краще помовчи - виглядатимеш таки розумним. Людина тобі видала статистику. Хай не дуже коректну. А ти замість аргументованого заперечення зразу про бояру несеш. Ну як до тебе після цього ставитись?
показати весь коментар
25.08.2020 15:50 Відповісти
людина заперечує існування вірусу ! людина коли була в лікарні ? я тобі згадаю статистику в листопаді - грудні ! саме через таких людей інфекція розноситься по країні ! маєш медичну освіту , ні офідерзейн ?
показати весь коментар
25.08.2020 18:01 Відповісти
Рома, із твоєї путаної словесної мішанини видно, що в тебе взагалі ніякої освіти. Ти можеш писати що завгодно. Але або ти - школяр початкової школи, або від природи не здатний думати. ТИ не переживай, ти - не один такий. Вас тут трохи ще є. Не обижайся, але я застерігав: мовчи.
показати весь коментар
25.08.2020 20:11 Відповісти
якщо твоя петеушна освіта не дає ,тобі можливості зрозуміти , я в тому не винен ! треба було вчитись , а не букваря за туалетом палити ! дуркуй далі !
показати весь коментар
25.08.2020 20:43 Відповісти
сам дурак? У мене вища і досить широке коло інтересів: від біології до історії. А ти невіглас повторюєш дурню почуту з телевізора. Бажаю тобі попасти на лікування до людей з такою ж освітою як у тебе.
показати весь коментар
25.08.2020 22:28 Відповісти
тебе трохи обдурили ПТУ це не вища освіта ! в тому ВУЗі якій закінчив я, лікарі носять хрести синього кольору , але тебе можуть кваліфіковано підлікувати ! моїм однокурсникам потрібні дослідні об'єкти для випробування вакцин ( наприклад від сказу) та препаратів.
показати весь коментар
25.08.2020 23:27 Відповісти
Який вуз? навчися спочатку сформулювати свою думку. І напиши її без помилок.
показати весь коментар
26.08.2020 22:03 Відповісти
Уже самоубийц, утопленников на воде, погибших в авариях на дорогах - записывают в умерших от короновируса...
Но всё равно не хватает впечатляющего числа умерших от короновируса... За полгода - 1112 человек. Это в среднем по 5-6 человек в день, умирает от короновируса... Реально не впечатляет эта цифра, поэтому будут усиленно многих умерших просто тупо записывать в умерших от короновируса, что бы оправдать страшилки МОЗ Украины, что бы ещё больше деребанить денег на несуществующую проблему - короновирус, который даже менее смертельный чем обычный грипп, судя по статистике того же МОЗ.
показати весь коментар
25.08.2020 13:12 Відповісти
Официальные данные тут на Цензоре уже приводились...
Продублирую. За полгода с января по июнь этого года от короновируса умерло 1120 человек.
От обычного гриппа и вызванной им пневмонией - более 3000 человек.
А всего за эти полгода от всех болезней умерло около 280 тысяч человек...
Короновирус - очень смертельный и опасный, как нас уверяют коррупционеры из МОЗ Украины
Аж 1112 человек умерло от короновируса из всех 280 тысяч умерших.
показати весь коментар
25.08.2020 13:07 Відповісти
Степанов и Ляшко должны предстать перед судом по 111-й статье.
показати весь коментар
25.08.2020 13:16 Відповісти
где то через полгода, максимум год... 99% населения поймёт, что это разводка под кодовым названием "короновирус", для распила бюджетных денег под борьбу с несуществующей болезнью
показати весь коментар
25.08.2020 13:20 Відповісти
Xуже. Это - попытка установления "нового мирового порядка".
показати весь коментар
25.08.2020 13:53 Відповісти
А ще, статистика каже що загальна смертність за перше півріччя 2020 на 17329 осіб менше ніж за аналогчний період минулогу року. Я оце думаю чи почали менше до лікарів ходити, чи частіше руки мити? Але щось має бути.
показати весь коментар
25.08.2020 13:37 Відповісти
І те, і те. У мене троюрідна сестра захворіла на запалення коліна чи ще шось. Ну й "нічтожесумняшіся" поперлася до спеціаліста. Він сказав, що треба операцію і за ті гроші, що були в неї, зробив. Видалив кусок хряща чи що там ще. Але ходити краще ніж до операції вона не могла. То той ескулап за ще якісь півтори тисячі запропонував їй відкачати лишню рідину. Каже хвора: все - гроші кончилися. Ой, і сміх, і гріх.
показати весь коментар
25.08.2020 16:01 Відповісти
За данними ВООЗ від грипу в світі мре біля 650 000, а у Європі 72 000 на рік. Хотілося б подивитися результати за цей рік.
показати весь коментар
25.08.2020 13:42 Відповісти
Для особо неверующих и особо не понятливых.Если бы не вирус, люди прожили бы свою жизнь имея при этом диабет или высокое давление и дожили бы до старости.

https://meduza.io/news/2020/08/20/v-shvetsii-zafiksirovali-samuyu-vysokuyu-s-1869-goda-smertnost-za-polgoda В Швеции зафиксировали самую высокую с 1869 смертностьНеверующие ,продолжайте не верить, естественный отбор..ещё святой водички попейте, порчу изгоните)))
показати весь коментар
25.08.2020 14:17 Відповісти
Тільки от прем'єр Швеції стратегію вважає вірною, от сатрап-шведофоб.
показати весь коментар
25.08.2020 15:29 Відповісти
У них стратегію боротьби з інфекціями прем"єр не визначає.
показати весь коментар
25.08.2020 17:37 Відповісти
Треба буде - попьємо.Ти мізки нам не пудри. Мої одногодки (і молодші 60) з діабетами і іншими сердечними вже давно в могилі. І сказати б що грошей не було, так мерли і достатньо забезпечені. як он сусіда. Він правда був великий себелюбець і на тих, хто йому не корисний, плював з висока. Про святу водичку навряд чи згадав і перед смертю. До 60 не дожив. Я не став йти на похорони. Поїхав на роботу.
показати весь коментар
25.08.2020 16:09 Відповісти
А в "чорвону" зону записали всіх бандьорів.
показати весь коментар
25.08.2020 17:09 Відповісти
Летальність від COVID-19 становить в Україні 2,1%, найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській області, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 4468Мир ещё не видел такого всемирного обмана как этот "карантин" и "пандемия"
показати весь коментар
26.08.2020 02:10 Відповісти
 
 