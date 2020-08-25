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Летальність від COVID-19 становить в Україні 2,1%, найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській області, - ЦГЗ
Загальний показник летальності від COVID-19 по Україні становить 2,1%.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба ЦГЗ, передає Цензор.НЕТ.
"Летальність по країні становить 2,1%. Найвищий показник зафіксований в Кіровоградській (5,9%), Закарпатській (3,5%) і Черкаській (2,8%) областях", - йдеться в повідомленні.
Найбільшу кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано у Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.
Нагадаємо, в Україні станом на ранок вівторка, 25 серпня, зафіксовано 1 658 нових випадків зараження.
Топ коментарі
+8 Николай Влад
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Так вот, медицинская статистика за первые полгода этого 2020 года -
Всего, в Украине умерло от разных болезней и причин - 280 тысяч
из них на короновирус - 1112 человек
от гриппа и пневмонии - более 3000 тысяч
Из чего следует логический вывод, что обычный грипп в три раза смертельнее чем этот короновирус.
Читай официальную статистику того же МОЗ, если веришь им...
Так вот 80-85% всех больных лежащих в палатах, выделенных под короновирус, имеют именно обычный грипп, пневмонию, воспаление лёгких... и лишь 15% там занято коек именно больными с короновирусом...
Более того, лишь 10% всех аппаратов ИВЛ заняты короновирусными, из всех аппаратов ИВЛ выделенных под короновирус
Но всё равно не хватает впечатляющего числа умерших от короновируса... За полгода - 1112 человек. Это в среднем по 5-6 человек в день, умирает от короновируса... Реально не впечатляет эта цифра, поэтому будут усиленно многих умерших просто тупо записывать в умерших от короновируса, что бы оправдать страшилки МОЗ Украины, что бы ещё больше деребанить денег на несуществующую проблему - короновирус, который даже менее смертельный чем обычный грипп, судя по статистике того же МОЗ.
Продублирую. За полгода с января по июнь этого года от короновируса умерло 1120 человек.
От обычного гриппа и вызванной им пневмонией - более 3000 человек.
А всего за эти полгода от всех болезней умерло около 280 тысяч человек...
Короновирус - очень смертельный и опасный, как нас уверяют коррупционеры из МОЗ Украины
Аж 1112 человек умерло от короновируса из всех 280 тысяч умерших.
https://meduza.io/news/2020/08/20/v-shvetsii-zafiksirovali-samuyu-vysokuyu-s-1869-goda-smertnost-za-polgoda В Швеции зафиксировали самую высокую с 1869 смертностьНеверующие ,продолжайте не верить, естественный отбор..ещё святой водички попейте, порчу изгоните)))