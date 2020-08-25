Летальність від COVID-19 становить в Україні 2,1%, найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській області, - ЦГЗ

Загальний показник летальності від COVID-19 по Україні становить 2,1%.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба ЦГЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Летальність по країні становить 2,1%. Найвищий показник зафіксований в Кіровоградській (5,9%), Закарпатській (3,5%) і Черкаській (2,8%) областях", - йдеться в повідомленні.

Найбільшу кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано у Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок вівторка, 25 серпня, зафіксовано 1 658 нових випадків зараження.