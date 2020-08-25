Звинувачення в замаху на Навального - порожній шум, приводу для розслідування немає, - Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль поки не бачить приводу для початку кримінального розслідування обставин отруєння Олексія Навального.

Про це пише "Медуза", передає Цензор.НЕТ.

За словами Пєскова, спочатку необхідно встановити речовину, через отруєння якою Навальний впав у кому. "Потрібен привід для розслідування. Поки ми констатуємо перебування пацієнта в комі", - сказав прессекретар Путіна.

Пєсков додав, що привід для розслідування з'явиться, коли буде встановлено речовину і буде підтверджено, що Навального отруєно.

Говорячи про звинувачення в тому, що на Навального могло бути скоєно замах, Пєсков заявив: "Це порожній шум".

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Пєсков також прокоментував заяву берлінської клініки "Шаріте" про те, що у Навального діагностовано отруєння речовиною з групи інгібіторів холінестерази. На думку Пєскова, німецькі лікарі не сказали нічого нового порівняно з тим, що з'ясували лікарі в Омську.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Німецькі медики прибули в Омську лікарню, щоб ознайомитися зі станом Навального.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.