УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8173 відвідувача онлайн
Новини
6 563 73

Звинувачення в замаху на Навального - порожній шум, приводу для розслідування немає, - Пєсков

Звинувачення в замаху на Навального - порожній шум, приводу для розслідування немає, - Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль поки не бачить приводу для початку кримінального розслідування обставин отруєння Олексія Навального.

Про це пише "Медуза", передає Цензор.НЕТ.

За словами Пєскова, спочатку необхідно встановити речовину, через отруєння якою Навальний впав у кому. "Потрібен привід для розслідування. Поки ми констатуємо перебування пацієнта в комі", - сказав прессекретар Путіна.

Пєсков додав, що привід для розслідування з'явиться, коли буде встановлено речовину і буде підтверджено, що Навального отруєно.

Говорячи про звинувачення в тому, що на Навального могло бути скоєно замах, Пєсков заявив: "Це порожній шум".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клінічні результати свідчать про отруєння Навального, - заява клініки "Шаріте"

Пєсков також прокоментував заяву берлінської клініки "Шаріте" про те, що у Навального діагностовано отруєння речовиною з групи інгібіторів холінестерази. На думку Пєскова, німецькі лікарі не сказали нічого нового порівняно з тим, що з'ясували лікарі в Омську.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Німецькі медики прибули в Омську лікарню, щоб ознайомитися зі станом Навального.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

Автор: 

отруєння (944) Пєсков Дмитро (1608) розслідування (2267) Навальний Олексій (612)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
В берлинской клинике "Шарите", где лечится Навальный, находится группа английских специалистов, Они предоставили и используют свою методику детоксикации.

Врачи германской клиники "Шарите" установили, что Навальный отравлен ядом из группы ингибиторов холинэстеразы. Для понимания - к этой группе относятся боевые отравляющие вещества зарин, зоман, табун и семейство V-газов. К этому же классу относится и N-(метилфторфосфонил)-N',N'-диэтил-ацетамидин (А-230, он же "Новичок")
показати весь коментар
25.08.2020 13:12
+10
Невнятное мычание из Травительной Федерации.....
показати весь коментар
25.08.2020 13:14
+7
В Гааге будете гнить, твари!
показати весь коментар
25.08.2020 13:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пурга,,,,,,,
показати весь коментар
25.08.2020 13:08 Відповісти
В берлинской клинике "Шарите", где лечится Навальный, находится группа английских специалистов, Они предоставили и используют свою методику детоксикации.

Врачи германской клиники "Шарите" установили, что Навальный отравлен ядом из группы ингибиторов холинэстеразы. Для понимания - к этой группе относятся боевые отравляющие вещества зарин, зоман, табун и семейство V-газов. К этому же классу относится и N-(метилфторфосфонил)-N',N'-диэтил-ацетамидин (А-230, он же "Новичок")
показати весь коментар
25.08.2020 13:12 Відповісти
Дождь-винахідник Новічка заявив , що то була велика доза прапарату для лікування альцеймера , який добре розчиняється у тому ж чаї, й викликає дуже сильни судоми, тобто Навальний кричав від болю абсолютно будучи при свідомості... Піна з рота, мочевиділення й страшна взагалі картина - А ЛЮДИНА У СВІДОМОСТІ!
показати весь коментар
25.08.2020 13:18 Відповісти
тобто навіть не таємна хімічна зброя й ПРІЧЬОМ ЗДЕСЯ УХЙЛО!
показати весь коментар
25.08.2020 13:19 Відповісти
тобто, винахідник Новічка знайшов правільную трібуну на ДОЖДЕ , не дивно
показати весь коментар
25.08.2020 13:21 Відповісти
Дождь фінансується Газпромом..

Апропо..ДОСІ на "дождє" підробляє на пів ставки ведучий каналу Порошенко "Прямий" Матвєй ГАнапольський..
показати весь коментар
25.08.2020 13:42 Відповісти
Да ты рашкотварь никак не угомонишься и сюда приплел Пороха ,подонок ватный, убери вторую букву *Д*из ника ,начнешь сразу соответствовать ему...
показати весь коментар
25.08.2020 19:11 Відповісти
а по суті спростування будуть ?

хоча у кого я запитую ?
У лахтінських підаразів ?
показати весь коментар
26.08.2020 08:21 Відповісти
Тут я с Клоуном согласен: "Какая разница?!" Нам что Путин, что Навальный, не надо из него лепить героя, он такой же имперец (максимум что от него нам можно ожидать это прекращение войны на Донбассе, Крым он отдавать не собирается)
показати весь коментар
25.08.2020 15:45 Відповісти
PS Один говнюк отравил другого говнюка
показати весь коментар
25.08.2020 15:46 Відповісти
Усы пескова самые ядовитые, не так-ли.
показати весь коментар
25.08.2020 13:19 Відповісти
новичок на любом базаре можно купить у бабок - старая песня кремлядей
показати весь коментар
25.08.2020 13:24 Відповісти
...и в любой лондонской помойке.
показати весь коментар
25.08.2020 15:39 Відповісти
Піськов брат ху?ла! Яблуко від яблуні ху?ла далеко не падає.
показати весь коментар
25.08.2020 13:58 Відповісти
Да-а... Крутая "пурга" из Скрипалей, Березовского, Литвиненко, Политковской, Магнитского, Навального и т.д. и т.л....
показати весь коментар
25.08.2020 14:23 Відповісти
Обвинения в покушении на Навального - пустой шум, повода для расследования нет, - Песков - Цензор.НЕТ 2760
показати весь коментар
25.08.2020 13:09 Відповісти
Вам чаю?
Нет,лучше новичка,ну или на крайняк заринчику.
показати весь коментар
25.08.2020 13:13 Відповісти
А ведь во всём мире эти "присадки" давным-давно под запретом.
показати весь коментар
25.08.2020 13:21 Відповісти
BBC News Services: https://www.bbc.com/news/world-europe-53892900

Что такое ингибиторы холинэстеразы?
Это группа химических веществ, некоторые из которых могут использоваться для лечения таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера. При использовании в пестицидах они могут быть вредными для человека.
показати весь коментар
25.08.2020 13:41 Відповісти
Вещества, принадлежащие к фармакологической группе ингибиторов холинэстеразы, широко применяются в качестве инсектицидов, а также известны как боевые отравляющие вещества - к примеру, такие, как зарин и VX. К их семейству относится, в частности, и https://www.dw.com/ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA/a-42977141 "Новичок" , которым в марте 2018 года был https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C/a-45662832 отравлен бывший двойной агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. https://www.dw.com/ru/chto-izvestno-o-veshhestve-obnaruzhennom-v-organizme-navalnogo/a-54688881
показати весь коментар
25.08.2020 15:35 Відповісти
И какой вывод Вы хотите мне сделать?

Какое конкретно вещество было использовано?
показати весь коментар
25.08.2020 15:46 Відповісти
Выводы будут делать в Гааге, а в статье упоминается лишь о том, что вещество, которым был отравлен Навальный, входит в группу БОЕВЫХ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ!
показати весь коментар
25.08.2020 16:16 Відповісти
Статья расчитана на полных идиотов. Имя вещества, есть? Чем отравили? Не знаете. И я не знаю. Когда будет известно, подтверждено, доказано, проверено, чем и когда, тогда можно слюнями брызгать.

У меня биохимики немцы сейчас сидят напротив, смеются над вашей информацией, говорят что даже, локальные болеутоляющие анестетики, используемые при внутреннем зондировании человека, используют этот класс веществ, не говоря про пестициды и лекарства против деменции. Они спрашивают какое конкретно вещество нашли в Шарите?
Нужны само вещество. И концентрации.

показати весь коментар
25.08.2020 16:36 Відповісти
Ури,давно замеченный на ЦН, как ватный рашистский негодяй,оправдывающий преступный неофашистский режим рф ,даже дихлофос относится к этой группе блокаторов холинэстеразы , но дело не в том ,как называется это вещество ,а в самом факте его использования для отравления этого Подвального! Сейчас тебе надо подумать о себе ,ведь с такой человеконенавистнической позицией ,ты долго не протянешь ,заболеешь нехорошей болезнью и все 30сребреников и остальное имущество пойдут в пользу врачей и аптек .....
показати весь коментар
25.08.2020 19:24 Відповісти
Оставайтесь на линии. Ваше мнение очень важно.
показати весь коментар
25.08.2020 16:37 Відповісти
Пресс-служба берлинской клиники Charite, сообщила об отмене пресс-конференции о состоянии больного.

О-oоо, нужно не языком трепаться, а искать, и таки представить вещество и концентрации достаточные для такой клинической картины. И не забываем, что в Омске есть первичные био-образцы, которыми можно послать Шарите прямо в туалет, если будут манипулировать.
показати весь коментар
25.08.2020 18:38 Відповісти
Фальшивка !!! Даже дети в щколе знают, что такой чай продается в свинцовой коробке и две ручки для переноски
показати весь коментар
25.08.2020 13:41 Відповісти
Та хто б сумлівався.
показати весь коментар
25.08.2020 13:10 Відповісти
В Гааге будете гнить, твари!
показати весь коментар
25.08.2020 13:12 Відповісти
Как забавно слушать ложь, когда знаешь правду
показати весь коментар
25.08.2020 13:13 Відповісти
Невнятное мычание из Травительной Федерации.....
показати весь коментар
25.08.2020 13:14 Відповісти
что Патрушев зеленскому прикажет по этому поводу проблеять ?
показати весь коментар
25.08.2020 13:15 Відповісти
ПаРашка даавно в комі...
показати весь коментар
25.08.2020 13:17 Відповісти
Німецькі медики повідомили що виявили ознаки отруєння.
показати весь коментар
25.08.2020 13:18 Відповісти
Ну если Писькова выпустили из будки, тогда точно ***** при делах. Не понятно только зачем травить ручного пуделя. Слишком громко тявкнул?
показати весь коментар
25.08.2020 13:19 Відповісти
шоб все боялись
показати весь коментар
25.08.2020 13:47 Відповісти
Ну зачем жеж было сразу Бутерброда? Кто теперь кацапских хомячков на демонстрации строем в загончики водить будет?
показати весь коментар
25.08.2020 13:59 Відповісти
а чо их водить?они оттуда и не выходили .
сцарь в бункере,хомячки в загоне...штабильность
показати весь коментар
25.08.2020 14:02 Відповісти
Ну их же из загонов выводить иногда надо. Проветрить там, мусор убрать.
показати весь коментар
25.08.2020 14:05 Відповісти
Действительно, непонятно
показати весь коментар
25.08.2020 17:30 Відповісти
Чего только нет в пригоженском меню.
показати весь коментар
25.08.2020 13:23 Відповісти
Мы живем в средневековье? Вокруг бушует эпидемия легочной чумы, посреди Европы народ восстал против потерявшего влияния монарха, а конкурентов на трон устраняют с помощью яда...
показати весь коментар
25.08.2020 13:23 Відповісти
Деградация. Ментально многие уже там - в средневековье. Постепенно и остальное туда подтягивается вслед за сознанием.
показати весь коментар
25.08.2020 13:35 Відповісти
времена меняются, а человеческая натура - нет.
показати весь коментар
25.08.2020 13:40 Відповісти
Те ,кто не меняется -тупые фанатики ,обречены на вымирание - закон эволюции . *Времена меняются и мы вместе с ними *,- говорили мудрые очень древние ученые и философы
показати весь коментар
25.08.2020 19:38 Відповісти
Ничего нового, развитие по- спирали ( шире, глубже и т. д.)
показати весь коментар
25.08.2020 14:06 Відповісти
Меркель вимагає у Чикатило, щоб той покарав Чикатило.

Саме так нині виглядає лицемірна політика Заходу.

Бо саме так (замість відчутних санкцій) сприймається вимога Меркель до Хла покарати винуватих в отруєнні Навального!
показати весь коментар
25.08.2020 13:27 Відповісти
А наши вырожденцы все договориться с кем то там мечтают, чашки чаще мойте...
показати весь коментар
25.08.2020 13:34 Відповісти
На лицо отравление, покушение на его жизнь. Навальный случайно остался живой, не понятно как дальше будет его здоровье. Но более наплевательского отношения к судьбе своих граждан трудно себе представить, наверное Песков очень расстроен, что Навальный остался живой.
показати весь коментар
25.08.2020 13:35 Відповісти
Рыг Сивкович после отравления Ющенко рассказывал, что это не отравление, это просто Ющенко переел таблеток для омоложения. Так же и тут - Небутерброда не отравили, у него просто аллергия на яд.
показати весь коментар
25.08.2020 13:39 Відповісти
Хорошая тема для диссертации, исследования боевьіх ОВ на алергеннотропность ( не знаю, есть ли такое слово)
показати весь коментар
25.08.2020 13:47 Відповісти
https://kungurov.livejournal.com/ KUNGUROV -1 МЕСТО В РЕЙТИНГЕ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

https://kungurov.livejournal.com/275862.html https://kungurov.livejournal.com/275862.htmlhttps://kungurov.livejournal.com/275862.html Навальный в коме, как символ русской революции

.....

Спрашивается, при чем тут Навальный? Если вы до сих пор считаете Леху ВНЕсистемным оппозиционером, отцом русской демократии и видите реальность в черно-белых тонах, где абсолютное добро борется против абсолютного зла, то дальше можете не читать. Я не для детей дошкольного возраста пишу. И вообще, чтение - это не ваше, для вас есть либеральный зомбо-ютуб и коммиксы в Фейсбуке. Для остальных продолжу.

Навальный - это, по большому счету, инвестпроект (заготовка, консерва) той части путлеровской элиты, которая в качестве страховочного варианта не исключала для себя революции сверху. Это ни в коем случае не означает, что мой тезка - марионетка в чьих-то умелых руках. Он в достаточной степени субъектен и адекватен. Он постоянно посылает четкий сигнал - возьмите меня в элитку на любых условиях. Это именно то, что нужно тем шишкарям, которые в случае шухера желают слить Главкрысу с ее окружением, разменяв таким образом власть на неприкосновенность и хотя бы часть награбленного. В идеале же - они желают остаться у власти на вторых ролях, прячасть за демократической ширмой, над которой будут драться демократические петрушки, зависимые от них финансово.

Таким образом можно описать латентный пока конфликт между консервативной частью путирастической клики, которая будет цепляться за власть до последнего, осознавая свою неспособность вписаться в новые реалии, с молодой аристократией, которая попытается вовремя предать, чтобы сохранить свои привилегии. Кризис в Белоруссии до усрачки напугал первых и заставил их нанести превентивный удар по еще не оформившейся верхушечной оппозиции. Этим ударом стало отравление Навального. Вне зависимости от того, выживет он, или нет, сигнал читается предельно четко: кремлевские старцы не потерпят даже запаха измены! Их заложниками является не только население, но и элита среднего и нижнего звена.

Собственно, я не знаю никаких подробностей инцидента с отравлением, но руководствуясь описанной выше умозрительной логикой, готов предположить, что террористы не ставили своей целью убийство Алексея Навального - это точно не в интересах Кремля. Просто таким образом паханы транслирую месседж: ШАГ ВЛЕВО, ШАГ ВПРАВО - ЭТО ИЗМЕНА!
показати весь коментар
25.08.2020 13:39 Відповісти
паханы сказали...а разносят все в тырнете .ну,шоб результата достичь.
показати весь коментар
25.08.2020 13:44 Відповісти
Наша песня хороша, начинай сначала ...Ну да,конечно, что это не в интересах кремля! Литвиненко не в интересах кремля, Немцов, Скрипаль и пр. менее резонансные отравления и убийства ну просто никак не в его интересах. А вот за все эти годы почему то никого их путинских дружков не грохнули, а уж они то попили кровушки и у людей, и у бизнес- партнеров, и государство обворовали на миллиарды. Но почему тогда убирают всегда тех, кто чем то раздражает власть?
показати весь коментар
25.08.2020 14:23 Відповісти
і де тут написано,що не в інтересах Кремля ?

цікаво працюють декі тролі..)))
відповідають не читаючи ))))
показати весь коментар
26.08.2020 08:23 Відповісти
Да и сам песков-тоже просто шум!!!! В принципе !!!!Просто шум!!!!
Если не думать, что за ним путин, ядерное оружие, головорезы ФСБ !!
ПРОСТО ШУМ!!! Шуми мимо!
показати весь коментар
25.08.2020 13:41 Відповісти
У мене нема причин не вірити Піськову. ))
показати весь коментар
25.08.2020 13:41 Відповісти
Нет у вас методов против Кости Сапрыкина.
показати весь коментар
25.08.2020 14:25 Відповісти
выфсёврёти...
показати весь коментар
25.08.2020 13:41 Відповісти
Какие ваши доказательства?
показати весь коментар
25.08.2020 13:51 Відповісти
чикатилло заявил что все обвинения против него это пустой шум, и что он не видит никакого повода для расследования
показати весь коментар
25.08.2020 13:43 Відповісти
Обиделся гов*юк? Несправедливо как-то наговариваете, ведь яд можно купить в любой аптеке и это совершенно не контролируется фсб, кремлем
показати весь коментар
25.08.2020 13:47 Відповісти
"Россия- самая паскудная,до блевотины мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов,у которых само понятие добра и зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме,и приэтом желает потопить в нем весь мир"... (с)
показати весь коментар
25.08.2020 13:53 Відповісти
А Я бы и этого в Шарите отвёз. Пусть проверят этото "Крот"
----------------------
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ua%2Frus%2Fstyler%2Fsledstvie-razberetsya-kollegi-prodyusera-1559915269.html&psig=AOvVaw1RIdRKm-dvh8Oe1gaJ_wJu&ust=1598439326530000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCOi-ueaYtusCFQAAAAAdAAAAABAP Бари Алибасов в больнице - его коллеги не верят в случайное
72-летний продюсер и шоумен Бари Алибасов был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского 4 июня из-за отравления средством для очистки труб «Крот». Из-за яркой упаковки продюсер принял его за сок. У Алибасова были диагностированы ожоги желудка второй степени, а также дыхательных путей и пищевода четвертой степени.
показати весь коментар
25.08.2020 13:57 Відповісти
Навчальний ж не бутерброд щоб його розслідувати, може просто термін придатності закінчився.
показати весь коментар
25.08.2020 13:59 Відповісти
Вот интересно,это уе*ок говорил такие же слова,если бы его доця сейчас лежала в коме от отравления неизвестным веществом?
показати весь коментар
25.08.2020 14:01 Відповісти
Это новость?
Новость бы была, если бы Песков сказал "Да, мы отравили!"
показати весь коментар
25.08.2020 14:45 Відповісти
это явка с повинной.
показати весь коментар
25.08.2020 15:20 Відповісти
Это умилительная наглость.С таким честным лицом нести пургу. Неизвестно вещество - нечего расследовать. То есть есть дырка в голове,но пока мы не установили чем именно прострелили башку,мы не можем сказать,что это вообще преступление.Логика - супер. Факт отравления есть,а отравления нет.уууу....
показати весь коментар
25.08.2020 15:53 Відповісти
Звинувачення в замаху на Навального - порожній шум, приводу для розслідування немає, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8386
показати весь коментар
25.08.2020 16:01 Відповісти
Хм. А когда он у них был этот повод? Всё окутано ихтамнетией - авыдокажите.
показати весь коментар
25.08.2020 20:27 Відповісти
 
 