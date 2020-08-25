Звинувачення в замаху на Навального - порожній шум, приводу для розслідування немає, - Пєсков
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль поки не бачить приводу для початку кримінального розслідування обставин отруєння Олексія Навального.
Про це пише "Медуза", передає Цензор.НЕТ.
За словами Пєскова, спочатку необхідно встановити речовину, через отруєння якою Навальний впав у кому. "Потрібен привід для розслідування. Поки ми констатуємо перебування пацієнта в комі", - сказав прессекретар Путіна.
Пєсков додав, що привід для розслідування з'явиться, коли буде встановлено речовину і буде підтверджено, що Навального отруєно.
Говорячи про звинувачення в тому, що на Навального могло бути скоєно замах, Пєсков заявив: "Це порожній шум".
Пєсков також прокоментував заяву берлінської клініки "Шаріте" про те, що у Навального діагностовано отруєння речовиною з групи інгібіторів холінестерази. На думку Пєскова, німецькі лікарі не сказали нічого нового порівняно з тим, що з'ясували лікарі в Омську.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Німецькі медики прибули в Омську лікарню, щоб ознайомитися зі станом Навального.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.
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Врачи германской клиники "Шарите" установили, что Навальный отравлен ядом из группы ингибиторов холинэстеразы. Для понимания - к этой группе относятся боевые отравляющие вещества зарин, зоман, табун и семейство V-газов. К этому же классу относится и N-(метилфторфосфонил)-N',N'-диэтил-ацетамидин (А-230, он же "Новичок")
Апропо..ДОСІ на "дождє" підробляє на пів ставки ведучий каналу Порошенко "Прямий" Матвєй ГАнапольський..
хоча у кого я запитую ?
У лахтінських підаразів ?
яблуніху?ла далеко не падає.
Нет,лучше новичка,ну или на крайняк заринчику.
Что такое ингибиторы холинэстеразы?
Это группа химических веществ, некоторые из которых могут использоваться для лечения таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера. При использовании в пестицидах они могут быть вредными для человека.
Какое конкретно вещество было использовано?
У меня биохимики немцы сейчас сидят напротив, смеются над вашей информацией, говорят что даже, локальные болеутоляющие анестетики, используемые при внутреннем зондировании человека, используют этот класс веществ, не говоря про пестициды и лекарства против деменции. Они спрашивают какое конкретно вещество нашли в Шарите?
Нужны само вещество. И концентрации.
О-oоо, нужно не языком трепаться, а искать, и таки представить вещество и концентрации достаточные для такой клинической картины. И не забываем, что в Омске есть первичные био-образцы, которыми можно послать Шарите прямо в туалет, если будут манипулировать.
сцарь в бункере,хомячки в загоне...штабильность
Саме так нині виглядає лицемірна політика Заходу.
Бо саме так (замість відчутних санкцій) сприймається вимога Меркель до Хла покарати винуватих в отруєнні Навального!
https://kungurov.livejournal.com/275862.html https://kungurov.livejournal.com/275862.htmlhttps://kungurov.livejournal.com/275862.html Навальный в коме, как символ русской революции
.....
Спрашивается, при чем тут Навальный? Если вы до сих пор считаете Леху ВНЕсистемным оппозиционером, отцом русской демократии и видите реальность в черно-белых тонах, где абсолютное добро борется против абсолютного зла, то дальше можете не читать. Я не для детей дошкольного возраста пишу. И вообще, чтение - это не ваше, для вас есть либеральный зомбо-ютуб и коммиксы в Фейсбуке. Для остальных продолжу.
Навальный - это, по большому счету, инвестпроект (заготовка, консерва) той части путлеровской элиты, которая в качестве страховочного варианта не исключала для себя революции сверху. Это ни в коем случае не означает, что мой тезка - марионетка в чьих-то умелых руках. Он в достаточной степени субъектен и адекватен. Он постоянно посылает четкий сигнал - возьмите меня в элитку на любых условиях. Это именно то, что нужно тем шишкарям, которые в случае шухера желают слить Главкрысу с ее окружением, разменяв таким образом власть на неприкосновенность и хотя бы часть награбленного. В идеале же - они желают остаться у власти на вторых ролях, прячасть за демократической ширмой, над которой будут драться демократические петрушки, зависимые от них финансово.
Таким образом можно описать латентный пока конфликт между консервативной частью путирастической клики, которая будет цепляться за власть до последнего, осознавая свою неспособность вписаться в новые реалии, с молодой аристократией, которая попытается вовремя предать, чтобы сохранить свои привилегии. Кризис в Белоруссии до усрачки напугал первых и заставил их нанести превентивный удар по еще не оформившейся верхушечной оппозиции. Этим ударом стало отравление Навального. Вне зависимости от того, выживет он, или нет, сигнал читается предельно четко: кремлевские старцы не потерпят даже запаха измены! Их заложниками является не только население, но и элита среднего и нижнего звена.
Собственно, я не знаю никаких подробностей инцидента с отравлением, но руководствуясь описанной выше умозрительной логикой, готов предположить, что террористы не ставили своей целью убийство Алексея Навального - это точно не в интересах Кремля. Просто таким образом паханы транслирую месседж: ШАГ ВЛЕВО, ШАГ ВПРАВО - ЭТО ИЗМЕНА!
цікаво працюють декі тролі..)))
відповідають не читаючи ))))
Если не думать, что за ним путин, ядерное оружие, головорезы ФСБ !!
ПРОСТО ШУМ!!! Шуми мимо!
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ua%2Frus%2Fstyler%2Fsledstvie-razberetsya-kollegi-prodyusera-1559915269.html&psig=AOvVaw1RIdRKm-dvh8Oe1gaJ_wJu&ust=1598439326530000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCOi-ueaYtusCFQAAAAAdAAAAABAP Бари Алибасов в больнице - его коллеги не верят в случайное
72-летний продюсер и шоумен Бари Алибасов был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского 4 июня из-за отравления средством для очистки труб «Крот». Из-за яркой упаковки продюсер принял его за сок. У Алибасова были диагностированы ожоги желудка второй степени, а также дыхательных путей и пищевода четвертой степени.
Новость бы была, если бы Песков сказал "Да, мы отравили!"