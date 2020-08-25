Окупанти на Донбасі риють нові окопи, будують бліндажі і мінують місцевість протитанковими мінами, - розвідка

Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ використовує введений з 27 липня режим припинення вогню для нарощування інженерного обладнання передових позицій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Противник відновлює наявні та споруджує нові окопи, бліндажі, ходи сполучень, обладнує додаткові місця для ведення вогню. Крім того, окупанти встановлюють мінно-вибухові загородження та мінують ділянки місцевості вздовж автошляхів з використанням протитанкових мін", - сказано в повідомленні.

Водночас окупаційні війська продовжують втрачати особовий склад через розширення площ замінованих територій. 21 серпня на встановленій саперами противника протипіхотній міні підірвався військовослужбовець одного із підрозділів 9-го окремого мотострілецького полку окупаційних військ.

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"Українські захисники продовжують неухильно дотримуватися умов повного і всеосяжного режиму припинення вогню і готові миттєво реагувати на будь-які підступні дії ворога на Сході нашої країни", - додали у відомстві.