Окупанти на Донбасі риють нові окопи, будують бліндажі і мінують місцевість протитанковими мінами, - розвідка
Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ використовує введений з 27 липня режим припинення вогню для нарощування інженерного обладнання передових позицій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони з посиланням на дані ГУР.
"Противник відновлює наявні та споруджує нові окопи, бліндажі, ходи сполучень, обладнує додаткові місця для ведення вогню. Крім того, окупанти встановлюють мінно-вибухові загородження та мінують ділянки місцевості вздовж автошляхів з використанням протитанкових мін", - сказано в повідомленні.
Водночас окупаційні війська продовжують втрачати особовий склад через розширення площ замінованих територій. 21 серпня на встановленій саперами противника протипіхотній міні підірвався військовослужбовець одного із підрозділів 9-го окремого мотострілецького полку окупаційних військ.
"Українські захисники продовжують неухильно дотримуватися умов повного і всеосяжного режиму припинення вогню і готові миттєво реагувати на будь-які підступні дії ворога на Сході нашої країни", - додали у відомстві.
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Оперативное мероприятие №16...GF
...Национальная разведка США ссылаясь на данные Министерства юстиции США указывала на большой уровень коррупционности Зеленского и его окружения, участие их в сомнительных финансовых махинациях, что может весьма серьезно повлиять на характер принимаемых ими решений. Кроме того, были оглашены данные о возможном наличии у Зеленского двойного гражданства РФ и как следствие - возможностей активного воздействия на него со стороны России.
...Фактически - мероприятия проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ.
Говоря просто - США решило провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения.
Итог:
Россия получила как минимум ДВА сообщения от своих внутриукраинских источников о готовящейся операции "украинских и английских спецслужб" и сразу разразилась широкой информационной кампанией о "провокациях и дезинформации со стороны Украины", что собственно было уже лишь дополнительным подтверждением утечки информации из ближайшего круга Зеленского.
Далее каждый играл сам за себя - Зеленский явно пытаясь отвести подозрения от себя, уволил Бурбу, пообещав ему тихое возвращение "... когда все уляжется..."
Бурба, понимая, что он первый в списке, начал рассказывать о " ...секретарше бывшей при разговоре"
Ермак оформил больничный, хотя все время сидевший на Банковой.
Но суть уже не в этом.
Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки.
Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине.
P.S. Посетивший Украину 18 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес, категорически отказался встречаться с администрацией Зеленского, кратко поговорил с Тараном, проинспектировал своих "морпехов" в Мариуполе, поблагодарил их за службу и потом долго обсуждал ситуацию в посольстве с интересными ему людьми.
Оперативное мероприятие №16...GF
++++++ Браво.
хоча що може розуміти у державних символах космополітична гніда, яку виховува учасник антисіоністкого комітета срср та члєн компартії?
В стране покрашены в цвет флага тысячи лавочек.
Вы помните условия?
Не провокуйте брехнею...
Бувайте і лікуйтеся, не хворійте..))
Что же до меня, то только констатация фактов - ты кацапский пидарок, работник ботофермы, пишущий, вернее срущий, тут за деньги. К тому же офицер, по твоему собственному признанию.
- Мира хачю. Падлай буду
Что оккупанты и убийцы с луганды прослезятся , повинятся и попросятся в Украину?