Підвищення мінімальної зарплати не має на меті збільшити підтримку "Слуги народу" на місцевих виборах, - Гетманцев

Нардеп "Слуги народу" Данило Гетмацев заперечує, що підтримка "Слуги народу" на місцевих виборах є метою підвищення мінімальної заробітної плати.

Про це він сказав журналістам, коментуючи відмову частини нардепів підтримувати законопроєкт, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Не хотіли приймати з 1 вересня ... Вони розуміють, що якщо ми проголосуємо сьогодні, то мінімальна заробітна плата буде піднята з 1 вересня. Поясніть, чому ні? - Ні, тому що ні. Тому що вони не хочуть, щоб люди отримали високу заробітну плату. Тому що якщо люди отримають більшу заробітну плату, то вони розуміють це так, що на місцевих виборах вони проголосують за нас. Але ми не керуємося цими цілями. Ми цьогоріч уже на 500 грн підняли мінімальну заробітну плату. Це другий крок", - сказав Гетманцев.

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Як повідомлялося, на позачерговому засіданні 25 серпня Рада підтримала в цілому законопроєкт №3963 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік", яким передбачено збільшення мінімальної зарплати до 5 тис. грн з 1 вересня 2020 року.