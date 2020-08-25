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Новини Місцеві вибори-2020
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Підвищення мінімальної зарплати не має на меті збільшити підтримку "Слуги народу" на місцевих виборах, - Гетманцев

Підвищення мінімальної зарплати не має на меті збільшити підтримку

Нардеп "Слуги народу" Данило Гетмацев заперечує, що підтримка "Слуги народу" на місцевих виборах є метою підвищення мінімальної заробітної плати.

Про це він сказав журналістам, коментуючи відмову частини нардепів підтримувати законопроєкт, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Не хотіли приймати з 1 вересня ... Вони розуміють, що якщо ми проголосуємо сьогодні, то мінімальна заробітна плата буде піднята з 1 вересня. Поясніть, чому ні? - Ні, тому що ні. Тому що вони не хочуть, щоб люди отримали високу заробітну плату. Тому що якщо люди отримають більшу заробітну плату, то вони розуміють це так, що на місцевих виборах вони проголосують за нас. Але ми не керуємося цими цілями. Ми цьогоріч уже на 500 грн підняли мінімальну заробітну плату. Це другий крок", - сказав Гетманцев.

Читайте: Питання підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн у 2021 р. потребує дискусії, - "слуга народу" Гетманцев

Як повідомлялося, на позачерговому засіданні 25 серпня Рада підтримала в цілому законопроєкт №3963 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік", яким передбачено збільшення мінімальної зарплати до 5 тис. грн з 1 вересня 2020 року.

Автор: 

місцеві вибори (1366) мінімальна зарплата (304) Гетманцев Данило (872) Слуга народу (2810)


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Топ коментарі
+26
ага-га-га-га)
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25.08.2020 13:22
+13
Хоть подымайте хоть не подымайте, на местных выборах вы ЗЕбилы получите большую, смачную дулю
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25.08.2020 13:24
+11
Повышение минимальной зарплаты не преследует цель увеличить поддержку "Слуги народа" на местных выборах, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4409
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25.08.2020 13:25
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ага-га-га-га)
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25.08.2020 13:22 Відповісти
та он прав - этим талподятлам уже ничего не выборах не светит.
повышай - не повышай...
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25.08.2020 13:34 Відповісти
Не перебільшуйте ментальних здібностей пересічних громадян. За цю кинуту кістку проголосують ще раз з радістю
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25.08.2020 13:40 Відповісти
Навіщо Гетманцев бреше? Потрібно бути чесними з виборцями! Все що робить політична партія у владі - направлено на збільшення підтримки виборців саме цієї політичної партії! Заява Гетманцева виглядає дивною, заперечувати очевидні речі! Навіщо? Збільшуйте мінімалку до 7-8 тис. грн. зараз це на користь економіці як ніколи до того і на користь партії Слуга Народу! Навіщо відмовлятись від законних політичних дивідендів?
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25.08.2020 13:44 Відповісти
во-во.....далеко не все понимают ,что происходит когда ВВП падает, а минималку и все соцрасходы увеличивают......
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25.08.2020 13:54 Відповісти
фокусники закрыли дыру в 300 ярдов! как и обесчал великий Шмыга))
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25.08.2020 13:46 Відповісти
Цель раскрутіть інфляцію і сбросіть Зелень с трона -ПРАВІЛЬНО?
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25.08.2020 13:24 Відповісти
Гєтьманцев агент Пороха! БРАВО!
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25.08.2020 13:25 Відповісти
Хоть подымайте хоть не подымайте, на местных выборах вы ЗЕбилы получите большую, смачную дулю
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25.08.2020 13:24 Відповісти
Ну а если будет выдвинут всего ОДИН КАНДИДАТ и ОТ СЛУГ,то как голосовать?
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25.08.2020 14:03 Відповісти
Та звісно. Так само, як і ціни після цього не зростуть. Насамперед на продукти харчування...
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25.08.2020 13:24 Відповісти
Проговорився.
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25.08.2020 13:25 Відповісти
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25.08.2020 13:25 Відповісти
Слуги і решта, підняли мін зарплату, тому що, що?!
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25.08.2020 13:25 Відповісти
Тому що щоб.))
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25.08.2020 13:37 Відповісти
Звичайно що це не врятує їх.
Адже люди голосували за Зеленського щоб він посадив баригу з основними підбарижниками та припинив безглузду кроваву бійню на Донбасі.
Тепер будуть голосувати за "Опозиційний блок".
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25.08.2020 13:25 Відповісти
Повышение минимальной зарплаты не преследует цель увеличить поддержку "Слуги народа" на местных выборах, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4409
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25.08.2020 13:25 Відповісти
За тиждень до відкриття роботи ВР спеціально скликали це засідання щоб скоріше розкрутити інфляцію - ото Порох поработал!
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25.08.2020 13:27 Відповісти
Ещё одна оуительная история от зелени.
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25.08.2020 13:28 Відповісти
та канешно нет, как мы могли такое подумать? ))))))
ну как повышение зп под выборы связано с подкупом избирателей?
просто совпадение!
пипец, для кого он это говорит?
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25.08.2020 13:29 Відповісти
Для виборчів зе. Вони повірять
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25.08.2020 13:41 Відповісти
Єдинне, чого 73/43%зебіли навчилися в своїх попередників (риго-овощних та не-так-обрізаних) - брехати в очі своєму лохторату.
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25.08.2020 13:30 Відповісти
Назвіть кому вони підняли ту мінімалку? Я сумніваюсь що цей депутат знає хоч одну особу якій він підняв зарплатню, окрім чиновників та депутатів, у яких оклади прив'язані до неї.
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25.08.2020 13:33 Відповісти
Угу. Вот от слова " совсем".
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25.08.2020 13:35 Відповісти
Підвищення мінімальної зарплати не має на меті збільшити підтримку "Слуги народу" на місцевих виборах, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 3822
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25.08.2020 13:37 Відповісти
А после выборов это нельзя было сделать? Дебилы.
==================
Сделаем что угодно, пообещаем что угодно, лишь бы вы нас выбрали.
....................................................................................................СЛУГИ НАРОДА
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25.08.2020 13:38 Відповісти
"Сделаем что угодно, пообещаем что угодно, лишь бы вы нас выбрали.
....................................................................................................(вписать любую партию)
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25.08.2020 14:02 Відповісти
Ну на западе Украины "слугам урода" уже нечего ловить на выборах, они это уже поняли ибо изучили все результаты последних соцопросов...
И именно только поэтому мстят западным регионам, вводя там красную зону карантина с ограничением всего и вся... и что бы потом просто отменить там выборы.
Это уже очевидно, борьба с несуществующим короновирусом именно была затеяна "слугами урода" для того, что бы не провести выборы и не проиграть в пух.
И ещё ввести ЧС, под маркой борьбы с короновирусом, в случае волнений народа против капитуляции Зеленского в Минске.
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25.08.2020 13:38 Відповісти
та уже немодно говорить о "нисуществующем"...украина на 3 месте в европе по заболеваниям...и на 28 в мире...даже при нашей степановской статистике.
а у кацапни и и ее лизунчиков все "нисуществует"
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25.08.2020 13:53 Відповісти
Вот именно, при степановской (брехливой) статистике...
При его брехливой статистике, когда в короновирусны за деньги записывают тысячами левых больных... Мы будем на первом месте в Европе... а потом и в мире...
Этот коррупционер Степанов, ради распила миллиардов, запишет со временем, в зараженных короновирусом - всё население Украины... Будем с 40 миллионами короновирусных на 1 месте в мире, даже тогда, когда в мире уже давно забудут про этот вирус.
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25.08.2020 14:09 Відповісти
коленька,...а не не ты ли с горящими глазами свергал пороха,шоб зелебеня мог привести своего степанова?о чем ты сейчас скулишь?
тебе надо сделать единственное - покаяться прямо здесь,на цензоре,сказать "простите засранца" и идти свергать бубочку,как было обещано.
а не рассуждать тут с полуумным видом о несуществовании ковида...
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25.08.2020 15:09 Відповісти
Кацап, только вы кацапы и рабы своего пуйла желаете развала и уничтожения Украины путём уничтожения экономики Украины через жёсткий карантин с остановкой работы всего и вся...
Кацап, не дождёшся, народ уже не верит в вашу разводку с короновирусом...
И именно поэтому все города, которые кацап Степанов пытался остановить, не подчиняются пуйловским указаниям Степанова и ставленника пуйла Зеленского.
Ты уже за зелёных подкацапников тут топишь, за деньги от пуйла... Хотя раньше был против них рьяно
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25.08.2020 14:13 Відповісти
лизунчик молдавский,ты сначала свое приднестрофье восстанови...
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25.08.2020 15:10 Відповісти
кацап, отдыхай в спаме
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25.08.2020 15:43 Відповісти
а на https://censor.net/comments/locate/3215667/019214c4-65ba-708b-985f-e4e3909339ce ответить слабо?
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25.08.2020 15:56 Відповісти
Підвищення мінімальної зарплати переслідує підвищення податків. ЄСВ збільшиться на 270 грн для ФОПів. Пригадую, як на ринках і базарах торгівці овочами та лахміттям розпинались, що їм "зеля зробить".
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25.08.2020 13:39 Відповісти
А шо такоє? Шо рейтинг геть впав? Як в тому анекдоті:

- Доктор, я попісяв і він впав.
- Добре, я ж казав, шо впаде.
- Доктор, він впав в унітаз.
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25.08.2020 13:40 Відповісти
Сказав "слуга русского народа" Гетманцев і українці усі повірили. Горіти тобі в смолі аду, консерва кремлівська.
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25.08.2020 13:40 Відповісти
Верим, верим, а кто обьяснит, нафига и за какие деньги Пальчевский всю Украины своими билбордами утыкал?
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25.08.2020 13:41 Відповісти
цель одна- перестать давать субсидии, тут ничего нового
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25.08.2020 13:45 Відповісти
"Повышение минимальной зарплаты не преследует цель увеличить поддержку "Слуги народа" на местных выборах, - Гетманцев" - Хахахахахаха!!!
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25.08.2020 13:45 Відповісти
понимал бы если бы минималку сделали 12 штук. то да...
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25.08.2020 13:46 Відповісти
дешевий популізм,
овощ теж піднімав мінімальні пенсії..

а що там з середньою ЗП ?
а що з різницею між мін.ЗП і найбільшими ЗП ?
який відсоток населення отримує ЗП у $1000 ?
яка ЗП у сусідніх країнах ? - куди не поїдеш, там і краще
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25.08.2020 13:49 Відповісти
та не,мы и не не думали думать,шо к выборам .просто зелебеня решил поделиться со всеми остальными "тыпрезЕдентами".просто от доброты душевной.
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25.08.2020 13:50 Відповісти
Почитайте декларацию этого проффесора и все вопросы отпадут сами собой!
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_0650c718-7273-47fb-b2f4-aa522e3da4b8

Обратите внимание на кол-во недвижимости, авто, наличных в у.е. и т.п. !!!
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25.08.2020 13:51 Відповісти
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25.08.2020 13:55 Відповісти
У мене з квітня заборгованість по зарплатні.
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25.08.2020 13:52 Відповісти
такое законом не предусмотрено))он прощает и отпускает
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25.08.2020 15:28 Відповісти
По Фрейду
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25.08.2020 13:53 Відповісти
Серьёзно ? )
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25.08.2020 13:55 Відповісти
А для чого ще тоді зашвидили?
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25.08.2020 13:57 Відповісти
Зебуины,вам не обидно? Ваши партагеноссе считают вас совсем за лоботомированных,хотя вы просто слабоумные.
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25.08.2020 13:58 Відповісти
Ну звісно, шо зовсім ніяк! От і шмига з вашого паралельного всесвіті каже, що:

"простимулирует потребительский спрос на украинскую продукцию" Источник: https://censor.net/n3215656

Тіко не зрозуміло: з якого дива я буду купляти вітчизняні товари, що дорожчі від імпортних а по якості - такі самі або, навіть, гірші? Єдине, коли це станеться - це коли увесь імпорт буде з московії...
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25.08.2020 14:00 Відповісти
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25.08.2020 14:11 Відповісти
сказала одна их гнид из слуг
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25.08.2020 14:21 Відповісти
стадо получит гривен 50-100 в виде прибавки и у него тут же отберут 250 в виде роста цен
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25.08.2020 14:23 Відповісти
Що би воно не гвизділо восени зелень зав'яне.
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25.08.2020 14:35 Відповісти
Прислуга пыжится
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25.08.2020 14:42 Відповісти
А ставка держслужбовцив считается от минимальной зарплаты или прожиточного минимума?
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25.08.2020 15:10 Відповісти
Тут тема увеличить налоги и забрать те остатки денег на которых ещё как-то держались люди, молодец Зеля!!! 😁
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25.08.2020 16:44 Відповісти
Воры держались. Воры, обкрадывающие пенсионный фонд и соцстрах, которые ПОТОМ потребуют себе пенсий, как на Западе.
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25.08.2020 17:59 Відповісти
Зеленокожие членограи обложили минималку налогом 18+1.5 +22 и плюс ндс 20 везде .И думают шо они красивые?А в Европе минималка налогом не облагается .Так что видим -нам опять сцут в глаза .Панове ни одного голоса зеленокожим мразям ,ворью- рыганоидам ,порохолакеям,брехливой матке с косой и тем кого она приманила пустыми обицянками -не отдавайте свой голос -прошу Вас.
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25.08.2020 19:06 Відповісти
Ну чого так вже швидко палитися
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25.08.2020 20:04 Відповісти
 
 