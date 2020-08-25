Тіхановська заявила Європарламенту, що опозиція готова до переговорів з владою: "Наше завдання - домогтися виборів мирним шляхом"
Екскандидатка на пост президента Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що опозиція прагне до досягнення своїх цілей мирними шляхами, готова до діалогу з владою.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона повідомила у вівторок на засіданні комітету Європарламенту з міжнародних справ.
"Наше завдання - домогтися виборів мирним шляхом діалогу", - сказала Тіхановська.
"Я заявляю, що ми готові до переговорів з владою, ми готові призначити переговорників", - додала вона.
Вона також повідомила, що щонайменше шестеро людей загинули під час протестних акцій у республіці.
"Щонайменше шестеро людей загинули, десятки зникли безвісти. Це відбувається в центрі Європи", - сказала Тіхановська.
За її словами, учасників мирних акцій протесту залякують фізичною силою і загрозою в'язниці.
Крім того, Тіхановська наголосила: "Революція в Білорусі не є геополітичною. Вона не є ні проросійською, ні антиросійською".
За її словами, подібні акції також не пов'язані з перспективами переорієнтації Білорусі на ЄС чи проти нього. Вона зазначила, що йдеться саме про право білоруського народу вільно вибирати своїх лідерів.
Вона також закликала всі країни поважати територіальну цілісність Білорусі.
Раніше Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявило про загибель чотирьох осіб на акціях протесту в Білорусі. При цьому в МВС Білорусі заявили, що не надавали ООН таких даних.
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Потомственные рабы никогда не будут свободными людьми.
Только рабы ищут подход к своему хозяину, что бы он их сильно не бил...
Какие переговоры с диктаторами? Когда возмущённый народ в мире мирно переговаривался с диктатором, который убивает и прессует этот народ?
Великая Французская Революция, после силового взятия Бастилии - символа тирании, народ рубил головы на гильотине всем служителям тирана короля Людовика. А первым отрубили ему голову и его жене...
Или вот, не могу себе представить, что бы восставший румынский народ мирно договаривался с Чаушеску, когда тот уже сотнями убивал румын в 1989 году.
(Расстрел четы Чаушеску в Тырговиште у стены местной казармы)
Жыве Беларусь!
А Лука уже ходит с автоматом как и его сын, небось оба без разрешения(кто 15летке выдаст автомат-то).
Беларусы будут отбиваться от дубинок и автоматов силовиков фоточками в инстаграмчик?
Печально все это. Гнусная жажда власти человеком просто ради власти- самый большой грех из всех.
в стойло
рабам там самое место
Как у тех папуасов, что из палок и дерьма мастерили самолеты...
Выбор теперь прост: или уходит Лука, или уходят восставшие из народа...
-Сейчас документы под себя оформим на Дом Независимости и по ордену вам выдам
У тебя численное преимущество, но ты вместо того чтобы выкинуть его за шкирку, создаешь переговорный совет и предлагаешь ему переговоры.
Что сделает бандит? Решит что тут живут эталонные терпилы, и можно остаться подольше, пока все содержимое холодильника не съест.