Тіхановська заявила Європарламенту, що опозиція готова до переговорів з владою: "Наше завдання - домогтися виборів мирним шляхом"

Екскандидатка на пост президента Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що опозиція прагне до досягнення своїх цілей мирними шляхами, готова до діалогу з владою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона повідомила у вівторок на засіданні комітету Європарламенту з міжнародних справ.

"Наше завдання - домогтися виборів мирним шляхом діалогу", - сказала Тіхановська.

"Я заявляю, що ми готові до переговорів з владою, ми готові призначити переговорників", - додала вона.

Вона також повідомила, що щонайменше шестеро людей загинули під час протестних акцій у республіці.

"Щонайменше шестеро людей загинули, десятки зникли безвісти. Це відбувається в центрі Європи", - сказала Тіхановська.

За її словами, учасників мирних акцій протесту залякують фізичною силою і загрозою в'язниці.

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Крім того, Тіхановська наголосила: "Революція в Білорусі не є геополітичною. Вона не є ні проросійською, ні антиросійською".

За її словами, подібні акції також не пов'язані з перспективами переорієнтації Білорусі на ЄС чи проти нього. Вона зазначила, що йдеться саме про право білоруського народу вільно вибирати своїх лідерів.

Вона також закликала всі країни поважати територіальну цілісність Білорусі.

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Раніше Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявило про загибель чотирьох осіб на акціях протесту в Білорусі. При цьому в МВС Білорусі заявили, що не надавали ООН таких даних.