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Новини Революція в Білорусі
2 081 31

Тіхановська заявила Європарламенту, що опозиція готова до переговорів з владою: "Наше завдання - домогтися виборів мирним шляхом"

Тіхановська заявила Європарламенту, що опозиція готова до переговорів з владою:

Екскандидатка на пост президента Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що опозиція прагне до досягнення своїх цілей мирними шляхами, готова до діалогу з владою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона повідомила у вівторок на засіданні комітету Європарламенту з міжнародних справ.

"Наше завдання - домогтися виборів мирним шляхом діалогу", - сказала Тіхановська.

"Я заявляю, що ми готові до переговорів з владою, ми готові призначити переговорників", - додала вона.

Вона також повідомила, що щонайменше шестеро людей загинули під час протестних акцій у республіці.

"Щонайменше шестеро людей загинули, десятки зникли безвісти. Це відбувається в центрі Європи", - сказала Тіхановська.

За її словами, учасників мирних акцій протесту залякують фізичною силою і загрозою в'язниці.

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Крім того, Тіхановська наголосила: "Революція в Білорусі не є геополітичною. Вона не є ні проросійською, ні антиросійською".

За її словами, подібні акції також не пов'язані з перспективами переорієнтації Білорусі на ЄС чи проти нього. Вона зазначила, що йдеться саме про право білоруського народу вільно вибирати своїх лідерів.

Вона також закликала всі країни поважати територіальну цілісність Білорусі.

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Раніше Управління Верховного комісара ООН з прав людини заявило про загибель чотирьох осіб на акціях протесту в Білорусі. При цьому в МВС Білорусі заявили, що не надавали ООН таких даних.

Автор: 

Білорусь (7923) Європарламент (1041) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+7
Лука бігає з автоматом, а вона про діалог.Тихановская заявила Европарламенту, что оппозиция готова к переговорам с властями: "Наша задача - добиться выборов мирным путем" - Цензор.НЕТ 9404
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25.08.2020 13:55
+6
3 месяца мы пытались добиться мирным путем, так что у беларусов есть шанс прозреть до холодов.
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25.08.2020 13:50
+6
Я бы сказал это рабство...
Потомственные рабы никогда не будут свободными людьми.
Только рабы ищут подход к своему хозяину, что бы он их сильно не бил...
Какие переговоры с диктаторами? Когда возмущённый народ в мире мирно переговаривался с диктатором, который убивает и прессует этот народ?
Великая Французская Революция, после силового взятия Бастилии - символа тирании, народ рубил головы на гильотине всем служителям тирана короля Людовика. А первым отрубили ему голову и его жене...
Или вот, не могу себе представить, что бы восставший румынский народ мирно договаривался с Чаушеску, когда тот уже сотнями убивал румын в 1989 году.
(Расстрел четы Чаушеску в Тырговиште у стены местной казармы)
Тіхановська заявила Європарламенту, що опозиція готова до переговорів з владою: "Наше завдання - домогтися виборів мирним шляхом" - Цензор.НЕТ 6232
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25.08.2020 14:00
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25.08.2020 13:48 Відповісти
Я бы сказал это рабство...
Потомственные рабы никогда не будут свободными людьми.
Только рабы ищут подход к своему хозяину, что бы он их сильно не бил...
Какие переговоры с диктаторами? Когда возмущённый народ в мире мирно переговаривался с диктатором, который убивает и прессует этот народ?
Великая Французская Революция, после силового взятия Бастилии - символа тирании, народ рубил головы на гильотине всем служителям тирана короля Людовика. А первым отрубили ему голову и его жене...
Или вот, не могу себе представить, что бы восставший румынский народ мирно договаривался с Чаушеску, когда тот уже сотнями убивал румын в 1989 году.
(Расстрел четы Чаушеску в Тырговиште у стены местной казармы)
Тіхановська заявила Європарламенту, що опозиція готова до переговорів з владою: "Наше завдання - домогтися виборів мирним шляхом" - Цензор.НЕТ 6232
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25.08.2020 14:00 Відповісти
3 месяца мы пытались добиться мирным путем, так что у беларусов есть шанс прозреть до холодов.
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25.08.2020 13:50 Відповісти
Дай Боже Вашому телятку вовків рашистських з'їсти!!
Жыве Беларусь!
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25.08.2020 13:50 Відповісти
они не собираются есть рашистского волка. Для них раша - брацкий народ.
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25.08.2020 14:19 Відповісти
Какая чушь!!! Усатая тварь вас откровенно убивает и калечит, а вы всё жуёте толерастическую лабуду и бегаете с фантиками вместо шин и багнетов... Вас уже начали загонять в стойло!!!
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25.08.2020 13:51 Відповісти
Диктатор має піти!А хто на бульдозера залізе-то вже таке.Може Порошенко?
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25.08.2020 13:53 Відповісти
ай-яй-яй, какой детский лепет у этой Тихановской...
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25.08.2020 13:54 Відповісти
Лука бігає з автоматом, а вона про діалог.Тихановская заявила Европарламенту, что оппозиция готова к переговорам с властями: "Наша задача - добиться выборов мирным путем" - Цензор.НЕТ 9404
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25.08.2020 13:55 Відповісти
С Коли броник теперь снять не могут, какие переговоры? Чем то они на наших долбодятлов похожи, шлепки, шлепали шлепки....
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25.08.2020 13:59 Відповісти
хоче міністром до лукашеску...?
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25.08.2020 13:57 Відповісти
Ни одна власть не пойдет на диалог с населением, если у населении нет силы. Это касается и нашей страны. Оружие и самооборона в Украине запрещены не просто так.
А Лука уже ходит с автоматом как и его сын, небось оба без разрешения(кто 15летке выдаст автомат-то).
Беларусы будут отбиваться от дубинок и автоматов силовиков фоточками в инстаграмчик?
Печально все это. Гнусная жажда власти человеком просто ради власти- самый большой грех из всех.
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25.08.2020 13:57 Відповісти
Он просто потерпит полгода, а вы своими налогами его и его силовиков кормить будете, а сами едва концы с концами сводить. и все. Он просто вас возьмет измором. Как крепость в средние века.
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25.08.2020 13:58 Відповісти
Як казав Глєбич - у білорусів в 5 разів більше шансів перемогти, бо діаметр шини Бєлаза в 5 разів більший ніж у Таврії.
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25.08.2020 13:58 Відповісти
Бла-бла-бла. Независимость от тиранов и империй получают в борьбе, где кровь и жертвы неизбежны. Боитесь? Не хотите бороться? Назад в стойло. Сейчас Лукашеску вас по одному (самых активных) выловит и хороводам конец.
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25.08.2020 13:59 Відповісти
угу
в стойло
рабам там самое место
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25.08.2020 14:09 Відповісти
На жаль,вона неадекватно сприймає дійсність...
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25.08.2020 14:00 Відповісти
ей надо было в США ехать, там меньше всякого левацкого дерьма которое на нее сейчас давит
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25.08.2020 14:28 Відповісти
У белорусов не революция, а карго-культ революции.
Как у тех папуасов, что из палок и дерьма мастерили самолеты...
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25.08.2020 14:00 Відповісти
Глупость! Право белорусского народа свободно выбирать своих лидеров - есть антироссийская прозападная ересь
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25.08.2020 14:00 Відповісти
О чем она вообще бредит?
Выбор теперь прост: или уходит Лука, или уходят восставшие из народа...
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25.08.2020 14:04 Відповісти
Тіхановська заявила Європарламенту, що опозиція готова до переговорів з владою: "Наше завдання - домогтися виборів мирним шляхом" - Цензор.НЕТ 3089
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25.08.2020 14:08 Відповісти
а я говорил, что лукавый цыган притопит бунтующих рабов в болотах микромордора.
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25.08.2020 14:12 Відповісти
Лука рейдер,тупо отжавший страну у сябров с бригадой беспридельщиков в касках.
-Сейчас документы под себя оформим на Дом Независимости и по ордену вам выдам
Тіхановська заявила Європарламенту, що опозиція готова до переговорів з владою: "Наше завдання - домогтися виборів мирним шляхом" - Цензор.НЕТ 3453
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25.08.2020 14:14 Відповісти
У тебя в квартире бандит, расположился на кухне и чавкает твоими котлетами из холодильника.
У тебя численное преимущество, но ты вместо того чтобы выкинуть его за шкирку, создаешь переговорный совет и предлагаешь ему переговоры.
Что сделает бандит? Решит что тут живут эталонные терпилы, и можно остаться подольше, пока все содержимое холодильника не съест.
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25.08.2020 14:23 Відповісти
хрень собачья, пока вы не начнете дарить мусорам коктели вместо цветов, режим будет держатся
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25.08.2020 14:26 Відповісти
К сожалению по моему мнению,навязанная ей обстоятельствами( муж заложник) роль в выборах окажет медвежью услугу белорусам.
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25.08.2020 14:40 Відповісти
Тіхановська заявила Європарламенту, що опозиція готова до переговорів з владою: "Наше завдання - домогтися виборів мирним шляхом" - Цензор.НЕТ 9218
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25.08.2020 15:06 Відповісти
Сцыкуны
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25.08.2020 15:10 Відповісти
А якщо результати будуть такими ж? Хто тоді компенсує витрати?
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25.08.2020 15:28 Відповісти
лукашенко сказал что ни майдана ни выборов не будет ...борьба с мельницами началась
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25.08.2020 15:32 Відповісти
 
 