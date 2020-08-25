Мінчанин заразився COVID-19 в ізоляторі, куди привезли випадково затриманого хворого
Мешканець Мінська Максим Довженко, затриманий 11 серпня на розгоні акції протесту, в камері ізолятора на Окрестіна заразився коронавірусом.
Про це він сам розповів Tut.by, передає Цензор.НЕТ.
За словами Довженка, після затримання його помістили в чотиримісну камеру разом з іншими 37 затриманими. В одного з них був коронавірус.
"Один з них прямо казав, що у нього коронавірус, він перебував на самоізоляції, вийшов купити сигарети - і його забрали. Але співробітники ЦІП (Центр ізоляції правопорушників) на це ніяк не реагували, лише лякали, що після цього у нас не тільки ковід виявиться", - розповів Довженко.
Хлопець також повідомив, що на всіх видали лише 4 пляшки для води, з яких "пили по черзі".
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Роман Кокоровець
показати весь коментар25.08.2020 13:58 Відповісти Мені подобається 3
Володимир Ярощук
показати весь коментар25.08.2020 18:21 Відповісти Мені подобається 0
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