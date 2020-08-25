Кулуари Ради для журналістів поки не відкриють через зростання кількості випадків COVID-19, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що для журналістів найближчим часом не будуть відкривати кулуари парламенту через зростання статистики захворювання на коронавірус.

Про це Разумков сказав під час брифінгу після позачергового засідання Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Справді, ми планували відкрити кулуари під час пленарної роботи 4 сесії. Однак ви бачите ті показники (захворювання на коронавірус. - Ред), які є в Україні: за 2000 у нас перевалювало, сьогодні - 1658 осіб захворіли. І ми бачимо, що частина територій переходить у "червону" зону, багато в "помаранчевій". Також не секрет, що хворіють і народні депутати. На сьогодні також є хворі. Тому, за всієї поваги, зараз дати доступ до кулуарів, гадаю, що буде малореалістично. Я вам ще раз кажу і обіцяю, що як тільки буде можливість, ми повернемо журналістів у кулуари", - сказав Разумков.

Нагадаємо, раніше Разумков повідомив, що на сьогодні у Верховній Раді на коронавірус хворіють два нардепи.

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