Арахамія про заяву Кравчука щодо водопостачання окупованого Криму: Ми нічого не плануємо туди запускати
Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на цей момент немає жодних шансів у Верховній Раді розглядати і застосовувати рішення про відновлення водопостачання в Крим.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам після позачергового засідання Верховної Ради у вівторок.
"Ми нічого не плануємо запускати в Крим. Пана Кравчука ми поважаємо, але пан Кравчук зараз не в парламенті, і я думаю, що зараз немає жодних шансів у парламенті застосовувати такі рішення, і навіть їх розглядати", - сказав він.
Раніше голова української делегації в ТКГ у Мінську Леонід Кравчук заявив, що Україна може відновити водопостачання в окупований Крим, якщо там станеться гуманітарна катастрофа.
"Там живуть українці, і якщо раптом станеться якась гуманітарна катастрофа, пов'язана з водою, то людям можемо дати воду, але промисловим підприємствам, військовим базам - ми ніколи в житті на це не підемо", - сказав він в інтерв'ю "Українському радіо".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мої вітання.
Так само овоч думав, що обіцянки йти в Європу - то лише слова. А коли вирішив діяти інакше - сталося непорозуміння.
То ж незалежно від того, хто це - якщо він формує правильний посил і створює проукраїнське світосприйняття - це потрібно підтримати і заохотити. До того часу, як ця людина, можливо, захоче зробити навпаки, він своїми словами сам збільшить кількість тих, хто зможе йому протистояти .
Если гуманитарная катастрофа, то РФ должна немедленно вывести с полуострова ВСЕ свои войска, все базы, всех фсбэшников, росгвардейцев, а предприятия отключают от электроэнергии и трансформаторные подстанции пломбируются.
После выполнения этих условий можно приоткрыть шлюз канала и подать немного воды. Неного потому, что сельскохозяйственные предприятия, это тоже предприятия.
через время арахамия будет орать давать воду.
не втечете
І не сховаєтеся; всюди
Вас найде правда-мста; а люде
Підстережуть вас на тоте ж,
Уловлять і судить не будуть,
В кайдани туго окують,
В село на зрище приведуть…
Бери меня в пресс-серетари, Леня.
У 2016 році Україна експортувала товарів у РФ на 3,6 млрд доларів), а імпортувала - на 5,1 млрд Але вже в 2018 Україна експортувала в Росію на 9,6% більше товарів - на 3,9 млрд, а РФ, своєю чергою, продала майже на 40% менше - на 7,2 млрд.Торік обсяги експорту українських товарів до Росії становили 3,7 млрд доларів а обсяги імпорту російських - 8,1 млрд (+ 12,3%). За дев'ять місяців 2019 року Україна продала країні-агресору товарів на 2,5 млрд а купила - на 5,4 млрд Но как нам известно Україна не покупает єнергоносители в РФ статья КАК НАЗНАЧАЮТ МИНИСТРОВ В США єто не для УКРАИНЫ потому что США
Сейчас нефть и газ можно купить по той же самой цене спокойно не только у Газпрома) А продаем свою пшеницу и руду мы отнюдь не в РФ И айтишники работают не на российский рынок Так что уже даже экономически надо обрезать контакты наглухо!!!! Я бы вообще разобрал рельсы и разрыл дороги на 30 км от границы РФ И ТУПО ЗАБЫЛ ПРО этот кусок непонятно чего.
> ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ 2020, 21:29
Вот такая новость была на УП. Это согласованная игра, чтобы узнать мнение общества. Поцреоты хреновы
Так и тут - кравчук пообещает, а вас потом все так в попу трахнут, шо вы еще больше поддержите.
Хозяин знает, шо делает - ваше дело ноги раздвигать!
К слову, очень хорошая идея для жителей временно аннексированного Крыма. Крымчанам также следует выдавать воду по талонам. Дело в том, что своей воды на полуострове хватает на украинское население. Понаехавшая саранча и российская военщина - это нахлебники. Вот вам и готовый ответ зеленским капитулянтам по поводу подачи воды оккупантам:
- Пусть захватчики коренным крымчанам отпускают воду по талонам и гуманитарной катастрофы не будет. А вообще, проблема решится путем деоккупации.
https://svobodu-narodam.livejournal.com/5593536.html Для жителей Архангельска ввели талоны на воду. На очереди - воздух.
підкажіть йому. він почав зустрічатися з військовими. отже хтось - дещо читаю. паблік релейшенз. це, звісно не рівень оХфізу Президента, але консультантів (за великі "бабки"))))))
по стране можете смело умножить на 10 или даже на 20... думаю этого вполне достаточно что
бы вынести вас подсрачниками из властных кабинетов.
А може і Кравчук айкосів обкурився
Ну уже всем понятно что выборы по украинским законам без границы невозможно но и по хотелкам рф тоже бред какой то получаеться !! Так начинают придумывать истории про воду !! может давайте им нассым дружно в рот если у них катастрофа ))))
Знаете ? Есть совет такой и Кравчуку и хотелкам РФ .. Сер вам В Ж...... чтоб голова не падала в трусы ,,,,,, а не вода из СВЯТОГО ДНЕПРА!!!!