Арахамія про заяву Кравчука щодо водопостачання окупованого Криму: Ми нічого не плануємо туди запускати

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на цей момент немає жодних шансів у Верховній Раді розглядати і застосовувати рішення про відновлення водопостачання в Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам після позачергового засідання Верховної Ради у вівторок.

"Ми нічого не плануємо запускати в Крим. Пана Кравчука ми поважаємо, але пан Кравчук зараз не в парламенті, і я думаю, що зараз немає жодних шансів у парламенті застосовувати такі рішення, і навіть їх розглядати", - сказав він.

Раніше голова української делегації в ТКГ у Мінську Леонід Кравчук заявив, що Україна може відновити водопостачання в окупований Крим, якщо там станеться гуманітарна катастрофа.

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"Там живуть українці, і якщо раптом станеться якась гуманітарна катастрофа, пов'язана з водою, то людям можемо дати воду, але промисловим підприємствам, військовим базам - ми ніколи в житті на це не підемо", - сказав він в інтерв'ю "Українському радіо".