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Новини Окуповані території
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Арахамія про заяву Кравчука щодо водопостачання окупованого Криму: Ми нічого не плануємо туди запускати

Арахамія про заяву Кравчука щодо водопостачання окупованого Криму: Ми нічого не плануємо туди запускати

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на цей момент немає жодних шансів у Верховній Раді розглядати і застосовувати рішення про відновлення водопостачання в Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив журналістам після позачергового засідання Верховної Ради у вівторок.

"Ми нічого не плануємо запускати в Крим. Пана Кравчука ми поважаємо, але пан Кравчук зараз не в парламенті, і я думаю, що зараз немає жодних шансів у парламенті застосовувати такі рішення, і навіть їх розглядати", - сказав він.

Раніше голова української делегації в ТКГ у Мінську Леонід Кравчук заявив, що Україна може відновити водопостачання в окупований Крим, якщо там станеться гуманітарна катастрофа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Сімферополі воду з понеділка подаватимуть за графіком через посуху

"Там живуть українці, і якщо раптом станеться якась гуманітарна катастрофа, пов'язана з водою, то людям можемо дати воду, але промисловим підприємствам, військовим базам - ми ніколи в житті на це не підемо", - сказав він в інтерв'ю "Українському радіо".

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Крим (14126) Арахамія Давид (1103) вода (1176)


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Топ коментарі
+27
Кравчук пустил пробный шар по команде ЗЕ, и они вдруг такие "патриоты" сказали нет, но сами держат камень за пазухой продолжаем следить за руками
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25.08.2020 14:09
+14
Це поки зе не подивився в очі пуйлу? Бо він ще той "затєйнік"
Арахамия о заявлении Кравчука по водоснабжению оккупированного Крыма: Мы ничего не планируем туда запускать - Цензор.НЕТ 5356
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25.08.2020 14:05
+11
Правильно говорить так, ...дедушка старый, ему все равно...
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25.08.2020 14:04
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Молодец, усвоил урок от настоящих украинцев, да?
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25.08.2020 14:04 Відповісти
- Скажите по совести, Ляпсус, почему вы пишете о том, чего вы в жизни не видели и о чем не имеете ни малейшего представления? Почему у вас в стихотворении "Кантон" пеньюар -- это бальное платье? Почему?! Почему вы халтурите, вместо того чтобы учиться? Ответьте! - Мне нужны деньги.(с)
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25.08.2020 14:45 Відповісти
Правильно говорить так, ...дедушка старый, ему все равно...
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25.08.2020 14:04 Відповісти
Кравчук думає про додатковий заробіток; за прикладом окупантів проведе трубу трубу на 50 метрів за межу роз'єднання і сам сяде на краник і буде продавати не більше 1 літра в одні руки....
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25.08.2020 16:45 Відповісти
Ага! Трускавецьку і Моршинську бутильовану поставляти буде! За бабло!. 😊
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25.08.2020 19:55 Відповісти
Покидьки обоє.Що Кравчук,що Хам.А раніше Хам заявляв,що воду пустить
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25.08.2020 14:04 Відповісти
Це поки зе не подивився в очі пуйлу? Бо він ще той "затєйнік"
Арахамия о заявлении Кравчука по водоснабжению оккупированного Крыма: Мы ничего не планируем туда запускать - Цензор.НЕТ 5356
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25.08.2020 14:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gsPwJja4SB0&list=LLatkTp4IqRXTLp9nZ-KO4AA&index=5&t=0s сам ти огірок, совісті немає
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25.08.2020 14:22 Відповісти
Лучше запустите кравчука на Луну. А фокин и сам с печки упадёт.
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25.08.2020 14:07 Відповісти
"Мы ничего не планируем запускать в Крым. Господина Кравчука мы уважаем, но господин Кравчук сейчас не в парламенте, и я думаю, что сейчас нет никаких шансов в парламенте применять такие решения, и даже их рассматривать" - сказала Агрохимия, виправляючи черговий косяк ЗЕвлади.
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25.08.2020 14:09 Відповісти
Кравчук пустил пробный шар по команде ЗЕ, и они вдруг такие "патриоты" сказали нет, но сами держат камень за пазухой продолжаем следить за руками
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25.08.2020 14:09 Відповісти
Согласен, Кравчук это украинский Жириновский, (как впрочем и Шмыгаль) задача которого опробовать на населении, различные, дурно пахнущие, инициативы ЗеБанды.
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25.08.2020 17:17 Відповісти
Вау... Арахамія вперше сказав правильно те, що повинен був сказати.
Мої вітання.
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25.08.2020 14:11 Відповісти
Его слова разве чего-то стоят???
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25.08.2020 14:16 Відповісти
Слова - то завжди лише слова. Хтоб їх не казав. Але слова задають напрямок думок і формують ставлення людей.
Так само овоч думав, що обіцянки йти в Європу - то лише слова. А коли вирішив діяти інакше - сталося непорозуміння.
То ж незалежно від того, хто це - якщо він формує правильний посил і створює проукраїнське світосприйняття - це потрібно підтримати і заохотити. До того часу, як ця людина, можливо, захоче зробити навпаки, він своїми словами сам збільшить кількість тих, хто зможе йому протистояти .
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25.08.2020 14:27 Відповісти
Кажется, ранее именно Арахамия первым из Зе-шоблы прокукарекал о возможной подаче воды в Крым...
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25.08.2020 23:45 Відповісти
Після місцевих виборів задайте їм це ж запитання.
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25.08.2020 14:11 Відповісти
КРАВчука туди запустити треба..))
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25.08.2020 14:13 Відповісти
Арахамія про заяву Кравчука щодо водопостачання окупованого Криму: Ми нічого не плануємо туди запускати - Цензор.НЕТ 9266
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25.08.2020 14:30 Відповісти
Каким людям? Тем, что бежали на референдум, аж спотыкались, или тем, кто просил камней с неба? Крысчанам и понаехавшим?
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25.08.2020 14:31 Відповісти
Всё достаточно просто.
Если гуманитарная катастрофа, то РФ должна немедленно вывести с полуострова ВСЕ свои войска, все базы, всех фсбэшников, росгвардейцев, а предприятия отключают от электроэнергии и трансформаторные подстанции пломбируются.
После выполнения этих условий можно приоткрыть шлюз канала и подать немного воды. Неного потому, что сельскохозяйственные предприятия, это тоже предприятия.
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25.08.2020 19:57 Відповісти
Маразм у старого пердуна я вижу прогрессирует или он нас просто за идиотов держит
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25.08.2020 20:25 Відповісти
Говорит одно, делает другое. Партия **********.
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25.08.2020 14:15 Відповісти
Лебедь,рак и щука!
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25.08.2020 20:43 Відповісти
они чокнутые
через время арахамия будет орать давать воду.
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25.08.2020 14:15 Відповісти
Кравчук д-уя на себя берет.
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25.08.2020 14:16 Відповісти
Его скоро за шкирку русня из ТКГ вышвырнет: "мели Емеля-твоя неделя" их не устроит.
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25.08.2020 15:37 Відповісти
Интересная формулировка - нет шансов рассматривать . А что , хотелось бы ?
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25.08.2020 14:19 Відповісти
КАЖДОМУ, кто только заикнется "о воду в Крым" - в ПРОСКРИПЦИЮ вписать и дацзибао на дверь, как ЯВНОМУ ВРАГУ ГОСУДАРСТВА !
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25.08.2020 14:20 Відповісти
боцман сидит на палубе, и чарками раздает "наркомовские": - это тебе, это мне, это опять тебе....!!!
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25.08.2020 14:28 Відповісти
Это не говорит о том, что подковёрно вопрос не решен. ПОтому что что Зе очень похож на КПСС. Точно так же декларирует одно, а делает другое - совершенно противоположное... Когда в Совке правители говорили "Не верьте слухам о перебоях с мясом" - народ сразу выметал с прилавков всё мясо..тушенку делал впрок... Так и тут. Если зелень говорит "этого никогда не будет" - значит именно к этому надо готовиться...
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25.08.2020 14:29 Відповісти
"вирвалі із контєкста"
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25.08.2020 14:34 Відповісти
а кравчук что не знает, что всякие "катастрофы" разруливает окупант и кому воду -рассейским войскам,
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25.08.2020 14:42 Відповісти
а кравчук что не знает, что всякие "катастрофы" разруливает окупант и кому воду -рассейским войскам,
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25.08.2020 14:43 Відповісти
забезпечення окупованих територій покладається на окупанта. Так що хай носять відрами через керченський міст, а колаборанти можуть допомогти
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25.08.2020 14:53 Відповісти
А які ти москаль небритий коменти можеш давати і яке право маєш займати такий високий державний пост в часи війни з москалем, га довбню?
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25.08.2020 14:56 Відповісти
Якого біса людина яка не є при владі не є обраним депутатом вирішує як надати воду окупанту, а далі дійде що ФСБ нададуть список агентури ГРУ ГШ ЗСУ. Ну шановні тут явна колаборрація з елементами наруги над тими хто був убий на Російсько-українській війні 2014-? (а не в АТО чи ООС як це подають в медіа Порошенка, Турчинова, Зеленського). Як писав Шевченко …
не втечете
І не сховаєтеся; всюди
Вас найде правда-мста; а люде
Підстережуть вас на тоте ж,
Уловлять і судить не будуть,
В кайдани туго окують,
В село на зрище приведуть…
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25.08.2020 15:03 Відповісти
россия "богатая страна'' и обязана построить опреснители воды а не требовать воду
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25.08.2020 15:07 Відповісти
В случае гуманитарной катастрофы вода для украинцев в Крыму будет доставляться в бутилированном виде грузовым автотранспортом. Макарыч это имел в виду, отвечая на вопрос, каким способом вода будет поступать на п/остров.
Бери меня в пресс-серетари, Леня.
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25.08.2020 15:13 Відповісти
запустіть туди нишпорок
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25.08.2020 15:24 Відповісти
продавать воду НИЗЗЯ!!!!!! но получать бабло за прокачку газа можно?????ГАЗПРОМ большее зло чемналы с водой для УКРАИНЦЕВ живущих на оккупированных землях и...
У 2016 році Україна експортувала товарів у РФ на 3,6 млрд доларів), а імпортувала - на 5,1 млрд Але вже в 2018 Україна експортувала в Росію на 9,6% більше товарів - на 3,9 млрд, а РФ, своєю чергою, продала майже на 40% менше - на 7,2 млрд.Торік обсяги експорту українських товарів до Росії становили 3,7 млрд доларів а обсяги імпорту російських - 8,1 млрд (+ 12,3%). За дев'ять місяців 2019 року Україна продала країні-агресору товарів на 2,5 млрд а купила - на 5,4 млрд Но как нам известно Україна не покупает єнергоносители в РФ статья КАК НАЗНАЧАЮТ МИНИСТРОВ В США єто не для УКРАИНЫ потому что США
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25.08.2020 15:27 Відповісти
Согласен!!! Но правильно прекратить прокачку газа в идеале но тогда не будет оснований для санкций за Северный поток-2 А так есть основания !! Надо вводить визовый режим со всеми странами СНГ!!!! это минимум !! И прекращать вообще какие либо контакты!!
Сейчас нефть и газ можно купить по той же самой цене спокойно не только у Газпрома) А продаем свою пшеницу и руду мы отнюдь не в РФ И айтишники работают не на российский рынок Так что уже даже экономически надо обрезать контакты наглухо!!!! Я бы вообще разобрал рельсы и разрыл дороги на 30 км от границы РФ И ТУПО ЗАБЫЛ ПРО этот кусок непонятно чего.
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25.08.2020 20:30 Відповісти
> Арахамия согласен пустить воду в Крым в обмен на Донбасс
> ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ 2020, 21:29

Вот такая новость была на УП. Это согласованная игра, чтобы узнать мнение общества. Поцреоты хреновы
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25.08.2020 15:36 Відповісти
Если только с выводом оттуда ихтамнетов и передачу границы под наш контроль и желательно сдачу рашей в руки нашим военным всем предателей воевавших против Украины то я думаю можно разово наполнить водохранилища .Кстати за подачу воды в Крым можно шантажировать рашку (как она это делает с нами по поводу выборов на донбассе )и предьявлять её политические требования навроде освобождения всех украинских политузников удерживаемых в раше ,освобождение незаконно удерживаемых в тюрьмах крымских татар и недопущения их дальнейшего уголовного преследования .Да ещё много чего можно напридумать ,ведь водная проблема в Крыму со временем будет только усугубляться
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25.08.2020 20:39 Відповісти
Дебилы, когда-то такие же дипутуты не собирались соглашения в Минске подписывать, только потом пришлось их одобрять.
Так и тут - кравчук пообещает, а вас потом все так в попу трахнут, шо вы еще больше поддержите.
Хозяин знает, шо делает - ваше дело ноги раздвигать!
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25.08.2020 15:36 Відповісти
Мы ничего не планируем запускать в Крым ------ А напрасно, я лично бы запустил туды Ковид 19, новичок, диаксин, полоний, и прочие вкусняшки от РФ.
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25.08.2020 15:37 Відповісти
Арахамія про заяву Кравчука щодо водопостачання окупованого Криму: Ми нічого не плануємо туди запускати - Цензор.НЕТ 7837
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25.08.2020 16:07 Відповісти
Как оно стало депутатом , если "В феврале 2015 года гражданин Грузии Арахамия получил паспорт гражданина Украины."
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25.08.2020 15:53 Відповісти
Страна настолько отупела, что и козла депутатом сделают. Вот уже и клоуна президентом избрали, причем вполне демократически.
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25.08.2020 16:33 Відповісти
Кравчук, какого хрена ты вообще сюда влез, сидел бы со своей старушкой дома на печи, да чаёк попивал бы, так нет, хрен тебя дёрнул сюда забраться.
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25.08.2020 16:06 Відповісти
А йому почесне звання президент муляє. Хоче щоб Верховна Рада позбавила, як янукОвоча.
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25.08.2020 17:03 Відповісти
Пустіть туди Кравчука на надувному матрасі хай пливе
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25.08.2020 16:28 Відповісти
Выставили впереди себя старого дурака чтобы испытывать терпение общества, а в случае чего, они и ни при чем.
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25.08.2020 16:31 Відповісти
Куме , ваша Галя вже вийшла заміж ? --- Та потихеньку виходить .
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25.08.2020 16:39 Відповісти
Якщо почнуть давати воду, то добровольці підірвуть канал, як ту електроопору в Херсонській області, коли Петя давав електроенергію на "Титан" Фірташа.
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25.08.2020 16:40 Відповісти
я вам дам воду в Крим, будете благати мене ще щоб там не втопив, суки
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25.08.2020 16:49 Відповісти
А чи не хоче маразматик Крав чук подати воду ще і в Архангельськ? Там вода по талонах.

К слову, очень хорошая идея для жителей временно аннексированного Крыма. Крымчанам также следует выдавать воду по талонам. Дело в том, что своей воды на полуострове хватает на украинское население. Понаехавшая саранча и российская военщина - это нахлебники. Вот вам и готовый ответ зеленским капитулянтам по поводу подачи воды оккупантам:
- Пусть захватчики коренным крымчанам отпускают воду по талонам и гуманитарной катастрофы не будет. А вообще, проблема решится путем деоккупации.

https://svobodu-narodam.livejournal.com/5593536.html Для жителей Архангельска ввели талоны на воду. На очереди - воздух.
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25.08.2020 16:59 Відповісти
***** в своєму відомому спічі наварнякало, що газу для населення України цілком вистачає ()тоді вони ще не скомунизділи АР Крим), тому нашому Президенту (повага до посади) варто зробити таку ж заяву.
підкажіть йому. він почав зустрічатися з військовими. отже хтось - дещо читаю. паблік релейшенз. це, звісно не рівень оХфізу Президента, але консультантів (за великі "бабки"))))))
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25.08.2020 18:18 Відповісти
достименно - не відаю, проте - віри немає. так завжди буває, коли влаштовують цирк на дроті.
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25.08.2020 18:14 Відповісти
ви б там зелені дебіли якось визначились, а то у вас один запускає, інший ні, третій знову запускає, четвертий каже ні.. Ідіоти зелені.
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25.08.2020 18:22 Відповісти
я шо хочу сказать "водопроводчикам" - вы видели сколько людей было вчера на Марше ?????
по стране можете смело умножить на 10 или даже на 20... думаю этого вполне достаточно что
бы вынести вас подсрачниками из властных кабинетов.
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25.08.2020 18:23 Відповісти
просто непонятно...где ставки принимают на вырост осэлэдця у рабиновича против арахамии?
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25.08.2020 18:24 Відповісти
"Ми нічого не плануємо туди запускати" Дарма. Колінкою під зад Кравчуку треба запустити за такі "базари"

А може і Кравчук айкосів обкурився
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25.08.2020 19:01 Відповісти
амии учат нас как нам жить - крыса
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25.08.2020 19:44 Відповісти
Подсказка!!! Если господин Кравчук занимает должностную посаду тогда есть все основания возбуждения криминального провадження по факту службового подлогу если цей пан инициирует любые юридические действия по реализации своего маразматического плана!!!!!. Поясняю! Цей пан утверждает что там живут Украинцы но позвольте!! а паспорта какой страны у них в кармане?!!! Те налицо юридический подлог поняти те обман для достижения какой то преступной цели в ущерб государства!!!! А с кем пан Кравчук будет заключать хозяйственный договор на поставку воды ?!!! Там криминальных статей прибавиться с определенными окрасками))) Если там живут украинцы то давайте им вышлем повестки в военкоматы для прохождения службы в ВСУ!!!! Так точно можно утверждать что и в Хабаровске и ТОРОНТО живут украинцы))))) ТЕРПИТЕ УКРАИНЦЫ !!! ВЕК ПУТИНА НЕ ДОЛОГ ! НАДЕЕМСЯ К МАРТУ ЕГО НЕ БУДЕТ УЖЕ!!!!
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25.08.2020 20:23 Відповісти
Откуда это говно вообще вылезло??? Уже никто не хочет лететь в Минск так нашли какого то алкоголика-маразматика у которого на шее качается какой то омулет от коронавируса))))) ПИПЕЦ ПРОСТО!!! ТРЭШ какой то))))
Ну уже всем понятно что выборы по украинским законам без границы невозможно но и по хотелкам рф тоже бред какой то получаеться !! Так начинают придумывать истории про воду !! может давайте им нассым дружно в рот если у них катастрофа ))))
Знаете ? Есть совет такой и Кравчуку и хотелкам РФ .. Сер вам В Ж...... чтоб голова не падала в трусы ,,,,,, а не вода из СВЯТОГО ДНЕПРА!!!!
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25.08.2020 20:36 Відповісти
Считаю что в оккупированном Крыму будет вторая Чечня. Будет такой розмах, что Крым пойдет под воду
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25.08.2020 22:16 Відповісти
Ну пусть попробуют запланировать.
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25.08.2020 23:13 Відповісти
Арахамия - так скажи нафталиновому что он брехун
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26.08.2020 00:48 Відповісти
Нечего Кравчук не сказал , кроме что подадут воду в случае катастрофы . Он даже не сказал сколько штук бутылок и какой ёмности .
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26.08.2020 08:35 Відповісти
Угроза подачи воды , идёт не от Кравчука , а от Зе .
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26.08.2020 08:37 Відповісти
 
 