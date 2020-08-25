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Новини Коронавірус і карантин
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Громадянин Італії помер від COVID-19 у Чернівцях, у нього був кардіосклероз, серцева недостатність і цукровий діабет, - ОДА

Громадянин Італії помер від COVID-19 у Чернівцях, у нього був кардіосклероз, серцева недостатність і цукровий діабет, - ОДА

У Чернівецькій обласній лікарні від коронавірусу помер громадянин Італії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

"Чоловік 1944 р. н., громадянин Італії. Коронавірус у нього підтверджено. Хворів також на кардіосклероз, серцеву недостатність та цукровий діабет. Останній тиждень був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Помер в обласній лікарні", - йдеться в повідомленні.

У медичних закладах області станом на 25 серпня лікують 39 хворих на COVID-19 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімації - 33, на апаратах штучної вентиляції легень - 1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чернівецька міськрада дозволила роботу громадського транспорту, шкіл, дитсадків, ТРЦ і ринків

Автор: 

іноземець (388) карантин (18172) ОДА (1625) смерть (6740) Чернівці (561) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+9
у него были " него был кардиосклероз, сердечная недостаточность и сахарный диабет" , а умер от ковид19.. это гениально просто!
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25.08.2020 14:25
+7
у него был кардиосклероз, сердечная недостаточность и сахарный диабет....

Может он от этих болезней умер... но написали от короновируса...
В Италии уже давно начато разбирательство по поводу большого числа умерших от короновируса, после того, как предали огласки случай, когда самоубийцу записали в умерших от короновируса...
В Италии у многих есть страховки от форсмажора - от землетресений, от пандемий, итд...
И когда умер любой престарелый, то родственники просили врачей написать диагноз умершему - короновирус, что бы получить приличную страховку.
Естественно, врачи это делали за деньги.
Как только правительство Италии начало разборки, так сразу чудесным образом статистика по умершим от короновируса начала резко снижаться.
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25.08.2020 14:26
+6
"Гражданин Италии умер от COVID-19 в Черновцах, у него был кардиосклероз, сердечная недостаточность и сахарный диабет"

Но умер он именно от ковида!
Если пуля в башке и ковид нашли - от ковида помер!
Если из петли самоубийцу вынули, но ковид нашли - от ковида!
Молодец Степанов, знаешь как статистику подавать хозяевам, как области закрыть на дурантин, чтобы выборов не было.
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25.08.2020 14:46
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приехал с молодою женой на ейную родину просиживать свою итальянскую пенсию...
таких "инвесторов" оттуда будет все больше...они не знали раньше, что так можно, но "наши жёны" им открыли глаза
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25.08.2020 14:17 Відповісти
это как-то удачно его жена в гости привезла родню новую показать.
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25.08.2020 14:17 Відповісти
у него были " него был кардиосклероз, сердечная недостаточность и сахарный диабет" , а умер от ковид19.. это гениально просто!
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25.08.2020 14:25 Відповісти
а ещё его переехало поездом, но то вообще никак к смерти не относится.
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25.08.2020 15:23 Відповісти
у него был кардиосклероз, сердечная недостаточность и сахарный диабет....

Может он от этих болезней умер... но написали от короновируса...
В Италии уже давно начато разбирательство по поводу большого числа умерших от короновируса, после того, как предали огласки случай, когда самоубийцу записали в умерших от короновируса...
В Италии у многих есть страховки от форсмажора - от землетресений, от пандемий, итд...
И когда умер любой престарелый, то родственники просили врачей написать диагноз умершему - короновирус, что бы получить приличную страховку.
Естественно, врачи это делали за деньги.
Как только правительство Италии начало разборки, так сразу чудесным образом статистика по умершим от короновируса начала резко снижаться.
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25.08.2020 14:26 Відповісти
"после того, как предали огласки случай, когда самоубийцу записали в умерших от короновируса..."
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25.08.2020 14:50 Відповісти
все не так однозначно. от КОВИД19 есть данньіе, что крьіша едет конкретно, ищите пруфьі сами
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25.08.2020 15:24 Відповісти
Как же Вы правы.
Вот как сейчас уволят 200 тысяч офисного планктона штата Виктория (штат - скоро банкрот), да как не найдут эти паразиты-чиновники работы (ни делать ничего не умеют, ни работы нет, а если есть - то из-за дурантина и на интервью не поедешь), да как не смогут ипотеку платить, да как жена уйдет - да плати ей, дуре, алименты , а то стребует по суду, так башка и поедет конкретно и возьмет бывший чиновник в руки клюшку от гольфа, найдет Премьера Виктории Эндрюса, да как вломит ему между ушей.
И чем больше безработной чиновных отбросов, тем больше вероятность получить клюшкой между ушей, особенно принимая во внимание, что отбирали в чиновники людей альтернативно одаренных по возможности.
И, заметьте, это не я такой вывод сделала.

Это в австралийский СМ в комментариях было, что есть, мол, 5 миллионов(!) клюшек и они, мол, заждались.

Вот видите, какая ошибочка у рептилоидов вышла: они население оружия лишали, а надо было клюшки для гольфа конфисковывать.
И, заметьте, что это вовсе не шутка.
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26.08.2020 07:25 Відповісти
Ну вот, и всплывает проблема об которой и не предполагали-клюшки, так у населения еще и вилки есть и ножи кухонные
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27.08.2020 05:03 Відповісти
У Вас не глаз, а алмаз!
Сегодня сообщение прошло на SkyNews, что полиция штата Квинслэнд застрелила прямо в доме, через окно, мужика, который чем-то там занимался с ножами.
Подобные действия полиция совершает, когда власти так перепуганы, что не просто об*ср*лись, а дрищут...
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27.08.2020 10:25 Відповісти
Болел также кардиосклерозом, сердечной недостаточностю и сахарным диабетом.- люди умирают от болезней в Украине от тестов
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25.08.2020 14:27 Відповісти
А ще : тріпер,діарея, енурез,бараболя з ГМО і неправильні зубні протези !
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25.08.2020 14:33 Відповісти
С таким "букетом" гражданин любой страны даст дуба.
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25.08.2020 14:36 Відповісти
У 76 років! Той італієць і так на диво довго жив.
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25.08.2020 15:43 Відповісти
так от чего он все-таки умер? сказка про ковид достала уже всех...
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25.08.2020 14:42 Відповісти
"Гражданин Италии умер от COVID-19 в Черновцах, у него был кардиосклероз, сердечная недостаточность и сахарный диабет"

Но умер он именно от ковида!
Если пуля в башке и ковид нашли - от ковида помер!
Если из петли самоубийцу вынули, но ковид нашли - от ковида!
Молодец Степанов, знаешь как статистику подавать хозяевам, как области закрыть на дурантин, чтобы выборов не было.
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25.08.2020 14:46 Відповісти
С диабетом люди могут жить десятилетиями, да и сердечная недостаточность со склерозом не такая и стремительная болезнь. А ковидом болеют три недели. Так что Ваша аналогия с пулей - мимо цели.
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25.08.2020 16:12 Відповісти
організм цієї людини був вимучений хронічними хворобами
якби не вони, вірус би "зупинився" ще на слизовій ротової порожнини завдяки Т-лімфоцитам, як і відбувається в абсолютній більшості випадків
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25.08.2020 16:26 Відповісти
Поки імуноглобуліни не зв"яжуться з вірусом, той вірус Т-лімфоцитам по барабану. А достатньо імуноглобулінів виробляється через 7-10 днів після потраплянні вірусу в організм. Там вірус давно вже в легенях та кровеносних судинах буде.
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25.08.2020 16:44 Відповісти
не пиши дурню
коли Т-лімфоцити знищують вірус, ніякі імуноглобуліни не потрібні, а це відбувається принаймні у 80% усіх випадків зараження
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25.08.2020 17:03 Відповісти
А разве я против?
По мне, хоть абортированных младенцев в жертвы ковида пишите.
Всем наср*ть, денег то нет ни у кого.

Скажите мне, а что Вы имеете с ковида?
Вы - телезритель или масками самосшитыми приторговываете у входа в метро?
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26.08.2020 07:18 Відповісти
С ковида я имею головную боль от умничающих по его поводу неучей. Вся пропаганда от которых направлена на повышение заболнваемости. Совпадение?
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26.08.2020 07:35 Відповісти
Напомню тебе следующее:
Не публикает censor почему-то новость, что Юлия Владимировна под ИВЛ лежит.
А поскольку сообщали, что "заболела" она всей семьей, то под ИВЛ положили, скорее всего, и ее дочь, и мужа.
Потому и реляций нет от Президента Степанова и вице-короля Ляшко, что закроют они области от выборов, что либо уже Стяпанов-Ляшко под ИВЛ, либо привезут им особо хорошие из РФ, если еще не поняли что выборы будут 100%, как и объявил Разумков.
Тач что ковид в Украине ныне не популярен, потому дискуссий с тобой не будет.

Я на понятном язые говорю?

Понял, к чему дело в Украине идет?
Также Леха Навальный так что-то недавно съел (али выпил), что до сих пор лечится.

Не забывай этого.
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26.08.2020 08:49 Відповісти
Ну, я не редактор Цензора, мне на отсутствие мониторинга лечения ЮВТ можете не жаловаться.
А я Вам напомню следующее
""
Вопрос №1: если в Украине сделать то же самое и резко упадет заболеваемость, то будет ли у властей предлог переносить выборы? Очевидно, что нет.
Вопрос №2: Почему тогда Вы один изсамых ярых противников ношения масок и других карантинных ограничений?
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26.08.2020 10:43 Відповісти
Кстати, читали новось на Цензоре?
https://censor.net/ua/news/3215838/tymoshenko_u_krytychnomu_stani_vjyvayutsya_zahody_dlya_ventylyatsiyi_legen_nardep_batkivschyny_ivchenko
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26.08.2020 10:45 Відповісти
Вот еще
https://censor.net/ua/news/3215680/stan_tymoshenko_zalyshayetsya_vajkym_rozpochato_intensyvnu_terapiyu_presslujba
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26.08.2020 10:47 Відповісти
Це вони короной хочуть налякати чи склерозом?
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25.08.2020 14:58 Відповісти
В нього був перечень важких хвороб.
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25.08.2020 15:07 Відповісти
Основная идея - медицинская наука неопровержимо доказывает,что пациент умер правильно,в строгом соответсвии с клинической картиной и диагнозом. Маразм какой-то...
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25.08.2020 15:43 Відповісти
Тому у нас зросла смертність від ковід і впала від іших типових хвороб.
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26.08.2020 09:57 Відповісти
 
 