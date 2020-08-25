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Громадянин Італії помер від COVID-19 у Чернівцях, у нього був кардіосклероз, серцева недостатність і цукровий діабет, - ОДА
У Чернівецькій обласній лікарні від коронавірусу помер громадянин Італії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
"Чоловік 1944 р. н., громадянин Італії. Коронавірус у нього підтверджено. Хворів також на кардіосклероз, серцеву недостатність та цукровий діабет. Останній тиждень був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Помер в обласній лікарні", - йдеться в повідомленні.
У медичних закладах області станом на 25 серпня лікують 39 хворих на COVID-19 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімації - 33, на апаратах штучної вентиляції легень - 1.
Топ коментарі
+9 Fantomas
показати весь коментар25.08.2020 14:25
+7 Николай Влад
показати весь коментар25.08.2020 14:26
+6 OA #425083
показати весь коментар25.08.2020 14:46
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таких "инвесторов" оттуда будет все больше...они не знали раньше, что так можно, но "наши жёны" им открыли глаза
Может он от этих болезней умер... но написали от короновируса...
В Италии уже давно начато разбирательство по поводу большого числа умерших от короновируса, после того, как предали огласки случай, когда самоубийцу записали в умерших от короновируса...
В Италии у многих есть страховки от форсмажора - от землетресений, от пандемий, итд...
И когда умер любой престарелый, то родственники просили врачей написать диагноз умершему - короновирус, что бы получить приличную страховку.
Естественно, врачи это делали за деньги.
Как только правительство Италии начало разборки, так сразу чудесным образом статистика по умершим от короновируса начала резко снижаться.
Вот как сейчас уволят 200 тысяч офисного планктона штата Виктория (штат - скоро банкрот), да как не найдут эти паразиты-чиновники работы (ни делать ничего не умеют, ни работы нет, а если есть - то из-за дурантина и на интервью не поедешь), да как не смогут ипотеку платить, да как жена уйдет - да плати ей, дуре, алименты , а то стребует по суду, так башка и поедет конкретно и возьмет бывший чиновник в руки клюшку от гольфа, найдет Премьера Виктории Эндрюса, да как вломит ему между ушей.
И чем больше безработной чиновных отбросов, тем больше вероятность получить клюшкой между ушей, особенно принимая во внимание, что отбирали в чиновники людей альтернативно одаренных по возможности.
И, заметьте, это не я такой вывод сделала.
Это в австралийский СМ в комментариях было, что есть, мол, 5 миллионов(!) клюшек и они, мол, заждались.
Вот видите, какая ошибочка у рептилоидов вышла: они население оружия лишали, а надо было клюшки для гольфа конфисковывать.
И, заметьте, что это вовсе не шутка.
Сегодня сообщение прошло на SkyNews, что полиция штата Квинслэнд застрелила прямо в доме, через окно, мужика, который чем-то там занимался с ножами.
Подобные действия полиция совершает, когда власти так перепуганы, что не просто об*ср*лись, а дрищут...
Но умер он именно от ковида!
Если пуля в башке и ковид нашли - от ковида помер!
Если из петли самоубийцу вынули, но ковид нашли - от ковида!
Молодец Степанов, знаешь как статистику подавать хозяевам, как области закрыть на дурантин, чтобы выборов не было.
якби не вони, вірус би "зупинився" ще на слизовій ротової порожнини завдяки Т-лімфоцитам, як і відбувається в абсолютній більшості випадків
коли Т-лімфоцити знищують вірус, ніякі імуноглобуліни не потрібні, а це відбувається принаймні у 80% усіх випадків зараження
По мне, хоть абортированных младенцев в жертвы ковида пишите.
Всем наср*ть, денег то нет ни у кого.
Скажите мне, а что Вы имеете с ковида?
Вы - телезритель или масками самосшитыми приторговываете у входа в метро?
Не публикает censor почему-то новость, что Юлия Владимировна под ИВЛ лежит.
А поскольку сообщали, что "заболела" она всей семьей, то под ИВЛ положили, скорее всего, и ее дочь, и мужа.
Потому и реляций нет от Президента Степанова и вице-короля Ляшко, что закроют они области от выборов, что либо уже Стяпанов-Ляшко под ИВЛ, либо привезут им особо хорошие из РФ, если еще не поняли что выборы будут 100%, как и объявил Разумков.
Тач что ковид в Украине ныне не популярен, потому дискуссий с тобой не будет.
Я на понятном язые говорю?
Понял, к чему дело в Украине идет?
Также Леха Навальный так что-то недавно съел (али выпил), что до сих пор лечится.
Не забывай этого.
А я Вам напомню следующее
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Вопрос №1: если в Украине сделать то же самое и резко упадет заболеваемость, то будет ли у властей предлог переносить выборы? Очевидно, что нет.
Вопрос №2: Почему тогда Вы один изсамых ярых противников ношения масок и других карантинных ограничений?
https://censor.net/ua/news/3215838/tymoshenko_u_krytychnomu_stani_vjyvayutsya_zahody_dlya_ventylyatsiyi_legen_nardep_batkivschyny_ivchenko
https://censor.net/ua/news/3215680/stan_tymoshenko_zalyshayetsya_vajkym_rozpochato_intensyvnu_terapiyu_presslujba