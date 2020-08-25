Громадянин Італії помер від COVID-19 у Чернівцях, у нього був кардіосклероз, серцева недостатність і цукровий діабет, - ОДА

У Чернівецькій обласній лікарні від коронавірусу помер громадянин Італії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

"Чоловік 1944 р. н., громадянин Італії. Коронавірус у нього підтверджено. Хворів також на кардіосклероз, серцеву недостатність та цукровий діабет. Останній тиждень був підключений до апарату штучної вентиляції легень. Помер в обласній лікарні", - йдеться в повідомленні.

У медичних закладах області станом на 25 серпня лікують 39 хворих на COVID-19 пацієнтів у важкому стані, з них у реанімації - 33, на апаратах штучної вентиляції легень - 1.

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