Арахамія про невизнання виборів у Білорусі: Необхідно бути максимально нейтральними, щоб не підвищити ризики військової загрози

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, що на цей момент Україні необхідно дещо почекати з будь-якими осудами і бути максимально нейтральними, щоб не підвищити ризики військової загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У фракції поки позиції немає, ми не обговорювали. У нас були в чаті дискусії з цього приводу. Якщо ви запитаєте мою персональну позицію, я наголошую, що це персональна позиція, то, на мою думку, з огляду на те, що ми маємо фронт на сході, мати ще один фронт на півночі нам точно невигідно", - зауважив Арахамія.

За його словами, "необхідно трошки почекати з якимись осудами".

"Тому що нам на деякий час треба побути Швейцарією в цьому плані, і бути максимально нейтральними, щоб не підвищити ризики військової загрози", - пояснив глава фракції "Слуга народу".

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