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Новини Революція в Білорусі
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Арахамія про невизнання виборів у Білорусі: Необхідно бути максимально нейтральними, щоб не підвищити ризики військової загрози

Арахамія про невизнання виборів у Білорусі: Необхідно бути максимально нейтральними, щоб не підвищити ризики військової загрози

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, що на цей момент Україні необхідно дещо почекати з будь-якими осудами і бути максимально нейтральними, щоб не підвищити ризики військової загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У фракції поки позиції немає, ми не обговорювали. У нас були в чаті дискусії з цього приводу. Якщо ви запитаєте мою персональну позицію, я наголошую, що це персональна позиція, то, на мою думку, з огляду на те, що ми маємо фронт на сході, мати ще один фронт на півночі нам точно невигідно", - зауважив Арахамія.

За його словами, "необхідно трошки почекати з якимись осудами".

"Тому що нам на деякий час треба побути Швейцарією в цьому плані, і бути максимально нейтральними, щоб не підвищити ризики військової загрози", - пояснив глава фракції "Слуга народу".

Також читайте: Арахамія про заяву Кравчука щодо водопостачання окупованого Криму: Ми нічого не плануємо туди запускати

Автор: 

Білорусь (7923) Арахамія Давид (1103)


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Топ коментарі
+22
Тряпка...
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25.08.2020 14:16
+16
карочье, арахамія-чьмо.
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25.08.2020 14:16
+16
Необходимо быть максимально нейтральным чтоб присесть на два унитаза.
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25.08.2020 14:17
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Конечно не хотят как в Украине , поэтому и пытаюцa избавиться от проросийкого ставленникa лукашенко .

..
..
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25.08.2020 19:29 Відповісти
Давид Арахамия заявляет, что на данный момент Украине необходимо несколько подождать , годика так четыре . и перед очередными выборами всем еврососедям нагадить, непризнать, бросить камень в чужой огород и смыться быстрячком на острова...
А после нас хоть потоп
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25.08.2020 18:08 Відповісти
Можете быть нейтральными до того самого момента когда росийские пограничники займут раположение на ваших северных границах . Потом придется нейтральность куда-то засунуть вместе с потерей независимости .

...
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25.08.2020 19:27 Відповісти
Лучше признать, а то картофельный Рембо с автоматом нападэ
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25.08.2020 21:44 Відповісти
Дело в том, откуда дизельное топливо для украинских танков...
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26.08.2020 09:33 Відповісти
Агрохимия?! знаешь как работает Анакондия?!!!
Арахамія про невизнання виборів у Білорусі: Необхідно бути максимально нейтральними, щоб не підвищити ризики військової загрози - Цензор.НЕТ 4593
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26.08.2020 10:57 Відповісти
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