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Новини Революція в Білорусі
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Внесення до порядку денного питання щодо Білорусі розглянуть на Погоджувальній раді, - Разумков

Внесення до порядку денного питання щодо Білорусі розглянуть на Погоджувальній раді, - Разумков

Питання про внесення до порядку денного проєкту постанови про ставлення парламенту до результатів виборів президента Білорусі буде вирішуватися на погоджувальній раді, але до цього його повинні обговорити в комітетах ВР.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Право законодавчої ініціативи є у будь-якого народного депутата. Є процедура, вони повинні пройти комітет, вони повинні бути підготовлені. Я думаю, що для депутатів ВР це буде досить дискусійним питанням у формулюваннях тих чи інших пропозицій. Це буде обговорюватися на Погоджувальній раді, і виходячи з цього будемо ухвалювати рішення - вносити, не вносити, розглядати, і в якому режимі і коли це може статися", - сказав він.

Також він зазначив, що зареєстровані проєкти постанов про ситуацію в Білорусі, згідно з процедурою, повинні бути розглянуті в комітетах.

"Для нас це (Білорусь. - Ред.) близька республіка, близький народ, і нам дуже важливо, і як державі, і як людям, щоб вона зберегла свою незалежність, і вона була європейською державою, яка буде розвиватися разом з нами, а не щоб з'явилася ще одна велика точка напруги, навіть війни, не дай Бог, на кордонах нашої держави", - додав спікер ВР.

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Автор: 

Білорусь (7923) ВР (14942) Разумков Дмитро (1526)


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Як же вони схожі !

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25.08.2020 14:29 Відповісти
Аж молодцы. Ну, в Украине теперь все тип-топ, теперь займемся Беларусью.
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25.08.2020 15:15 Відповісти
Розберіться спочатку з українськими питаннями.
І не суньте носа куди голова не влазить!
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25.08.2020 15:25 Відповісти
 
 