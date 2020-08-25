Потрібно розумно прописати полегшені умови в'їзду громадян Білорусі в Україну, - Зеленський
Кабінет Міністрів розробляє регламент заборони на в'їзд в Україну іноземних громадян з країн, що потрапляють до "червоної зони" епідемії, терміном на 30 днів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зазначається, що ця заборона не торкнеться водіїв транзитного транспорту і представників гуманітарних місій.
Президент Зеленський зазначив, що для громадян сусідньої Білорусі слід передбачити пом'якшені умови в'їзду в Україну.
"Як ми можемо заборонити в'їзд білорусам, особливо з огляду на вкрай напружену внутрішньополітичну ситуацію у них? Думаю, що треба розумно прописати полегшені умови в'їзду білорусів до нас. Це дуже делікатна тема - треба враховувати все", - заявив глава держави.
Топ коментарі
+7 susanin
показати весь коментар25.08.2020 14:40
+6 Igor Lyashenko #336463
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+4 Baks13
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То просто поїзд на Ростов нинішнього.
Разом з його придворною кодлою.
Зброю в лапи і Свободу відвойовуйте!!
Арабських сирійців вже в европи запустили??!
скоро должен начаться поток беженцев из беларуси...
знваешь, еще в 2010 г. в Турции и Европе не знали, что сирийцы могут быть беженцами
типа де-юре Український
а де-факто типо Російский
зразу розвертати взад !
Бо де-факто він навіть не Московський й не ************ ,
оккупований . Ні не анексований а саме : де-факто КРИМ ОКУПОВАННИЙ !
Теперь ищите кому это выгодно.
И.о. руководителя украинского посольства в Беларуси Врублевский считает, что Лукашенко «может делать все, что угодно в рамках полномочий» с белорусами - хотя бы и расстреливать собственноручно, так как «дважды в армии служил».
Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет блогер и политолог Алексей Голобуцкий.
«И я бы сказал белорусам: «Пожалуйста, выбирайте кого хотите»… Если бы Лукашенко выиграл - значит так, если кто-то другой - значит кто-то другой. И все бы успокоились, без кровопролития. Это было бы честно и вошло бы в историю», - озвучил свою позицию Зеленский.