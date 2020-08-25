УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11677 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин Революція в Білорусі
2 734 37

Потрібно розумно прописати полегшені умови в'їзду громадян Білорусі в Україну, - Зеленський

Потрібно розумно прописати полегшені умови в'їзду громадян Білорусі в Україну, - Зеленський

Кабінет Міністрів розробляє регламент заборони на в'їзд в Україну іноземних громадян з країн, що потрапляють до "червоної зони" епідемії, терміном на 30 днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що ця заборона не торкнеться водіїв транзитного транспорту і представників гуманітарних місій.

Також читайте: Внесення до порядку денного питання щодо Білорусі розглянуть на Погоджувальній раді, - Разумков

Президент Зеленський зазначив, що для громадян сусідньої Білорусі слід передбачити пом'якшені умови в'їзду в Україну.

"Як ми можемо заборонити в'їзд білорусам, особливо з огляду на вкрай напружену внутрішньополітичну ситуацію у них? Думаю, що треба розумно прописати полегшені умови в'їзду білорусів до нас. Це дуже делікатна тема - треба враховувати все", - заявив глава держави.

Автор: 

Білорусь (7923) Зеленський Володимир (23689) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Может такой въезд )=
Нужно разумно прописать облегченные условия въезда граждан Беларуси в Украину, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6161
показати весь коментар
25.08.2020 14:40
+6
Білорусь має безвізовий режим з росією, яка є агресором по відношенню до України і тому ні про який полегшений режим перетинання кордону білорусами не може бути й мови. Потрібно будувати фільтраційні табори для біженців з Білорусі біля кордону і там вже проводити фільтрацію хто є дійсно політичним втікачем, а хто є російським диверсантом та учасником терористичних банд в ОРДЛО! Згадайте як білоруський спецназ який незадоволено викидає в смітник свою форму спецназу розповідає про десятки бойових операцій в яких вони, молоді люди брали участь! Які можуть бути бойові операції в Білорусі? Ніяких, тільки в ОРДЛО!
показати весь коментар
25.08.2020 14:42
+4
Нафік!!
Зброю в лапи і Свободу відвойовуйте!!
Арабських сирійців вже в европи запустили??!
показати весь коментар
25.08.2020 14:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и твой свал в хайфу в одних труселях...
показати весь коментар
25.08.2020 14:39 Відповісти
Білорусь має безвізовий режим з росією, яка є агресором по відношенню до України і тому ні про який полегшений режим перетинання кордону білорусами не може бути й мови. Потрібно будувати фільтраційні табори для біженців з Білорусі біля кордону і там вже проводити фільтрацію хто є дійсно політичним втікачем, а хто є російським диверсантом та учасником терористичних банд в ОРДЛО! Згадайте як білоруський спецназ який незадоволено викидає в смітник свою форму спецназу розповідає про десятки бойових операцій в яких вони, молоді люди брали участь! Які можуть бути бойові операції в Білорусі? Ніяких, тільки в ОРДЛО!
показати весь коментар
25.08.2020 14:42 Відповісти
https://youtu.be/G5pEn18CFVg Пленный беларус. 1.02.2015
показати весь коментар
25.08.2020 14:44 Відповісти
согласен...
показати весь коментар
25.08.2020 14:46 Відповісти
Там навіть мови не було про якийсь візовий чи без візовий між білорасеєю і расеєю, ти мабуть не у курсах що це саюзна держава)) перетинаючи україно-білорасєйський кордон ви автоматично у расєї, тому для українців і решти світу на білорасєйському кордоні окремий червоний пас а білорасєяни на нашому разом з українцями...)))
показати весь коментар
25.08.2020 15:12 Відповісти
и расейской ваты тоже - а то у нас своей недостаток...
показати весь коментар
25.08.2020 14:40 Відповісти
Может такой въезд )=
Нужно разумно прописать облегченные условия въезда граждан Беларуси в Украину, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6161
показати весь коментар
25.08.2020 14:40 Відповісти
Ніт.
То просто поїзд на Ростов нинішнього.
Разом з його придворною кодлою.
показати весь коментар
25.08.2020 16:11 Відповісти
Нафік!!
Зброю в лапи і Свободу відвойовуйте!!
Арабських сирійців вже в европи запустили??!
показати весь коментар
25.08.2020 14:41 Відповісти
Верку Сердючку в премьеры,а главой МИДа назначить Мишу Галустяна и будет полный Атас
показати весь коментар
25.08.2020 14:43 Відповісти
Только через Новые Санжары!
показати весь коментар
25.08.2020 14:46 Відповісти
чувак, ты и "разумно" - антонимы
показати весь коментар
25.08.2020 14:46 Відповісти
Нужно разумно прописать облегченные условия въезда граждан Беларуси в Украину, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9937 и бум ржать что козаки Войска Запорожского
показати весь коментар
25.08.2020 14:48 Відповісти
Нужно разумно прописать облегченные условия въезда граждан Беларуси в Украину, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8963
показати весь коментар
25.08.2020 14:49 Відповісти
Лічно всєх будіт встрєчять с пєснямі.

Потрібно розумно прописати полегшені умови в'їзду громадян Білорусі в Україну, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1150
показати весь коментар
25.08.2020 14:50 Відповісти
Хочаб на облік в мусарні протягом 3 діб, як в їхней тараканіі.
показати весь коментар
25.08.2020 14:53 Відповісти
бубочка, поторопись
скоро должен начаться поток беженцев из беларуси...
показати весь коментар
25.08.2020 14:56 Відповісти
В камуфляже? Надо предоставить наилучшие условия.
показати весь коментар
25.08.2020 20:09 Відповісти
не знаю, что ты там себе нафантазировал, но я говорил о классических беженцах...

знваешь, еще в 2010 г. в Турции и Европе не знали, что сирийцы могут быть беженцами
показати весь коментар
25.08.2020 22:12 Відповісти
Ось тут за проживання в Україні требо питати чий Крим ...
показати весь коментар
25.08.2020 14:59 Відповісти
Причому , якщо хтось почне викручуватися :
типа де-юре Український
а де-факто типо Російский
зразу розвертати взад !

Бо де-факто він навіть не Московський й не ************ ,
оккупований . Ні не анексований а саме : де-факто КРИМ ОКУПОВАННИЙ !
показати весь коментар
25.08.2020 15:06 Відповісти
Білорасєянам треба робити жорсткіший режим а не полегшувати, з якого хера цим расєйським підлабузникам спрощувати перетин кордону...
показати весь коментар
25.08.2020 15:05 Відповісти
Сейчас беларусы вполне спокойно могут, если хотят, приехать в Украину. Зачем еще один скандал и с последующими военными неприятностями для нашей страны? И сколько теперь еще добавиться шпионов диверсантов российских?! Кто об этом думать будет?
показати весь коментар
25.08.2020 15:15 Відповісти
бубочка конечно не подумал, за бубочку хорошо подумали и скомандовали - держи бумажку, смотри в камеру, теперь читай - "нада праписать аблегчонные условия въезда для граждан беларусии".
Теперь ищите кому это выгодно.
показати весь коментар
25.08.2020 16:13 Відповісти
Это как понимать?. Раньше политических беженцев подвергали проверкам, не собираются ли они стать "казачками засланными" в Украине. Не поймут ли в СБУ призыв Зеленского как приказ облегчить условия въезда в Украину всем, кто въезжает в Украину из "красной зоны", в том числе и тем, кто получил задание от российских кураторов стать "казачками засланными" в Украине. Прежде, чем выполнять, СБУ должна потребовать от Зеленского оформить эту хотелку в виде закона, если получится убедить в этом Верховную Раду.
показати весь коментар
25.08.2020 15:21 Відповісти
с облегчением!
показати весь коментар
25.08.2020 15:25 Відповісти
А білоруський коронавірус? Вже не загроза?
показати весь коментар
25.08.2020 15:28 Відповісти
Да давайте уже сябров на собственных горбах к месту назначения доставлять! Мы же простые и незатейливые... Личинки боевиков без экзаменов в ВУЗы, пенсии срани колорадской- будьте любезны!, хасиды-чуханы ковидные- да ради Бога! Кто там еще? В очередь,сукины дети!
показати весь коментар
25.08.2020 15:55 Відповісти
******** бы тебе прописать клоун грустный.
показати весь коментар
25.08.2020 16:02 Відповісти
Облегчённые ? То есть , лукашенковским омоновцам даже не нужно будет снимать форму при въезде в Украину ? )
показати весь коментар
25.08.2020 17:16 Відповісти
Политолог и блогер Кирилл Сазонов: Зеленский совершенно правильно включает зеленый свет для белорусов - айда к нам в команду! https://replyua.net/politika/220552-sazonov-zelenskiy-sovershenno-pravilno-vklyuchaet-zelenyy-svet-dlya-belorusov-ayda-k-nam-v-komandu.html
показати весь коментар
26.08.2020 11:24 Відповісти
И.о. руководителя украинского посольства в Беларуси заступился за Лукашенко


И.о. руководителя украинского посольства в Беларуси Врублевский считает, что Лукашенко «может делать все, что угодно в рамках полномочий» с белорусами - хотя бы и расстреливать собственноручно, так как «дважды в армии служил».
Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет блогер и политолог Алексей Голобуцкий.
показати весь коментар
26.08.2020 11:25 Відповісти
Глава государства https://replyua.net/people/3367-vladimir-zelenskiy-iz-kvn-v-kino-i-shoumeny.html Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews впервые прокомментировал ситуацию, которая сложилась после выборов в Беларуси, а также призвал не допустить кровавого сценария
«И я бы сказал белорусам: «Пожалуйста, выбирайте кого хотите»… Если бы Лукашенко выиграл - значит так, если кто-то другой - значит кто-то другой. И все бы успокоились, без кровопролития. Это было бы честно и вошло бы в историю», - озвучил свою позицию Зеленский.
показати весь коментар
26.08.2020 11:29 Відповісти
Зюзя дрищет, примеряет на себя события в Беларуси
показати весь коментар
26.08.2020 11:30 Відповісти
Пока малорос сопли жуёт и языком работает, поляки пускают всех! Ну и чмошная же власть!
показати весь коментар
26.08.2020 15:44 Відповісти
 
 