Потрібно розумно прописати полегшені умови в'їзду громадян Білорусі в Україну, - Зеленський

Кабінет Міністрів розробляє регламент заборони на в'їзд в Україну іноземних громадян з країн, що потрапляють до "червоної зони" епідемії, терміном на 30 днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що ця заборона не торкнеться водіїв транзитного транспорту і представників гуманітарних місій.

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Президент Зеленський зазначив, що для громадян сусідньої Білорусі слід передбачити пом'якшені умови в'їзду в Україну.

"Як ми можемо заборонити в'їзд білорусам, особливо з огляду на вкрай напружену внутрішньополітичну ситуацію у них? Думаю, що треба розумно прописати полегшені умови в'їзду білорусів до нас. Це дуже делікатна тема - треба враховувати все", - заявив глава держави.