Арахамія про звернення Кравчука щодо місцевих виборів на Донбасі: "Взагалі немає жодних шансів"

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що звернення глави української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леоніда Кравчука про відповідність постанови про місцеві вибори мінським угодам не має шансів на реалізацію.

"Наскільки мені відомо, вніс (звернення до Верховної Ради. - Ред.). Все, що вноситься, має бути розглянуто. Але зараз позиція в парламенті, яка обговорюється, - взагалі немає жодних шансів, - сказав він журналістам після позачергового засідання Верховної Ради у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, Кравчук поінформував учасників ТКГ про направлення звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання про відповідність постанови парламенту про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році закону України про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради безпеки ООН 2202 (2015 р.).

Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори на неділю, 25 жовтня.

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Згідно з ухваленою постановою вибори депутатів Верховної Ради Криму, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях Криму, міста Севастополя, в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей не призначаються і не проводяться.

25 серпня парламентський комітет з питань державної влади ухвалив рішення про розгляд звернення Кравчука про відповідність постанови про місцеві вибори мінським угодам у закритому режимі 26 серпня.

"У нас є пропозиція призначити окреме засідання комітету, запросити Кравчука і глав комітетів з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва та з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на засіданні комітету 25 серпня.

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Члени комітету також збираються запросити на засідання представників Офісу Президента і керівництво парламенту.

На засіданні Комітету зазначалося, що керівництво Верховної Ради розписало звернення Кравчука на три комітети: з питань організації державної влади, з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва та з питань національної безпеки, оборони та розвідки.