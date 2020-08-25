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Новини Окуповані території
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Арахамія про звернення Кравчука щодо місцевих виборів на Донбасі: "Взагалі немає жодних шансів"

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що звернення глави української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леоніда Кравчука про відповідність постанови про місцеві вибори мінським угодам не має шансів на реалізацію.

"Наскільки мені відомо, вніс (звернення до Верховної Ради. - Ред.). Все, що вноситься, має бути розглянуто. Але зараз позиція в парламенті, яка обговорюється, - взагалі немає жодних шансів, - сказав він журналістам після позачергового засідання Верховної Ради у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, Кравчук поінформував учасників ТКГ про направлення звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання про відповідність постанови парламенту про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році закону України про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради безпеки ООН 2202 (2015 р.).

Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори на неділю, 25 жовтня.

Читайте також: Арахамія про заяву Кравчука щодо водопостачання окупованого Криму: Ми нічого не плануємо туди запускати

Згідно з ухваленою постановою вибори депутатів Верховної Ради Криму, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях Криму, міста Севастополя, в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей не призначаються і не проводяться.

25 серпня парламентський комітет з питань державної влади ухвалив рішення про розгляд звернення Кравчука про відповідність постанови про місцеві вибори мінським угодам у закритому режимі 26 серпня.

"У нас є пропозиція призначити окреме засідання комітету, запросити Кравчука і глав комітетів з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва та з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на засіданні комітету 25 серпня.

Також читайте: Лист Кравчука щодо постанови про місцеві вибори на Донбасі надійшов у Раду, - Разумков

Члени комітету також збираються запросити на засідання представників Офісу Президента і керівництво парламенту.

На засіданні Комітету зазначалося, що керівництво Верховної Ради розписало звернення Кравчука на три комітети: з питань організації державної влади, з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва та з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Автор: 

ВР (14942) Кравчук Леонід (546) місцеві вибори (1366) Донбас (22354) Арахамія Давид (1103) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+24
Обычная }{уйловская тактика: один предатель Украины делает говновброс, другой зебил его "опровергает". Цель- проверить реакцию нарiда, готов ли он уже на всё, чтобы закончить войну на условиях }{уйла, или пока ещё нет?
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25.08.2020 14:49
+11
Арахамия об обращении Кравчука по местным выборам на Донбассе: "Вообще нет никаких шансов" - Цензор.НЕТ 4260
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25.08.2020 14:47
+10
зебилы - если он постоянно не то говорить - нафига он там находиться ? это просто не логично - вам не кажеться - хотя кому это я
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25.08.2020 14:50
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-- Еще не время, Клотильда, еще не время! Счастье, слава и деньги ожидают нас в передней. Пусть подождут…(с)
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25.08.2020 14:47 Відповісти
Арахамия об обращении Кравчука по местным выборам на Донбассе: "Вообще нет никаких шансов" - Цензор.НЕТ 4260
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25.08.2020 14:47 Відповісти
фото с толчка?
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25.08.2020 14:55 Відповісти
доза - шернись
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25.08.2020 20:12 Відповісти
Арахамия об обращении Кравчука по местным выборам на Донбассе: "Вообще нет никаких шансов" - Цензор.НЕТ 5211
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25.08.2020 14:48 Відповісти
Обычная }{уйловская тактика: один предатель Украины делает говновброс, другой зебил его "опровергает". Цель- проверить реакцию нарiда, готов ли он уже на всё, чтобы закончить войну на условиях }{уйла, или пока ещё нет?
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25.08.2020 14:49 Відповісти
Где можно ознакомиться с реакцией нарида?
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25.08.2020 15:02 Відповісти
закрьітьіе исследования и фокус-группьі не для публичного доступа. Не переживай, ваши все отслеживают, деньги есть на єто
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25.08.2020 15:14 Відповісти
Или роверяешь, нет ли утечек информации ?
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25.08.2020 15:15 Відповісти
Нет. Мне монописуарно это все. Просто не вижу смысла подобные якобы вбросы делать. Реакция народа да и большинства депутатов известна.
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25.08.2020 15:25 Відповісти
Некоторых му#елей- прямо здесь.
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25.08.2020 18:07 Відповісти
зебилы - если он постоянно не то говорить - нафига он там находиться ? это просто не логично - вам не кажеться - хотя кому это я
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25.08.2020 14:50 Відповісти
ДыНыРы и ЛыНыРы находятся в заложниках а Триколор в центре Донецка говорит что это незалежный концлагерь КГБиста...типа ГУЛАГ
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25.08.2020 14:52 Відповісти
а шанс відгребти гарних люлей є ! і в тебе , і в кравчучки...
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25.08.2020 14:55 Відповісти
Саморазоблачение РАБссии... это они сами по ящику крутили на своих дермоканалах....начиная с 1 марта 2014 года....
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25.08.2020 14:55 Відповісти
А шедевр баранизма и дебилизма это когда Дохляк Чуркин в ООН зачитал письмо дважды не судимого Индюка....Рюсские вы бараны были есть и будете...
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25.08.2020 14:57 Відповісти
Макарыч не в себе.
Да как же Слуги Народа позволят ЛДНР за ОПЗЖ голосовать, когда и так ОПЗЖ лохторат у Слуг Народа отжали.
Ведь ЛДНР выдаст 176% за ОПЗЖ, Макарыч, совесть иметь надо, не все же ОПЗЖ сразу.
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25.08.2020 14:58 Відповісти
У Макарыча хозяин - мертветчук
А Макарыч уже просто ОБОЛОЧКА
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25.08.2020 15:19 Відповісти
россия богатая страна и обязана построить опреснители воды а не требовать воду
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25.08.2020 14:59 Відповісти
опреснённая вода не пригодна для постоянного употребления, будут необратимые изменения в организме.
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25.08.2020 15:17 Відповісти
По все у миру опреснители
Ведущие технологи вас 😁😁😁😁😁😁забыли спросить
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25.08.2020 15:21 Відповісти
Пару барж с водой для питья хутин С Дона привезёт
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25.08.2020 15:22 Відповісти
Есть ещё кстати минеральная вода в бутылках-фурами везут
Для страны окккупанта , которая оккупировала кавказское побережье , не иметь заводов по разливу воды в Нальчике -не. По. Мозгов
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25.08.2020 15:24 Відповісти
ТАК НЕТ -кравчук решил заБрать воду Херсонской области
СТАРЫЙ ПИТАРАС
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25.08.2020 15:26 Відповісти
Вот так потло и пол страны РАЗБАЗАРИЛО
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25.08.2020 15:28 Відповісти
Опреснённую воду нигде в мире не производят для питьевого употребления населением, иди бощ вари, глупая женщина.
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25.08.2020 15:30 Відповісти
Тупе кацапське чмо, про опріснення води для Криму верещали твої кацапи.
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25.08.2020 16:04 Відповісти
мені тільки не відомо коли і за якими порогами гайдамаки з опришками відновлять січ...
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25.08.2020 14:59 Відповісти
ДЕМЕНЦИЯ
ДЕМЕНЦИЯ
ДЕМЕНЦИЯ
А ПОКА МЕДАЕДЧУК ПИШЕТ КРАВЧУКУ ТЕКСТЫ
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25.08.2020 15:17 Відповісти
Жуй сраку, старий маразматик.
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25.08.2020 15:17 Відповісти
Мы живем во времена когда СВОЁ надо ценить беречь и не транжирить
И вода - ценность
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25.08.2020 15:29 Відповісти
Безпечні та чесні вибори провести там неможливо.Кравчука на гиляку!
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25.08.2020 15:43 Відповісти
Я бы Арахамии не доверил прокладку в смесителе поменять, а Оно депутат, благодаря 73% зебилов...О времена, о нравы...
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25.08.2020 15:54 Відповісти
Арахамия , так уберите из ТКГ этого дебилоида , хватит страну позорить !
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25.08.2020 17:09 Відповісти
 
 