Верховний Суд не дозволив перенести слухання справи Стерненка з Одеси до Києва
Кримінальне провадження за звинуваченням активіста Сергія Стерненка в умисному вбивстві чоловіка, який напав на нього, і носінні без дозволу холодної зброї розглядатиме Приморський райсуд Одеси.
Верховний Суд відмовив активісту Сергію Стерненку в задоволенні клопотання про зміну підсудності і визначив, що справу про навмисне вбивство Івана Кузнєцова, який скоїв напад на активіста, і носіння холодної зброї без дозволу розглядатиме Приморський райсуд Одеси. Про це Стерненко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Ми наполягали на тому, щоб слухання були в Києві, адже і я, і сторона звинувачення, і представник "постраждалих" живемо в столиці ... Однак судді вирішили, що цих підстав недостатньо", - написав він.
За словами Стерненка, рішення ухвалила колегія під головуванням судді Сергія Слинька.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.
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https://telegra.ph/file/6690cfab159fd2baf3419.jpg Верховний суд відмовив нам у задоволенні клопотання про зміну підсудності та визначив, що сфабрикована справа проти мене буде слухатись у Приморському суді м. Одеси.
Ми наполягали на тому, щоб слухання були в Києві, адже і я, і сторона обвинувачення, і представник «потерпілих» мешкаємо в столиці. Крім того, на одеські суди впливає Труханов, який і замовляв напади на мене.
Проте судді вирішили що цих підстав недостатньо.
Рішення ухвалила колегія під головуванням судді Слинька, який визнаний недоброчесним та раніше залишав у силі вироки Павличенкам та Луценку.
Ось ці гниди!
Крім того, Слинько свого часу підтвердив вирок Дмитру та Сергію Павличенкам, яких згодом визнали політв'язнями.
Суддя Сергій Слинько, призначений президентом на посаду судді Верховного Суду у Касаційний кримінальний суд, в 2013 році підтримав вирок Юрію Луценку та засудив його до 4 років позбавлення волі. Про це повідомляє громадська організація «Чесно». На сайті організації зазначається, що 30 серпня Петро Порошенко підписав Укази про призначення трьох суддів Верховного Суду - Валентини Сімоненко, Сергія Слинька та Вікторію Мацедонську. Двоє з них - Сімоненко та Слинько, отримали негативні висновки від Громадсьої ради доброчесності.
«Ще одним недоброчесним новим суддею Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду став Сергій Слинько, який у складі колегії суддів, у касаційній інстанції підтримав вирок Юрію Луценку та засудив його на 4 роки позбавлення волі», - йдеться у повідомленні.
Крім того, Слинько у складі колегії також підтвердив вирок Дмитру та Сергію Павличенкам до довічного ув'язнення і 13 років в'язниці відповідно. Згодом їх визнали політичними в'язнями.
Нагадаємо, в 2012 році Печерський райсуд Києва засудив Юрія Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдану шкоду) з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.
У 2013 році Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ залишив без змін вирок Луценку, засудженому до 4 років позбавлення волі. Відповідну резолютивну частину ухвали тоді оголосив головуючий у колегії Вищого спецсуду суддя Сергій Слинько.
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