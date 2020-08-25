Верховний Суд не дозволив перенести слухання справи Стерненка з Одеси до Києва

Кримінальне провадження за звинуваченням активіста Сергія Стерненка в умисному вбивстві чоловіка, який напав на нього, і носінні без дозволу холодної зброї розглядатиме Приморський райсуд Одеси.

Верховний Суд відмовив активісту Сергію Стерненку в задоволенні клопотання про зміну підсудності і визначив, що справу про навмисне вбивство Івана Кузнєцова, який скоїв напад на активіста, і носіння холодної зброї без дозволу розглядатиме Приморський райсуд Одеси. Про це Стерненко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми наполягали на тому, щоб слухання були в Києві, адже і я, і сторона звинувачення, і представник "постраждалих" живемо в столиці ... Однак судді вирішили, що цих підстав недостатньо", - написав він.

За словами Стерненка, рішення ухвалила колегія під головуванням судді Сергія Слинька.

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

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Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.