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Новини Правосуддя
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Верховний Суд не дозволив перенести слухання справи Стерненка з Одеси до Києва

Верховний Суд не дозволив перенести слухання справи Стерненка з Одеси до Києва

Кримінальне провадження за звинуваченням активіста Сергія Стерненка в умисному вбивстві чоловіка, який напав на нього, і носінні без дозволу холодної зброї розглядатиме Приморський райсуд Одеси.

Верховний Суд відмовив активісту Сергію Стерненку в задоволенні клопотання про зміну підсудності і визначив, що справу про навмисне вбивство Івана Кузнєцова, який скоїв напад на активіста, і носіння холодної зброї без дозволу розглядатиме Приморський райсуд Одеси. Про це Стерненко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми наполягали на тому, щоб слухання були в Києві, адже і я, і сторона звинувачення, і представник "постраждалих" живемо в столиці ... Однак судді вирішили, що цих підстав недостатньо", - написав він.

За словами Стерненка, рішення ухвалила колегія під головуванням судді Сергія Слинька.

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Верховний Суд не дозволив перенести слухання справи Стерненка з Одеси до Києва 01

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

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Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.

Автор: 

суд (11653) юстиція (732) Стерненко Сергій (384)


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Топ коментарі
+14
Труханов никак не успокоится из-за смерти своего наёмного "работника".
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25.08.2020 15:14
+6
Верховный Суд не разрешил перенести слушание дела Стерненко из Одессы в Киев - Цензор.НЕТ 9692
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25.08.2020 15:17
+4
Штопают дело против Антоненко,Дугарь....... народ молчит,Стерненко садят за то что защитил себя,народ молчит,Зеленский отдаёт Путину территорию страны отводя войска,народ молчит.................Молчание ягнят. Когда Гитлер начал истреблять евреев в Германии там тоже все молчали пока он не убил и этих молчащих.
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25.08.2020 15:55
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в этой стране никогда правды не будет
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25.08.2020 15:12 Відповісти
Бідний Приморський суд, він абсолютно не відповідає протипожежним нормам, стіни обшиті дешевим пластиком, який так добре горить! Немає пожежних виходів та вентиляції, а пожежні не зможуть дістатись до верхніх поверхів, через паркан, який корупційні судді побудували навколо суду!
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25.08.2020 15:17 Відповісти
що за дурня! Суд відбувається по місту скоєння злочину. Це норма. Може ще підсудний забажає, щоби процес відбувався у приміщенні де він мешкає?
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25.08.2020 22:26 Відповісти
В Печерский суд? Не?
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25.08.2020 15:13 Відповісти
складной нож с гардой?
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25.08.2020 15:14 Відповісти
без
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25.08.2020 15:15 Відповісти
Верховный Суд не разрешил перенести слушание дела Стерненко из Одессы в Киев - Цензор.НЕТ 9692
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25.08.2020 15:17 Відповісти
Труханов никак не успокоится из-за смерти своего наёмного "работника".
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25.08.2020 15:14 Відповісти
В приморском суде уже начали писать приговор....
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25.08.2020 15:34 Відповісти
реваншисты зюзькины...не надорвитесь..
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25.08.2020 15:22 Відповісти
А що, Верховний Суд вже змінився з часів впопуредників??
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25.08.2020 15:30 Відповісти
Штопают дело против Антоненко,Дугарь....... народ молчит,Стерненко садят за то что защитил себя,народ молчит,Зеленский отдаёт Путину территорию страны отводя войска,народ молчит.................Молчание ягнят. Когда Гитлер начал истреблять евреев в Германии там тоже все молчали пока он не убил и этих молчащих.
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25.08.2020 15:55 Відповісти
Кацап, пшлонах отсюда. Без тебя разберемся.
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26.08.2020 08:46 Відповісти
https://t.me/ssternenko STERNENKO
​https://telegra.ph/file/6690cfab159fd2baf3419.jpg Верховний суд відмовив нам у задоволенні клопотання про зміну підсудності та визначив, що сфабрикована справа проти мене буде слухатись у Приморському суді м. Одеси.

Ми наполягали на тому, щоб слухання були в Києві, адже і я, і сторона обвинувачення, і представник «потерпілих» мешкаємо в столиці. Крім того, на одеські суди впливає Труханов, який і замовляв напади на мене.

Проте судді вирішили що цих підстав недостатньо.

Рішення ухвалила колегія під головуванням судді Слинька, який визнаний недоброчесним та раніше залишав у силі вироки Павличенкам та Луценку.
Ось ці гниди!Верховний Суд не дозволив перенести слухання справи Стерненка з Одеси до Києва - Цензор.НЕТ 9235
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25.08.2020 17:27 Відповісти
Порошенко призначив до Верховного Суду суддю Слинька, який засудив Луценка на 4 роки.

Крім того, Слинько свого часу підтвердив вирок Дмитру та Сергію Павличенкам, яких згодом визнали політв'язнями.

Суддя Сергій Слинько, призначений президентом на посаду судді Верховного Суду у Касаційний кримінальний суд, в 2013 році підтримав вирок Юрію Луценку та засудив його до 4 років позбавлення волі. Про це повідомляє громадська організація «Чесно». На сайті організації зазначається, що 30 серпня Петро Порошенко підписав Укази про призначення трьох суддів Верховного Суду - Валентини Сімоненко, Сергія Слинька та Вікторію Мацедонську. Двоє з них - Сімоненко та Слинько, отримали негативні висновки від Громадсьої ради доброчесності.

«Ще одним недоброчесним новим суддею Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду став Сергій Слинько, який у складі колегії суддів, у касаційній інстанції підтримав вирок Юрію Луценку та засудив його на 4 роки позбавлення волі», - йдеться у повідомленні.

Крім того, Слинько у складі колегії також підтвердив вирок Дмитру та Сергію Павличенкам до довічного ув'язнення і 13 років в'язниці відповідно. Згодом їх визнали політичними в'язнями.

Нагадаємо, в 2012 році Печерський райсуд Києва засудив Юрія Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдану шкоду) з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.

У 2013 році Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ залишив без змін вирок Луценку, засудженому до 4 років позбавлення волі. Відповідну резолютивну частину ухвали тоді оголосив головуючий у колегії Вищого спецсуду суддя Сергій Слинько.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10244400-poroshenko-priznachiv-do-verhovnogo-sudu-suddyu-slinka-yakiy-zasudiv-lucenka-na-4-roki.html
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25.08.2020 18:38 Відповісти
Бандитские суды Украины покрывают один одного. Нынешнюю судебную систему нужно ликвидировать.
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25.08.2020 17:35 Відповісти
Так этому поцу стерненко и надо. Это результат в том числе и его гнусных инсинуаций и лжи в адрес Порошенко.
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26.08.2020 08:48 Відповісти
 
 