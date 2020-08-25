Двоє бійців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в зоні ООС: обидва госпіталізовані

Двоє українських військовослужбовців зазнали поранень у вівторок, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Операції об'єднаних сил у Facebook, вони госпіталізовані і зараз перебувають у задовільному стані.

"Сьогодні, 25 серпня, під час пересування між взводними опорними пунктами двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Воїнів було оперативно доставлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу лікарів. Стан їхнього здоров’я задовільний", - йдеться в повідомленні.

На місці події для з'ясування її причин та обставин працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

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