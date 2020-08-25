Двоє бійців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в зоні ООС: обидва госпіталізовані
Двоє українських військовослужбовців зазнали поранень у вівторок, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Операції об'єднаних сил у Facebook, вони госпіталізовані і зараз перебувають у задовільному стані.
"Сьогодні, 25 серпня, під час пересування між взводними опорними пунктами двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Воїнів було оперативно доставлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу лікарів. Стан їхнього здоров’я задовільний", - йдеться в повідомленні.
На місці події для з'ясування її причин та обставин працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.
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Поки ішак розповідає про мир, динирійські макаки мінують шляхи переміщення військовослужбовців ЗСУ
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https://twitter.com/donikroman Роман Донік
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Вчера по сводкам ранено два морпеха ВОГом с коптера.
По странному стечению, один из раненых комбат Рымаренко.
Тот самый который отправлял эвакуации без поддержки и оставил умирать Журавля.
Тот самый, который врал старшему начальнику, что Ярослав уже мертв.
А то как оказалось взрывное устройство, по сути в тылу и не связано ли это с запретом на разведку - молчок!!!
та не...не может быть! с аткудава? тамженашилюди...хотят миру-мир...уже 28 дней...
А вони своїми ДРГ мінують наші позиції!
Скотина жидовсько-касапська...
Так что, повода для беспокойства нет.
Продолжаем "ментально сближаться".
ах да, это ж не боевые потери, так несчастный случай или попьяни как он считает
Потрібна твоя думка (ти ж спец по експертам).
Найшвидшого одужання бійцям!