Федерація роботодавців транспорту просить Кабмін розібратися зі зміною керівництва порту "Южний"

Заміна керівника ДП "МТП "Южний" Олександра Олійника є необґрунтованою, адже підприємство з початку року в 40 разів збільшило прибуток.

Про це йдеться в заяві Федерації роботодавців транспорту України на офіційному сайті організації.

У Федерації роботодавців транспорту висловили занепокоєність ситуацією, яка склалась у ДП "Морський торговельний порт "Южний" зі звільненням в.о. директора О.О. Олійника, зазначаючи, що під його керівництвом підприємство успішно працює та досягло рекордних показників.

"Під керівництвом О.О. Олійника ДП "МТП "Южний" справді досяг найкращих показників у своїй історії. Так, за 7 місяців 2020 року показники перевалки зросли на 54% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і досягли 12,12 млн тонн. Завдяки цьому прибуток підприємства зріс майже в 40 разів (до 417 млн грн). ДП "МТП "Южний" збільшив середню зарплату на 49% до 32 тис. грн на місяць, та майже подвоїв сплату податків на користь держави та у місцеві бюджети – до 711 млн грн за 7 місяців 2020 року", - зазначається в заяві.

У Федерації звернули увагу, що ще в червні поточного року міністр інфраструктури Владислав Криклій високо оцінював роботу ДП "МТП "Южний", проте вже 19 серпня керівник підприємства був звільнений. І просять уряд втрутитись у ситуацію, називаючи звільнення Олександра Олійника необґрунтованим.

"Заміна керівника ДП "МТП "Южний" 19 серпня 2020 року є несподіваною та необґрунтованою. Федерація роботодавців транспорту України просить Уряд України вжити всіх необхідних заходів для того, щоб робота ДП "МТП "Южний" залишалася максимально ефективною та прозорою, - закликали у Федерації.