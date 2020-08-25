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Базовий сценарій з отриманням ще двох траншів МВФ до кінця поточного року є малореалістичним, - Данилишин

Базовий сценарій з отриманням ще двох траншів МВФ до кінця поточного року є малореалістичним, - Данилишин

Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин вважає малореалістичним отримання двох траншів МВФ у 2020 році. При цьому він висловився за перегляд концептуальних засад співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це Данилишин написав на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Очевидно, базовий сценарій з отриманням двох траншів до кінця поточного року - у вересні та у грудні - є малореалістичним. Найімовірніше, ми можемо розраховувати на отримання одного траншу у 4 кварталі 2020 року", - зазначив він.

Водночас, за словами Данилишина, під час планового перегляду програми співпраці має відбутися перегляд і концептуальних засад співпраці, з урахуванням інтересів України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ планує продовжити співпрацю з Україною, - Люнгман

"Співпраця з МВФ продовжуватиметься. Підтримка міжнародних партнерів залишається одним із найбільш вагомих чинників макрофінансової стабільності в Україні. Разом з тим, плановий перегляд програми з МВФ, на мій погляд, має супроводжуватися переглядом концептуальних засад співпраці та її фокусування на підтримку національних інтересів України, а не лише міжнародних інвесторів", - вважає глава Ради НБУ.

На його думку, пріоритетом програми співпраці має бути підтримка реформ, спрямованих на забезпечення сталого економічного зростання та підвищення добробуту громадян України.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд 9 червня 2020 року затвердив 18-місячну програму підтримки України на 5 млрд дол. 12 червня Україна отримала перший транш МВФ у розмірі 2,1 млрд дол. А залишок був розділений ще на 4 транші.

Базовий сценарій з отриманням ще двох траншів МВФ до кінця поточного року є малореалістичним, - Данилишин 01
Базовий сценарій з отриманням ще двох траншів МВФ до кінця поточного року є малореалістичним, - Данилишин 02
Базовий сценарій з отриманням ще двох траншів МВФ до кінця поточного року є малореалістичним, - Данилишин 03

Автор: 

Данилишин Богдан (141) кредит (3816) МВФ (3068) НБУ (10337)


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Топ коментарі
+6
Ясен пень , вы за разворованный фонд ковид ещё не отгребли.
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25.08.2020 15:45
+3
25.08.2020 г.
Вчера состоялось заседание комиссии "credit meeting" Международного валютного фонда. Вопрос следующего транша Украине вообще не выносился. Это означает, что в третьем квартале никаких траншей не будет.
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25.08.2020 15:49
+3
вслушайтесь...ну в смысле - вчитайтесь ))))
Базовый сценарий является мало реалистичным... - цитата

с каких пор слово сценарий стало применяться в экономике и банковском деле?

с каких пор слово презентация стало применяться в юриспруденции??
с каких пор слова военный парад заменили на кордебалет???
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25.08.2020 15:51
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сцынарий на мендельштрассе получить кремлёвский транш ..
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25.08.2020 15:37 Відповісти
какие исчо траншеи??
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25.08.2020 15:39 Відповісти
пошлите в МВФ Верку Сердючку... транши будет некуда девать...
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25.08.2020 15:42 Відповісти
Ясен пень , вы за разворованный фонд ковид ещё не отгребли.
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25.08.2020 15:45 Відповісти
И не отгребут никогда, в этом вся суть этой аферы😉
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25.08.2020 15:49 Відповісти
Всему свое время. Никогда тоже может закончится .
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25.08.2020 15:57 Відповісти
25.08.2020 г.
Вчера состоялось заседание комиссии "credit meeting" Международного валютного фонда. Вопрос следующего транша Украине вообще не выносился. Это означает, что в третьем квартале никаких траншей не будет.
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25.08.2020 15:49 Відповісти
Вчера это 24.08.2020 г. Уточняю для ЗеДятлов, Зеблов и прочих умственно ущербных фанатов юлек, грицей, голосящих жопоблоковцев и т.д.
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25.08.2020 15:51 Відповісти
.......траншей не будет.
https://censor.net/comments/locate/3215716/019214c4-50e1-719a-a658-367febbf19f6

Сто тысяч плюсов за оперативность.
Новость слямзлена в течении 3-х минут. Зедятлы, Зебилы и прочих умственно ущербные фанаты юлек, грицей, голосящие жопоблоковцы подмётки на ходу режут.
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25.08.2020 16:05 Відповісти
вслушайтесь...ну в смысле - вчитайтесь ))))
Базовый сценарий является мало реалистичным... - цитата

с каких пор слово сценарий стало применяться в экономике и банковском деле?

с каких пор слово презентация стало применяться в юриспруденции??
с каких пор слова военный парад заменили на кордебалет???
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25.08.2020 15:51 Відповісти
Одна поправка, как по мне. Не кордебалет, а https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%84%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0#:~:text=%D0%91%D1%83%D1%84%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%CC%81%D0%B4%D0%B0%20(%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB.,%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8F%20%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%91%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82. буффонада
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25.08.2020 16:04 Відповісти
Там половина клоунов. А другая половина косит под клоунов. Так ответственности меньше.
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25.08.2020 16:48 Відповісти
Жентельменам вроде вас верят только один раз.
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25.08.2020 15:52 Відповісти
Ніхера зеленим мародерам не дадуть. Від слова ВЗАГАЛІ. Стогони Данилишина - звичайна операція прикриття.
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25.08.2020 15:54 Відповісти
И это хорошо. Чем скорее эта афера с "народным президентом" схлопнется, тем лучше для Украины.
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25.08.2020 16:00 Відповісти
ничего хорошего. эта афера может схлопнуться вместе с Украиной.
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25.08.2020 16:51 Відповісти
Режесер сказал-не верю-
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25.08.2020 16:34 Відповісти
Двома словами, коротко про суть:

25.08. "Вчера состоялось заседание комиссии «credit meeting» Международного валютного фонда. Вопрос следующего транша Украине вообще не выносился. Это означает, что в третьем квартале никаких траншей не будет".
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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25.08.2020 16:45 Відповісти
Базовий сценарій з отриманням ще двох траншів МВФ до кінця поточного року є малореалістичним, - Данилишин - Цензор.НЕТ 6968
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25.08.2020 16:46 Відповісти
во-во, за вчителів знову слушок проскочив... ввечері буду говорити з родичами з лівобережної...
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25.08.2020 17:22 Відповісти
А где эти зеленолицые плакатели с истерикой про "нагребают кредиты а нашим детям отдавать"? Ау, сопливые, ваш божок нагребает кредиты, которые вашим детям отдавать! Не молчите, бякните хоть шо нибудь
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25.08.2020 16:50 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1298240217959280640 6 ч Вчера состоялось заседание комиссии "credit meeting" Международного валютного фонда. Вопрос следующего транша Украине вообще не выносился. Это означает, что в третьем квартале никаких траншей не будет.

PS Зе осталось ездить только по стране с гастролями больше его никто и нигде видеть не хочет такое многообещающее начало и такая бесславная реальность сейчас шарик сдулся не успев надутся
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25.08.2020 22:07 Відповісти
Красота!
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25.08.2020 22:14 Відповісти
Ну ну - зелений кіздец економіці України все ближче. Ви зробили це разом, зелені вівці.
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26.08.2020 08:52 Відповісти
 
 