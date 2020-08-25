Базовий сценарій з отриманням ще двох траншів МВФ до кінця поточного року є малореалістичним, - Данилишин
Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин вважає малореалістичним отримання двох траншів МВФ у 2020 році. При цьому він висловився за перегляд концептуальних засад співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Про це Данилишин написав на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Очевидно, базовий сценарій з отриманням двох траншів до кінця поточного року - у вересні та у грудні - є малореалістичним. Найімовірніше, ми можемо розраховувати на отримання одного траншу у 4 кварталі 2020 року", - зазначив він.
Водночас, за словами Данилишина, під час планового перегляду програми співпраці має відбутися перегляд і концептуальних засад співпраці, з урахуванням інтересів України.
"Співпраця з МВФ продовжуватиметься. Підтримка міжнародних партнерів залишається одним із найбільш вагомих чинників макрофінансової стабільності в Україні. Разом з тим, плановий перегляд програми з МВФ, на мій погляд, має супроводжуватися переглядом концептуальних засад співпраці та її фокусування на підтримку національних інтересів України, а не лише міжнародних інвесторів", - вважає глава Ради НБУ.
На його думку, пріоритетом програми співпраці має бути підтримка реформ, спрямованих на забезпечення сталого економічного зростання та підвищення добробуту громадян України.
Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд 9 червня 2020 року затвердив 18-місячну програму підтримки України на 5 млрд дол. 12 червня Україна отримала перший транш МВФ у розмірі 2,1 млрд дол. А залишок був розділений ще на 4 транші.
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Вчера состоялось заседание комиссии "credit meeting" Международного валютного фонда. Вопрос следующего транша Украине вообще не выносился. Это означает, что в третьем квартале никаких траншей не будет.
https://censor.net/comments/locate/3215716/019214c4-50e1-719a-a658-367febbf19f6
Сто тысяч плюсов за оперативность.
Новость слямзлена в течении 3-х минут. Зедятлы, Зебилы и прочих умственно ущербные фанаты юлек, грицей, голосящие жопоблоковцы подмётки на ходу режут.
Базовый сценарий является мало реалистичным... - цитата
с каких пор слово сценарий стало применяться в экономике и банковском деле?
с каких пор слово презентация стало применяться в юриспруденции??
с каких пор слова военный парад заменили на кордебалет???
25.08. "Вчера состоялось заседание комиссии «credit meeting» Международного валютного фонда. Вопрос следующего транша Украине вообще не выносился. Это означает, что в третьем квартале никаких траншей не будет".
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1298240217959280640 6 ч Вчера состоялось заседание комиссии "credit meeting" Международного валютного фонда. Вопрос следующего транша Украине вообще не выносился. Это означает, что в третьем квартале никаких траншей не будет.
PS Зе осталось ездить только по стране с гастролями больше его никто и нигде видеть не хочет такое многообещающее начало и такая бесславная реальность сейчас шарик сдулся не успев надутся