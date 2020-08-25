Базовий сценарій з отриманням ще двох траншів МВФ до кінця поточного року є малореалістичним, - Данилишин

Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин вважає малореалістичним отримання двох траншів МВФ у 2020 році. При цьому він висловився за перегляд концептуальних засад співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це Данилишин написав на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Очевидно, базовий сценарій з отриманням двох траншів до кінця поточного року - у вересні та у грудні - є малореалістичним. Найімовірніше, ми можемо розраховувати на отримання одного траншу у 4 кварталі 2020 року", - зазначив він.

Водночас, за словами Данилишина, під час планового перегляду програми співпраці має відбутися перегляд і концептуальних засад співпраці, з урахуванням інтересів України.

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"Співпраця з МВФ продовжуватиметься. Підтримка міжнародних партнерів залишається одним із найбільш вагомих чинників макрофінансової стабільності в Україні. Разом з тим, плановий перегляд програми з МВФ, на мій погляд, має супроводжуватися переглядом концептуальних засад співпраці та її фокусування на підтримку національних інтересів України, а не лише міжнародних інвесторів", - вважає глава Ради НБУ.

На його думку, пріоритетом програми співпраці має бути підтримка реформ, спрямованих на забезпечення сталого економічного зростання та підвищення добробуту громадян України.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд 9 червня 2020 року затвердив 18-місячну програму підтримки України на 5 млрд дол. 12 червня Україна отримала перший транш МВФ у розмірі 2,1 млрд дол. А залишок був розділений ще на 4 транші.





