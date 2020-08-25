Учні 1-5 класів у Житомирі навчатимуться у звичайному режимі, інші - в змішаному, - міськрада

Виконавчий комітет Житомирської міської ради погодив рішення про затвердження Регламенту роботи установ загальної середньої освіти в умовах адаптивного карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської міськради.

"Регламентом передбачено, що 1-5 класи навчатимуться у звичайному режимі, 6-11 класи – за технологіями змішаного та дистанційного навчання. У деяких закладах змішана система навчання передбачатиме відвідування школи тиждень через тиждень (відповідно, і дистанційне – через тиждень), а деякі обрали графік школа/дистанційне – день через день. Також у змішаній системі навчання можливий різний графік: хтось приходитиме до школи о 8:00, а хтось – на 12:00. Це залежатиме від наповненості класів, шкіл, площі класів і шкіл", - наголосила заступниця директора департаменту освіти Світлана Ковтуненко.

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