УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12229 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 706 4

Учні 1-5 класів у Житомирі навчатимуться у звичайному режимі, інші - в змішаному, - міськрада

Учні 1-5 класів у Житомирі навчатимуться у звичайному режимі, інші - в змішаному, - міськрада

Виконавчий комітет Житомирської міської ради погодив рішення про затвердження Регламенту роботи установ загальної середньої освіти в умовах адаптивного карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської міськради.

"Регламентом передбачено, що 1-5 класи навчатимуться у звичайному режимі, 6-11 класи – за технологіями змішаного та дистанційного навчання. У деяких закладах змішана система навчання передбачатиме відвідування школи тиждень через тиждень (відповідно, і дистанційне – через тиждень), а деякі обрали графік школа/дистанційне – день через день. Також у змішаній системі навчання можливий різний графік: хтось приходитиме до школи о 8:00, а хтось – на 12:00. Це залежатиме від наповненості класів, шкіл, площі класів і шкіл", - наголосила заступниця директора департаменту освіти Світлана Ковтуненко.

Читайте також: Медогляди з великою кількістю лікарів можуть пройти учні 4 і 9 класів, решта - тільки у сімейного, - Степанов

Автор: 

міськрада (478) Житомир (570) карантин (18172) школа (2204) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
остальные в смешном
показати весь коментар
25.08.2020 16:11 Відповісти
показати весь коментар
25.08.2020 16:11 Відповісти
Среди учеников 1-5 классов будут культивировать и распространять коронавирус?
показати весь коментар
25.08.2020 16:44 Відповісти
Истерички, для вас же стараются. Вас абсурдность происходящего вообще не смущает?
показати весь коментар
25.08.2020 17:33 Відповісти
 
 