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САП скасувала підозри фігурантам справи про заволодіння 15,2 га особливо цінних земель НААН. ДОКУМЕНТ

САП скасувала підозри фігурантам справи про заволодіння 15,2 га особливо цінних земель НААН. ДОКУМЕНТ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скасувала підозри президенту Національної академії аграрних наук України (НААН) Ярославу Гадзалу й іншим фігурантам справи в причетності до заволодіння особливо цінними землями академії.

Про це повідомили Національне антикорупційне бюро України і САП у відповідь на запити видання "Слово і діло", передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, підозри були скасовані також директору Інституту садівництва НААН Ігорю Гринику, першому проректорові Національного університету біоресурсів і природокористування України Ігорю Ібатулліну, віцепрезиденту, головному науковому секретарю НААН Анатолію Заришняку і директору Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства" ім. В.Є. Таїрова НААН В'ячеславу Власову.

"Щодо згаданих у запиті осіб прокурор у кримінальному провадженні 18 травня 2020 року прийняв рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України (не встановлено достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати)", - повідомили в НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновники НААН постануть перед судом за вимагання 150 тис. грн, - ДБР

У САП також підтвердили закриття провадження стосовно згаданих осіб, проте досудове розслідування триває.

САП скасувала підозри фігурантам справи про заволодіння 15,2 га особливо цінних земель НААН 01

У січні 2020 року п’ятьом чиновникам НААН повідомили про підозру у кримінальному провадженні за фактом незаконного заволодіння особливо цінними землями НААН в 2013-2014 роках.

Пізніше про підозру повідомили ще двох осіб: ексголовного вченого секретаря НААН і ексзаступника начальника Головного управління Держземагентства у Київській області.

За даними САП, ділянки були сформовані в результаті виключення 15,12 га особливо цінних земель ДП "Дослідне господарство "Чабани", ринкова вартість яких на момент переходу в приватну власність становила близько 42,5 млн грн. За клопотанням сторони звинувачення слідчий суддя наклав арешт на всі 144 земельні ділянки.

За даними НАБУ, дії згаданих осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Автор: 

НАБУ (5061) земля (1670) крадіжка (655) НААН (45)


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Топ коментарі
+4
не установлены достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить)", - сообщили в НАБУ...

тю.. а шо ж так быстро сдались? а экспертиза походки? а прослушка и наружка??? а проконсультируйтесь у аваки-собаки и презЕдента как дела надо "презентовать-аноснсировать"..
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25.08.2020 16:19
+3
На особо ценных землях под Киевом и в особо ценных пент=хаузах в Киеве живут "на зарплату" прокуроры, судьи, полицейские, таможенники и фискалы!!! Какие против них могут быть дела?! А ученых не посадили, и на том... Как говорится...
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25.08.2020 16:14
+3
и что мы имеем по факту?
- 15,12 га особо ценных государственных земель ГП "Опытного хозяйства "Чабаны" ушли налево за реальные деньги..

- виновные в этой операции не наказаны..
- САП начислила себе премии за успешную работу..
офигеть, как "классно"!.. спасибо, "родные"!
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25.08.2020 16:21
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Епт.И там все свои.
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25.08.2020 16:09 Відповісти
На особо ценных землях под Киевом и в особо ценных пент=хаузах в Киеве живут "на зарплату" прокуроры, судьи, полицейские, таможенники и фискалы!!! Какие против них могут быть дела?! А ученых не посадили, и на том... Как говорится...
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25.08.2020 16:14 Відповісти
это перимога или *****?
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25.08.2020 16:15 Відповісти
борются клоуны с коррупцийой)
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25.08.2020 16:15 Відповісти
это правильно...нет геноциду кошерных культур!то я про ячминь?
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25.08.2020 16:19 Відповісти
не установлены достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить)", - сообщили в НАБУ...

тю.. а шо ж так быстро сдались? а экспертиза походки? а прослушка и наружка??? а проконсультируйтесь у аваки-собаки и презЕдента как дела надо "презентовать-аноснсировать"..
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25.08.2020 16:19 Відповісти
главное не выйти на самих себя
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25.08.2020 16:21 Відповісти
и что мы имеем по факту?
- 15,12 га особо ценных государственных земель ГП "Опытного хозяйства "Чабаны" ушли налево за реальные деньги..

- виновные в этой операции не наказаны..
- САП начислила себе премии за успешную работу..
офигеть, как "классно"!.. спасибо, "родные"!
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25.08.2020 16:21 Відповісти
Ну хорошо , предположим .... Вы не смогли доказать ...
Так я не понял , а у кого особо ценная земля осталась - 15 га ?
То-же не можете определить ?
А нам точно нужна такая контора - САП ?
Вот все конторы , которые были собраны - НАБУ , антикоруп. прокуратура , атикоруп. суды и дальше по списку - вся эта шобла хоть что-то сделала за время своего существования ?
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25.08.2020 16:40 Відповісти
Т.е. земля тю-тю, деньги в офшоре, а виноватых нет?
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25.08.2020 16:42 Відповісти
Кто не в курсе - Чабаны - это пригород Киева
По данным САП, участки были сформированы в результате исключения 15,12 га особо ценных земель ГП "Опытное хозяйство "Чабаны"

"принято решение о закрытии уголовного производства на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК Украины (не установлены достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить)",

Ну это же вам не картины Порошенко в музее арестовывать!
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25.08.2020 16:48 Відповісти
 
 