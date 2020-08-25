САП скасувала підозри фігурантам справи про заволодіння 15,2 га особливо цінних земель НААН. ДОКУМЕНТ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скасувала підозри президенту Національної академії аграрних наук України (НААН) Ярославу Гадзалу й іншим фігурантам справи в причетності до заволодіння особливо цінними землями академії.

Про це повідомили Національне антикорупційне бюро України і САП у відповідь на запити видання "Слово і діло", передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, підозри були скасовані також директору Інституту садівництва НААН Ігорю Гринику, першому проректорові Національного університету біоресурсів і природокористування України Ігорю Ібатулліну, віцепрезиденту, головному науковому секретарю НААН Анатолію Заришняку і директору Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства" ім. В.Є. Таїрова НААН В'ячеславу Власову.

"Щодо згаданих у запиті осіб прокурор у кримінальному провадженні 18 травня 2020 року прийняв рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України (не встановлено достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати)", - повідомили в НАБУ.

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У САП також підтвердили закриття провадження стосовно згаданих осіб, проте досудове розслідування триває.

У січні 2020 року п’ятьом чиновникам НААН повідомили про підозру у кримінальному провадженні за фактом незаконного заволодіння особливо цінними землями НААН в 2013-2014 роках.

Пізніше про підозру повідомили ще двох осіб: ексголовного вченого секретаря НААН і ексзаступника начальника Головного управління Держземагентства у Київській області.

За даними САП, ділянки були сформовані в результаті виключення 15,12 га особливо цінних земель ДП "Дослідне господарство "Чабани", ринкова вартість яких на момент переходу в приватну власність становила близько 42,5 млн грн. За клопотанням сторони звинувачення слідчий суддя наклав арешт на всі 144 земельні ділянки.

За даними НАБУ, дії згаданих осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.