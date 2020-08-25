САП скасувала підозри фігурантам справи про заволодіння 15,2 га особливо цінних земель НААН. ДОКУМЕНТ
Спеціалізована антикорупційна прокуратура скасувала підозри президенту Національної академії аграрних наук України (НААН) Ярославу Гадзалу й іншим фігурантам справи в причетності до заволодіння особливо цінними землями академії.
Про це повідомили Національне антикорупційне бюро України і САП у відповідь на запити видання "Слово і діло", передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, підозри були скасовані також директору Інституту садівництва НААН Ігорю Гринику, першому проректорові Національного університету біоресурсів і природокористування України Ігорю Ібатулліну, віцепрезиденту, головному науковому секретарю НААН Анатолію Заришняку і директору Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства" ім. В.Є. Таїрова НААН В'ячеславу Власову.
"Щодо згаданих у запиті осіб прокурор у кримінальному провадженні 18 травня 2020 року прийняв рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України (не встановлено достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати)", - повідомили в НАБУ.
У САП також підтвердили закриття провадження стосовно згаданих осіб, проте досудове розслідування триває.
У січні 2020 року п’ятьом чиновникам НААН повідомили про підозру у кримінальному провадженні за фактом незаконного заволодіння особливо цінними землями НААН в 2013-2014 роках.
Пізніше про підозру повідомили ще двох осіб: ексголовного вченого секретаря НААН і ексзаступника начальника Головного управління Держземагентства у Київській області.
За даними САП, ділянки були сформовані в результаті виключення 15,12 га особливо цінних земель ДП "Дослідне господарство "Чабани", ринкова вартість яких на момент переходу в приватну власність становила близько 42,5 млн грн. За клопотанням сторони звинувачення слідчий суддя наклав арешт на всі 144 земельні ділянки.
За даними НАБУ, дії згаданих осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
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тю.. а шо ж так быстро сдались? а экспертиза походки? а прослушка и наружка??? а проконсультируйтесь у аваки-собаки и презЕдента как дела надо "презентовать-аноснсировать"..
- 15,12 га особо ценных государственных земель ГП "Опытного хозяйства "Чабаны" ушли налево за реальные деньги..
- виновные в этой операции не наказаны..
- САП начислила себе премии за успешную работу..
офигеть, как "классно"!.. спасибо, "родные"!
Так я не понял , а у кого особо ценная земля осталась - 15 га ?
То-же не можете определить ?
А нам точно нужна такая контора - САП ?
Вот все конторы , которые были собраны - НАБУ , антикоруп. прокуратура , атикоруп. суды и дальше по списку - вся эта шобла хоть что-то сделала за время своего существования ?
По данным САП, участки были сформированы в результате исключения 15,12 га особо ценных земель ГП "Опытное хозяйство "Чабаны"
"принято решение о закрытии уголовного производства на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК Украины (не установлены достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить)",
Ну это же вам не картины Порошенко в музее арестовывать!