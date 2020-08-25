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Правоохоронний комітет рекомендував Раді не надавати пільги поліцейським на оплату комуналки

Правоохоронний комітет рекомендував Раді не надавати пільги поліцейським на оплату комуналки

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує відправити на доопрацювання законопроєкт №2018, яким пропонується надавати пільги поліцейським на оплату комуналки.

Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР, передає Цензор.НЕТ.

Законопроєкт №2018 пропонує встановити певним категоріям працівників поліції пільги у вигляді сплати 50% за користування житлом та житлово-комунальними послугами.

"У документі не представлено техніко-економічне обґрунтування, а також не вказано джерела фінансування таких пільг. Комітет рекомендував Верховній Раді повернути законопроєкт на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: В тарифи на медичні послуги потрібно включити оплату комунальних послуг, - Квіташвілі

Автор: 

ВР (14942) Нацполіція (15132) комунальні послуги (569)


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Топ коментарі
+14
Я думаю у 80% пенсии еще меньше и ничего, как-то выживают да еще и коммуналку платят.
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25.08.2020 16:23
+12
Так вот почему они бьют и насилуют - им просто на коммуналку денег не хватает.
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25.08.2020 16:23
+8
так и депутатам отмените
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25.08.2020 16:19
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так и депутатам отмените
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25.08.2020 16:19 Відповісти
Тоді потрібно піднімати зарплату поліціянтам, бо на ці гроші жити нереально!
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25.08.2020 16:20 Відповісти
Я думаю у 80% пенсии еще меньше и ничего, как-то выживают да еще и коммуналку платят.
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25.08.2020 16:23 Відповісти
Пенсіонери не купляють нових речей, в них є старі, тому пенсіонери можуть прожити на пенсію і можуть ще десь підробляти нелегально! А поліціянту заборонено підробляти! Зарплата поліціянта має бути вище ніж середня по країні! 25-30 тис. грн!
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25.08.2020 16:27 Відповісти
А кто им мешает поднять зарплаты? Бюджета МВД вполне хватает. Разве что придётся отказаться от новых французских вертолётов и разогнать отделы, что кошмарят бизнес
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25.08.2020 16:42 Відповісти
Эээ! Ты на святое то не зазихай. За вертолёты уже откачено. Как это отказаться от вертолётов?
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25.08.2020 17:05 Відповісти
А про отдєли шо комарять бізнес ти забув?
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25.08.2020 18:06 Відповісти
Эти сами о себе пусть заботятся
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25.08.2020 18:09 Відповісти
Ти забув написати, що 25 в долларах
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25.08.2020 16:59 Відповісти
А чого пенсіонери не мають купляти нових речей? Ходити в дранті чи що? Чи дивитись ще дерев'яний телевізор?
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25.08.2020 18:10 Відповісти
а дрони, де дрони, ти забув написати про дрони, що будуть зарплату привозити
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25.08.2020 18:41 Відповісти
Че ты мелешь!!! Тот, кто платит налоги на содержание полицая зарабатывает 8-10 тыс, а бездельник с погонами должен получать 25-30? В Украине налогоплательщиков не хватит чтобы платить полицаям по 25-30тыс за то, что они охраняют дома и дачи депутатов, министров, судей, прокуроров ...
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25.08.2020 20:01 Відповісти
Треба піти працювати,а не в мусарню. Бо одні працюють,сплачують податки,на які утримують цих нероб,а вони ще й комуналку собі хотять 50%! Бюджет МВС більше,ніж в ЗСУ,які стоять на захисті України. Хрен вам мусорня, а не пільги.
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25.08.2020 16:42 Відповісти
А хто тоді в мусарні працювати буде? Як не крути, а без мусані нія не можна, друге діло, що замість мусорів треба брати нормальних поліцейських та платити їм достойну зарплатню.
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25.08.2020 18:08 Відповісти
"- Ой… А я-то думал, дали пистолет, и крутись как хочешь…" (с)
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25.08.2020 16:23 Відповісти
Так вот почему они бьют и насилуют - им просто на коммуналку денег не хватает.
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25.08.2020 16:23 Відповісти
Бедненький😀
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25.08.2020 16:43 Відповісти
Надо не льготы давать, а уровень жизни поднимать и рентабельность коммунальных услуг не делать 200% в угоду ахметовых и прочих швалей.
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25.08.2020 16:27 Відповісти
Ну и нах такие заголовки? "Отправить на доработку" и "не предоставлять" - это разные вещи!
Какой-то, прости господи, депутат решил создать видимость работы, предоставив популистский и сырой законопроект, а остальным хватило ума его не принимать, а доработать. Интереснее было бы услышать фамилию этого "профессионала"
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25.08.2020 16:28 Відповісти
Может всем гражданам стать полицейскими. И депутатами. Потому что каждый из 73% уже преЗедентом стали...
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25.08.2020 16:35 Відповісти
Сколько можно разводить совок?
Льготы - пережиток не совсем светлого прошлого!
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25.08.2020 16:39 Відповісти
ЛЬготы отменить всем категориям, но, - повысить зарплаты и заставить все, опять же, категории граждан своевременно платить коммуналку. Польза будет для финансовой системы страны.
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25.08.2020 16:42 Відповісти
Всякого рода льготы прямой путь к коррупции. Необходимо повышать уровень жизни и зарплат. Тогда и льготы не потребуются. У нас на данный момент цены европейские, а зарплаты так и остались зимбабвийские.
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25.08.2020 16:53 Відповісти
Опять этот сраный совок!
Какие в жопу льготы? Хотите помочь - ЗАРПЛАТУ УВЕЛИЧЬТЕ!
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25.08.2020 16:56 Відповісти
у них и так не маленькая ЗП по сравнению с остальными (например учителями и врачами).
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25.08.2020 17:03 Відповісти
Ага. А что учителя, что врачи - живут на одну зарплату, бедняги!
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25.08.2020 18:02 Відповісти
Те учителя, которых знаю лично - да. ЗП + репетиторствуют немного. И получают минимум в три раза меньше, чем рядовой мент. На пенсию выходят позже. И кучи плюшек, типа выделенных санаториев и прочей срани, не имеют.
За врачей не скажу, я лично не знаком.
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25.08.2020 18:12 Відповісти
Не считая подношений прихожан?
На парты и ремонт?
Специальные учебники?
День учителя, рождения и прочие праздники?
Благотворительный фонд?
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25.08.2020 18:52 Відповісти
ну что за бред вы пишете?
Учителя забирают себе домой парты, ремонт и специальные учебники?
Или вас жаба давит два раза в год букет цветов и коробку конфет купить, чтоб поблагодарить учителя за труд? Так никто вас и не заставляет.
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25.08.2020 18:54 Відповісти
Ты своих детей в школу водил или рассуждаешь из общих соображений?
Если собрали на новые парты наличкой по 200 евро, а купили за сто - кто-то проверит?
Соответственно на учебники собирается одна сумма, а реально их покупают оптом в два раза дешевле?
А настоятельно рекомендуемые экскурсии через собственную фирму?
А твоя жена готова рискнуть и отказаться от названных необходимыми любимым учителем дополнительных занятий?
А смпециальная школьная форма?
Ты уверен, что улицы забиты идиотами-бессередбренниками, устаивающими конкурс в пединтитут семь человек на место для того, чтобы всю жизнь прозябать в бедности?
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26.08.2020 08:43 Відповісти
Если родители - стадо баранов - тогда так оно и будет, как вы описали.
У нас всеми закупками занимался родительский комитет с полным отчётом по собраным и потраченным суммам. Раз в год отстёгивали очень скромную сумму в фонд школы с последующим отчётом по собраным и потраченным деньгам. Все чеки и ведомости всегда доступны - приходи и проверяй если совсем нечего делать.
Но у нас была очень хорошая школа (топ150 школ Украины по результатам ЗНО, вступительный экзамен (бесплатный и за бабло было порешать нельзя), офигенно классная директриса и учителя, и родители такие, что за каждую копейку налево горло перегрызут).
Подозреваю, что у вас ситуация была немного другая.
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26.08.2020 11:21 Відповісти
Подозреваю, что таких школ как ты описал куда меньше знакомых мне...
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26.08.2020 12:01 Відповісти
Ну звісно, мусора - самий знедолений прошарок суспільства. )))
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25.08.2020 16:58 Відповісти
рекомендуйте їм общу зону...
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25.08.2020 17:05 Відповісти
Шановні це пробний камінець- прокатиь візьмуться за війскових і т.п.. Треба ж собі добавляти за таку "напружену роботу", та "самим справедливим суддям" Так от чекайте нових "поліпшень" від президента коміка
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25.08.2020 17:14 Відповісти
пока из нашей жизни не исчезнет слово льгота, мы не будем нормальной страной с нормальной экономикой
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25.08.2020 18:50 Відповісти
Все пойдут в мусора !!
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25.08.2020 19:39 Відповісти
 
 