Правоохоронний комітет рекомендував Раді не надавати пільги поліцейським на оплату комуналки
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує відправити на доопрацювання законопроєкт №2018, яким пропонується надавати пільги поліцейським на оплату комуналки.
Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР, передає Цензор.НЕТ.
Законопроєкт №2018 пропонує встановити певним категоріям працівників поліції пільги у вигляді сплати 50% за користування житлом та житлово-комунальними послугами.
"У документі не представлено техніко-економічне обґрунтування, а також не вказано джерела фінансування таких пільг. Комітет рекомендував Верховній Раді повернути законопроєкт на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи", - наголошується в повідомленні.
Топ коментарі
+14 Тарапунька
показати весь коментар25.08.2020 16:23
+12 Сергей Трофимов #428890
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+8 Иван Марков #290234
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Какой-то, прости господи, депутат решил создать видимость работы, предоставив популистский и сырой законопроект, а остальным хватило ума его не принимать, а доработать. Интереснее было бы услышать фамилию этого "профессионала"
Льготы - пережиток не совсем светлого прошлого!
Какие в жопу льготы? Хотите помочь - ЗАРПЛАТУ УВЕЛИЧЬТЕ!
За врачей не скажу, я лично не знаком.
На парты и ремонт?
Специальные учебники?
День учителя, рождения и прочие праздники?
Благотворительный фонд?
Учителя забирают себе домой парты, ремонт и специальные учебники?
Или вас жаба давит два раза в год букет цветов и коробку конфет купить, чтоб поблагодарить учителя за труд? Так никто вас и не заставляет.
Если собрали на новые парты наличкой по 200 евро, а купили за сто - кто-то проверит?
Соответственно на учебники собирается одна сумма, а реально их покупают оптом в два раза дешевле?
А настоятельно рекомендуемые экскурсии через собственную фирму?
А твоя жена готова рискнуть и отказаться от названных необходимыми любимым учителем дополнительных занятий?
А смпециальная школьная форма?
Ты уверен, что улицы забиты идиотами-бессередбренниками, устаивающими конкурс в пединтитут семь человек на место для того, чтобы всю жизнь прозябать в бедности?
У нас всеми закупками занимался родительский комитет с полным отчётом по собраным и потраченным суммам. Раз в год отстёгивали очень скромную сумму в фонд школы с последующим отчётом по собраным и потраченным деньгам. Все чеки и ведомости всегда доступны - приходи и проверяй если совсем нечего делать.
Но у нас была очень хорошая школа (топ150 школ Украины по результатам ЗНО, вступительный экзамен (бесплатный и за бабло было порешать нельзя), офигенно классная директриса и учителя, и родители такие, что за каждую копейку налево горло перегрызут).
Подозреваю, что у вас ситуация была немного другая.