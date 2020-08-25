Правоохоронний комітет рекомендував Раді не надавати пільги поліцейським на оплату комуналки

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує відправити на доопрацювання законопроєкт №2018, яким пропонується надавати пільги поліцейським на оплату комуналки.

Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР, передає Цензор.НЕТ.

Законопроєкт №2018 пропонує встановити певним категоріям працівників поліції пільги у вигляді сплати 50% за користування житлом та житлово-комунальними послугами.

"У документі не представлено техніко-економічне обґрунтування, а також не вказано джерела фінансування таких пільг. Комітет рекомендував Верховній Раді повернути законопроєкт на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: В тарифи на медичні послуги потрібно включити оплату комунальних послуг, - Квіташвілі