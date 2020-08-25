Затримані в Мінську члени Координаційної ради Дилевський і Ковалькова отримали по 10 діб арешту (оновлено)

Лідера страйкому Мінського тракторного заводу, члена Координаційної ради Сергія Дилевського заарештували на 10 діб за "організацію несанкціонованого заходу".

Про це повідомляє Tut.by передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 25 серпня суд Заводського району Мінська розглянув справу Сергія Дилевського, затриманого раніше на мітингу біля МТЗ.

Міліція розцінила дії Сергія Дилевського як організацію несанкціонованого заходу. І хоча свідки-міліціонери не пам'ятають, хто і що казав на мітингу, суддя призначила Дилевському арешт на 10 діб.

Також відомо, що гендиректор МТЗ звернувся до суду з проханням, щоб стосовно Дилевського не застосовувалися санкції, щоб його передали на поруки заводу, щоб не створювати соціальну напруженість на підприємстві. Однак йому відмовили.

Члену Координаційної ради та довіреній особі екскандидатки в президенти Світлани Тіхановської Ользі Ковальковій також присудили 10 діб арешту.

Нагадаємо, 24 серпня правоохоронці затримали членів президії Координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькову та Сергія Дилевського біля прохідної МТЗ. Їх звинувачують в організації несанкціонованих масових заходів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Білорусі затримали членів президії Координаційної ради Ковалькову та Дилевського. ФОТО