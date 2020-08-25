УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11459 відвідувачів онлайн
Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
2 919 18

Затримані в Мінську члени Координаційної ради Дилевський і Ковалькова отримали по 10 діб арешту (оновлено)

Затримані в Мінську члени Координаційної ради Дилевський і Ковалькова отримали по 10 діб арешту (оновлено)

Лідера страйкому Мінського тракторного заводу, члена Координаційної ради Сергія Дилевського заарештували на 10 діб за "організацію несанкціонованого заходу".

Про це повідомляє Tut.by передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 25 серпня суд Заводського району Мінська розглянув справу Сергія Дилевського, затриманого раніше на мітингу біля МТЗ.

Міліція розцінила дії Сергія Дилевського як організацію несанкціонованого заходу. І хоча свідки-міліціонери не пам'ятають, хто і що казав на мітингу, суддя призначила Дилевському арешт на 10 діб.

Також відомо, що гендиректор МТЗ звернувся до суду з проханням, щоб стосовно Дилевського не застосовувалися санкції, щоб його передали на поруки заводу, щоб не створювати соціальну напруженість на підприємстві. Однак йому відмовили.

Члену Координаційної ради та довіреній особі екскандидатки в президенти Світлани Тіхановської Ользі Ковальковій також присудили 10 діб арешту.

Нагадаємо, 24 серпня правоохоронці затримали членів президії Координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькову та Сергія Дилевського біля прохідної МТЗ. Їх звинувачують в організації несанкціонованих масових заходів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Білорусі затримали членів президії Координаційної ради Ковалькову та Дилевського. ФОТО

Автор: 

арешт (2520) Білорусь (7923) Лукашенко Олександр (2653) репресії (1621)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Бєларусь у гострій фазі тоталітаризму.
показати весь коментар
25.08.2020 17:41
+4
Больше цветочков.
Более мирная "революция".
Ох брати сябри - вы гоните...
показати весь коментар
25.08.2020 18:14
+3
А таракана уже нашли? Может уже и сажать не за что...
показати весь коментар
25.08.2020 16:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А таракана уже нашли? Может уже и сажать не за что...
показати весь коментар
25.08.2020 16:40 Відповісти
Бєларусь у гострій фазі тоталітаризму.
показати весь коментар
25.08.2020 17:41 Відповісти
После острой фазы болезни, как правило, наступает исцеление... Или смерть.
показати весь коментар
25.08.2020 17:42 Відповісти
Беларусь давно уже превратилась в ватную колонию. Лечить там уже нечего.
показати весь коментар
25.08.2020 17:48 Відповісти
Беларусы более инфантильны, чем Украинцы, но таки меньше, чем кацапы. Так что шанс есть.
показати весь коментар
25.08.2020 17:50 Відповісти
карго-культ "диктаторы обречены!"
В Северной Корее уже 3-е поколение Ынов сменилось и никакого излечения не наблюдается.
показати весь коментар
25.08.2020 18:05 Відповісти
В историческом масштабе это даже не мгновение. совок тоже был "нерушим", и где счас совок? А совок таки был малость круче, чем севкорея. Так что у севкорейцев тоже есть два варианта - стать нормальной страной, или сдохнуть.
показати весь коментар
25.08.2020 18:08 Відповісти
та то понятно. В историческом масштабе и наша жизнь - мгновение.
показати весь коментар
25.08.2020 18:09 Відповісти
Т.е. ты пропустил смерть совка? Или молодой еще? Совок протянул всего 74 года.
показати весь коментар
25.08.2020 18:11 Відповісти
и сколько десятков/сотен миллионов не дожило до этого радостного события?
показати весь коментар
25.08.2020 18:14 Відповісти
Ты слепой? Или кацап? Повторяю для кацапов: совок протянул всего 74 года.
показати весь коментар
25.08.2020 18:15 Відповісти
и что? Мы говорим про сейчас. Все крики "Лука все! После того что он сделал он не может остаться у власти!" идут в сад. Лука вполне может править долго. Если беларусы не оторвут дупы от диванов и не сделают настоящую революцию.
показати весь коментар
25.08.2020 18:20 Відповісти
Так он и всё. Не может он уже "править долго". Или сейчас, или в течение года он исчезнет.
показати весь коментар
25.08.2020 18:24 Відповісти
ну, дай бог. Будем посмотреть.
показати весь коментар
25.08.2020 18:26 Відповісти
А вам за поребриком только и остаётся, что смотреть. Вас не спрашивают.
показати весь коментар
25.08.2020 18:27 Відповісти
еще дубинкой в зад нужно. Чтобы дошло через задницу, если не джоходит через голову - или несете шины на площадь и делаете баррикады, или сидите на кухне и шепотом рассказываете анекдоты про Луку. Сойтись "где-то посередине" не получится.
показати весь коментар
25.08.2020 18:03 Відповісти
У тебя прокся отклеилась, лаптеголов набутылочный.
показати весь коментар
25.08.2020 18:24 Відповісти
Больше цветочков.
Более мирная "революция".
Ох брати сябри - вы гоните...
показати весь коментар
25.08.2020 18:14 Відповісти
 
 