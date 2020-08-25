Сакварелідзе розповів, як перехворів на COVID-19: "Місяць у лікарні, зокрема 2 тижні в реанімації"
Колишній заступник Генерального прокурора України Давид Сакварелідзе розповіді про те, як перехворів на COVID-19.
Про це він розповів на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі! Отримав багато листів і смс із текстом "куди ж я зник". Як людина, яка сама щойно перенесла важку форму ковіда; провівши місяць у лікарні, зокрема 2 тижні в реанімації, хочу насамперед висловити глибоку подяку всьому медперсоналу і лікарям, які буквально витягли мене з важкого стану. У такий нелегкий час, ви справжні герої! А так само всім близьким і друзям, які були поруч і допомогли подолати чергове нелегке випробування. Хочу так само побажати всім хворим на цю жахливо підступну хворобу сил і повернення в стрій. Юлії Тимошенко, особливій жінці, бажаю швидкого одужання. Ви сильніші за хворобу і її теж переможете", - розповів Сакварелідзе.
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бьюсь об заклад, на ШВЛ тебе не вкладали
Якщо рухів до покращення нема і діло доходить до ШВЛ 99% що людина не жилець.
Два тижні в реанімації дуже сумнівно...
Якщо не повезло ніяка медицина не врятує...
середній вік померлих ІЗ коронавірусом - 80 з чимось років
це все, що треба знати про ковід-19
Без обтяженої супутньої патології.
Не дай вам Бог знати, як помирає людина від Ковід.
5 тижнів в реанімації.
Померла в повній свідомості.
Так що заткни свій поганий смердючий рот.
Чим він тут займається ?
Уже прошло 111 дней с дня назначения Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.