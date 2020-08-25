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Новини Коронавірус і карантин
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Сакварелідзе розповів, як перехворів на COVID-19: "Місяць у лікарні, зокрема 2 тижні в реанімації"

Сакварелідзе розповів, як перехворів на COVID-19:

Колишній заступник Генерального прокурора України Давид Сакварелідзе розповіді про те, як перехворів на COVID-19.

Про це він розповів на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі! Отримав багато листів і смс із текстом "куди ж я зник". Як людина, яка сама щойно перенесла важку форму ковіда; провівши місяць у лікарні, зокрема 2 тижні в реанімації, хочу насамперед висловити глибоку подяку всьому медперсоналу і лікарям, які буквально витягли мене з важкого стану. У такий нелегкий час, ви справжні герої! А так само всім близьким і друзям, які були поруч і допомогли подолати чергове нелегке випробування. Хочу так само побажати всім хворим на цю жахливо підступну хворобу сил і повернення в стрій. Юлії Тимошенко, особливій жінці, бажаю швидкого одужання. Ви сильніші за хворобу і її теж переможете", - розповів Сакварелідзе.

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Сакварелідзе розповів, як перехворів на COVID-19: Місяць у лікарні, зокрема 2 тижні в реанімації 01

Автор: 

карантин (18172) Тимошенко Юлія (4697) Сакварелідзе Давід (172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
Чому Сакварелідзе сидить в Украіні , а не на своїй батьківщині ?
Чим він тут займається ?
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25.08.2020 17:11
+6
Что там с реформированием Украины за сто дней?
Уже прошло 111 дней с дня назначения Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
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25.08.2020 17:12
+5
Щось ці ковідні історії дуже підозрілі.
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25.08.2020 17:21
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скільки відсотків легенів згоріло, Давиде?
бьюсь об заклад, на ШВЛ тебе не вкладали
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25.08.2020 16:38 Відповісти
Реально хвороба показує що буде далі в перші чотири дні.

Якщо рухів до покращення нема і діло доходить до ШВЛ 99% що людина не жилець.

Два тижні в реанімації дуже сумнівно...
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25.08.2020 16:42 Відповісти
головне вчасно реагувати на симптоми
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25.08.2020 17:01 Відповісти
є таке. Але в основі там лотерея.
Якщо не повезло ніяка медицина не врятує...
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25.08.2020 17:20 Відповісти
ну це вже дуже треба слабким і хворобливим
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25.08.2020 17:55 Відповісти
ні ! НЕ ВСЕ ТАК просто
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25.08.2020 22:58 Відповісти
йди безмізким ковідоістерикам розповідай свою юхню

середній вік померлих ІЗ коронавірусом - 80 з чимось років
це все, що треба знати про ковід-19
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25.08.2020 23:11 Відповісти
моя знайома померла, їй було 63р.
Без обтяженої супутньої патології.
Не дай вам Бог знати, як помирає людина від Ковід.
5 тижнів в реанімації.
Померла в повній свідомості.
Так що заткни свій поганий смердючий рот.
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26.08.2020 01:22 Відповісти
чим підтверджено діагноз смерті, поц ти брехливий?
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26.08.2020 20:48 Відповісти
все залежить від суми оплати.... якщо ціна підходяща, то й місяць продержуть в реанімації...
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25.08.2020 17:26 Відповісти
Кстати, - шо там с бриллиантовыми прокурорами? Сидят негодяи? - раньше ж их Порошенко "лично крышевал"?
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25.08.2020 16:38 Відповісти
Вангую скорую моду среди "бомонда" на бложиные истории "как я болел ковид" и бледный цвет лица...
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25.08.2020 16:38 Відповісти
Чекаю з нетерпінням, коли ти будеш скиглити, потрапивши в реанімацію. Правда тебе ніхто жаліти не буде. Гнид нікому не жалко.
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25.08.2020 16:43 Відповісти
А вот и первый бомбёныш-бомондёныш
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25.08.2020 16:45 Відповісти
Ага, аде не обдовбане гнидо-бидло Валєрдос.
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25.08.2020 16:48 Відповісти
А ну сер@ни еще что-нить. Фонтаном!
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25.08.2020 16:50 Відповісти
А у меня голова больная. Нужны лекарства: колбаса, пиво, водочка. Эти лекарства я буду запихивать в голову. Скидывайтесь на мое лечение!
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25.08.2020 16:39 Відповісти
Сакварелидзе рассказал, как переболел COVID-19: "Месяц в больнице, из них 2 недели в реанимации" - Цензор.НЕТ 1194
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25.08.2020 16:44 Відповісти
Скоро в тебе все закінчиться. Ще пару місяців і мозок зовсім перетвориться на гівно.
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25.08.2020 16:44 Відповісти
Это хорошо, Давид, что Вы выздоровели - такие люди нам нужны
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25.08.2020 16:40 Відповісти
Раньше гордились походами в прокуратуру-теперь болезнью.
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25.08.2020 16:48 Відповісти
А хто, чорте, гордиться?
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25.08.2020 16:49 Відповісти
А чего ты так надрываешься? Или тебе за "эмоции" отдельная ставка идет?
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25.08.2020 16:53 Відповісти
Вот брехло. Всем известно, что никакого вируса не существует.
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25.08.2020 16:55 Відповісти
Та існує, просто він для більшості людей не дуже страшний. А от від карантинних заходів ми знищимо собі економіку і здохнемо швидше ніж від соплів.
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25.08.2020 18:03 Відповісти
Хороший був би генпрокурор
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25.08.2020 16:57 Відповісти
Странно! Каждый из власть имущих которые подхватили covid были в реанимации! У них реально со здоровьем у всех плоховато или с головой учитывая ,что в стране обычные люди не так часто в реанимацию попадают. Или реанимация только для избранных!
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25.08.2020 17:07 Відповісти
Може їм пороблено...
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25.08.2020 18:04 Відповісти
Чому Сакварелідзе сидить в Украіні , а не на своїй батьківщині ?
Чим він тут займається ?
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25.08.2020 17:11 Відповісти
Что там с реформированием Украины за сто дней?
Уже прошло 111 дней с дня назначения Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
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25.08.2020 17:12 Відповісти
Саака не видно и не слышно - даже на День незалежности хоть что-нибудь брякнул. Ему Украина безразлична
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25.08.2020 21:08 Відповісти
Щось ці ковідні історії дуже підозрілі.
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25.08.2020 17:21 Відповісти
У нас чуть-шо в поілтиці, зразу Зе усіх на карантин закриває, і тишина й спокій... Чи, ви хочете, шоб народ висловлював свою думку активніше, як в Білорусії?
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25.08.2020 18:11 Відповісти
зе поки що не обісрався, так, щоб було йому щось конкретне притикнути. Крім звичайного нічого нероблення вже півтора року. Але то робив кожен президент, і люди звикли.
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25.08.2020 19:15 Відповісти
ЗЄ напрошувався до ковіда в гості, але той його послав на х-ла і вчепився Лєнки.
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25.08.2020 19:30 Відповісти
Не факт, що хтось дійсно тим хворів. Неможливо перевірити.
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25.08.2020 21:41 Відповісти
Та ні! Лєнка вчора кепсько виглядала, як після тяжкої хвороби...
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25.08.2020 22:17 Відповісти
Може вона стрес знімала. Віскарь та кола, зранку мішки під очима.
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25.08.2020 23:03 Відповісти
На ковид затрачены милиарды на подкупы политиков всяких ВОЗ и постановки. Отступать мафии ковидной уже не куда. Спортзалы , колоны грузовиков, однобокая пропоганда. Не проконало. За публичных людей взялись. По принципу.Один публичный это трагедия. Тысячи пересичных сомнительная статистика.
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25.08.2020 19:01 Відповісти
Слабак (с)

Сакварелідзе розповів, як перехворів на COVID-19: "Місяць у лікарні, зокрема 2 тижні в реанімації" - Цензор.НЕТ 1248
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25.08.2020 21:34 Відповісти
 
 