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Нервувати сильно не треба, Україна готова до другої хвилі COVID-19, - "слуга народу" Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначає, що Україна наразі готова до другої хвилі епідемії коронавірусної інфекції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
"Наскільки я володію інформацією, то Україна на зараз готова до другої хвилі. Є план фінансовий - яким чином це фінансувати, є план карантинний - яким чином ці заходи робити. Тому мені здається, що тут нервуватися сильно не треба", - зазначив Арахамія.
Водночас глава фракції нарікає, що українці "забули трішки про карантин" і наголошує, що не можна робити вигляд, що карантину і хвороби більше немає.
Топ коментарі
+11 Валерия Ларченко #413106
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+10 Valery Greff
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+9 secret secret_too
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С вашими то ЗЕльоными способностями, мы все поняли.... 😂
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Если жив пока ещё, гимнастика.
Если вы в своей квартире,
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Выполняйте правильно движения.
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Привыкайте к новизне,
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Если хилый, сразу в гроб,
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Разговаривать не надо,
Приседайте до упада,
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Не страшны дурные вести,
Начинаем бег на месте,
В выигрыше даже начинающий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.
В.ВЫСОЦКИЙ
Отрабатывал движение на брусе.
Делал я переворот, разворот и поворот
И ударился я брусьями об рот.(с)
Э.Суровый.
Сулима даже не появляется на форуме.
Пишут, что Юля в реанимации
Может разузнать и просветить публику?
Ну а якщо то дійсно плани щодо дій під час другої хвилі, то потрібно, щоб він був не у вас, а на місцях вже вчора!
Остальным приготовится.
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Видно с Мальдив вернулося