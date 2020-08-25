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Новини Коронавірус і карантин
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Нервувати сильно не треба, Україна готова до другої хвилі COVID-19, - "слуга народу" Арахамія

Нервувати сильно не треба, Україна готова до другої хвилі COVID-19, -

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначає, що Україна наразі готова до другої хвилі епідемії коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Наскільки я володію інформацією, то Україна на зараз готова до другої хвилі. Є план фінансовий - яким чином це фінансувати, є план карантинний - яким чином ці заходи робити. Тому мені здається, що тут нервуватися сильно не треба", - зазначив Арахамія.

Водночас глава фракції нарікає, що українці "забули трішки про карантин" і наголошує, що не можна робити вигляд, що карантину і хвороби більше немає.

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Автор: 

карантин (18172) Арахамія Давид (1103) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+11
Нервничать сильно не надо, Украина готова ко второй волне COVID-19, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1860
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25.08.2020 16:46
+10
Нервничать сильно не надо, Украина готова ко второй волне COVID-19, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5157
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25.08.2020 16:42
+9
так же как к первой?
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25.08.2020 16:41
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так же как к первой?
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25.08.2020 16:41 Відповісти
Вона вже заасфальтована.
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25.08.2020 16:43 Відповісти
- Иван Арнольдович, покорнейше прошу, пива Шарикову не предлагать.(с)
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25.08.2020 17:18 Відповісти
https://censor.net/ua/user/139376 Скоро мы и Зеленского увидим на асфальтоукладчике, в очередном видосике)
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25.08.2020 18:25 Відповісти
Нервничать сильно не надо, Украина готова ко второй волне COVID-19, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5157
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25.08.2020 16:42 Відповісти
Спасибо!
С вашими то ЗЕльоными способностями, мы все поняли.... 😂
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25.08.2020 16:45 Відповісти
ковид 19 пришел на несколько веков
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25.08.2020 16:45 Відповісти
Красиві знає, що Україна готова до другої хвилі короновірусу. Ви запитаєте чому знає Арахамія? Арахамія слуга народу, який все знає.🥴
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25.08.2020 16:45 Відповісти
Нервничать сильно не надо, Украина готова ко второй волне COVID-19, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1860
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25.08.2020 16:46 Відповісти
25 по рейтингу у ОПЗЖ. Поклонник?
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25.08.2020 16:48 Відповісти
Рейтинг - це оціночна величина, для користування придатні тільки точні результати, тому бути Вам наповнювачем до наступних автентичних замірів.)))
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25.08.2020 16:52 Відповісти
Рецепт бетона: 1/3 цемента, остальное - песок и мелкие камушки 😁
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25.08.2020 16:55 Відповісти
И отсев.
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25.08.2020 16:58 Відповісти
А что Арахамло и Со еще сумел вывезти и продать? Помнится в первую волну он у Шустера на эфире хвастался, что вместе с Радуцким лично участвовал в продаже масок за границу.
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25.08.2020 16:47 Відповісти
хотелось бы уточнить когда кончилась первая волна?
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25.08.2020 16:47 Відповісти
Вот посмотри когда там заболевали по 50 в сутки.
А вторая закончится, когда будет 5000.
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25.08.2020 16:51 Відповісти
Мабуть коли розпиляли гроші з Фонду боротьби з Ковід. Під другу хвилю треба ще десь наурізати. Ну або надрукувати .
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25.08.2020 16:55 Відповісти
Вдох глубокий, руки шире,
Не спешите, три-четыре,
Бодрость духа, грация и пластика,
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока ещё, гимнастика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока ещё, гимнастика.
Если вы в своей квартире,
Лягте на пол, три-четыр,е
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияние извне,
Привыкайте к новизне,
Вдох глубокий до изнеможения.
Прочь влияние извне,
Привыкайте к новизне,
Вдох глубокий до изнеможения.
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус, три-четыре,
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый, сразу в гроб,
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте люди обтирание.
Если хилый сразу в гроб,
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте люди обтирание.
Разговаривать не надо,
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми.
Если очень вам неймётся,
Обтирайтесь чем придётся,
Водными займитесь процедурами.
Если очень вам неймётся,
Обтирайтесь чем придётся,
Водными займитесь процедурами.
Не страшны дурные вести,
Начинаем бег на месте,
В выигрыше даже начинающий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.
Красота, среди бегущих
Первых нет и отстающих,
Бег на месте общепримиряющий.
В.ВЫСОЦКИЙ
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25.08.2020 16:48 Відповісти
На Эльбрусе, на Эльбрусе, на Эльбрусе
Отрабатывал движение на брусе.
Делал я переворот, разворот и поворот
И ударился я брусьями об рот.(с)
Э.Суровый.
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25.08.2020 16:57 Відповісти
Мы тут нервничает по другому поводу.
Сулима даже не появляется на форуме.
Пишут, что Юля в реанимации
Может разузнать и просветить публику?
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25.08.2020 16:48 Відповісти
А той план, що у вас є, він уругвайскький, пакістанський чи дипломатично-вєнєсуельский?

Ну а якщо то дійсно плани щодо дій під час другої хвилі, то потрібно, щоб він був не у вас, а на місцях вже вчора!
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25.08.2020 16:48 Відповісти
Нервничать сильно не надо, Украина готова ко второй волне COVID-19, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9605
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25.08.2020 16:49 Відповісти
Если ты хочешь, то можешь на себе испытать, как работает Ковид. Расскажу тебе, как болела моя знакомая - 3 дня с температурой 39 (сбивала жаропонижающими), 2 дня под ИВЛ и все, - маска в гробу ей больше не нужна. А ты, имбецил, продолжай кричать, что все это туфта. Сходи в инфекционку, навести больных Ковидом, потом на своем памятнике напишешь, какой ты был неверующий. Вперед, дебил, освободи мир от своего присутствия.
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25.08.2020 22:23 Відповісти
Хламидия, на твой дибильноватый фейс посмотришь и уже невольно начинаешь нервничать
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25.08.2020 16:55 Відповісти
А в чём это проявляется? В огромном количестве заявлений, что готовы?
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25.08.2020 16:55 Відповісти
...а также заклинаний и мантр 😂
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25.08.2020 16:57 Відповісти
Рецепт бетона: 1/3 цемента, остальное - песок и мелкие камушки 😁
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25.08.2020 16:56 Відповісти
Западная Украина отбилась от ковида успешно. Харьков, Одеса,Черкасы,Днепр не по зубам
Остальным приготовится.
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25.08.2020 17:56 Відповісти
******* агрохимия
Чото давно не было слышно
Видно с Мальдив вернулося
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25.08.2020 19:20 Відповісти
Нервувати сильно не треба, Україна готова до другої хвилі COVID-19, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 5991
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25.08.2020 21:33 Відповісти
 
 