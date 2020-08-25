Нервувати сильно не треба, Україна готова до другої хвилі COVID-19, - "слуга народу" Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначає, що Україна наразі готова до другої хвилі епідемії коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Наскільки я володію інформацією, то Україна на зараз готова до другої хвилі. Є план фінансовий - яким чином це фінансувати, є план карантинний - яким чином ці заходи робити. Тому мені здається, що тут нервуватися сильно не треба", - зазначив Арахамія.

Водночас глава фракції нарікає, що українці "забули трішки про карантин" і наголошує, що не можна робити вигляд, що карантину і хвороби більше немає.

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