Підрядника, який відновлював Молочний лиман, підозрюють у привласненні 3,1 млн грн, - прокуратура Запоріжжя

Фірму, з якою чиновники Приазовського національного парку уклали договір на проведення робіт з відновлення Молочного лиману, підозрюють у спробі привласнити частину виділених грошей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Запорізької області.

Договір між комерційною структурою і Приазовським національним парком на суму 56,5 млн гривень було укладено в жовтні 2018 року. Передбачалося, що підрядник виконає роботи з розширення меж каналу, днопоглиблення та будування гідротехнічних споруд.

"За висновками експертів, роботи, які вказані в актах, виконані не в повному обсязі, а матеріали, що використовувалися для будівництва гідротехнічних споруд лиману, не відповідають технічним вимогам проєктної документації та вартість їх значно завищена. Таким чином учасники замаху намагалися незаконно вивести з бюджету понад 3,1 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівник теруправління Державної судової адміністрації Рівненщини отримував зарплату, не виконуючи службові обов'язки, - СБУ

В офісних приміщеннях фірми-підрядника проведено обшуки. Правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію, комп'ютерну техніку та документи. Директору оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч. 5 ст.191 КК України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.