УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10889 відвідувачів онлайн
Новини
25 873 174

"Слуга народу" блокує створення ТСК щодо можливої ​​держзради і зриву "вагнерівської спецоперації", - Лерос

Керівництво фракції "Слуга Народу" відмовляється подавати свої кандидатури до комісії з розслідування зриву спецоперації, під час якої бойовиків ПВК "Вагнера" ​​повинні були затримати в Україні.

Про це повідомляє в фейсбуці нардеп СН Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

Лерос заявляє, що особисто бачив частину матеріалів кримінального провадження №42014000000000457, в рамках якого планували затримати "вагнерівців" і спілкувався з учасниками цієї операції, що зобов'язує його як народного депутата зробити все можливе, щоб була створена ТСК.

"Проєкт вже минулого тижня зареєстровано, але мені відповіли, що керівництво фракції "Слуга Народу" відмовляється подавати свої кандидатури до комісії і, виконуючи команди Офісу президента, утримуватиметься від голосування за створення ТСК, що ще раз підтверджує причетність ОП до зливу спецоперації, бо якби їм не було чого приховувати, без вагань довели б, що це "марна справа"", - пише Лерос.

Дивіться також: Координатор "вагнерівської спецоперації": "Це банальна зрада" (оновлено). ВIДЕО

Він закликав колег по парламенту наполягати на внесенні питання про створення ТСК до порядку денного наступного засідання.

"Створення ТСК це не вирок, це можливість представникам народу взяти контроль над резонансною подією, важливою для національної безпеки та оборони держави, перевірити обставини і підтвердити або спростувати інформацію", - резюмує Лерос.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Слуга народу блокує створення ТСК щодо можливої ​​держзради і зриву вагнерівської спецоперації, - Лерос 01

Автор: 

ТСК (373) державна зрада (1678) ПВК Вагнер (1540) Лерос Гео (383)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+52
Результат:
Все остальные были привлечены уже на этапе свершившегося факта, уже после задержания в Беларуси.
Россия получила как минимум ДВА сообщения от своих внутриукраинских источников о готовящейся операции "украинских и английских спецслужб" и сразу разразилась широкой информационной кампанией о "провокациях и дезинформации со стороны Украины", что собственно было уже лишь дополнительным подтверждением утечки информации из ближайшего круга Зеленского.
Далее каждый играл сам за себя - Зеленский явно пытаясь отвести подозрения от себя, уволил Бурбу, пообещав ему тихое возвращение "... когда все уляжется..."
Бурба, понимая, что он первый в списке, начал рассказывать о " ...секретарше бывшей при разговоре"
Ермак оформил больничный, хотя все время сидевший на Банковой.
Но суть уже не в этом.
Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки.
Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине.
P.S. Посетивший Украину 18 августа министр обороны Великобритании Бен Уоллес, категорически отказался встречаться с администрацией Зеленского, кратко поговорил с Тараном, проинспектировал своих "морпехов" в Мариуполе, поблагодарил их за службу и потом долго обсуждал ситуацию в посольстве с интересными ему людьми.
показати весь коментар
25.08.2020 17:41
+48
У не служившего лейтенанта, что пребывает на генеральской должности, свои представления о мужестве, чести, долге и верности присяги!
Скоро там будут фотки с праздничного Зе-порно-концерта на День Независимости...
показати весь коментар
25.08.2020 17:04
+38
в тему:
https://timeze2019.blogspot.com/2020/08/16gf.html?fbclid=IwAR0TY1rF88dFgf-6wAJADOftxsIWNCVkhIe0-IW27tDyPRf9mjIlWtZYC-0 https://timeze2019.blogspot.com/2020/08/16gf.html
.....Национальная разведка США ссылаясь на данные Министерства юстиции США указывала на большой уровень коррупционности Зеленского и его окружения, участие их в сомнительных финансовых махинациях, что может весьма серьезно повлиять на характер принимаемых ими решений. Кроме того, были оглашены данные о возможном наличии у Зеленского двойного гражданства РФ и как следствие - возможностей активного воздействия на него со стороны России.
Американцы в общем очень ценят теоретические выводы и экспертные рекомендации, но знаменитое "практика- критерий истины" всегда останется основой американского рационализма.
....Фактически - мероприятия проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ.
Говоря просто - США решило провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения.
показати весь коментар
25.08.2020 17:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Вот что бывает когда начинаешь с зе-ботом общаться как с нормальным человеком, аргументированно доказывая его неправоту, в ответ это быдло срет - "сбрейся".
показати весь коментар
25.08.2020 23:31 Відповісти
Це більше схоже на позицію українських моряків, які збирались перетнути Керченську протоку, а от яка доля після полону чекає бандитів - питання, бо де поділися Алєксандров з Єрофєєвим, кажуть що вже хробаків годують. А до Сирії, аби підзаробити, і через окупований Крим можна вилітити і ніяких проблем з будь-яким міжнародним розшуком.
показати весь коментар
26.08.2020 17:56 Відповісти
Во-1-х не насильно. Каждую неделю где-то садится самолет потому что кому-то плохо стало в салоне или кто-то буянит. Обычная практика.
Во-2-х, какой штурм спецназа? Пассажиров попросят выйти из самолета, на время осмотра салона, развели по комнатам, потом все кроме 28 человек вернулись в самолет и полетели дальше. Ни шума, ничего.
показати весь коментар
25.08.2020 18:39 Відповісти
конечно. 30 головорезов с пожизненной статьёй за терроризм просто ничего не поняли, взяли и вышли и сдались. риск минимальный.
показати весь коментар
25.08.2020 19:48 Відповісти
А какой у них выбор? У них даже перочиного ножика с собой нет. Все пассажиры вышли, эти допустим остались, к ним с 2 дверей зашли люди с оружием... Этот сброд - не Рэмбо, корчить героев не станут.
показати весь коментар
25.08.2020 21:11 Відповісти
никакого выбора. розочка от бутылки, 30 головорезов психопатов с ПТСР запросто захватят самолёт.
показати весь коментар
26.08.2020 00:47 Відповісти
Никто не собирался насильно сажать самолёт.
Объявили бы, что на борту нашлось взрывное устройство и террорист, угрожающий его взорвать.
Человека, играющего роль террориста,посадили бы в самолёт.
В таких случаях самолёт всегда сажают в ближайшем аэропорту ( и вся эта сцена вполне могла происходить на подлёте к Киеву), а пассажиров эвакуируют с борта.
Ну а на территории аэропорта повязать всех этих вагнеровцев было бы просто делом техники.
Причем не остальные пассажиры, ни даже экипаж и не поняли бы, что произошло.
Просто после проверки на борт поднялось на 30 человек меньше.
показати весь коментар
25.08.2020 18:44 Відповісти
Ага, 28 вбивць і терористів так би перелякалися оголошення про бомбу, що як барани сіли б в Україні, де вони вчиняли злочини, за які їм світить по-життєве, про що добре знають, і з речами вийшли б з літака. Може треба згадати, чим закінчилися затримання А.Дикаєва в Одесі в жовтні 2011 і Гіркіна в квітні 2014.
показати весь коментар
25.08.2020 19:24 Відповісти
а к них есть выбор садиться в Украине или нет? Самолет сажает пилот а не пассажиры.
показати весь коментар
25.08.2020 21:12 Відповісти
якщо ви підзабули, то 11.09.01 зовсім не пілоти "саджали" літаки.
показати весь коментар
25.08.2020 21:44 Відповісти
Там у них было слишком много времени на то, чтобы ворваться в кабину пилота, да и все понимали что они уже почти покойники, а у этих террористов всегда есть надежда на помощь кремлядей, особенно в нашей стране, где убийц и террористов меняют на таксистов , сепаров или гадю сявченко.
показати весь коментар
25.08.2020 22:45 Відповісти
Если ты не в курсе, то до 11.09.01 самолеты летали с открытыми дверями в кабину пилотов. После того - двери всегда закрыты и не было ни одного захвата самолетов.
показати весь коментар
26.08.2020 09:13 Відповісти
Вільний доступ в кабіну літака, без дозволу командира, заборонений був завжди, після 2001 року встановили броньовані двері, а захоплення літаків мало місце і на Ямайці в 2009 і в Єгипті в 2016.
показати весь коментар
26.08.2020 16:13 Відповісти
как вариант - естественно объявленная незапланированная посадка в Украине понтанула на
все 1000% ихтамнетов и думаю что расчёт был на захват ими самолёта и скорее всего разво
рот для посадки в расейке или хотя бы в Беларуси а это терракт.... со всеми вытекающими- то
есть можно требовать выдачи уже от рашки или санкции.
показати весь коментар
25.08.2020 18:59 Відповісти
угу. помечтай о международном скандале с Турцией.
показати весь коментар
25.08.2020 19:49 Відповісти
кто об этом мечтает? было время когда угоняли самолёты- были по этому поводу
международные скандалы? просто договорились выдавать террористов-угонщиков
и угоны закончились а на чей именно самолёт садятся бандиты это уж извините.....
показати весь коментар
25.08.2020 22:28 Відповісти
а если неудачный захват вагнеровцев на турецком самолёте с жертвами - скандал с Турцией.
показати весь коментар
25.08.2020 22:32 Відповісти
это частная компания и даже если она зарегистрирована в Турции её владельцами
могут быть кто угодно и даже украинцы..........
показати весь коментар
26.08.2020 08:34 Відповісти
С каких это дел у нас мог быть скандал с Турцией если кацапские террористы захватывают самолет??? Это наоборот только бы подтвердило первоначальную версию о бомбе на борту. Вы зебилки не знаете уже что и ляпнуть в отмазку вашего зашкваренного зе-лоха.
показати весь коментар
25.08.2020 22:48 Відповісти
лошок, ты походу насмотрелся видосиков, где "вумные" дяди жуют сопли на эту тему? поясняю! 1. как посадили самолет с Навальным 5 дней назад? 2.в 2009 бухой депутат из ПР с телкой засиделись в ресторане, опоздали на самолет, как раз в Турцию. через 40 минут полета его вернули, посадили, выгнали пассажиров, и проверяли 2 с лишним часа, потому что придурок позвонил в милицию, сказал, что заложено взрывное устройство.
показати весь коментар
25.08.2020 18:59 Відповісти
я не лошок. а ты лошок. и не я, а ты насмотрелся видосиков, где "вумные" дяди жуют сопли на эту тему.
показати весь коментар
25.08.2020 19:39 Відповісти
"Аргументировано" зебилка, ты забыл еще про зеркало написать, узеботов это унивесальная отмазка.
показати весь коментар
25.08.2020 22:49 Відповісти
не я, а ты зебилка и зебот и про зеркало ты написал, кацап. моя победа.
показати весь коментар
25.08.2020 22:54 Відповісти
браво, ты гений аутотренинга.
читай себе о себе 20 раз: "У ******** ботов перемога она такая, насрал себе в штаны, прокукарекал "сам дурак" и все отлично, день удался, можно идти за шекелями к пархатым нанимателям."
показати весь коментар
26.08.2020 00:51 Відповісти
ты не лошок,ты мешок с дерьмом,отсасывай излишки через ноздри,коцаный.
показати весь коментар
26.08.2020 07:11 Відповісти
хорошо ты само себе искючительно о себе написало.
читай себе о себе ещё раз: "ты не лошок,ты мешок с дерьмом,отсасывай излишки через ноздри,коцаный".
показати весь коментар
26.08.2020 15:16 Відповісти
ти дєбіл? Просто пересадили б з літака у літак по дорозі вицепивши потрібних людей без шуму та пилу
показати весь коментар
25.08.2020 20:40 Відповісти
Какой "захват самолета", кретин? Вагнеровцев в самолет не впустили бы даже с зубочистками. Посадили бы легко. По техническим причинам или по состоянию здоровья одного из пассажиров. Вагнеровцам предложили бы пройти в "зал отдыха". Остальное - дело техники.
показати весь коментар
27.08.2020 19:33 Відповісти
я не кретин. ты кретин. и план твой кретинский.
показати весь коментар
30.08.2020 17:22 Відповісти
Гниды в действии......
показати весь коментар
25.08.2020 18:49 Відповісти
"Слуга народу" блокує створення ТСК щодо можливої ​​держзради і зриву "вагнерівської спецоперації", - Лерос - Цензор.НЕТ 683
показати весь коментар
26.08.2020 09:41 Відповісти
про березових макак якось дрібно. Черчиль ще у 24 році писав, що по Росії бігають стада бабуїнів, які все пожрали кругом себе а тепер рвуться в Європу і необхідний санітарний кордон.
Що в послідуючому було зроблено. Деякі бабуїни забігли в ОП, притягнули собі подібних, керують ДБР та генпрокуратурою і починають жерти кругом себе та ще за гроші жертв
показати весь коментар
25.08.2020 19:36 Відповісти
Прикиньте если бы та спец операция удалась, то можно бы было обменять тех вангеровцев, на всех наших.
показати весь коментар
25.08.2020 21:59 Відповісти
Скорее всего кацапская агентура и тут бы постаралась обменять убийц и террористов на вату или случайных гражданских.
показати весь коментар
25.08.2020 22:52 Відповісти
США решили провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения». Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки. Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине.

«оперативное мероприятие №16…GF». «Фактически - мероприятие, проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ. Говоря просто - США решили провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения».
Основной разлом мнений по поводу военной помощи Украине пролег в вопросе о расширении сотрудничества разведывательных структур США и Украины и повышении уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в том числе и более полных данных космической разведки, на чем настаивала часть членов сенатского комитета по внутренней безопасности и государственным делам. Против этого активно выступало руководство Национальной разведки США. После достаточно острых дискуссий, по предложению одного из сенаторов было реализовано «оперативное мероприятие №16…GF». «Фактически - мероприятие, проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ. Говоря просто - США решили провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения».
Суть мероприятия была достаточно проста. Привлекши в качестве доверенного участника спецслужбу Великобритании, через систему ГУР МО Украины США предложили Украине участие в операции задержания бойцов т.н. «ЧВК Вагнера», воевавших как на территории Украины, так и на территории Сирии и Ливии.
«Нужно сразу сказать, что сам результат операции по задержанию очень мало интересовал и США, и Великобританию. Участие России в сирийском и ливийском конфликтах хорошо отдокументировано спецслужбами США. - Главный результат для США - фиксация наличия\отсутствия и объем утечек информации из украинских структур».
И вот итог: «Россия получила как минимум ДВА сообщения от своих внутриукраинских источников о готовящейся операции "украинских и английских спецслужб" и сразу разразилась широкой информационной кампанией о "провокациях и дезинформации со стороны Украины", что, собственно, было уже лишь дополнительным подтверждением утечки информации из ближайшего круга Зеленского… Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки. Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине».
Для нас очень печальным последствием будет, если скандал вокруг "вагнеровцев" и Ермака убьет перспективы повышения уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в т.ч. данных космической разведки. А такое последствие вполне реально, поскольку американцам нет смысла делиться с нами разведданными, если есть серьезная опасность, что все эти сведения тут же станут достоянием ФСБ РФ.
Оперативные и высокоточные спутниковые данные - это то, что измеряется не в деньгах, а в спасенных жизнях украинских военных, которые благодаря этим данным могут быстро узнать о любых передвижениях вражеских подразделений. Но Банковую, похоже, беспокоит не это, а лишь то, как спасти Ермака.
https://www.dsnews.ua/politics/proval-ermaka-kak-bankovaya-postavila-pod-ugrozu-********-pomoshch-ssha-ukraine-25082020-396684
показати весь коментар
25.08.2020 23:40 Відповісти
Лерос ! Не пей чай перед полетами, это опасней чем коронавирус!
показати весь коментар
25.08.2020 23:58 Відповісти
Какова реальная роль Украины в этом запутанном деле? Как по мне, ее делают крайней, хотя она тут вообще никаким боком.
Я вот читаю https://censor.net/resonance/3214128 и на каждом шагу у меня вопросы по этому воистину фантастическому рассказу.
Вот как я это понял. Более года назад наша разведка решила разыскать преступников в наРФии. Для обмена! Уже очень смешно. (Гиркин спокойно ходит интервью раздает, Вагнер даже не в розыске... а спецслужбы оказывается работают вовсю, да еще и в тылу врага проводят операции с целым взводом террористов!) А цель всего этого - обмен! )))
Ну не бред? Ладно. Что там далее пишут?
Они их планировали выманить, предложив работу охранников вышек в Венесуэле. Набрали группу из 33 человек (кроме 28 террористов были и случайные люди). Согласно плану, водитель Геннадий Кумпан должен был перевезти всю группу 24 июля из Москвы прямо в Минский аэропорт, не задерживаясь в Беларуси ни на один час, откуда они должны были 25 июля вылететь рейсом Минск - Стамбул в Турцию.
25 июля на рейс Минск-Стамбул не явилось сразу 33 зарегистрированных пассажира. Они заселились в один из санаториев с приказом ждать нового вылета. (Зеленский дал отбой типа, поэтому всем ждать! Это и есть Зрада, если бы это все было правдой!)
Вылет был назначен на 30 июля. Однако 29 июля спецслужбы Беларуси внезапно задержали всю группу накануне вылета. Действовавший на тот момент президент https://focus.ua/politics/460332-vagnerovtsy_pribyli_v_belarus_s_komandoi_zhdat__lukashenko Лукашенко заявил , что цель группы - участие в массовых беспорядках на выборах в Беларуси 9 августа. И таких групп было несколько! Вот каким боком тут Украина, если групп было несколько? Внешняя разведка оказывается завербовала не 32, а гораздо больше?
Ну кто в этот бред серьезно верит? Минск обвиняет Москву, что вполне логично перед выборами. А вот зачем Киеву на себе размазывать это дерьмо с вагнеровцами, я совершенно не понимаю. На кого ваши невидимые подвиги по вербовке с идиотским планами и не менее идиотскими маршрутами и прочим бредом рассчитаны?
показати весь коментар
26.08.2020 00:19 Відповісти
Так пусть расследуют. В чем проблема? А тех кто проголосует против следствия пойдут под суд за препятствование правосудию и содействие уходу от уголовной ответственности.
показати весь коментар
26.08.2020 00:29 Відповісти
Пусть, мне не жалко. Расследуют же 8 месяцев бред Авакова по Шеремету, когда невиновные люди по росту элементарно не подходят под преступников!
показати весь коментар
26.08.2020 00:42 Відповісти
тебя надо помурыжить 8 месяцев без суда за решёткой, может перестанешь херню нести.

Тебе говорят - "пусть расследуют". Но нет же, "слуги" блокируют расследование, и именно об этом статья. Или ты читать не умеешь? Зелебот - не читатель, зелебот - пейсатель?
показати весь коментар
26.08.2020 00:56 Відповісти
"Гиркин спокойно ходит интервью раздает,"

зелебот детектед. Ты попутал эрэфию и Украину, дурачок.
показати весь коментар
26.08.2020 00:36 Відповісти
Ничего я не попутал, мудель. В наРФии наши спецы автобусами вербуют террористов.
Раз они такие крутые спецы, что им стоит того же Гиркина, что расстрелял СБУшников в 2014 году уничтожить?
показати весь коментар
26.08.2020 00:39 Відповісти
гиркин спокойно гуляет на эрэфии. В Украине к нему появились бы вопросы.
Точно также и к отдельным мелким исполнителям - одно дело заниматься убийствами на территории другой страны - и совсем другое дело красиво отдать под суд.
Так что иди *****, зелебот дешёвый. Я вашу аморальную братию вообще за людей не считаю, нищеброды продажные. Родную мать за копеечный коммент продадите.
показати весь коментар
26.08.2020 00:53 Відповісти
КАЦАП - НЕ СЕРИ СОБІ У ШТАНИ, ДУЖЕ ВОНЯЄ
показати весь коментар
26.08.2020 00:43 Відповісти
какая вам разница, зебилы? Зато дороги отремонтированы будут и улицы освещьони
показати весь коментар
26.08.2020 00:37 Відповісти
Вот вот. Какая разница чьи танки ездят и чьи солдаты ходят по твоей улице, если на ней новый осфальт и она хорошо освещена...
показати весь коментар
26.08.2020 10:23 Відповісти
А ЩО ТУТ ДОВОДИТИ, ЩО ЗЕ це АГЕНТ КРЕМЛЯ НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ?
ЦЕ БІІЛЬШ НІЖ ОЧЕВИДНО

Допоможи Боже зробити імпічмент клоуну і прийти на цю посаду патріоту України.
показати весь коментар
26.08.2020 00:41 Відповісти
ЛОЛ. Импичмент... Не будет импичмента, не для того эта шобла в Раду зашла. А может и будет... но только не в Раде))
показати весь коментар
26.08.2020 10:22 Відповісти
Импичмента не буде, а патріот був. Проте зебіли зрадили його і Україну.
показати весь коментар
27.08.2020 19:37 Відповісти
У нас мало ваты в Украине для обмена? Тот же Медведчук, Шуфрич, Бойко - хороший обменный материал. В на РФии этих террористов надо уничтожать, как это делает Израиль!
показати весь коментар
26.08.2020 00:45 Відповісти
Сережа, ты дурак? Или у тебя работа такая?
показати весь коментар
26.08.2020 10:17 Відповісти
кто же сам себя топить ?
показати весь коментар
26.08.2020 00:47 Відповісти
Основной разлом мнений по поводу военной помощи Украине пролег в вопросе о расширении уровня сотрудничества разведывательных структур США и Украины и повышению уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в том числе и более полных данных космической разведки на чем настаивала часть членов Комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам (Committee on Homeland Security and Governmental Affairs).
Против этого активно выступало руководство национальной разведки США (Director of National Intelligence, DNI) и других спецслужб.
Суть противоречий состояла в выработке правильной и сбалансированной стратегии отношений США с нынешним руководством Украины в вопросах нарастающего противостояния с Россией.
Национальная разведка США ссылаясь на данные Министерства юстиции США указывала на большой уровень коррупционности Зеленского и его окружения, участие их в сомнительных финансовых махинациях, что может весьма серьезно повлиять на характер принимаемых ими решений. Кроме того, были оглашены данные о возможном наличии у Зеленского двойного гражданства РФ и как следствие - возможностей активного воздействия на него со стороны России.
показати весь коментар
26.08.2020 01:20 Відповісти
а тут ще й головний вояка Англії в Україну заїхав - сАвпАдЄнІЄ? НЄ думаю!
показати весь коментар
26.08.2020 04:47 Відповісти
Правильно не думаешь,братишка. Он приехал,******** Тарана, а потом занимался разбором полетов с прямыми и непосредственными исполнителями операции.Визит срочный и чисто деловой-на зеленых ********* из ОП времени не было.
показати весь коментар
26.08.2020 07:58 Відповісти
Эта ЗЕленая гниль и дрянь во главе с дегенератом Зеленским иуды и предатели, враги Украины.
показати весь коментар
26.08.2020 06:03 Відповісти
Азохн вэй! И ви шо таки хотели найти в етой зеленой мешпухе друзей и патриотов Украины? Я вас умоляю, не смешите таки мои тапочки!
показати весь коментар
26.08.2020 07:42 Відповісти
В ОП и партии СН сидят предатели и рашистские крысы. Вы главе с главной зе!лёной крысой. Их нужно убирать пока они не уничтожили страну. А также решать раз и навсегда вопрос с рашистской 5 колонной в Украине и кукловодом или кукловодами главной зе!лёной гнусавой крысы.
показати весь коментар
26.08.2020 10:18 Відповісти
вот он ******** на всю бОшку.......или ему отстегнули немало, за троллинг.
показати весь коментар
26.08.2020 10:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 