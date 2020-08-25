"Слуга народу" блокує створення ТСК щодо можливої держзради і зриву "вагнерівської спецоперації", - Лерос
Керівництво фракції "Слуга Народу" відмовляється подавати свої кандидатури до комісії з розслідування зриву спецоперації, під час якої бойовиків ПВК "Вагнера" повинні були затримати в Україні.
Про це повідомляє в фейсбуці нардеп СН Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.
Лерос заявляє, що особисто бачив частину матеріалів кримінального провадження №42014000000000457, в рамках якого планували затримати "вагнерівців" і спілкувався з учасниками цієї операції, що зобов'язує його як народного депутата зробити все можливе, щоб була створена ТСК.
"Проєкт вже минулого тижня зареєстровано, але мені відповіли, що керівництво фракції "Слуга Народу" відмовляється подавати свої кандидатури до комісії і, виконуючи команди Офісу президента, утримуватиметься від голосування за створення ТСК, що ще раз підтверджує причетність ОП до зливу спецоперації, бо якби їм не було чого приховувати, без вагань довели б, що це "марна справа"", - пише Лерос.
Він закликав колег по парламенту наполягати на внесенні питання про створення ТСК до порядку денного наступного засідання.
"Створення ТСК це не вирок, це можливість представникам народу взяти контроль над резонансною подією, важливою для національної безпеки та оборони держави, перевірити обставини і підтвердити або спростувати інформацію", - резюмує Лерос.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
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Во-2-х, какой штурм спецназа? Пассажиров попросят выйти из самолета, на время осмотра салона, развели по комнатам, потом все кроме 28 человек вернулись в самолет и полетели дальше. Ни шума, ничего.
Объявили бы, что на борту нашлось взрывное устройство и террорист, угрожающий его взорвать.
Человека, играющего роль террориста,посадили бы в самолёт.
В таких случаях самолёт всегда сажают в ближайшем аэропорту ( и вся эта сцена вполне могла происходить на подлёте к Киеву), а пассажиров эвакуируют с борта.
Ну а на территории аэропорта повязать всех этих вагнеровцев было бы просто делом техники.
Причем не остальные пассажиры, ни даже экипаж и не поняли бы, что произошло.
Просто после проверки на борт поднялось на 30 человек меньше.
все 1000% ихтамнетов и думаю что расчёт был на захват ими самолёта и скорее всего разво
рот для посадки в расейке или хотя бы в Беларуси а это терракт.... со всеми вытекающими- то
есть можно требовать выдачи уже от рашки или санкции.
международные скандалы? просто договорились выдавать террористов-угонщиков
и угоны закончились а на чей именно самолёт садятся бандиты это уж извините.....
могут быть кто угодно и даже украинцы..........
читай себе о себе 20 раз: "У ******** ботов перемога она такая, насрал себе в штаны, прокукарекал "сам дурак" и все отлично, день удался, можно идти за шекелями к пархатым нанимателям."
читай себе о себе ещё раз: "ты не лошок,ты мешок с дерьмом,отсасывай излишки через ноздри,коцаный".
Що в послідуючому було зроблено. Деякі бабуїни забігли в ОП, притягнули собі подібних, керують ДБР та генпрокуратурою і починають жерти кругом себе та ще за гроші жертв
«оперативное мероприятие №16…GF». «Фактически - мероприятие, проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ. Говоря просто - США решили провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения».
Основной разлом мнений по поводу военной помощи Украине пролег в вопросе о расширении сотрудничества разведывательных структур США и Украины и повышении уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в том числе и более полных данных космической разведки, на чем настаивала часть членов сенатского комитета по внутренней безопасности и государственным делам. Против этого активно выступало руководство Национальной разведки США. После достаточно острых дискуссий, по предложению одного из сенаторов было реализовано «оперативное мероприятие №16…GF». «Фактически - мероприятие, проводимое спецслужбами США по верификации и документированию связей высшего руководства Украины с структурами РФ. Говоря просто - США решили провести "проверку на вшивость" Зеленского и его окружения».
Суть мероприятия была достаточно проста. Привлекши в качестве доверенного участника спецслужбу Великобритании, через систему ГУР МО Украины США предложили Украине участие в операции задержания бойцов т.н. «ЧВК Вагнера», воевавших как на территории Украины, так и на территории Сирии и Ливии.
«Нужно сразу сказать, что сам результат операции по задержанию очень мало интересовал и США, и Великобританию. Участие России в сирийском и ливийском конфликтах хорошо отдокументировано спецслужбами США. - Главный результат для США - фиксация наличия\отсутствия и объем утечек информации из украинских структур».
И вот итог: «Россия получила как минимум ДВА сообщения от своих внутриукраинских источников о готовящейся операции "украинских и английских спецслужб" и сразу разразилась широкой информационной кампанией о "провокациях и дезинформации со стороны Украины", что, собственно, было уже лишь дополнительным подтверждением утечки информации из ближайшего круга Зеленского… Американские и английские спецслужбы зафиксировали утечку информации и возможные каналы этой утечки. Выводы по этому факту сделаны и окажут очень сильное влияние на многие процессы и многие судьбы в Украине».
Для нас очень печальным последствием будет, если скандал вокруг "вагнеровцев" и Ермака убьет перспективы повышения уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в т.ч. данных космической разведки. А такое последствие вполне реально, поскольку американцам нет смысла делиться с нами разведданными, если есть серьезная опасность, что все эти сведения тут же станут достоянием ФСБ РФ.
Оперативные и высокоточные спутниковые данные - это то, что измеряется не в деньгах, а в спасенных жизнях украинских военных, которые благодаря этим данным могут быстро узнать о любых передвижениях вражеских подразделений. Но Банковую, похоже, беспокоит не это, а лишь то, как спасти Ермака.
https://www.dsnews.ua/politics/proval-ermaka-kak-bankovaya-postavila-pod-ugrozu-********-pomoshch-ssha-ukraine-25082020-396684
Я вот читаю https://censor.net/resonance/3214128 и на каждом шагу у меня вопросы по этому воистину фантастическому рассказу.
Вот как я это понял. Более года назад наша разведка решила разыскать преступников в наРФии. Для обмена! Уже очень смешно. (Гиркин спокойно ходит интервью раздает, Вагнер даже не в розыске... а спецслужбы оказывается работают вовсю, да еще и в тылу врага проводят операции с целым взводом террористов!) А цель всего этого - обмен! )))
Ну не бред? Ладно. Что там далее пишут?
Они их планировали выманить, предложив работу охранников вышек в Венесуэле. Набрали группу из 33 человек (кроме 28 террористов были и случайные люди). Согласно плану, водитель Геннадий Кумпан должен был перевезти всю группу 24 июля из Москвы прямо в Минский аэропорт, не задерживаясь в Беларуси ни на один час, откуда они должны были 25 июля вылететь рейсом Минск - Стамбул в Турцию.
25 июля на рейс Минск-Стамбул не явилось сразу 33 зарегистрированных пассажира. Они заселились в один из санаториев с приказом ждать нового вылета. (Зеленский дал отбой типа, поэтому всем ждать! Это и есть Зрада, если бы это все было правдой!)
Вылет был назначен на 30 июля. Однако 29 июля спецслужбы Беларуси внезапно задержали всю группу накануне вылета. Действовавший на тот момент президент https://focus.ua/politics/460332-vagnerovtsy_pribyli_v_belarus_s_komandoi_zhdat__lukashenko Лукашенко заявил , что цель группы - участие в массовых беспорядках на выборах в Беларуси 9 августа. И таких групп было несколько! Вот каким боком тут Украина, если групп было несколько? Внешняя разведка оказывается завербовала не 32, а гораздо больше?
Ну кто в этот бред серьезно верит? Минск обвиняет Москву, что вполне логично перед выборами. А вот зачем Киеву на себе размазывать это дерьмо с вагнеровцами, я совершенно не понимаю. На кого ваши невидимые подвиги по вербовке с идиотским планами и не менее идиотскими маршрутами и прочим бредом рассчитаны?
Тебе говорят - "пусть расследуют". Но нет же, "слуги" блокируют расследование, и именно об этом статья. Или ты читать не умеешь? Зелебот - не читатель, зелебот - пейсатель?
зелебот детектед. Ты попутал эрэфию и Украину, дурачок.
Раз они такие крутые спецы, что им стоит того же Гиркина, что расстрелял СБУшников в 2014 году уничтожить?
Точно также и к отдельным мелким исполнителям - одно дело заниматься убийствами на территории другой страны - и совсем другое дело красиво отдать под суд.
Так что иди *****, зелебот дешёвый. Я вашу аморальную братию вообще за людей не считаю, нищеброды продажные. Родную мать за копеечный коммент продадите.
ЦЕ БІІЛЬШ НІЖ ОЧЕВИДНО
Допоможи Боже зробити імпічмент клоуну і прийти на цю посаду патріоту України.
Против этого активно выступало руководство национальной разведки США (Director of National Intelligence, DNI) и других спецслужб.
Суть противоречий состояла в выработке правильной и сбалансированной стратегии отношений США с нынешним руководством Украины в вопросах нарастающего противостояния с Россией.
Национальная разведка США ссылаясь на данные Министерства юстиции США указывала на большой уровень коррупционности Зеленского и его окружения, участие их в сомнительных финансовых махинациях, что может весьма серьезно повлиять на характер принимаемых ими решений. Кроме того, были оглашены данные о возможном наличии у Зеленского двойного гражданства РФ и как следствие - возможностей активного воздействия на него со стороны России.