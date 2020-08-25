"Слуга народу" блокує створення ТСК щодо можливої ​​держзради і зриву "вагнерівської спецоперації", - Лерос

Керівництво фракції "Слуга Народу" відмовляється подавати свої кандидатури до комісії з розслідування зриву спецоперації, під час якої бойовиків ПВК "Вагнера" ​​повинні були затримати в Україні.

Про це повідомляє в фейсбуці нардеп СН Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

Лерос заявляє, що особисто бачив частину матеріалів кримінального провадження №42014000000000457, в рамках якого планували затримати "вагнерівців" і спілкувався з учасниками цієї операції, що зобов'язує його як народного депутата зробити все можливе, щоб була створена ТСК.

"Проєкт вже минулого тижня зареєстровано, але мені відповіли, що керівництво фракції "Слуга Народу" відмовляється подавати свої кандидатури до комісії і, виконуючи команди Офісу президента, утримуватиметься від голосування за створення ТСК, що ще раз підтверджує причетність ОП до зливу спецоперації, бо якби їм не було чого приховувати, без вагань довели б, що це "марна справа"", - пише Лерос.

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Він закликав колег по парламенту наполягати на внесенні питання про створення ТСК до порядку денного наступного засідання.

"Створення ТСК це не вирок, це можливість представникам народу взяти контроль над резонансною подією, важливою для національної безпеки та оборони держави, перевірити обставини і підтвердити або спростувати інформацію", - резюмує Лерос.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.