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Енергоспівтовариство ЄС зажадало від України ліквідувати пільгові ціни на світло для населення

Енергоспівтовариство ЄС зажадало від України ліквідувати пільгові ціни на світло для населення

Секретаріат Європейського Енергетичного співтовариства звернувся до Міністерства енергетики України та енергорегулятора (НКРЕКП), з проханням скасувати до кінця року дію постанови про покладання спеціальних зобов'язань на ринку електричної енергії (ПСО), щоб ліквідувати пільгові тарифи на електроенергію для населення.

"Ми просимо НКРЕКП і Міністерство енергетики забезпечити, щоб термін дії постанови про ПСО закінчився не пізніше кінця 2020 року і не продовжувався далі", - сказано в листі директора Секретаріату Янеза Копача і його заступника директора Дірка Бушля, що є в розпорядженні "Енергореформи".

Копач вказує, що в липні 2020 року Секретаріат розробив і представив Міністерству енергетики та НКРЕКП проєкт, що містить фінансове ПСО, яке обговорюватиметься разом з іншими національними та міжнародними зацікавленими сторонами.

Лист адресовано т.в.о. міністра енергетики Ользі Буславець, голові НКРЕКП Валерію Тарасюку з копією прем'єр-міністру України Денису Шмигалю.

При цьому Секретаріат пропонує НКРЕКП і Міністерству енергетики разом із ним працювати над проєктом фінансового ПСО, зазначаючи, що ця робота має супроводжуватися реформуванням тарифів на електроенергію для населення і розробкою системи субсидування малозабезпечених споживачів.

Читайте також: Європейське енергетичне Співтовариство про зміни Кабміну в алгоритм ПСО: Видається дискримінаційним і порушує міжнародні зобов'язання України

Також чиновники Секретаріату зазначають, що ручне регулювання цін на продаж електроенергії "Енергоатому" і необхідність дотувати пільговий тариф на електроенергію для населення створює проблему збитків у компанії.

"Це перехресне субсидування дискримінаційним чином нав'язується компаніям, які в минулому вже страждали від погано спланованого ринку, орієнтованого на"Гарантованого покупця", - роз'яснюють у Секретаріаті.

"Той факт, що ціна, встановлена ​​для "Енергоатому" на рівні 10 грн/МВт-год при продажу електроенергії "Гарантованому покупцеві", не покриває експлуатаційні та інвестиційні витрати "Енергоатому", може негативно вплинути не тільки на ринок, але в кінцевому підсумку на безпечну роботу атомних електростанцій", - акцентують у Секретаріаті.

Нагадаємо, держава поклала спеціальні зобов'язання на "Енергоатом" з продажу виробленої електроенергії за низькими цінами, щоб забезпечувати пільгові тарифи на струм для населення.

Пільгова вартість струму для населення (в разі споживання до 100 кВт на місяць) становить 0,9 грн за кВт-годину. Кожен кіловат понад вказану норму коштує 1,68 грн за кВт-год, і цей тариф, за підрахунками експертів, найбільш наближений до реальної вартості струму для населення.

Як повідомлялося, народний депутат України, перший заступник голови Комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко раніше заявляв, що фактична ціна електроенергії "Енергоатому" (з урахуванням усіх витрат на безпечну експлуатацію АЕС, зберігання відпрацьованого ядерного палива, переробку радіоактивних відходів) значно вища, ніж встановлена ​​державою вручну. На його думку, "Енергоатом" має показати реальну, а не занижену вартість виробництва електроенергії на АЕС.

Автор: 

енергетика (2578) НКРЕКП (1813)


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Топ коментарі
+19
Собі подякувати не забудь. Ви сдєлалі ето вмєстє!
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25.08.2020 17:19
+16
А это ************** энергообщество неинтерисует средняя зарплата украинцев 400 евро против их 2500-3000 евро? Ты посмотри суки хотят что бы мы больше платили на карман олигархам и меньше тратили на себя несомневаюсь что наши провластные уродцы это поддержат. Кучка тварей ставит в стойло миллионы что то в этом мире не так как надо
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25.08.2020 17:26
+15
А * євр...зарплати * вони не хочуть ліквідувати !?
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25.08.2020 17:15
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Читаю вот "ликвидировать льготные цены на свет для населения" и перед глазами "сеньор Помидор" из мультика, вещающий про бабло за дождь, грозу и ветер.
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25.08.2020 21:30 Відповісти
скільки зебілів в нас ще вірять в те, що пенсії у нас не піднімаються через Госдеп, а тарифи навпаки піднімаються через МВФ.
Тільки ***** красавчик - не дозволяє піднімати тарифи всяким МВФ та не піднімати пенсії всяким Госдепам, а все робить сам!
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25.08.2020 21:43 Відповісти
Мрази , когда их уже поразрывает от обжорства. Хотят как в Европе,чтоб им деньги просто как оброк платили, но тут хоть зарплаты позволяют хоть и скрипя зубами.
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25.08.2020 21:57 Відповісти
і його заступника директора Дірка БушляДжерело: https://censor.net/ua/n3215743
*************

Шо можна чекати від людини на ім'я Дірка?
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25.08.2020 22:36 Відповісти
ВОКРУГ УКРАИНЫ ЧЕРТИ ВОДУ МУТЯТ !!! НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТО ЕСЛИ НЕ БУДЕТ УКРАИНЫ НЕ БУДЕТ ЗЕМЛИ !!!
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26.08.2020 10:15 Відповісти
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