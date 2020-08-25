Енергоспівтовариство ЄС зажадало від України ліквідувати пільгові ціни на світло для населення

Секретаріат Європейського Енергетичного співтовариства звернувся до Міністерства енергетики України та енергорегулятора (НКРЕКП), з проханням скасувати до кінця року дію постанови про покладання спеціальних зобов'язань на ринку електричної енергії (ПСО), щоб ліквідувати пільгові тарифи на електроенергію для населення.

"Ми просимо НКРЕКП і Міністерство енергетики забезпечити, щоб термін дії постанови про ПСО закінчився не пізніше кінця 2020 року і не продовжувався далі", - сказано в листі директора Секретаріату Янеза Копача і його заступника директора Дірка Бушля, що є в розпорядженні "Енергореформи".

Копач вказує, що в липні 2020 року Секретаріат розробив і представив Міністерству енергетики та НКРЕКП проєкт, що містить фінансове ПСО, яке обговорюватиметься разом з іншими національними та міжнародними зацікавленими сторонами.

Лист адресовано т.в.о. міністра енергетики Ользі Буславець, голові НКРЕКП Валерію Тарасюку з копією прем'єр-міністру України Денису Шмигалю.

При цьому Секретаріат пропонує НКРЕКП і Міністерству енергетики разом із ним працювати над проєктом фінансового ПСО, зазначаючи, що ця робота має супроводжуватися реформуванням тарифів на електроенергію для населення і розробкою системи субсидування малозабезпечених споживачів.

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Також чиновники Секретаріату зазначають, що ручне регулювання цін на продаж електроенергії "Енергоатому" і необхідність дотувати пільговий тариф на електроенергію для населення створює проблему збитків у компанії.

"Це перехресне субсидування дискримінаційним чином нав'язується компаніям, які в минулому вже страждали від погано спланованого ринку, орієнтованого на"Гарантованого покупця", - роз'яснюють у Секретаріаті.

"Той факт, що ціна, встановлена ​​для "Енергоатому" на рівні 10 грн/МВт-год при продажу електроенергії "Гарантованому покупцеві", не покриває експлуатаційні та інвестиційні витрати "Енергоатому", може негативно вплинути не тільки на ринок, але в кінцевому підсумку на безпечну роботу атомних електростанцій", - акцентують у Секретаріаті.

Нагадаємо, держава поклала спеціальні зобов'язання на "Енергоатом" з продажу виробленої електроенергії за низькими цінами, щоб забезпечувати пільгові тарифи на струм для населення.

Пільгова вартість струму для населення (в разі споживання до 100 кВт на місяць) становить 0,9 грн за кВт-годину. Кожен кіловат понад вказану норму коштує 1,68 грн за кВт-год, і цей тариф, за підрахунками експертів, найбільш наближений до реальної вартості струму для населення.

Як повідомлялося, народний депутат України, перший заступник голови Комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко раніше заявляв, що фактична ціна електроенергії "Енергоатому" (з урахуванням усіх витрат на безпечну експлуатацію АЕС, зберігання відпрацьованого ядерного палива, переробку радіоактивних відходів) значно вища, ніж встановлена ​​державою вручну. На його думку, "Енергоатом" має показати реальну, а не занижену вартість виробництва електроенергії на АЕС.