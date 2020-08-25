Жодного із 15 зруйнованих паводком інфраструктурних об'єктів ще не відновили в Тисменицькому районі на Прикарпатті

На Тисмениччині ще не уклали жодної угоди на відновлення об'єктів, які зруйнував червневий паводок. Їх у районі - 15.

Про це 25 серпня під час онлайн-наради в Івано-Франківській ОДА повідомив голова Тисменицької районної державної адміністрації Ростислав Несторак, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Поки що не укладено жодної угоди, тому що три мости на експертизі, яку завершать, обіцяли, за день-два. І один міст до 300 тисяч - ця угода також буде укладена протягом одного-двох днів. На дороги нам тільки кошти виділили 17-го чи 18-го числа", - сказав Ростислав Несторак.

Голова ОДА Віталій Федорів зобов'язав усіх голів райдержадміністрацій якнайшвидше укладати угоди та розпочинати роботи.

"Це не стосується тільки Тисменицької райдержадміністрації. Але відсутність угод з 15-ти чи наявність п'яти угод з десяти - це недостатньо, не та робота. Я зобов'язую вас до першого вересня провести цю всю роботу. Далі погодні умови нам не дозволять це зробити", - наголосив голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 94% постраждалих від паводків жителів Івано-Франківщини вже отримали допомогу, виплачено понад 69 млн грн, - ОДА

Нагадаємо, інтенсивні опади 22-24 червня призвели до ускладнення повеневої обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті внаслідок стихії загинули 4 людини. Загалом через негоду постраждали більше 250 населених пунктів у п'яти областях. Були підтоплені 7,5 тис. житлових будинків, зруйновані дороги і мости.