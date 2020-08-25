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Новини Паводки на Західній Україні
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Жодного із 15 зруйнованих паводком інфраструктурних об'єктів ще не відновили в Тисменицькому районі на Прикарпатті

Жодного із 15 зруйнованих паводком інфраструктурних об'єктів ще не відновили в Тисменицькому районі на Прикарпатті

На Тисмениччині ще не уклали жодної угоди на відновлення об'єктів, які зруйнував червневий паводок. Їх у районі - 15.

Про це 25 серпня під час онлайн-наради в Івано-Франківській ОДА повідомив голова Тисменицької районної державної адміністрації Ростислав Несторак, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Поки що не укладено жодної угоди, тому що три мости на експертизі, яку завершать, обіцяли, за день-два. І один міст до 300 тисяч - ця угода також буде укладена протягом одного-двох днів. На дороги нам тільки кошти виділили 17-го чи 18-го числа", - сказав Ростислав Несторак.

Голова ОДА Віталій Федорів зобов'язав усіх голів райдержадміністрацій якнайшвидше укладати угоди та розпочинати роботи.

"Це не стосується тільки Тисменицької райдержадміністрації. Але відсутність угод з 15-ти чи наявність п'яти угод з десяти - це недостатньо, не та робота. Я зобов'язую вас до першого вересня провести цю всю роботу. Далі погодні умови нам не дозволять це зробити", - наголосив голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 94% постраждалих від паводків жителів Івано-Франківщини вже отримали допомогу, виплачено понад 69 млн грн, - ОДА

Нагадаємо, інтенсивні опади 22-24 червня призвели до ускладнення повеневої обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті внаслідок стихії загинули 4 людини. Загалом через негоду постраждали більше 250 населених пунктів у п'яти областях. Були підтоплені 7,5 тис. житлових будинків, зруйновані дороги і мости.

Автор: 

паводок (233) Івано-Франківська область (945)


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Топ коментарі
+2
Це все, що треба знати про слуг народу.
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25.08.2020 17:30
+1
Из Мацквы?
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25.08.2020 17:38
+1
нам ніколи , ми асфальт кладьом !
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25.08.2020 18:09
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Сначала местные жители косят лес, а потом в удивляются последствиям и просят о помощи.
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25.08.2020 17:15 Відповісти
подивися на карті звідки вода йшла
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25.08.2020 17:25 Відповісти
Из Мацквы?
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25.08.2020 17:38 Відповісти
Це все, що треба знати про слуг народу.
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25.08.2020 17:30 Відповісти
слуг урода
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25.08.2020 17:45 Відповісти
По пеньках тихенько можна пройти, скільки тих паводків?
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25.08.2020 18:05 Відповісти
нам ніколи , ми асфальт кладьом !
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25.08.2020 18:09 Відповісти
У Польщі?
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25.08.2020 18:34 Відповісти
а за кого голосували? Зебіла? Нехай він і будує...
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25.08.2020 18:12 Відповісти
Осенью грянет очередной паводок.Отселять надо.На Донбасс.
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25.08.2020 18:35 Відповісти
Это вам не это -
Жодного із 15 зруйнованих паводком інфраструктурних об'єктів ще не відновили в Тисменицькому районі на Прикарпатті - Цензор.НЕТ 1699
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25.08.2020 22:03 Відповісти
Мы все очень хорошо знаем, за кого голосовала Ивано - Франковщина
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26.08.2020 08:40 Відповісти
 
 