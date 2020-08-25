Нардепи пропонують підтримати програму "Пакунок малюка" під час народження дитини, - "слуга народу" Кравчук

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що 72 народні депутати пропонують підтримати програму "Пакунок малюка".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кравчук повідомила у Facebook.

"Бути чи не бути пакунку малюка? На це питання 72 народні депутати (включно зі мною) відповіли у законопроєкті №3006а... Як і більшість українських батьків, ми підтримуємо програму "Пакунок малюка". Вважаємо, що монетизувати її не варто", - написала Кравчук.



Нардепка зазначила, що "Пакунок малюка" - це інструмент стимулювання відповідального батьківства та підтримки вразливих сімей, особливо у часи, коли багато українців переживають фінансові труднощі.

За словами народної депутатки, за останні два роки кількість предметів у пакунку зросла в 2,5 раза.

"На монетизацію "пакунка" ви не зможете придбати таку ж кількість товарів аналогічної якості. Знову ж таки, аналітика ЮНІСЕФ підтверджує: вартість товарів із пакунку малюка обійдеться батькам дорожче на 50-200% (в середньому це близько 7000 грн)", - зазначила Кравчук.

Законопроект №3006а про внесення змін до закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання під час народження дитини одноразової допомоги у вигляді "Пакунку малюка" зареєстровано у Верховній Раді у вівторок.

Нагадаємо, Кабмін запустив пілотний проєкт монетизації одноразової натуральної допомоги на дітей "Пакунок малюка" в 2020-2021 рр.

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