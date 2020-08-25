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Нардепи пропонують підтримати програму "Пакунок малюка" під час народження дитини, - "слуга народу" Кравчук

Нардепи пропонують підтримати програму

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що 72 народні депутати пропонують підтримати програму "Пакунок малюка".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кравчук повідомила у Facebook.

"Бути чи не бути пакунку малюка? На це питання 72 народні депутати (включно зі мною) відповіли у законопроєкті №3006а... Як і більшість українських батьків, ми підтримуємо програму "Пакунок малюка". Вважаємо, що монетизувати її не варто", - написала Кравчук.

Нардепка зазначила, що "Пакунок малюка" - це інструмент стимулювання відповідального батьківства та підтримки вразливих сімей, особливо у часи, коли багато українців переживають фінансові труднощі.

За словами народної депутатки, за останні два роки кількість предметів у пакунку зросла в 2,5 раза.

"На монетизацію "пакунка" ви не зможете придбати таку ж кількість товарів аналогічної якості. Знову ж таки, аналітика ЮНІСЕФ підтверджує: вартість товарів із пакунку малюка обійдеться батькам дорожче на 50-200% (в середньому це близько 7000 грн)", - зазначила Кравчук.

Законопроект №3006а про внесення змін до закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання під час народження дитини одноразової допомоги у вигляді "Пакунку малюка" зареєстровано у Верховній Раді у вівторок.

Нагадаємо, Кабмін запустив пілотний проєкт монетизації одноразової натуральної допомоги на дітей "Пакунок малюка" в 2020-2021 рр.

Також читайте: Замість пакунку малюка породіллям видаватимуть картку на 5 тисяч гривень

Автор: 

немовлята (60) Слуга народу (2810) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+5
До вас, зеленых, начали выдавать пакеты малыша и вопрос отмены пакета никогда не поднимался.
Вы к чему не прикоснетесь, все превращаете в г-но.
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25.08.2020 17:23
+2
Порошенко вкрав пакет малюка?
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25.08.2020 17:15
+1
Пипец. Вот это уровень креатива. Теперь в роддоме как в супермаркете на кассе - "пакет брать будете?"
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25.08.2020 17:14
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Пипец. Вот это уровень креатива. Теперь в роддоме как в супермаркете на кассе - "пакет брать будете?"
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25.08.2020 17:14 Відповісти
Порошенко вкрав пакет малюка?
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25.08.2020 17:15 Відповісти
До вас, зеленых, начали выдавать пакеты малыша и вопрос отмены пакета никогда не поднимался.
Вы к чему не прикоснетесь, все превращаете в г-но.
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25.08.2020 17:23 Відповісти
Нардепы, и 4000 евро в пакет положите, чем будущие избиратели хуже учителей ?
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25.08.2020 17:32 Відповісти
Дебилы. Так может сначала просто отменять его не нужно было? Имитаторы недолугие.
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25.08.2020 17:53 Відповісти
а з міністерствами забув ? спочатку скоротили ,потім створили реформа по зебільному !
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25.08.2020 18:06 Відповісти
Ты это необеспеченным молодым родителям расскажи. Или одиноким мамам.
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25.08.2020 20:58 Відповісти
ЗЕбобики, только вы, под управлением Клоуна, мародерите на детях!!!!!
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25.08.2020 18:00 Відповісти
Коли собаці немає чого робити вона я.....я лиже. Дайте мамочкам пристойні виплати на новонароджену дитину і вся проблема сама собою вирішиться!Правда як тоді демонструвати"любов" до свого народу.....??
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25.08.2020 20:19 Відповісти
 
 