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Новини Правосуддя
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Плівки Вовка: Верховний Суд відмовився передавати справу Окружного адмінсуду Києва в Антикорупційний суд

Плівки Вовка: Верховний Суд відмовився передавати справу Окружного адмінсуду Києва в Антикорупційний суд

Колегія Касаційного кримінального суду Верховного Суду України відмовилася передавати справу щодо суддів і глави Окружного адмінсуду до Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомила в Facebook одна з експертів Центру протидії корупції Галина Чижик, передає Цензор.НЕТ

Як раніше нагадували в НАБУ, справи, які розслідуються самим бюро, мають слухатися у Вищому антикорупційному суді. І саме ВАКС має обирати фігурантам справи запобіжний захід і розглядати скарги на дії детективів або прокурорів.

Після того, як 5 серпня Печерський суд Києва забрав справу у НАБУ, заступник голови ОАСК Євген Аблов оскаржив це рішення в апеляції. Апеляційний суд передав справу до Верховного Суду України, щоб там вирішилося питання про підсудність. Після чого Верховний Суд України вирішив, що передавати справу щодо ОАСК до Вищого антикорсуду не будуть, написала Чижик.

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"Верховний суд відмовився передавати справу про рішення підслідності в Антикорсуд. ... . Справу направлено назад до Апеляційного суду Києва", - вказується в повідомленні.

За її словами, місяць тому Верховний Суд вже розглядав подібні питання, визначивши, що вони належать до юрисдикції ВАКС, а зараз - поміняв свою позицію на протилежну.

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Нагадаємо, 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Деяким суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не змогли вручити повістки, тому що судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох екс-членів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Плівки Вовка: Верховний Суд відмовився передавати справу Окружного адмінсуду Києва в Антикорупційний суд 01

Автор: 

Верховний Суд (1188) юстиція (732) Вовк Павло (300) Антикорупційний суд ВАКС (1939) Окружний адмінсуд Києва (538)


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Топ коментарі
+13
Рафик неуинават! Наступний майдан перш за все має перевішати суддів
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25.08.2020 17:44
+12
Бесстыжее "правосудие"
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25.08.2020 17:25
+9
Ось і все-мафія перемогла.
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25.08.2020 17:35
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Бесстыжее "правосудие"
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25.08.2020 17:25 Відповісти
левосудие. Такого как сейчас даже при Януковиче с Татьковыми, Емельяновыми, Русланами и прочими решалами не было...
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25.08.2020 18:33 Відповісти
да не виноватый он, поклёп и наговор
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25.08.2020 17:27 Відповісти
Кто бы сомневался!
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25.08.2020 17:31 Відповісти
Ось і все-мафія перемогла.
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25.08.2020 17:35 Відповісти
Що, вже судді Верховного Суду обісрались?
А ще нещодавно їм довіряли більше за інших...
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25.08.2020 17:42 Відповісти
Рафик неуинават! Наступний майдан перш за все має перевішати суддів
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25.08.2020 17:44 Відповісти
200% !!!!!!!!!
дивно, що суспільство ніяк не здатне взятися за суддівську мафію в країні.
хоча б тобі один суд Лінча над тими виродками.
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25.08.2020 18:52 Відповісти
Серьезно? Такая короткая память? А какими были главные требования этой революции? Не люстрация ли госорганов и проведение судебной реформы? Главный революционер порошенко забыл об этом со старта, как и куля-в-лоб, и старуха на коляске, которую этот суд и посадил, и прочие уроды, ничем не честнее нынешних
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25.08.2020 20:21 Відповісти
Когда уже придавят хоть немного эту касту непрекасаемых жрецов
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25.08.2020 17:51 Відповісти
зе суд
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25.08.2020 17:52 Відповісти
похоже, пора передавать на Божий антикоррупционный суд %)
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25.08.2020 18:01 Відповісти
Свои своим глаз не выклюют.
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25.08.2020 18:02 Відповісти
после таких решений Верховный суд нужно ликвидировать а судей вешать на столбах!!!..
это коррупция а судьи Верховного суда преступники!!!..
они убивают страну!!!
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25.08.2020 18:03 Відповісти
Час вже справу ВС в антікоррупційний передавати.
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25.08.2020 18:04 Відповісти
Коли немає справедливого суду немає нічого, країна перетворюється в дике поле.
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25.08.2020 18:06 Відповісти
зеля відмазав вовків,

венедиктова підписала підозру,
і перевела стрілки на ВС, де вже була домовленість,
що все порішають..
а суддям не звикати занурюватися у лайно беззаконня..

і після цього зеля хоче отримувати кредити..
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25.08.2020 18:35 Відповісти
Земрази в своём репертуаре
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25.08.2020 18:46 Відповісти
Верховный суд был реформирован при Порошенке по закону, который написал Порошенка, набор судей туда прошел при каденции Порошенки.
Зеля к нему не имеет никакого отношения, хотя он - такой же мудак, как и Порошенка.
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25.08.2020 20:38 Відповісти
Країною керують продажні суди та недоумки з Зе на чолі...Ці тварюки вже більше шкоди наробили ніж усі сепари разом...народ вже не вірить жодним рішенням судів, бо всі бачать, як Портновське правосуддя повернулося до країни...Не вірить, бо НІЧОГО з обіцянок Блазня не виконано взагалі...В країні бардак повний...
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25.08.2020 20:34 Відповісти
Верховный суд - это тот, который был "реформирован". Хороший результат "реформ".
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25.08.2020 20:37 Відповісти
Охерели в корень. Менять к едренай матери или посадить в назидание как пособников!
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25.08.2020 20:47 Відповісти
бандиты крышуют бандитов.
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25.08.2020 21:37 Відповісти
У судей - такая же воровская круговая порука, как и среди криминала. Даже сильнее.
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25.08.2020 22:08 Відповісти
Мене цікавить тільки одне питання : Коли суддів почнуть вішати без суда і слідства?
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25.08.2020 23:51 Відповісти
І хто ж це такий верховний суд призначав? Чиї там висуванці? Найбільшого патріота України.
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26.08.2020 00:26 Відповісти
Цю інфу слід було би назвати "Своєю заявою ВС України визнав свою нікчемність".

Вина Зе в цьому очевидна, але вина По ще невідпорніша.

Зе той так званий ВС не анигілював, як слід було би.

Але створив ВС в тому вигляді і складі для своїх потреб Порошенко і це медицинський хвакт, що витікає з результатів розчину небіжчика порошенкового трупака.

В тому ВС 30% тільки очевидних, сертифікованих потвор, що мають сидіти на зовсім інших "кріслах", а скільки ще просто аспірантів (палко бажаючих) на ті, блін, крісла!

Найбільша недолік Зе є його розумова недостатність, але це зовсім не виправдовує його папєрєдніка.

Так само, як і його наступника.

І, що найгірше - нас, які досі не навчились вибирати...
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26.08.2020 00:51 Відповісти
 
 