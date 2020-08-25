Плівки Вовка: Верховний Суд відмовився передавати справу Окружного адмінсуду Києва в Антикорупційний суд

Колегія Касаційного кримінального суду Верховного Суду України відмовилася передавати справу щодо суддів і глави Окружного адмінсуду до Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомила в Facebook одна з експертів Центру протидії корупції Галина Чижик, передає Цензор.НЕТ

Як раніше нагадували в НАБУ, справи, які розслідуються самим бюро, мають слухатися у Вищому антикорупційному суді. І саме ВАКС має обирати фігурантам справи запобіжний захід і розглядати скарги на дії детективів або прокурорів.

Після того, як 5 серпня Печерський суд Києва забрав справу у НАБУ, заступник голови ОАСК Євген Аблов оскаржив це рішення в апеляції. Апеляційний суд передав справу до Верховного Суду України, щоб там вирішилося питання про підсудність. Після чого Верховний Суд України вирішив, що передавати справу щодо ОАСК до Вищого антикорсуду не будуть, написала Чижик.

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"Верховний суд відмовився передавати справу про рішення підслідності в Антикорсуд. ... . Справу направлено назад до Апеляційного суду Києва", - вказується в повідомленні.

За її словами, місяць тому Верховний Суд вже розглядав подібні питання, визначивши, що вони належать до юрисдикції ВАКС, а зараз - поміняв свою позицію на протилежну.

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Нагадаємо, 17 липня детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в рамках кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Деяким суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не змогли вручити повістки, тому що судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох екс-членів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".