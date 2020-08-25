Порошенко про спробу змінити постанову Ради про місцеві вибори на Донбасі: Це або зрада, або некомпетентність
Пропозиція внести зміни до Постанови Верховної Ради про місцеві вибори, яка вже внесена в парламент главою української делегації в Тристоронній контактній групі, свідчить, що влада йде на поступки Кремлю і готова реалізувати путінський сценарій.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили і п'ятий президент України Петро Порошенко.
П'ятий президент зауважив, що замість того, аби вимагати від Росії виконання її зобов‘язань, українська сторона бере зобов‘язання на себе, що неприпустимо і небезпечно.
"Замість того, щоб забезпечити виконання Росією взятих на себе зобов’язань, вони беруть на Україну нові зобов’язання, у вигляді формули Штайнмаєра. Зараз вони кажуть – ми ще будемо організовувати вибори на окупованих територіях. Які? Хто ці вибори збирається організовувати і виконувати? Написано – вибори виключно за українським законодавством і такі, які відповідають стандартам ОБСЄ. Не може бути за стандартами ОБСЄ виборів на окупованих територіях за присутності окупаційних військ. Не може бути виборів, коли українські політичні сили, засоби масової інформації, органи влади, українська Центральна виборча комісія не забезпечують захист вільного волевиявлення громадян", – наголосив Порошенко.
"Давайте ще у нас будуть у Москві, ці терористи будуть переписувати постанови і закони Верховної Ради України. Ви про що? І ці пропозиції вже надійшли до Верховної Ради. Ви про що?", – обурюється лідер "Європейської Солідарності".
За словами Порошенка, це або зрада, або некомпетентність.
"Ні той, ні той варіант є неприйнятний. Повний стоп. Ні в якому разі ми не дамо здати державні інтереси. І так, як 20 тисяч людей вийшли в грудні зупинити капітуляцію, сто тисяч людей, волонтерів, добровольців сьогодні вийшло на святкування Дня Незалежності. Це має бути таким щепленням від здачі національних інтересів некомпетентною владою і потужний меседж росіянам. Тут ви нікого не обдурите. Україна – це демократична країна, яка здатна себе захистити", – підсумував п'ятий президент.
Нагадаємо, раніше залучений до роботи ТКГ українською стороною як представник ОРДО журналіст Сергій Гармаш повідомив, що Кравчук на засіданні ТКГ пообіцяв попросити Раду переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські угоди.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тебе сказали ясно и прямо - если ты не проведешь военный парад в следующем году - можешь быть свободным. Мы проведем его сами.
Мразь зеленая
там повно ботви, яка верещить, що Петро здав Крим.
Там у міжвушному ганглію максимум 10 кб інформації.
Лиза Богуцкая, так и написала. Порошенко тайком прокрался и возглавил Ходу наших воинов. Народ я не прикалываюсь, реально. Это блин уровень их развития, да это диагноз. И в конце добавляет. Он чудовище.
Да, чудовище для изменников и врагов. И они уже чувствуют,что за ними скоро придут. Начинаются сопли, вопли и истерика.
Для наглядности фото великого и ужасного Пороха, Марины, Кровавого Пастора, которые тайком идут во главе колонны. Боитесь крысы зелёные, когда страшно. И правильно, бойтесь - этот марш непокорённых идёт за вами! <C>
Перед звинувачунням - розкажіть про Себе, тобто-
Як приклад..Слабо??
Вражає нахабність диванних бійців!
Методичка??
))
Ты ошибся, этот сдал еще в 14,
«...Олексій Резніков у складі команди Тристоронньої контактної групи є компетентною людиною. Дуже небезпечно, коли його голос просто не чують. Виходить людина (від Зеленського - натяк на Кравчука) і каже: слухайте, в Мінських домовленостях сказано про те, що кордон переходить під контроль тільки в перший день виборів. А як до цього ми вибори будемо організовувати без контролю кордону? А, може, ви, (Зеленські), почитаєте Мінські домовленості? Бо Мінські домовленості - це не лише від 12 лютого 2015 року. Мінські домовленості - це і від 19 вересня, і від 5 вересня 2014-го року. І там записано, що Росія була зобов'язана одразу передати контроль над кордоном, але на перехідному етапі не Україні, а ОБСЄ. Більше того, ми під час моєї каденції на посаді Преидента зробили кроки, щоб українські митні пости, прикордонні пости функціонували на кожному пропускному пункті. І потрібно вимагати від Росії виконати ці домовленості».
відео: https://prm.ua/zamist-vikonannya-rosiyeyu-minskih-ugod-vlada-bere-na-********-novi-zobov-yazannya-poroshenko/
100%
Порох, ХВАТИТ этой сопливой "толерантности"!!!
Обвинять надо однозначно в ИЗМЕНЕ.
А "некомпетентность" пусть они САМИ потом перед трибуналом доказывают.