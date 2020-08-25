Порошенко про спробу змінити постанову Ради про місцеві вибори на Донбасі: Це або зрада, або некомпетентність

Пропозиція внести зміни до Постанови Верховної Ради про місцеві вибори, яка вже внесена в парламент главою української делегації в Тристоронній контактній групі, свідчить, що влада йде на поступки Кремлю і готова реалізувати путінський сценарій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили і п'ятий президент України Петро Порошенко.

П'ятий президент зауважив, що замість того, аби вимагати від Росії виконання її зобов‘язань, українська сторона бере зобов‘язання на себе, що неприпустимо і небезпечно.

"Замість того, щоб забезпечити виконання Росією взятих на себе зобов’язань, вони беруть на Україну нові зобов’язання, у вигляді формули Штайнмаєра. Зараз вони кажуть – ми ще будемо організовувати вибори на окупованих територіях. Які? Хто ці вибори збирається організовувати і виконувати? Написано – вибори виключно за українським законодавством і такі, які відповідають стандартам ОБСЄ. Не може бути за стандартами ОБСЄ виборів на окупованих територіях за присутності окупаційних військ. Не може бути виборів, коли українські політичні сили, засоби масової інформації, органи влади, українська Центральна виборча комісія не забезпечують захист вільного волевиявлення громадян", – наголосив Порошенко.

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"Давайте ще у нас будуть у Москві, ці терористи будуть переписувати постанови і закони Верховної Ради України. Ви про що? І ці пропозиції вже надійшли до Верховної Ради. Ви про що?", – обурюється лідер "Європейської Солідарності".

За словами Порошенка, це або зрада, або некомпетентність.

"Ні той, ні той варіант є неприйнятний. Повний стоп. Ні в якому разі ми не дамо здати державні інтереси. І так, як 20 тисяч людей вийшли в грудні зупинити капітуляцію, сто тисяч людей, волонтерів, добровольців сьогодні вийшло на святкування Дня Незалежності. Це має бути таким щепленням від здачі національних інтересів некомпетентною владою і потужний меседж росіянам. Тут ви нікого не обдурите. Україна – це демократична країна, яка здатна себе захистити", – підсумував п'ятий президент.

Нагадаємо, раніше залучений до роботи ТКГ українською стороною як представник ОРДО журналіст Сергій Гармаш повідомив, що Кравчук на засіданні ТКГ пообіцяв попросити Раду переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські угоди.

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