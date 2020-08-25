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Новини Місцеві вибори-2020
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Порошенко про спробу змінити постанову Ради про місцеві вибори на Донбасі: Це або зрада, або некомпетентність

Порошенко про спробу змінити постанову Ради про місцеві вибори на Донбасі: Це або зрада, або некомпетентність

Пропозиція внести зміни до Постанови Верховної Ради про місцеві вибори, яка вже внесена в парламент главою української делегації в Тристоронній контактній групі, свідчить, що влада йде на поступки Кремлю і готова реалізувати путінський сценарій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив лідер політсили і п'ятий президент України Петро Порошенко.

П'ятий президент зауважив, що замість того, аби вимагати від Росії виконання її зобов‘язань, українська сторона бере зобов‘язання на себе, що неприпустимо і небезпечно.

"Замість того, щоб забезпечити виконання Росією взятих на себе зобов’язань, вони беруть на Україну нові зобов’язання, у вигляді формули Штайнмаєра. Зараз вони кажуть – ми ще будемо організовувати вибори на окупованих територіях. Які? Хто ці вибори збирається організовувати і виконувати? Написано – вибори виключно за українським законодавством і такі, які відповідають стандартам ОБСЄ. Не може бути за стандартами ОБСЄ виборів на окупованих територіях за присутності окупаційних військ. Не може бути виборів, коли українські політичні сили, засоби масової інформації, органи влади, українська Центральна виборча комісія не забезпечують захист вільного волевиявлення громадян", – наголосив Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кількість людей на Марші Незалежності є дуже тривожним дзвіночком для влади, - Порошенко. ФОТОрепортаж

"Давайте ще у нас будуть у Москві, ці терористи будуть переписувати постанови і закони Верховної Ради України. Ви про що? І ці пропозиції вже надійшли до Верховної Ради. Ви про що?", – обурюється лідер "Європейської Солідарності".

За словами Порошенка, це або зрада, або некомпетентність.

"Ні той, ні той варіант є неприйнятний. Повний стоп. Ні в якому разі ми не дамо здати державні інтереси. І так, як 20 тисяч людей вийшли в грудні зупинити капітуляцію, сто тисяч людей, волонтерів, добровольців сьогодні вийшло на святкування Дня Незалежності. Це має бути таким щепленням від здачі національних інтересів некомпетентною владою і потужний меседж росіянам. Тут ви нікого не обдурите. Україна – це демократична країна, яка здатна себе захистити", – підсумував п'ятий президент.

Нагадаємо, раніше залучений до роботи ТКГ українською стороною як представник ОРДО журналіст Сергій Гармаш повідомив, що Кравчук на засіданні ТКГ пообіцяв попросити Раду переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські угоди.

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Автор: 

Кравчук Леонід (546) місцеві вибори (1366) Порошенко Петро (15161) росія (64926)


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Топ коментарі
+53
Порошенко абсолютно правий.
Навряд чи знайдеться зелебоб, який здатний щось заперечити.
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25.08.2020 17:43
+28
зелебобики как раз косят под дурачков, и очень активно.
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25.08.2020 17:46
+17
До того ж, кравчучка простий громадянин, без посад, без прав та обов'язків. !!! нічим не відрізняється від мене чи когось іншого.
Чи може громадянин вносити в Раду якісь подання ?
На підставі чого ?
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25.08.2020 17:45
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Главное , не раньше . Надеюсь , мы дождёмся .
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25.08.2020 18:18 Відповісти
Петя вор ? Нет , не вор . Вор должен сидеть в тюрьме . Не сидит - значит не вор . Зеля смешной . Это правда .
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25.08.2020 18:17 Відповісти
Так хто у кого путается под ногами, Бубочка?
Тебе сказали ясно и прямо - если ты не проведешь военный парад в следующем году - можешь быть свободным. Мы проведем его сами.
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25.08.2020 18:18 Відповісти
помните недавно совсем зекретин технику Армии передавал?так эта техника взята у 92 бригады Чугуев -ее им Порох до этого давал...
Мразь зеленая
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25.08.2020 18:19 Відповісти
Це звичайна бидло шпана.
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25.08.2020 18:21 Відповісти
Я вам больше скажу, Порох лично своими руками всю технику построил, оснастил и покрасил. И вс' лично со своего кармана.
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25.08.2020 19:15 Відповісти
Я верю бойцам этой бригады,а не какой то зесрани
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25.08.2020 19:19 Відповісти
Вполне возможно. Он, по крайней мере, знает чем на рояле играют
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25.08.2020 23:39 Відповісти
а порох у какой бригады взял?
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26.08.2020 14:26 Відповісти
Кожна сива свиня має право висловити свою думку
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25.08.2020 18:36 Відповісти
Ти богато брешеш,сива свиня-так шо до спаму
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25.08.2020 19:16 Відповісти
Порошенко про спробу змінити постанову Ради про місцеві вибори на Донбасі: Це або зрада, або некомпетентність - Цензор.НЕТ 7002
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25.08.2020 18:38 Відповісти
ухаха так это то тело которое убёгло от збройниковв колонне уже высралось млодец за ввау вперде тебе награда звезда с башка верка пердючке
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25.08.2020 18:44 Відповісти
Они просто слепые и не разглядели колонну, поэтому и рассказывают, что Порошенко и Турчинов с остальными где-то там в разных углах были.
Порошенко про спробу змінити постанову Ради про місцеві вибори на Донбасі: Це або зрада, або некомпетентність - Цензор.НЕТ 9163
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25.08.2020 19:20 Відповісти
Додам: https://postimg.cc/2LqVC64P
Порошенко про спробу змінити постанову Ради про місцеві вибори на Донбасі: Це або зрада, або некомпетентність - Цензор.НЕТ 7980
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25.08.2020 19:43 Відповісти
вот печалько видео с места опровергают кукареканье денсен леди Танюхи
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25.08.2020 18:47 Відповісти
а ви сходіть на сторінку того упоротого зєлєбоба.
там повно ботви, яка верещить, що Петро здав Крим.
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25.08.2020 18:51 Відповісти
Ну їм дві дати 20.02.2014 і 07.06. 2014, абсолютно нічого не говррять.
Там у міжвушному ганглію максимум 10 кб інформації.
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25.08.2020 19:08 Відповісти
А Овоч збіг із Києва 22.02.2014. Так хто здав Крим
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25.08.2020 19:50 Відповісти
Зепил? Не отвечай, вижу, что мамка сковородкой по голове била
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26.08.2020 08:47 Відповісти
Ви не зрозуміли? 22.02.14 Овоч збіг з Києва, а мокшанці медаль за захоплення Криму датували 20.02.14. Так що Овоч в щдав його в обмін на Ростов. Так хто з нас зепіл і кого мамка тогой?
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26.08.2020 09:48 Відповісти
Подивись трохи вище мій допис і заспокойся
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26.08.2020 09:48 Відповісти
так не потрібно так писати інакше не зовсім зрозуміло про що ви говорите!
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26.08.2020 09:57 Відповісти
Она еще и кукарекает про то, как Турчинов сдал Крым. Надо ей на почту отправить стенограмму СНБО.
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25.08.2020 19:23 Відповісти
І що, жодний брехунець не зняв цю епопею на камеру ?
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25.08.2020 18:50 Відповісти
вот засада то проклятые збройники наверное как сепарам били по лицу и забирали телехфоны
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25.08.2020 18:51 Відповісти
Звезды в шоке. Зеленский и его окружение, начали догадываться, что они херню спорили с празднованием Дня Независимости и вообще по жизни.
Лиза Богуцкая, так и написала. Порошенко тайком прокрался и возглавил Ходу наших воинов. Народ я не прикалываюсь, реально. Это блин уровень их развития, да это диагноз. И в конце добавляет. Он чудовище.
Да, чудовище для изменников и врагов. И они уже чувствуют,что за ними скоро придут. Начинаются сопли, вопли и истерика.
Для наглядности фото великого и ужасного Пороха, Марины, Кровавого Пастора, которые тайком идут во главе колонны. Боитесь крысы зелёные, когда страшно. И правильно, бойтесь - этот марш непокорённых идёт за вами! <C>
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25.08.2020 19:27 Відповісти
https://www.facebook.com/229453850805221/videos/2630559270538793/?__so__=watchlist&__rv__=video_home_www_playlist_video_list ДЕНЬ зеЛЕЖНОСТІ
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25.08.2020 19:41 Відповісти
Порошенко про спробу змінити постанову Ради про місцеві вибори на Донбасі: Це або зрада, або некомпетентність - Цензор.НЕТ 4889
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25.08.2020 20:07 Відповісти
Порошенко про спробу змінити постанову Ради про місцеві вибори на Донбасі: Це або зрада, або некомпетентність - Цензор.НЕТ 2069
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25.08.2020 20:10 Відповісти
Никаких "или"......Измена 100% ! И главное - это инициатива, отнюдь, не выжившего из ума старпера...это оффисные мысли.
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25.08.2020 18:41 Відповісти
Сам сдал Украину еще в 15 году,когда писал эту шнягу
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25.08.2020 18:50 Відповісти
зелень учи мат часть это тебе не под потапия и прочюю марзь по тв кукарекать
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25.08.2020 18:53 Відповісти
ты не защитил, сидел дома. под юбкой, падла, прятался от мобилизации, вот и пришлось сдать. только вас мудаков не поймешь, кому именно. или соросятам, или #уйлу, или Байдену.
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25.08.2020 19:10 Відповісти
А Ви де були??
Перед звинувачунням - розкажіть про Себе, тобто-
Як приклад..Слабо??
Вражає нахабність диванних бійців!
Методичка??
))
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25.08.2020 19:46 Відповісти
Кто тебе сьбутылки разрешил слезть, козлик
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26.08.2020 08:48 Відповісти
Порошенко про спробу змінити постанову Ради про місцеві вибори на Донбасі: Це або зрада, або некомпетентність - Цензор.НЕТ 2367

Ты ошибся, этот сдал еще в 14,
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25.08.2020 20:13 Відповісти
члго аиіни проігнорували перший абзац цієї інфи? Який говорить:
«...Олексій Резніков у складі команди Тристоронньої контактної групи є компетентною людиною. Дуже небезпечно, коли його голос просто не чують. Виходить людина (від Зеленського - натяк на Кравчука) і каже: слухайте, в Мінських домовленостях сказано про те, що кордон переходить під контроль тільки в перший день виборів. А як до цього ми вибори будемо організовувати без контролю кордону? А, може, ви, (Зеленські), почитаєте Мінські домовленості? Бо Мінські домовленості - це не лише від 12 лютого 2015 року. Мінські домовленості - це і від 19 вересня, і від 5 вересня 2014-го року. І там записано, що Росія була зобов'язана одразу передати контроль над кордоном, але на перехідному етапі не Україні, а ОБСЄ. Більше того, ми під час моєї каденції на посаді Преидента зробили кроки, щоб українські митні пости, прикордонні пости функціонували на кожному пропускному пункті. І потрібно вимагати від Росії виконати ці домовленості».

відео: https://prm.ua/zamist-vikonannya-rosiyeyu-minskih-ugod-vlada-bere-na-********-novi-zobov-yazannya-poroshenko/
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25.08.2020 18:51 Відповісти
Не треба так дипломатично, там два в одному і першого більше.
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25.08.2020 18:58 Відповісти
-А )(уйло і його підручні кремлівські фашисти заявили що якщо Україна руками його вірних кацапських вилупків - холуїв, цих зрадників -Іуд для України:.. з бандитів экс-риго-Аналів ЗЕКА (життя сепаратистів) та ЗЕбілів - капітулянтів ( слуги сепаратистів ) І коли Українська Держава за їх допомогою підпише капітуляцію ( вибори і бандитський статус) то скоро перетвориться в кацапську колонію "новросію - піндосію" А за прикладом кривавої тюрми народів срср а паРаша вона в усьому його правонаступниця. тоді кілька мільйонів проукраїнських громадян, патріотів, активістів, націоналістів кремлівські фашисти )(уйла планують ліквідувати, ізолювати або депортувати на Північний - Схід своєї жахливої личакової паРаші. А інших вже зразкових - виконавчих хохлів рабів загарбники збираються дуже швидко перевзуть в обісцяні кацапські личаки і змусити їх з ранку до вечора прудко танцювати і під балалайку ядрено співати "Широка страна моя родная, лапотная кацапская" Це на думку кацапів для того щоб ніколи ці їх брудні раби - хохли не забували про нібито російський а по суті окупаційний кацапський ординський мир. Тепер залишилося за малим щоб за будь-яку цінну екс-кловун продажний ..резидент ЗЕбил - капітулянт підписав капітуляцію в нав'язаному кремлівськими фашистами "мінській змові", розмріявся кривавий маніяк )(уйло.
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25.08.2020 19:22 Відповісти
брехливих зебуїнів штибу https://censor.net/user/472599, https://censor.net/user/359131, https://censor.net/user/310038 - спамимо лдразу. Брехню спамити правила сайту дозволяють.
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25.08.2020 18:59 Відповісти
Бог тебе покарає за твої наклепи.
100%
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25.08.2020 19:11 Відповісти
а ты где прятался гаденыш в это время? я 11 марта уже отметился в военкомате. ты мразь хоть 5 грн кинула на счет МО?
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25.08.2020 19:12 Відповісти
Фашист -) (уйло - і наша продажна анти-українська влада ЗЕбілів - капітулянтів домоглися свого тепер їх улюблені терористи бандити - бойовики, сепаратисти у яких руки по лікоть в українській крові братимуть участь в переговорах на рівних з продажної українською владою і проводити свої бандитські вибори під дулами автоматів російських фашистів окупантів. Фюрер -)(уйло, цей з'їхавший з котушок фашист навіть він знає що треба робити з терористами і бандитами -боєвіиами. Ось що раніше сказав цей кривавий маніяк що не одна в світі законна влада не стане вести офіційні переговори з запеклими бойовиками - терористами, а просто нещадно але справедливо знищить їх. Дослівно: - ви вже мене вибачте, якщо в туалеті зловимо, ми і в сортирі їх замочимо, врешті-решт. які там переговори з бандитами бойовиками на рівних, все питання закрите остаточно. Треба і нам теж не замислюючись мочити і топити в сортирі - параші кривавих кацапів - окупантів з паРаші і їх холуїв місцевих бандитів - боєвиків терористів, ну так як в точності пропонує кацапський фюрер - фашист )(уйло ..... А якщо вийде то притопити в лайні і їх найголовнішого ватажка - терористів кривавого ката )(уйла і непогано щоб з ним і наших продажних кремлівських перевертнів Юд, капітулянтів при владі.
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25.08.2020 19:11 Відповісти
Как зесрань бесит,что утекает их "победа" к чертям-это песня)
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25.08.2020 19:13 Відповісти
Подання в Раду от крадчука это два в одном. Один старческий маразм это хорошо, а два маразма от крадчука и фокина это еще лучше.
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25.08.2020 19:24 Відповісти
"некомпетентность... некомпетентность..."
Порох, ХВАТИТ этой сопливой "толерантности"!!!
Обвинять надо однозначно в ИЗМЕНЕ.
А "некомпетентность" пусть они САМИ потом перед трибуналом доказывают.
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25.08.2020 20:00 Відповісти
100%!
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26.08.2020 08:50 Відповісти
Сегодня оманский осел в очередной раз обгадил концертом зайчиков и поющими трусами память о павших в боях с оккупантом за независимость Украины
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25.08.2020 20:07 Відповісти
навіщо ці галімі домисли...проголосуйте проти і не далі базікайте
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25.08.2020 20:08 Відповісти
Порошенко про спробу змінити постанову Ради про місцеві вибори на Донбасі: Це або зрада, або некомпетентність - Цензор.НЕТ 2825
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25.08.2020 20:15 Відповісти
Это измена не компетентной власти.
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26.08.2020 00:28 Відповісти
"либо дурак, либо клован", ага. Вся страна уже устала гадать, кто же этот загадочный мистер гундосый голос.
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26.08.2020 00:42 Відповісти
Кравчук-вонючий ГОНДОН.
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26.08.2020 06:24 Відповісти
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