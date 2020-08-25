Верховний суд Білорусі відмовив усім екскандидатам у президенти у відкритті справи про невизнання підсумків виборів

Верховний суд Білорусі відмовив трьом екскандидатам у президенти в задоволенні скарг за результатами президентських виборів. Скарги подавали Анна Канопацька, Андрій Дмитрієв і Світлана Тіхановська.

Про це повідомляє видання TUT.by, передає Цензор.НЕТ.

У Верховному суді зазначили, що рішення про визнання виборів недійсними приймає Центральна виборча комісія.

"Оскільки рішення про визнання виборів недійсними Центральна комісія не приймала, скарга Тіхановської про недійсність виборів розгляду в суді не підлягає, оскільки подібні вимоги не належать до компетенції суду", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим Верховний суд прийняв рішення відмовити у відкритті справи за скаргою Світлани Тіхановської на рішення ЦВК від 14 серпня 2020 року.

Рішення апеляції не підлягає.

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