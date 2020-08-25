Верховний суд Білорусі відмовив усім екскандидатам у президенти у відкритті справи про невизнання підсумків виборів
Верховний суд Білорусі відмовив трьом екскандидатам у президенти в задоволенні скарг за результатами президентських виборів. Скарги подавали Анна Канопацька, Андрій Дмитрієв і Світлана Тіхановська.
Про це повідомляє видання TUT.by, передає Цензор.НЕТ.
У Верховному суді зазначили, що рішення про визнання виборів недійсними приймає Центральна виборча комісія.
"Оскільки рішення про визнання виборів недійсними Центральна комісія не приймала, скарга Тіхановської про недійсність виборів розгляду в суді не підлягає, оскільки подібні вимоги не належать до компетенції суду", - сказано в повідомленні.
У зв'язку з цим Верховний суд прийняв рішення відмовити у відкритті справи за скаргою Світлани Тіхановської на рішення ЦВК від 14 серпня 2020 року.
Рішення апеляції не підлягає.
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глянуть бы як ци дауны будут присягать коленьке...
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Вопрос не в том что надо делать с Кореей. Вопрос в истеричных взвизгаз розовых пони "Диктатор не может после такого править!"- Сев. Корея разбивает мечты розовых пони в пух и прах.
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Не перестаю удивляться тому поразительному фату, что украинцы пишут по-русски в сто раз грамотнее и в тысячу раз лучше, ярче и талантливей, чем московиты.
В самой Раше по-русски умеют писать ярко и талантливо на уровне украинцев только евреи из демократической оппозиции.
Руснявая пропутинская сволота русского литературного языка не знает:
в последние 15 лет даже в в официальных текстах Законов РФ имеется масса орфографических и стилистических ошибок свинячьего уровня.
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Просто пан Сумской не утруждает себя заключением в кавычки чужих цитат, авторство которых известно большинству посетителей нета....
Но, кто же автор замечательного термина "розовые пони" столь остроумно высмеивающих розово-социалистических западных демократов, бесконечно озабоченных тем, что совково-азиатский диктатор Путин заглатывает чужие территории ? Наверное, какой-нибудь еврей типа Игоря Губермана или Виктора Шендеровича...
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......и я горжусь ими и помогаю.......а не читаю нравоучения и не даю советы.....
....сдаёться мне, что провокатор ты, мил человек.....с Лахты-2....
......решили Мазаичному помочь кровь пустить по большому?....
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Да, забыла спросить, а в этом году лично Вы, Сёма, как обычно, будете поздравлять Путина с днюхой со страниц Цензора?
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.....Лахтинец?....не?....сколько сейчас за пост вам капает?.....поделись...
И ващета и белорусский ОМОН "справлялся" и без помощи.
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назовут кастрюлеголовыми белорусскими придурками.