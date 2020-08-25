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Зеленський закликав рабинів вплинути на хасидів, щоб ті не їхали до Умані святкувати Рош га-Шана

Зеленський закликав рабинів вплинути на хасидів, щоб ті не їхали до Умані святкувати Рош га-Шана

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками іудейських релігійних організацій України та обговорив дотримання протиепідемічних обмежень під час святкування Рош га-Шана в Умані (Черкаська обл.)

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський зазначив, що Україна розуміє, наскільки важливе для десятків тисяч хасидів святкування Рош га-Шана – єврейського Нового року. Водночас цьогоріч пандемія коронавірусу внесла суттєві корективи у плани та звички, адже нині епідемічна ситуація в Україні та Ізраїлі викликає велике занепокоєння.

"У цьому році через COVID-19 складна ситуація, з якою бореться зараз весь світ. Всі великі скупчення людей дають приріст інфікування в рази… Масове святкування Рош га-Шана призведе до колосального колапсу. Це буде колапс в Україні, потім це буде колапс в інших країнах", – наголосив він.

Президент України повідомив, що обговорив ситуацію з Прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, і, за даними глави ізраїльського уряду, в Україну щороку лише з Ізраїлю приїжджають на Рош га-Шана близько 8 тис. вірян.

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"Тому вони зверталися до нас, щоб ми закрили Умань. Це свято дуже важливе. Впевнений, що кожного року ми будемо тільки посилювати наші відносини… Але у нас складна ситуація", – пояснив Зеленський.

Він попросив представників іудейських релігійних організацій України звернутися до єврейської громади із закликом уникати масового скупчення людей на Рош га-Шана цього року.

Президент нагадав, що суттєві обмеження на масові зібрання були запроваджені для українців у квітні, коли християни відзначають Великдень.

Глава держави також додав, що через динаміку поширення коронавірусу в Україні уряд планує обмежити в’їзд іноземних громадян.

Рабини, які взяли участь у зустрічі, зазначили, що розуміють ситуацію, яка склалася через поширення коронавірусу, та намагатимуться донести інформацію до вірян.

Читайте також: В Ізраїлі закликали Зеленського заборонити через COVID-19 паломництво хасидів до Умані

Голова Ради Федерації єврейських громад України рабин Меїр Стамблер наголосив, що Тора вчить, що найцінніше – це життя, і людина має берегти його.

"Ми зробимо все можливе, щоб передати ваш меседж. Ми розуміємо, що відбувається, і наскільки це важливо", – зауважив рабин.

Головний рабин м. Києва, президент Об'єднання іудейських релігійних організацій України Яків Дов Блайх відзначив важливість нормативного регулювання ситуації. За його словами, потрібно передбачити обмеження не лише для іноземних паломників, а й для внутрішніх.

"Є збори людей, які живуть в Україні. Важливо, щоб було всім зрозуміло, що є рамки законодавства", – зауважив він.

Крім того, під час зустрічі обговорювалося питання створення меморіалу Бабиного Яру у Києві. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що раніше Володимир Зеленський провів з цього питання відеоконференцію з членами наглядової ради фонду "Меморіал Голокосту "Бабин Яр".

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"Президент поставив чітке завдання Офісу Президента та Кабінету Міністрів, щоб меморіал почали будувати в короткі строки. Зараз є обговорення проектів. Це трагедія, яка відбулась у нас, і наш обов’язок – увіковічити пам'ять людей, які загинули в Бабиному Яру", – повідомив Єрмак.

Глава держави додав, що Бабин Яр – світовий символ того, що ніколи не має повторитися.

Автор: 

євреї (124) Зеленський Володимир (23689) Умань (242) хасиди (176)


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Топ коментарі
+19
Дурилка картонная))) Погранслужба Украины что раввинам подчиняется?!))
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25.08.2020 18:36
+18
Сьезд партии "слуга урода".
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25.08.2020 19:01
+17
А стукнуть кулаком по столу слабо??? Ааа,ну да, это же не дальнобойщики..
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25.08.2020 18:34
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бо так дебоширити та засирати все навкруги їм на батьківщині не дозволять
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25.08.2020 21:09 Відповісти
Реб Нахман заповів, що тому, хто весело зустріне Новий рік на його могилі, будуть прощені всі гріхи.
Видно, хасиди грішать дуже багато на протязі року, - це єдине розумне пояснення. )))
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25.08.2020 22:58 Відповісти
«Пульса де-нура» никто не отменял.
При каденции пророссийского антихристианского кагала в Киеве православным христианам Украины был существенно ограничен доступ на торжественные пасхальные богослужения (литургии), напоминающие мирянам о славном воскресении Господа нашего Спасителя Иисуса Христа.
Сейчас криворожский комедиант, играющий на рояле нетрадиционным способом, создает проблемы для своих сродников из Израиля - хасидов, желающих отметить древний Праздник Рош Ха-Шана - 5 781 года от сотворения мира в украинском городе Умани.
И если православные смирились со своей долей, то благочестивые хасиды, поклоняющиеся Богу Авраама, Исаака и Иакова и чтущие Его Сына - Мессию Иисуса Христа могут жестко отреагировать на лишение их ежегодной привилегии иметь общение с братьями по вере и применить к ************ исключительное наказание - проклятие «Пульса де-нура», как в свое время этому наказанию подверглись премьер-министры Израиля Ариэль Шарон и Ицхак Рабин.
Рабин спустя всего лишь месяц после наложения проклятия (был застрелен иудеем-экстремистом Игалем Амиром), а Шарон - через шесть месяцев впал в кому и умер.
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26.08.2020 09:06 Відповісти
Так ті президент или попрошайка такой маразм
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25.08.2020 19:30 Відповісти
А по чём девочки для хасидов в Умани ?
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25.08.2020 19:32 Відповісти
Они приезжают со своми мальчиками ))))
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25.08.2020 19:49 Відповісти
Коронавирусы, хасиды... Дайте бубочке спокойно мячик побросать.
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25.08.2020 19:42 Відповісти
Не президент, а припуций, он равинов просит, так может равины и страной управляют пусть вместо этого некудышки???
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25.08.2020 19:54 Відповісти
"Поэтому они обращались к нам, чтобы мы закрыли Умань. Этот праздник очень важен. Уверен, что каждый год мы будем только усиливать наши отношения ... Но у нас сложная ситуация", - пояснил Зеленский.Источник: https://censor.net/n3215762-----Ссытся,что хасиды его проклянут.Господи,какое ничтожество управляет страной.
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25.08.2020 20:01 Відповісти
Грамотный, верный ход.
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25.08.2020 20:06 Відповісти
Ты таки тоже да?
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25.08.2020 22:39 Відповісти
не я, а ты таки тоже да.
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26.08.2020 00:57 Відповісти
в спам тварино
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26.08.2020 07:55 Відповісти
я не в спам і не трарино.
ти в спам тварино.
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26.08.2020 15:13 Відповісти
Візи подешевшали в чотири рази (якщо пам'ять мене не підводить), для того щоб ще більше їхали.
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25.08.2020 20:18 Відповісти
кем работает ЗЕ в Украине?
правильно - клоуном
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25.08.2020 20:59 Відповісти
зебаран одним словом . мне интересно, его видать в детстве чмырили кому не лень было.

сцикопехота конченая, позорит страну зепоц
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25.08.2020 21:02 Відповісти
а в*їзд закрити не пробував, недолугий.
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25.08.2020 21:04 Відповісти
А "гарант" сам в Умань поїде, чи ні ?...
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25.08.2020 21:44 Відповісти
Неа, ему в Освенциме накрыли....
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25.08.2020 22:32 Відповісти
А видосик грозный записала эта шмаркля зеленая? Или ссыт как всегда?
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25.08.2020 22:24 Відповісти
УКРАИНЦАМ НЕ ТОЛЬКО В ЭТОМ ГОДУ ЭТОГО НЕ НАДО !!! ИМ ВООБЩЕ ЭТО НЕ НАДО !!! ЭКСГУМИРУЙТЕ И ПЕРЕВЕЗИТЕ В ИЗРАИЛЬ РАББИ НАХМАНА !!!
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26.08.2020 10:09 Відповісти
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