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Новини Агресія Росії проти України
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Командира 137-го батальйону морської піхоти Римаренка поранено на Донбасі, - ЗМІ. ФОТО

На Донбасі зазнав поранення командир 137-го батальйону Вадим Римаренко і сержант.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють джерела InfoResist у штабі ООС.

"Командир батальйону сьогодні вирушив разом із сержантом фіксувати результати обстрілу з боку бойовиків. Вони зазнали поранень середньої тяжкості", - повідомило джерело.

За попередніми даними, їх обстріляли проросійські найманці з підствольного гранатомета ГП-25.

Характер поранень - осколковий. Найбільше постраждав сержант.

Читайте також: Від початку доби двоє воїнів ОС зазнали поранень на Донбасі, ворог зробив один постріл поблизу хутора Вільного, - пресцентр. ВIДЕО

Точнішу причину поранення встановлять пізніше.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше у штабі ООС підтвердили інформацію про поранення двох військовослужбовців. За інформацією штабу ООС, вони підірвалися самі на невідомому вибуховому пристрої.

Кореспондент ТСН Анастасія Нагірна повідомила в Фейсбуці, що поспілкувалася з Римаренком. Поранений комбат, зокрема, розповів журналістці про те, як російські окупанти на Донбасі тричі порушили режим тиші.

Командира 137-го батальйону морської піхоти Римаренка поранено на Донбасі, - ЗМІ 01

Автор: 

обстріл (28228) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725) 137 ОБМП (5)


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Топ коментарі
+44
а у зе раненных нет
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25.08.2020 19:25
+42
Командир 137-го батальона морской пехоты Рымаренко ранен на Донбассе, - СМИ - Цензор.НЕТ 1018
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25.08.2020 19:26
+36
Командира 137-го батальйону морської піхоти Римаренка поранено на Донбасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7518
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25.08.2020 19:39
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яке нах "в донбасе"??? ви в дупу поранені пишіть вже "на украінє", то вже с*ко ясно все з вами буде!!!
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25.08.2020 20:52 Відповісти
Ты нормальный? Здесь обстрел обсуждают, а ты к букве придолбался?
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25.08.2020 20:57 Відповісти
Тому що не треба послуговуватись висловами і термінами, шмарія, ********** та іншої кремлівської нечісті.
запам'ятай - В Україні. НА Донбасі.
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25.08.2020 21:35 Відповісти
Мне без разницы, но поляки этим не заморачиваются и называют как хотят! А еще, почитай на всякий случай Шевченка...
"Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій…"
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25.08.2020 22:20 Відповісти
Вкраїна мала тоді незалежність ?
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25.08.2020 22:22 Відповісти
Теж Тарасик Григорович
В Україну ідіть, діти! В нашу Україну
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25.08.2020 22:24 Відповісти
Ну да, прикрывая обстрелом давай продвигать кацапскую геополитическую "грамматику"?
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26.08.2020 00:17 Відповісти
Не «в Донбассе», а «НА Донбассе»- !!! Не тупите!!
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25.08.2020 20:52 Відповісти
Нет, ну это же та сторона несистемно убивает и ранит наших воинов. Та к что все нормально. Пляшем дальше под Винника. Так победим!
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25.08.2020 21:14 Відповісти
разрешить владение огнестрельным оружием
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25.08.2020 21:46 Відповісти
Так зебилоид говорит, что НА Донбассе не стреляют, а воины мрут от инфаркта или неправильного обращения с оружием!
ЗЕБИЛЫ вы дебилы!
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25.08.2020 22:09 Відповісти
Отакої!
А ЗЕзюдент якраз вчора, на 29-ту річницю Незалежності, вангував:
"Вже 29 днів у нас немає загиблих та поранених. Нехай дні тиші стануть місяцями, місяці - роками, роки - століттями, а потім - тисячоліттями миру і злагоди. І ми віримо, що це настане."
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25.08.2020 22:48 Відповісти
По странному стечению, один из раненых комбат Рымаренко - тот самый, который отправлял эвакуации без поддержки и оставил умирать Журавля (один изhttps://dumskaya.net/news/komandir-odesskih-morpehov-rasskazal-podrobnosti-120062/ погибших у села Зайцево морских пехотинцев , - Ред.). Тот самый, который врал старшему начальнику, что Ярослав [Журавель] уже мертв. Тот самый, который врал, что у него нет видео с живым Журавлем, которое ему сбросили сразу. Тот самый, по деятельности которого во время эвакуаций ведется следствие. Тот самый, который врал в глаза родителям погибшего Журавля», - заявил волонтер Роман Доник.
Доник утверждает, что 2016 года в Песках Рымаренко «придумал и оформил себе «контузию» от разрыва, которого никто из находящихся рядом не видел и не слышал».
«Вполне допускаю, что это симуляция или «самострел», чтоб уйти от ответственности, прикрываясь ранением», - говорит волонтер.
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26.08.2020 00:56 Відповісти
«Сегодня ранено два морпеха ВОГом (гранатометный выстрел ВОГ-17, предположительно сброшенный с дрона, - Ред.). По странному стечению, один из раненых комбат Рымаренко - тот самый, который отправлял эвакуации без поддержки и оставил умирать Журавля (один изhttps://dumskaya.net/news/komandir-odesskih-morpehov-rasskazal-podrobnosti-120062/ погибших у села Зайцево морских пехотинцев , - Ред.). Тот самый, который врал старшему начальнику, что Ярослав [Журавель] уже мертв. Тот самый, который врал, что у него нет видео с живым Журавлем, которое ему сбросили сразу. Тот самый, по деятельности которого во время эвакуаций ведется следствие. Тот самый, который врал в глаза родителям погибшего Журавля», - заявил волонтер Роман Доник.
Доник утверждает, что 2016 года в Песках Рымаренко «придумал и оформил себе «контузию» от разрыва, которого никто из находящихся рядом не видел и не слышал».
«Вполне допускаю, что это симуляция или «самострел», чтоб уйти от ответственности, прикрываясь ранением», - говорит волонтер.
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26.08.2020 01:12 Відповісти
Скорейшего выздоровления настоящим боевым офицеру и сержанту!
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26.08.2020 08:36 Відповісти
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