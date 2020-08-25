Командира 137-го батальйону морської піхоти Римаренка поранено на Донбасі, - ЗМІ. ФОТО

На Донбасі зазнав поранення командир 137-го батальйону Вадим Римаренко і сержант.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють джерела InfoResist у штабі ООС.

"Командир батальйону сьогодні вирушив разом із сержантом фіксувати результати обстрілу з боку бойовиків. Вони зазнали поранень середньої тяжкості", - повідомило джерело.

За попередніми даними, їх обстріляли проросійські найманці з підствольного гранатомета ГП-25.

Характер поранень - осколковий. Найбільше постраждав сержант.

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Точнішу причину поранення встановлять пізніше.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше у штабі ООС підтвердили інформацію про поранення двох військовослужбовців. За інформацією штабу ООС, вони підірвалися самі на невідомому вибуховому пристрої.

Кореспондент ТСН Анастасія Нагірна повідомила в Фейсбуці, що поспілкувалася з Римаренком. Поранений комбат, зокрема, розповів журналістці про те, як російські окупанти на Донбасі тричі порушили режим тиші.