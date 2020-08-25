Командира 137-го батальйону морської піхоти Римаренка поранено на Донбасі, - ЗМІ. ФОТО
На Донбасі зазнав поранення командир 137-го батальйону Вадим Римаренко і сержант.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють джерела InfoResist у штабі ООС.
"Командир батальйону сьогодні вирушив разом із сержантом фіксувати результати обстрілу з боку бойовиків. Вони зазнали поранень середньої тяжкості", - повідомило джерело.
За попередніми даними, їх обстріляли проросійські найманці з підствольного гранатомета ГП-25.
Характер поранень - осколковий. Найбільше постраждав сержант.
Точнішу причину поранення встановлять пізніше.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше у штабі ООС підтвердили інформацію про поранення двох військовослужбовців. За інформацією штабу ООС, вони підірвалися самі на невідомому вибуховому пристрої.
Кореспондент ТСН Анастасія Нагірна повідомила в Фейсбуці, що поспілкувалася з Римаренком. Поранений комбат, зокрема, розповів журналістці про те, як російські окупанти на Донбасі тричі порушили режим тиші.
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"Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій…"
В Україну ідіть, діти! В нашу Україну
ЗЕБИЛЫ вы дебилы!
А ЗЕзюдент якраз вчора, на 29-ту річницю Незалежності, вангував:
"Вже 29 днів у нас немає загиблих та поранених. Нехай дні тиші стануть місяцями, місяці - роками, роки - століттями, а потім - тисячоліттями миру і злагоди. І ми віримо, що це настане."
Доник утверждает, что 2016 года в Песках Рымаренко «придумал и оформил себе «контузию» от разрыва, которого никто из находящихся рядом не видел и не слышал».
«Вполне допускаю, что это симуляция или «самострел», чтоб уйти от ответственности, прикрываясь ранением», - говорит волонтер.
Доник утверждает, что 2016 года в Песках Рымаренко «придумал и оформил себе «контузию» от разрыва, которого никто из находящихся рядом не видел и не слышал».
«Вполне допускаю, что это симуляция или «самострел», чтоб уйти от ответственности, прикрываясь ранением», - говорит волонтер.