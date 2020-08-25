"Ракета рикошетом трохи йде вище", - показові стрільби ракетами з лазерним наведенням у російській армії. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри показових стрільб ракетами з лазерним наведенням в армії Російської федерації.

Як передає Цензор.НЕТ відео опублікував у Фейсбуці авіаексперт Вадим Лукашевич.

Він зазначив: "Показові стрільби високоточними протитанковими ракетами з лазерним наведенням на форумі "Армія - 2020". Зі звуком враження особливо яскраві ..."

Читайте також: Окупанти в Криму провели раптові навчання Чорноморського флоту