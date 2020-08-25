"Ракета рикошетом трохи йде вище", - показові стрільби ракетами з лазерним наведенням у російській армії. ВIДЕО
У мережу потрапили кадри показових стрільб ракетами з лазерним наведенням в армії Російської федерації.
Як передає Цензор.НЕТ відео опублікував у Фейсбуці авіаексперт Вадим Лукашевич.
Він зазначив: "Показові стрільби високоточними протитанковими ракетами з лазерним наведенням на форумі "Армія - 2020". Зі звуком враження особливо яскраві ..."
Топ коментарі
+69 Лестор Нетописец
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+63 Гельдрих
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+58 vitaliymkua
показати весь коментар25.08.2020 19:51
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https://censor.net/video_news/3192580/boyitsy_30yi_brigady_unichtojili_upravlyaemoyi_raketoyi_mtlb_rossiyiskih_terroristov_video
Журналист бедняга подохренел слегка
Щелчков на пять против часовой и цель будет уничтожена.
А лазерный луч отключить нахрен.
Какими дегенератами надо быть шоб это все поглощать и визжать что НАТО вот-вот "нападет"(отжать выгребные ямы), тогда как НАТО не в прикол шоп солдаты гибли от смеха и отвращения