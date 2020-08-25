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"Ракета рикошетом трохи йде вище", - показові стрільби ракетами з лазерним наведенням у російській армії. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри показових стрільб ракетами з лазерним наведенням в армії Російської федерації.

Як передає Цензор.НЕТ відео опублікував у Фейсбуці авіаексперт Вадим Лукашевич.

Він зазначив: "Показові стрільби високоточними протитанковими ракетами з лазерним наведенням на форумі "Армія - 2020". Зі звуком враження особливо яскраві ..."

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Автор: 

армія рф (17207) ракети (4004)


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Топ коментарі
+69
Так дивіться ж яка кривизна землі на відео!
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25.08.2020 19:51
+63
"Ракета рикошетом трохи йде вище", - показові стрільби ракетами з лазерним наведенням у російській армії - Цензор.НЕТ 7644
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25.08.2020 19:58
+58
Супер!
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25.08.2020 19:51
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моцно... так тримати!
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26.08.2020 07:07 Відповісти
учись кацапня, как надо.
https://censor.net/video_news/3192580/boyitsy_30yi_brigady_unichtojili_upravlyaemoyi_raketoyi_mtlb_rossiyiskih_terroristov_video
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26.08.2020 19:08 Відповісти
пишіть правильно "з лузєрним наведенням"
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26.08.2020 07:50 Відповісти
СУДЯ ПО ТОМУ, ЧТО НИ ОДНА МИШЕНЬ НЕ ДЫМИТСЯ, - КАЦАПНЯ НЕ ПОПАЛА НИ РАЗУ!!!
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26.08.2020 19:13 Відповісти
вони потім скажуть, що вони туди й цілились, бо шкода мішені було.
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26.08.2020 21:49 Відповісти
С катапульты было бы точнее,лаптеногие дебилы.
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26.08.2020 08:10 Відповісти
звезда тут конечно не "высокоточные" ракеты а комментатор
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26.08.2020 08:26 Відповісти
Ну неправильно танки разместили,бывает.
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26.08.2020 08:27 Відповісти
В чём прикол? Все же цели поражены : земля перед танком, лес, небо
Журналист бедняга подохренел слегка
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26.08.2020 08:39 Відповісти
Как и все сделанное в паРаше с помощью кувалды и зубила.
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26.08.2020 08:47 Відповісти
Мабуть, зубило забули витягнути.
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26.08.2020 11:36 Відповісти
і ще з допомогою какой-то матері
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26.08.2020 14:07 Відповісти
Слухаю цього "коментатора" а в голові Станиславський зі своїм впертим: "не вірю". Це все одно як м'яч пролітає повз воріт метрах у 30-ти, а коментатор волає: "гоооооол!!!!"))))
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26.08.2020 10:26 Відповісти
Нє! Ну кудись же потрапило.
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26.08.2020 11:35 Відповісти
якщо кудись стрільнути, то можна кудись і попасти, куди попав то і була ціль, тому без промахів.
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26.08.2020 19:11 Відповісти
Хорошие ракеты для опустошения казны *********, каждая стоит как автомобиль.
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26.08.2020 10:28 Відповісти
Якісь ракети у них бандерівські.
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26.08.2020 11:34 Відповісти
***..паражаєт цель відна! Я вже давно так не сміявся. Цензор дуже дуже дякую🐴🐴🐴🐴🐴🐴
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26.08.2020 11:42 Відповісти
Мушка сбита.
Щелчков на пять против часовой и цель будет уничтожена.
А лазерный луч отключить нахрен.
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26.08.2020 12:12 Відповісти
Всё путинское, туфта и обман!!
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26.08.2020 12:28 Відповісти
хорошие ракеты .... мирные! в отличии от кацапов.
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26.08.2020 13:01 Відповісти
Российское ноу-хау: Ракета с непредсказуемой траекторией
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26.08.2020 13:17 Відповісти
щах и мат биндеры!! россейские ракеты научились подстраиваться под кривизну земли!! что на это скажете
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26.08.2020 13:46 Відповісти
российские лазеры теперь кривят под структуры кривизны земли!! у кого еще ТАКИЕ технологии есть, а Илон Маск
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26.08.2020 13:47 Відповісти
Интересно такие ракеты испытывать по башням московского Кремля
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26.08.2020 14:25 Відповісти
Ну чо на Оскара можно выдвигать по номинации -Кузькина мать-
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26.08.2020 14:04 Відповісти
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1242979942720759&set=p.1242979942720759&type=3&av=100010262946037&eav=AfYrVg7l9hrgtcwMIwKafzCUHZCBnycnnDKl6_8B4g4Kn-pc2w-er21v7R1ohJByuVc&__cft__[0]=AZWjhtOoLWkS46eZSHqDArtVmtf63GarYhSyoajJ7DCfZ_VVQSpTfk513kdkIB9ZaBUYZ_Gh-REeflAypfBaAF99gBFq4JssOz4HFtvQB2NWbIq-w41JPe9xUcfvht9zQNZNz-WCFEYYBfz3GTWyZhkquqGdQXi6GNlZQl71V0dTfIS-LvXpJ1ODKnOaNbZ_IQs&__tn__=R]-R "Ракета рикошетом трохи йде вище", - показові стрільби ракетами з лазерним наведенням у російській армії - Цензор.НЕТ 3899 Расия необыкновенная
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26.08.2020 16:03 Відповісти
Этому уроду наверное прикольно такой бред нести. Каким же надо быть ублюдком чтобы переплюнуть даже совок по части лживости и мерзости?
Какими дегенератами надо быть шоб это все поглощать и визжать что НАТО вот-вот "нападет"(отжать выгребные ямы), тогда как НАТО не в прикол шоп солдаты гибли от смеха и отвращения
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26.08.2020 16:30 Відповісти
Это всё виноваты НАТО и ПС. Там Ярош сидел в кустах и лазерной указкой наводил ракеты мимо.
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26.08.2020 16:35 Відповісти
Мдаааа, *****, долго ржал
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27.08.2020 16:00 Відповісти
Все "вєлічіє Росії" в її коментаторах.
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30.11.2020 10:24 Відповісти
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